На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция. ВИДЕО

В Беляевском районе Одесской области супружеская пара под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовки совершала сексуальное насилие над детьми.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом". Однако, как оказалось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем.

Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.

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Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.

Супругам объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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