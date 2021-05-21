РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16806 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияКиевские новости Силовики
11 070 79
Киев (24531) МВД (9221) правоохранительные органы (2944) стрельба (3161) Национальная гвардия (1845)

Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Правоохранители установили личность правонарушителя, который стрелял в сторону воинской части Нацгвардии на столичном Печерске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

О происшествии стало известно после опубликования видео в сети Интернете. На видеоролике неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляла в сторону воинской части Национальной гвардии Украины.

Командование воинской части в свою очередь также сообщило о инцеденте в полицию. Сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение стрелявшего. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД. ФОТО

В квартире правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел. Сейчас всех участников события доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
даунбасский студент на госбюджете наверняка....
показать весь комментарий
21.05.2021 20:10
+18
Чьих родителей? 21 год человеку.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:15
+7
Можна посилання на юридичний документ з вашим визначенням пострілу?
А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
показать весь комментарий
21.05.2021 21:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Родителей к штрафу!
показать весь комментарий
21.05.2021 20:07 Ответить
Чьих родителей? 21 год человеку.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:15 Ответить
Ну да....а его в угол поставить...на горох)
показать весь комментарий
21.05.2021 20:20 Ответить
На гречку.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:29 Ответить
Из пневмата горох с гречкой. В голову.
Согласен.
от же вы банда гуманистов!)
показать весь комментарий
21.05.2021 23:14 Ответить
Але на кожну горошину крапати тріііішечки мастила)) дизелювання пострілу річ непогана)
показать весь комментарий
21.05.2021 23:30 Ответить
Если калибр меньше 4,5 и начальная скорость пули ниже100 м/с, то какое это оружие? Или выше? Журналисты уже померяли?
показать весь комментарий
21.05.2021 20:08 Ответить
Калібр якраз 4,5 (хоча існує пневматика і з більшим калібром), а початкова швидкість кулі в подібних рушниць від 280 м/с.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:21 Ответить
Ну так это выяснится в результате экспертизы профильными специалистами, а не в процессе написания статьи журналистом.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:25 Ответить
?..
щаз перезарядить неоружие и на колене хероя проверить.
нет, ну так его адвокат сразу и докажет, что с коленом все норм и это вообще не оружие)
показать весь комментарий
21.05.2021 23:15 Ответить
А это умышленная попытка причинения вреда здоровью - низзя.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:26 Ответить
даунбасский студент на госбюджете наверняка....
показать весь комментарий
21.05.2021 20:10 Ответить
Тириристы- по 15 лет!!
показать весь комментарий
21.05.2021 20:11 Ответить
А может просто идиот?
показать весь комментарий
21.05.2021 20:11 Ответить
освидетельствовать у психиатра и если вменяемый-вкатать ему статью за терроризм и посадить лет едак на надцать,може розуму прибавиться в колонии
показать весь комментарий
21.05.2021 21:47 Ответить
В Держдепі США відмовилися від ідеї купити Мордовію Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД - Цензор.НЕТ 6947 Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД - Цензор.НЕТ 8695
показать весь комментарий
21.05.2021 20:13 Ответить
В армію на перевиховання
показать весь комментарий
21.05.2021 20:13 Ответить
Так он в армию (ну почти - в нацгвардию) и пытался попасть...
показать весь комментарий
21.05.2021 20:19 Ответить
на фронт, на разминирование
показать весь комментарий
21.05.2021 21:48 Ответить
В действиях подозреваемого НЕТ состава преступления ! Потому что :
- нет потерпевших
- это был НЕ ВЫСТРЕЛ ! Так как Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

