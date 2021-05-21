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Медведчук (1754) Богачук Олег (1431) мера пресечения (355)

Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о том, что недоволен решением суда об оставлении ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и будет "продолжать борьбу".

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Медведчук заявил: "Безусловно я, как и мои адвокаты, недовольны решением суда. Потому что наша позиция была принципиальной и последовательной, с учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в нашем обжаловании, но борьба против необоснованного обвинения, которое выдвигают мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применеии ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться и мы нацелены на такую борьбу. И я, и адвокаты".

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+28
Ми також! 10 років з конфіскацією майна - оце буде саме те!
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21.05.2021 18:31
+13
статья -измена родине, во время войны и он недоволен, что будет дома
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21.05.2021 18:32
+11
за мешок картохи посадят, измена родине-домой отпустят
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21.05.2021 18:32
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Ми також! 10 років з конфіскацією майна - оце буде саме те!
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21.05.2021 18:31 Ответить
Вистава кремлівського балагана триває !!! Запасаємося попкорном !!!)))
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21.05.2021 18:45 Ответить
статья -измена родине, во время войны и он недоволен, что будет дома
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21.05.2021 18:32 Ответить
А де його Батьківщина??? ))))
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21.05.2021 18:46 Ответить
На колыме
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21.05.2021 19:09 Ответить
В Красноярському краї,але це не суттєва відмінність від Колими !!)))
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21.05.2021 19:11 Ответить
На паРашії.І оную він не зраджував,а ревносно працював на неї і особисто на х***ла.
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21.05.2021 21:21 Ответить
Як неочікувано. Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом - Цензор.НЕТ 6935
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21.05.2021 18:32 Ответить
Нас опять от чего-то важного отвлекают .
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21.05.2021 18:32 Ответить
От така вона гібридна війна !!! Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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21.05.2021 18:47 Ответить
Сміття зранку винесеш
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21.05.2021 20:52 Ответить
за мешок картохи посадят, измена родине-домой отпустят
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21.05.2021 18:32 Ответить
Пора выпускать, ему к выборам президентским и парламентским готовиться нужно, время зря теряет.
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21.05.2021 18:36 Ответить
До тогойого пуцик і готував-до обрання презиком.
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21.05.2021 21:23 Ответить
Медве заявил: "Безусловно я, как и мои адвокаты, недовольны решением суда."
Источник: https://censor.net/ru/v3266797

А шо Дчук по этому поводу скажет?
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21.05.2021 18:37 Ответить
Какой домашний арест - это незаконно, по закону он должен отправится в тюрьму!
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21.05.2021 18:39 Ответить
А я как недоволен - спать не могу.
Но, знаю зебилов, которые писяют кипятком от удовольствия.
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21.05.2021 18:39 Ответить
Бкба маланєц, вибачте, маладєц! Онє заставив нєрвнічать самого мєдвєдчука! Нєрвний мєдвєдчука будєт плохо спать і хужє строіть козні Украінє! Хай живе вєлікій патріот, носітєль малоросской касавароткі!
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21.05.2021 18:40 Ответить
на кол! это самое то, что ему понравится. а сколько лайков фото с ним на колу соберёт! он даже представить не может.
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21.05.2021 18:43 Ответить
Боротьбюа за презедентське крісло розпочалась...
Медведчук виходить на лідируючі позиції.
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21.05.2021 18:45 Ответить
А кто доволен,держзрада - домашний арест,может судьишки довольны.
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21.05.2021 18:45 Ответить
С...ка, ще й перебирає, ніяк суд не може вгадати, що цей ... хоче, може 9 грамів...
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21.05.2021 18:46 Ответить
Ні,9 грамів він не хоче.Він хоче стати ПРЕЗЕРВАзентом новопаРашії.
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21.05.2021 21:28 Ответить
З таким ходом процесу вирок буде "15 діб за дрібне бешкетування з голенням маківки". Це ж не Ріф!
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21.05.2021 18:46 Ответить
Поддерживаю! Уж, обещали упаковать, так надо слово держать! Витьке очень хотелось полакомиться СИЗОвской пайкой....говорили это такое объедение!? А ваш "браслет " и не модно и пошло.
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21.05.2021 18:47 Ответить
До сраки тот браслет.
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21.05.2021 19:04 Ответить
а кто доволен ? ))))))
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21.05.2021 18:47 Ответить
суд, там вже братки забашляли
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21.05.2021 18:50 Ответить
А Стус был доволен???(((
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21.05.2021 20:59 Ответить
І ще щось гавкає, падлюка... Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом - Цензор.НЕТ 636
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21.05.2021 18:48 Ответить
Если эта скотина не довольна домашним арестом, то отправьте его в сизо на два года.
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21.05.2021 18:49 Ответить
Можно с ним согласиться даже...деревянный макинтош удовлетворил бы всех здравых.... на худой конец вагонетка с речевкой и песней.
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21.05.2021 18:52 Ответить
Я тоже недоволен. Почему мертвечук не у параши в СИЗО?
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21.05.2021 19:01 Ответить
Потому что квалификация зевовиной мадамы прокурорши оставляет желать лучшего, мягко говоря.
Все эти зевовины обвинения настолько смешны, что судья человека, как бы обвиняемого в терроризме, отправил под домашний арест. Значит, зевовины гении от юриспруденции не смогли даже обвинительный акт как следует подготовить.
Профи, блин.
Вся эта тягомотина с Медведчуком скорее всего ничем и не закончится.
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21.05.2021 19:29 Ответить
Витя,припугни Петю,что сдашь,его-сразу выкупит. Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5729
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21.05.2021 19:06 Ответить
У кого выкупит?? У осла оманского?? Так ты зебил считаешь что твой кумир за деньги и мать родную продаст??
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21.05.2021 19:25 Ответить
Шо Оксанка задовбала -давай та давай..... Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 8332.
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21.05.2021 19:42 Ответить
Чуть ниже гневно отвергал обвинения в кацапизме, а теперь еще и недоволен чем то.
Вредный он какой то, на него трудно угодить...
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21.05.2021 19:48 Ответить
Ну, ничего, скоро паломница будет тебе передачи в тюрьму носить, тогда все будут довольны
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21.05.2021 19:56 Ответить
Пока все идет по плану мертвечука, кроме помятого имиджа путлеровский холуй живет почти без проблем, несмотря на статью предательство во время войны в пользу оккупанта, холуй мнртвечук не может скрыть радости, и откровенно лицемерит.
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21.05.2021 20:01 Ответить
ПУШОК ХЙЛА )))
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21.05.2021 21:10 Ответить
В коррумпированной стране судьи все продажны.
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21.05.2021 21:36 Ответить
Мертветчук!!.....а кто тебя спрашивает? Тебе висеть вверх ногами уже давно пора.....
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21.05.2021 22:19 Ответить
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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22.05.2021 10:19 Ответить
Так а какого хрена ты в Украине живёшь, если тебе тут так не подобается, живи в россии и не е'би никому мозги...а бл...ять у тебя работа такая раздеребанить Украину...(так мне на тебя...как и тебе на меня!!!
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22.05.2021 10:38 Ответить
Zhopa
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24.05.2021 08:19 Ответить
 
 