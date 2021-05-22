Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна. ВИДЕО боя
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Украинец Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) стал чемпионом Европы по каратэ. Кроме того, что это его первое чемпионство в карьере, это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tribuna.com.
Горуна в финале победил 11-кратного чемпиона Европы азербайджанца Рафаэля Агаева - 3:1.
Мужчины
До 75 кг
1. Станислав Горуна (Украина)
2. Рафаэль Агаев (Азербайджан)
3. Ной Битч (Германия)
3. Энес Гарибович (Хорватия)
Кроме золота в активе Гаруны также два серебра и две бронзы ЧЕ.
Топ комментарии
+33 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий22.05.2021 17:52
+20 Саша777
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+11 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий22.05.2021 18:05
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Эх.
Да и мужики в баскет нормально играли, пока за дело не взялись беня с мойшей.
Семки ,сігаретки, півко, сила 🤣
Я глаза поднимаю -- а вокруг него 4 персоны пытаются с асфальта поднятья -- причём, все одновременно... ...так и не поднялись...
Трудное киевское детство, середины 70хх. ... -- до сих пор дрожу...*)