Вменить НЕ ЧЕГО !
показать весь комментарий
21.05.2021 20:20 Ответить
А если бы он кинул камнем или обмочил прохожих? Хулиганку пришить со штрафом. Может чего то поймет.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:16 Ответить
НЕТ там вообще ничего !? Никакого правонарушения !
А "если бы - да кабы "... - что тут сочинять... о том чего не было ?!
показать весь комментарий
21.05.2021 21:18 Ответить
А нечего пугать ментов.... Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 935
показать весь комментарий
21.05.2021 21:29 Ответить
Мда... менты наверно сильно обакекалиь...от спичесной петарды на балконе...
показать весь комментарий
22.05.2021 00:19 Ответить
А я бы наказал. Таким пока рога не отобьют, будут быковать.
показать весь комментарий
21.05.2021 21:35 Ответить
Максимум проф.беседа... И то - даже для этого нет законных оснований...
показать весь комментарий
22.05.2021 00:12 Ответить
Читай 173КУАП.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:51 Ответить
как вы уже достали защитники быдлоты
показать весь комментарий
22.05.2021 04:49 Ответить
Тебе еще ни чего просто так не впаяли ? Радуйся... Когда на тебя обратят внимания "сердобольные" ты тоже начнёшь искать защиты и будешь рад мне...
показать весь комментарий
22.05.2021 09:33 Ответить
В тебе хоча б факультатив по юриспруденції є?
КУАП не трактується по парі слів зі статті. Пояснюю на пальцях
Стаття 173. Дрібне ***********
Дрібне ***********,
1) тобто нецензурна лайка в громадських місцях,
2) образливе чіпляння до громадян
3) та інші подібні дії, що порушують громадський порядок
4) (та інші подібні дії, що порушують) спокій громадян

Так зрозуміло?
Можу ще детальніше
музика голосно після 10ї вечора - це 4)
Голяком по вулиці - це 3)
Надзюрити під кущем у парку - це 3)
Мотоцикл без глушника після 10ї вечора - це 4)
Стріляти зі зброї з балкону в сторону будівлі - це 3).

Друга твоя помилка - він висунувся з вікна і його могли бачити інші громадяни - це вже не в приватній квартирі. Якби він стріляв з пневматики у себе в квартирі в глуху стіну, тоді то було б його приватною шизою.
показать весь комментарий
22.05.2021 04:52 Ответить
С.ка, что ты мелишь ?
Высунулся он или не высунулся - он находился в КВАРТИРЕ !!!
а ВСЁ ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ - бред собачий !
Что касается "музика голосно після 10ї вечора - це 4)" - это вообще не 173, а 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Иди проспись, пьянь
показать весь комментарий
22.05.2021 09:22 Ответить
питання не в тому, що його могли бачити або ні.
Він міг побити вікна чи поранити людину - взагалі-то він це і намагався зробити, а те що йому це не вдалося з причин, що не залежать від його волі - це не знімає з нього відповідальності згідно нашого КК.
показать весь комментарий
23.05.2021 22:46 Ответить
Це не та стаття.
Правильна з Кримінального Кодексу :

Стаття 296. ***********
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
показать весь комментарий
23.05.2021 22:31 Ответить
ст. 296 КК почитай, якщо зрозумієш.
показать весь комментарий
22.05.2021 07:47 Ответить
1 -В квартире она не работает !

