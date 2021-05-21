Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД. ВИДЕО
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Правоохранители установили личность правонарушителя, который стрелял в сторону воинской части Нацгвардии на столичном Печерске.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
О происшествии стало известно после опубликования видео в сети Интернете. На видеоролике неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляла в сторону воинской части Национальной гвардии Украины.
Командование воинской части в свою очередь также сообщило о инцеденте в полицию. Сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение стрелявшего. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.
Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками.
В квартире правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел. Сейчас всех участников события доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Согласен.
от же вы банда гуманистов!)
щаз перезарядить неоружие и на колене хероя проверить.
нет, ну так его адвокат сразу и докажет, что с коленом все норм и это вообще не оружие)
- нет потерпевших
- это был НЕ ВЫСТРЕЛ ! Так как Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
Вменить НЕ ЧЕГО !
А "если бы - да кабы "... - что тут сочинять... о том чего не было ?!
Дрібне ***********, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян
С каких пор частная квартира - стала ОБЩЕСТВЕННЫМ МЕСТОМ !? ))
КУАП не трактується по парі слів зі статті. Пояснюю на пальцях
Стаття 173. Дрібне ***********
Дрібне ***********,
1) тобто нецензурна лайка в громадських місцях,
2) образливе чіпляння до громадян
3) та інші подібні дії, що порушують громадський порядок
4) (та інші подібні дії, що порушують) спокій громадян
Так зрозуміло?
Можу ще детальніше
музика голосно після 10ї вечора - це 4)
Голяком по вулиці - це 3)
Надзюрити під кущем у парку - це 3)
Мотоцикл без глушника після 10ї вечора - це 4)
Стріляти зі зброї з балкону в сторону будівлі - це 3).
Друга твоя помилка - він висунувся з вікна і його могли бачити інші громадяни - це вже не в приватній квартирі. Якби він стріляв з пневматики у себе в квартирі в глуху стіну, тоді то було б його приватною шизою.
Высунулся он или не высунулся - он находился в КВАРТИРЕ !!!
а ВСЁ ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ - бред собачий !
Что касается "музика голосно після 10ї вечора - це 4)" - это вообще не 173, а 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
Иди проспись, пьянь
Він міг побити вікна чи поранити людину - взагалі-то він це і намагався зробити, а те що йому це не вдалося з причин, що не залежать від його волі - це не знімає з нього відповідальності згідно нашого КК.
Правильна з Кримінального Кодексу :
Стаття 296. ***********
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2- и САМОЕ главное - в его действиях НЕТ НИ КАКИХ признаков НИ КАКОГО правонарушения ! Это ваша больная фантазия !
Однако....
А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
Ага... щаЗ.. ! ))
Ты я вижу далек от каких-либо дел... !
требую проведения слеждственного экперимента в исполнении подозреваемого (это в обязательном порядке!) и всех желающих юристов (... тоже в обязательном порядке). Значита так: сначала пол дня, все вышеназванные бухают, дрочат и считают ньютонметры на парсек в кубе, а во второй половине дня, на камеры или без них, подставляют глаза, локтевые и коленные суставы и прочие глотки под ствол заряженный этим НЕ выстрелом. И каждый лично убеждается в том, что он лично нихрена НЕ ранен. НЕ ранение фиксировать под роспись в присутствии нотариуса! Кто откажется подписывать - отправить на повторный эксперимент.
Как сядет солнце завезти на территорию эксперимента всех авторов этого "закона" и всех депутатов ВР, которые проголосовали за него. Этим пить и смеяться не давать - каждому стрелять в глаз без разговоров и прений.
И тут все сразу поймут разницу между законом и правом. За одно поймут... прочувствуют почему плохо, когда первое не совпадает со вторым.
Але від наших тупоголових прокурворів і "суддів", зациклених на совковій практиці "усе, що не 117-та, те 206-та", усього можна очікувати.
все,всё правильно поняли (кроме тебя)
Печерск - село в Смоленской области России, в Смоленском районе. Расположено в центральной части области в 7 км к северу от Смоленска между автодорогой М1 «Беларусь»
Скорее всего еще одно малоросное быдло...
Онижедети, млять, которые в Донецке бегали с рашистскими флагами за малую деньгу и в надежде на пломбир по 2-20...
Таке треба пресікати на корню
Но повторяю, уверен, это местные долбо**б-малолетка
Если стреллял в украинских военных, то необходимо поработать на уранруде пару лет)))
СБУ АУ!!!!
я вот сегодня, кстати, пукнул в сторону офиса президента примерно, мб тоже задержат?
Допускаю, что единственным аргументом может быть тот факт, что шлепнуть человека из такой штуки, все таки возможно. Переделав снаряд и помпу. Увеличив скорость, увеличится и проникновение.
Вот только кому это в голову придет, если у него мозгов хватает обращаться с гранатой - разве шо Гадю с минометом на День милиции и внутренних войск...
терракит - это урон по максимуму, а не три обосравшихся мушкетера Национальной гвардии!