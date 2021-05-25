Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!". ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон поднял бокал за долгожданное открытие в стране террас ресторанов под традиционное украинское пожелание "Будьмо!"

Соответствующее видео опубликовал телеканал BFM TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, в пятницу, 21 мая, Макрон находился с рабочей поездкой в ​​городе Невер в центральной Франции. На террасе одного из местных ресторанов французского лидера угостили популярным алкогольным коктейлем "Шприц" (Spritz).

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Только Макрон поднял бокал и выразил традиционное в таких случаях пожелание здоровья на французском, из толпы послышался возглас: "Будьмо!".

Президент Франции оглянулся и отреагировал: "За Украину!".

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С 19 мая во Франции начался второй этап постепенного выхода из режима карантина. В стране, в частности, возобновили работу открытые площадки (террасы) ресторанов, баров и кафе. Основные помещения предприятий общественного питания остаются закрытыми.

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