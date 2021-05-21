На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Беляевском районе Одесской области супружеская пара под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовки совершала сексуальное насилие над детьми.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом". Однако, как оказалось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем.
Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.
Супругам объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
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До конца жизни он теперь "равлечениями" обеспечен.
пример - Мохов,отсидел и вышел,никто ему ничего не делал там.
Ось такий ще приклад , зайшов на сайт до Дмитра Гондона , і що ж я бачу .? А бачу я дві "топ новини" , з найбільшою кількістю переглядів і обговорень , -
-1
"Молодо-горячо". Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе (97902 переглядів )
-2
"Володя одобряет показ кисок?", "Я х...ею. Замужняя баба". Дорофеева подняла платье и показала трусы (94211) .
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Для чого існують збоченці ?
месть, подстава и т.д.
Комусь ці двоє перейшли дорогу і їх хочуть за це покарати. Як шиються справи в нас - можна навіть без діталей - давай гроші, я і на верблюда знайду кримінал.
Не вірю.
Такие обвинения можно озвучивать только после суда!
Сам был в одной передряге когда депутат Верховной Рады напечатал статью в Украинской Правде с домашним адресом и подписью :как только таких земля носит (Типа призыв к расправе) генеральная прокуратура расследовала пол года и ничего не нашла . но попробуй подать в суд на депутата сам дураком станешь! ПРИМЕР
Подкинет мне МАТЕРИАЛЬЧИК ПРО ЖАДНОСТЬ ПОРОШЕНКО а то ничего не могу найти кроме обратного,а народ кричит жадный жадный жадный ****