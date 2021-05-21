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На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Беляевском районе Одесской области супружеская пара под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовки совершала сексуальное насилие над детьми.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом". Однако, как оказалось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем.

Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.

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Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.

Супругам объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Тепер цього пєдагога будуть склонять в камері і знімати на мобільний На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2300
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21.05.2021 22:35
+6
На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9535 . Хворі люди . І їх дофіга в країні .
Ось такий ще приклад , зайшов на сайт до Дмитра Гондона , і що ж я бачу .? А бачу я дві "топ новини" , з найбільшою кількістю переглядів і обговорень , -
-1

"Молодо-горячо". Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе (97902 переглядів )

-2
"Володя одобряет показ кисок?", "Я х...ею. Замужняя баба". Дорофеева подняла платье и показала трусы (94211) На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3081 .
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/antikorrupcionnaya-prokuratura-hochet-konfiskovat-u-kivy-dengi-za-zhomovuyu-yamu-1554084.html
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21.05.2021 22:56
+4
Охотно верю, - деградация идёт полным ходом , это катастрофа !
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21.05.2021 23:12
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Тепер цього пєдагога будуть склонять в камері і знімати на мобільний На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2300
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21.05.2021 22:35 Ответить
Пожилому мудаку явно не хватало "развлечений"...
До конца жизни он теперь "равлечениями" обеспечен.
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21.05.2021 22:48 Ответить
Причому тут развлєчєнія? Продавали відео за великі гроші. Злочинний бізнес.
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21.05.2021 23:33 Ответить
Вполне что он и будет склонять.
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21.05.2021 22:54 Ответить
теперь он будет со шконки с 2 яруса об бетоный пол жопой прыгать, пока не здохнет !
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21.05.2021 23:07 Ответить
они не доживут на пересылке 8горло чирк и точка..и никто ничего не видел отвернулись вовремя в противоположную сторону а камеры наблюдения запиликали сбоем...
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21.05.2021 23:17 Ответить
не будут. это миф. там такие же сидят.
пример - Мохов,отсидел и вышел,никто ему ничего не делал там.
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21.05.2021 23:12 Ответить
Да что у них с головой-то!!!???(((
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21.05.2021 22:55 Ответить
Продавали відео за великі гроші. Злочинний бізнес. Все у них добре з головою.
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21.05.2021 23:33 Ответить
таким бізнесом люди у яких нормально з головою не займаються, таки там вавка є.
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22.05.2021 07:31 Ответить
На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9535 . Хворі люди . І їх дофіга в країні .
Ось такий ще приклад , зайшов на сайт до Дмитра Гондона , і що ж я бачу .? А бачу я дві "топ новини" , з найбільшою кількістю переглядів і обговорень , -
-1

"Молодо-горячо". Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе (97902 переглядів )

-2
"Володя одобряет показ кисок?", "Я х...ею. Замужняя баба". Дорофеева подняла платье и показала трусы (94211) На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3081 .
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/antikorrupcionnaya-prokuratura-hochet-konfiskovat-u-kivy-dengi-za-zhomovuyu-yamu-1554084.html
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21.05.2021 22:56 Ответить
Охотно верю, - деградация идёт полным ходом , это катастрофа !
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21.05.2021 23:12 Ответить
Чим багаті, тим і раді. Де Гордон, а де мораль На Одещині подружня пара "педагогів" розбещувала дітей під виглядом дошкільної підготовки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6636
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21.05.2021 23:21 Ответить
Так тож Дмитрий Гардон. Ему можно "нижние пахи" показывать, он был допущен....к АН 124!
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22.05.2021 00:26 Ответить
А как вы с трезвым умом можете обяснить коментарий обвинения,муж снимал на телефон извращения а жена манипулировала над детьми чтоб никто и ничего не сказал.Да ведь из таким обвинением можно социально уничтожить кого угодно хоть меня хоть и вас.Главное обвинить а доказвівать придется свою невиновность годами тем кого обвинили.Тем более что тот кто даже ложно обвинил не несе ни криминальной ни социальной ответственности а только получит несметное количество лайков за свою бубликацию.
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21.05.2021 23:37 Ответить
А видео вам не доказательство ?
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21.05.2021 23:51 Ответить
Я ніколи не зрозумію подібне.
Для чого існують збоченці ?
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21.05.2021 23:54 Ответить
Видео,да не смешите мои подковы.В Украине видеофиксация без согласия того кого снимают является незаконной.Да и является видеосемка только уликой а не доказателством вины которую еще нужно доказать а видео обявить подделкой на экспертизу которой понадобятся года по которым истечет срок давности содесного преступления.Наглядный пример видеофиксация передачи миллионных всяток практически в прямом эфире.
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22.05.2021 00:01 Ответить
фильм ужасов
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22.05.2021 01:28 Ответить
оно, конечно, может быть, но может быть и нет.
месть, подстава и т.д.
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22.05.2021 05:20 Ответить
а де гомосятина всяка з вересками, що це нормально, це природньо і таке інше, ну що ті дегенрати ще собі там придумали.
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22.05.2021 07:30 Ответить
Гримасы диджитилизации....
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22.05.2021 08:16 Ответить
Пришло время отстреливать уродов!
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22.05.2021 10:36 Ответить
Підстава якась. Ну ще чоловік - маньяк, ладно. А то ж і жінка теж! Який у неї був інтерес брати в цьому участь??? Скоріше інтерес був у когось іншого - щоб не залишити її на волі, щоб вона чоловіка не витягла.
Комусь ці двоє перейшли дорогу і їх хочуть за це покарати. Як шиються справи в нас - можна навіть без діталей - давай гроші, я і на верблюда знайду кримінал.
Не вірю.
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22.05.2021 12:23 Ответить
Чем страшнее лошь тем охотнее в неё верит народ!
Такие обвинения можно озвучивать только после суда!
Сам был в одной передряге когда депутат Верховной Рады напечатал статью в Украинской Правде с домашним адресом и подписью :как только таких земля носит (Типа призыв к расправе) генеральная прокуратура расследовала пол года и ничего не нашла . но попробуй подать в суд на депутата сам дураком станешь! ПРИМЕР

Подкинет мне МАТЕРИАЛЬЧИК ПРО ЖАДНОСТЬ ПОРОШЕНКО а то ничего не могу найти кроме обратного,а народ кричит жадный жадный жадный ****
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22.05.2021 15:44 Ответить
А написал этотдепутат типа такое : Раз в гостинице жил особо опасный приступник то хозяин гостиницы с ним за одно!
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22.05.2021 16:02 Ответить
 
 