2- и САМОЕ главное - в его действиях НЕТ НИ КАКИХ признаков НИ КАКОГО правонарушения ! Это ваша больная фантазия !
показать весь комментарий
22.05.2021 09:16 Ответить
хвора фантазія твоє існування
показать весь комментарий
23.05.2021 06:38 Ответить
те, що він знаходився у квартирі не відміняє того, що порушення він скоїв ззовні квартири
показать весь комментарий
23.05.2021 22:33 Ответить
СНАРУЖИ ? КАКОЕ НАРУШЕНИЕ !? НЕТ ТАМ НИЧЕГО !
показать весь комментарий
25.05.2021 15:17 Ответить
стрілянина з вікна у місті - це не правопорушення???
Однако....
показать весь комментарий
23.05.2021 22:34 Ответить
УЖЕ НЕ РАЗ писал , что НЕ БЫЛО НИКАКОГО "ВЫСТРЕЛА " !
показать весь комментарий
25.05.2021 15:16 Ответить
Можна посилання на юридичний документ з вашим визначенням пострілу?
А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
показать весь комментарий
21.05.2021 21:32 Ответить
Тебя на гугле забанили ?
показать весь комментарий
21.05.2021 23:46 Ответить
Хулиганство - в квартире ? ))
Ага... щаЗ.. ! ))
Ты я вижу далек от каких-либо дел... !
показать весь комментарий
22.05.2021 00:06 Ответить
Я може і делекий від справ але з формальною логікою у мене все гаразд
показать весь комментарий
23.05.2021 22:24 Ответить
Не мелите ерунду, юрист доморощенный ну или на удалёнке обучалось
показать весь комментарий
21.05.2021 21:52 Ответить
ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕП-НО!!!
требую проведения слеждственного экперимента в исполнении подозреваемого (это в обязательном порядке!) и всех желающих юристов (... тоже в обязательном порядке). Значита так: сначала пол дня, все вышеназванные бухают, дрочат и считают ньютонметры на парсек в кубе, а во второй половине дня, на камеры или без них, подставляют глаза, локтевые и коленные суставы и прочие глотки под ствол заряженный этим НЕ выстрелом. И каждый лично убеждается в том, что он лично нихрена НЕ ранен. НЕ ранение фиксировать под роспись в присутствии нотариуса! Кто откажется подписывать - отправить на повторный эксперимент.
Как сядет солнце завезти на территорию эксперимента всех авторов этого "закона" и всех депутатов ВР, которые проголосовали за него. Этим пить и смеяться не давать - каждому стрелять в глаз без разговоров и прений.
И тут все сразу поймут разницу между законом и правом. За одно поймут... прочувствуют почему плохо, когда первое не совпадает со вторым.
показать весь комментарий
21.05.2021 23:23 Ответить
Якщо калібр понад 4,5 і швидкість понад 100 м/с, то ст. 174 КУпАП.
Але від наших тупоголових прокурворів і "суддів", зациклених на совковій практиці "усе, що не 117-та, те 206-та", усього можна очікувати.
показать весь комментарий
24.05.2021 16:19 Ответить
значит туда и служить пойдет)
показать весь комментарий
21.05.2021 20:21 Ответить
Ну судя по твоему тексту - ты из дурки сбежал ! ))
показать весь комментарий
21.05.2021 23:45 Ответить
как понять столичный печерск ? у нас столица город Печерск ? цензор але обоснуйте
показать весь комментарий
21.05.2021 20:44 Ответить
Не тупі - "столичний Печерськ" = "Печерськ у столиці"
показать весь комментарий
21.05.2021 21:33 Ответить
loster lost,заблудился? тебе надо на форум лингвистов!

все,всё правильно поняли (кроме тебя)
показать весь комментарий
21.05.2021 21:50 Ответить
житель Печерска
Печерск - село в Смоленской области России, в Смоленском районе. Расположено в центральной части области в 7 км к северу от Смоленска между автодорогой М1 «Беларусь»
показать весь комментарий
21.05.2021 20:46 Ответить
Грабли переломать тваренышу, и ходули!
Скорее всего еще одно малоросное быдло... Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 3903
Онижедети, млять, которые в Донецке бегали с рашистскими флагами за малую деньгу и в надежде на пломбир по 2-20...
показать весь комментарий
21.05.2021 20:54 Ответить
Ну це не зброя. Та і з такої відстані з пневматики завдати шкоду не можливо. Дурень та й все
показать весь комментарий
21.05.2021 20:57 Ответить
там скорее всего петарда была... поэтому они отсчет вели (но не угадали со временем ).и дымок пошел...
показать весь комментарий
21.05.2021 21:19 Ответить
Не скажі - час від часу з'являється мразота, що любить постріляти з мєлкашкі по прохожих чи автівках.
Таке треба пресікати на корню
показать весь комментарий
21.05.2021 21:35 Ответить
Он уже в реанимации?
показать весь комментарий
21.05.2021 21:02 Ответить
кыньтэ його в вулык
показать весь комментарий
21.05.2021 21:13 Ответить
Скока нацгвардейцев получило : инфаркт, инсульт, понос, нервный срыв, подало заявление на увольнение? Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 8689
показать весь комментарий
21.05.2021 21:31 Ответить
хороший адвокат не оставит от этого дела (если оно будет) камня на камне
показать весь комментарий
21.05.2021 21:59 Ответить
Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 6232. Сильно в цьому сумніваюсь. ********* адвокати просто переводять з 296ККУ в 173КУАП і на цьому все закінчується. Витягувати із 173КУАП - то марна справа.
показать весь комментарий
21.05.2021 22:46 Ответить
далі з суддею по процессуальним моментам. запевняю вас, будь яка справа (за будь яким кодексом) розвалюється, якщо у вас притомний адвокат
показать весь комментарий
22.05.2021 14:28 Ответить
если эта ватная личинка отделается легким испугом, тогда это будет прецедент. ПО такой логике и даунбасские впопучленцы могут на суде говорить, что они по нашим воинским частям в 2014 году стреляли боевыми, но ведь никого не убили или ранили, и доказать что именно их пуля в кого то попала невозможно
показать весь комментарий
22.05.2021 00:17 Ответить
это не обязательно ватная личинка, но в целом с вашей логикой согласен. причем если люди нормальные, они просто полиняют на бабло, а если попочленцы, то будут кричать судье всякую хрень. И да, обязательно, проверить, на предмет переселенцев с Донбасса. Нормальные переселенцы с Донбасса скупили пол-Ирпеня, пол-Борисполя и четверть-Броваров, особо крутые - покупают квартиры в Киеве.

