Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!". ВИДЕО
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Президент Франции Эмманюэль Макрон поднял бокал за долгожданное открытие в стране террас ресторанов под традиционное украинское пожелание "Будьмо!"
Соответствующее видео опубликовал телеканал BFM TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, в пятницу, 21 мая, Макрон находился с рабочей поездкой в городе Невер в центральной Франции. На террасе одного из местных ресторанов французского лидера угостили популярным алкогольным коктейлем "Шприц" (Spritz).
Только Макрон поднял бокал и выразил традиционное в таких случаях пожелание здоровья на французском, из толпы послышался возглас: "Будьмо!".
Президент Франции оглянулся и отреагировал: "За Украину!".
С 19 мая во Франции начался второй этап постепенного выхода из режима карантина. В стране, в частности, возобновили работу открытые площадки (террасы) ресторанов, баров и кафе. Основные помещения предприятий общественного питания остаются закрытыми.
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А гей, гей - забув ? Чи посоромивсь ?
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А в Украине люди хвастают , что не ходят в рестораны, что не имеют хороших ( и даже плохих) авто , возмущаются грязными улицами и не садят у своих домов цветы.
ПРОСТО БОЛЬШЕВИКИ ВЫРАСТИЛИ БОЛЬШУЮ МАССУ ЛЮМПЕНОВ , а средний класс дескридитировал .
БОРЬБА С ЛЮМПЕНИЗАЦИЕЙ НАЦИИ - то есть ДЕЛЮМПЕНИЗАЦИЯ
Суть проблемы - раша усиленно превращала украинцев в люмпенскую нацию ( в нацию генетически нищих ) . А ведь украинцы были всегда зажиточными
И лозунг НА КОНЯ у украинцев отличался от лозунга НА ПОСОШОК у кацапов .
Но заселяя кацапами территорию Украины и вывозя украинцев в Сибирь и уничтожая украинцев , империя старалась опустить генетику украинцев до уровня нищих кацапов.
Чем опасна люмпенизация - людям в голову не приходит проанализировать и сравнить жизнь в Европе и жизнь в Украине . Во первых - бедные в Европу просто не ездят . А из сейчас минимум 70% в Украине
И потому так легко на украинцах зарабатывать и спекулировать
Пример - 200 гр сыра grana podano ( типа пармезана) стоит в ЕС - 2 евро ( 70 гр) , в Украине за 70 гр можно купить где-то 100 гр, то есть в два раза, ВОПРОС - а почему такая цена ? В чем дело ? В спекуляции , процентах банка, растаможке ? Но вопрос задать некому, бо народ доведён до люмпенов и денег на эти вещи просто нет
Единственная страна мира, вернувшись из которой я сказал - туда больше ни ногой. Только по жизненным показаниям. Кстати до короны, пришло приглашение по работе поехать - отказался.
И не хвастают в Украине люди той чушью, что вы написали.
Та й в самому Парижi повно чудових мiсць.
Чтоб больше вы не путали - на вашей картинке флаг раши.
Ззапомнить легко - их флаг отражает их суть:
КГБ (красный, голубой, белый)
- Эмманюэльчик, ты уже большой мальчик, чтобы поднимать всякую гадость. Пусть бы себе валялся тот бокал там, где валялся. Не знаю, кто такой этот "Будьмо!", но у тебя что? Своих бокалов мало?
38 индусов ей ноги трут...
Женщине, громко его крикнувшей - отдельный респект. Мне бы в голову не пришло такое крикнуть президенту франции.