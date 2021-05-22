Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна. ВИДЕО боя

Украинец Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) стал чемпионом Европы по каратэ. Кроме того, что это его первое чемпионство в карьере, это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tribuna.com.

Горуна в финале победил 11-кратного чемпиона Европы азербайджанца Рафаэля Агаева - 3:1.

Мужчины

До 75 кг

1. Станислав Горуна (Украина)

2. Рафаэль Агаев (Азербайджан)

3. Ной Битч (Германия)

3. Энес Гарибович (Хорватия)

Кроме золота в активе Гаруны также два серебра и две бронзы ЧЕ.

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