Но повторяю, уверен, это местные долбо**б-малолетка
показать весь комментарий
22.05.2021 14:41 Ответить
Если стрелял в сторону мусоров, то есть шанс исправить ошибку...пострелять в сепаров пару лет))))
Если стреллял в украинских военных, то необходимо поработать на уранруде пару лет)))
СБУ АУ!!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 00:20 Ответить
пожурят и отпустят
показать весь комментарий
22.05.2021 01:31 Ответить
вы серьезно? стрелял в сторону нацгвардии? мда, хлопушка и то в 10 сильнее стреляет....
я вот сегодня, кстати, пукнул в сторону офиса президента примерно, мб тоже задержат? Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 2841 Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 6410
показать весь комментарий
22.05.2021 03:13 Ответить
Если запишешь на видео, как ты это делаешь, еще как задержат)
показать весь комментарий
22.05.2021 03:20 Ответить
Ой лядь.... шо не новость то хохма. Да у меня рогатка мощнее этой свистоперделки, относящейся скорее к холодному оружию, чем к чему то вообще. Калибр не запрещен, ствол не нарезан. Кто вообще в дом пустил этих искателей правды?
Допускаю, что единственным аргументом может быть тот факт, что шлепнуть человека из такой штуки, все таки возможно. Переделав снаряд и помпу. Увеличив скорость, увеличится и проникновение.
показать весь комментарий
22.05.2021 03:19 Ответить
Ну так за вбивство його не притягатимуть, а ********* тут явна
показать весь комментарий
23.05.2021 22:41 Ответить
Так стріляв же без допомоги тепловізора! Втім якби так стрельнув в окупованому Донецьку, то міг би впіймати "Шмєля".ю
показать весь комментарий
22.05.2021 08:56 Ответить
А еще нужно прилечь также тех, кто смеялся в сторону военизированной части а также, возможно, даже плевал у ту же сторону! Нацгвардия Украины - это вам не Росгвардия! Это, это, даже святее чем беременная икона...
показать весь комментарий
22.05.2021 09:31 Ответить
в принципе, с такой высоты, если бы он бросил гранату, она бы долетела в расположение НГ. Но это было бы 100% террористический акт
показать весь комментарий
22.05.2021 14:45 Ответить
Скорее всего граната взорвалась бы в воздухе - 4,2 секунды запал горит.
Вот только кому это в голову придет, если у него мозгов хватает обращаться с гранатой - разве шо Гадю с минометом на День милиции и внутренних войск...
терракит - это урон по максимуму, а не три обосравшихся мушкетера Национальной гвардии!
показать весь комментарий
22.05.2021 19:53 Ответить
 
 