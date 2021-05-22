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Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна. ВИДЕО боя

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинец Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) стал чемпионом Европы по каратэ. Кроме того, что это его первое чемпионство в карьере, это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tribuna.com.

Горуна в финале победил 11-кратного чемпиона Европы азербайджанца Рафаэля Агаева - 3:1.

Мужчины

До 75 кг

1. Станислав Горуна (Украина)

2. Рафаэль Агаев (Азербайджан)

3. Ной Битч (Германия)

3. Энес Гарибович (Хорватия)

Кроме золота в активе Гаруны также два серебра и две бронзы ЧЕ.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+33
ВІТАЄМО !!!
Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна - Цензор.НЕТ 8876

.
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22.05.2021 17:52
+20
Це карате пародия на боевой Гопак
Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 6143 Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 2016
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22.05.2021 18:07
+11
Так тримати ,козарлюга!!! Слава Україні! !!!)))
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22.05.2021 18:05
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А куда тебе сперва кончить - в твое очко или тебе защеку
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22.05.2021 20:37 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна - Цензор.НЕТ 8876

.
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22.05.2021 17:52 Ответить
На мою думку, достойно виступили обидва! Без ненавісті, справжній спорт, приємно дивитись!
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23.05.2021 17:08 Ответить
А раньше наши девки в баскет и гандбол как шпилили...
Эх.
Да и мужики в баскет нормально играли, пока за дело не взялись беня с мойшей.
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22.05.2021 18:01 Ответить
І зараз наши красуні чорнобриві козарлюг позаду тримают !!!)))
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22.05.2021 18:07 Ответить
пародия на каратэ. Танцы с прыжками. Бокс в разы зрелищнее и главное практичней.
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22.05.2021 18:03 Ответить
Це карате пародия на боевой Гопак
Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 6143 Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 2016
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22.05.2021 18:07 Ответить
боевой гопак не практичен, так и капоэйра, для развития физ.силы, выносливости, реакции да, но в обычных житейских ситуациях таких мастеров уделывали обычные уличные хулиганы.
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22.05.2021 18:10 Ответить
Искусство боя-это философия.Мастеру не обязательно прыгать и проявлять все знания и навыки обретённые на своём Дао.Достаточно одного точного удара,щоб парализовать противника.В реальной ситуации,мастер конечно прыгать не будет.А одним ударом с наименьшей затратой сил,отключит свет противнику.Прыгать удел молодых и борзых. Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 9597
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22.05.2021 18:19 Ответить
насчет философии согласен. это своего рода религия. Учит быть человеком или на крайняк бить плохих человеков. Лучший бой это избежать боя, вроде бы так постулатах восточных единоборств.
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22.05.2021 18:24 Ответить
Типо того.Ну как избежать?Не избежать,а вывести противника в нужную точку.У викингов например, наоборот считалось избегать боя последним делом.Другая философия.На востоке другое отношение.Вот как ты сказал"Лучший бой это избежать боя",но с дополнением остаться при своих Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 8631
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22.05.2021 18:52 Ответить
Вот например ситуация"Лучший бой это избежать боя",хорошо показана в фильме"Остров дракона"Брюса Ли.Когда он плыл на корабле на остров к нему подошёл молодой и борзый с наездом.Брюс Ли ему ответил,шо на корабле неудобно.Но есть маленькая лодка,на которой мы сможем отплыть к острову,где сразимся.Молодой и борзый восторженно и в предвкушении прыгает в лодку,а Брюс Ли отвязывает лодку от корабля.И молодой весь путь, под хохот всего корабля,мотыляется матюкаясь в лодке за кораблём.Это примерно тоже самое,що Украина делает с Рашкой.Когда матюкающийся Мордор под хохот мирового сообщества,борзо матюкается в положении"Один на льдине" гребя на привязи за кораблём Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 1654
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22.05.2021 19:04 Ответить
"Бойовий гопак" створив у 1980-х Володимир Пилат на основі танців Гопак і Метелиця. До чого тут бойове містецтво козаків? Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 3783

Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 2624
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22.05.2021 23:57 Ответить
... нууу та даа, бойові ******** це взагалі жах для всіх спортсменів.
Семки ,сігаретки, півко, сила 🤣
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22.05.2021 18:24 Ответить
Вчи ітосрію! Кращою пішою армією тогочасного світу були козаки. Королівські двори Європи для особистої охорони наймали саме козаків. Для основних битв також наймали козаків. Наприклад багатолітня війна Англії та Франції вирішилась, коли король Франції найняв козаків і козаки взяли неприступну фортецю Дюнкерк, яка була рік в облозі яку не могли взяти французькі війська за 2 дня без втрат.
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22.05.2021 22:21 Ответить
Не скажи... ...Саня каратэк был, а я боксёр -- попали в замес у Кислородного завода с шестью быками. Пока я двоих укладывал, Саня меня от четверых освободил!
Я глаза поднимаю -- а вокруг него 4 персоны пытаются с асфальта поднятья -- причём, все одновременно... ...так и не поднялись...
Трудное киевское детство, середины 70хх. ... -- до сих пор дрожу...*)
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22.05.2021 19:26 Ответить
Так тримати ,козарлюга!!! Слава Україні! !!!)))
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22.05.2021 18:05 Ответить
Молодца!!!
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22.05.2021 18:05 Ответить
Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 8997
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22.05.2021 18:14 Ответить
это какие то бальные танцы, а не карате
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22.05.2021 18:17 Ответить
Не танцы, там ахтунг...
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22.05.2021 19:35 Ответить
Это шотокан, со стороны самообороны вещь абсолютно никакая так как безконтактный вид, а есть киокушин, там другое дело
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23.05.2021 08:43 Ответить
тогда уж лучше балет
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23.05.2021 08:48 Ответить
Жаль шо не лаптеухому навешал. Азербайджанцы наши друзья.
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22.05.2021 18:18 Ответить
Хаахах та это друзья лаптеногих тоже. Азер наверно укололся спутником которые им сейчас параша поставляет
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22.05.2021 19:04 Ответить
Молодец!
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22.05.2021 18:23 Ответить
Красава. Высокомерного гордого азера на место поставил
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22.05.2021 18:52 Ответить
Черножопых надо ставить не на место, а сразу раком. Потому, что они иного не понимают своим скукоженным мозжечком.
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22.05.2021 19:37 Ответить
Недавно из за спора о том что азерам и туркам помогает россия. Они заявили что Украине ничего не способна сделать и что дроны байрактар спасают мою жопу от роиси....
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22.05.2021 19:42 Ответить
Также заявляли что все мужики в стране у нас алкаши и слабаки. И вечно хваляться как наташек имеют))))
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22.05.2021 19:46 Ответить
Ишаков они семейных имеют, а не наташек.
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22.05.2021 19:52 Ответить
Да я бы уделал этих клоунов печальных обоих в 6 сек. Тем более, что под конец эти типа каратисты перешли на оральный секс - один другому явно пытался присунуть за щеку. Я такой типа "спорт" не смотрю. Ахтунг!
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22.05.2021 19:15 Ответить
Этот азер самый крутой и титулований чемпион по карате возможно за всю историю, его чесно победить это как Тайсона или Али уложить на пике их формы, смотрел недавно махач с этим азером в фулконтакте, у него реально характер чемпиона.
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22.05.2021 19:19 Ответить
Да я сам его могу на ринге за 5 минут довести до кондиции, когда этого азера можно в очко долбить свободно.
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22.05.2021 19:32 Ответить
В детстве у нас было три подростковых банды - борцы, боксеры и каратисты с ушистами. Я был с боксерами. С борцами мы были на равных, а каратистов гоняли и мы и они.
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22.05.2021 19:34 Ответить
Это шотокан, херня полная, а есть киокушин, вот там погонять кого-то будет проблематично, так как охватить можно по самое не хочу
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23.05.2021 08:40 Ответить
там с боксом трудно пролезть, будут ногами жестко встречать на пуская в ближний
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23.05.2021 12:52 Ответить
100%, хороший киокушиновец серьёзный противник
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23.05.2021 18:27 Ответить
Бой бомжей за гаражами и то зрелищнее
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22.05.2021 19:41 Ответить
Нет надежней каратэ чем за поясом ТТ. Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 933
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22.05.2021 20:14 Ответить
З голими п'ятами на шаблю?
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23.05.2021 22:07 Ответить
Цензор ! А Вам не здається що відео бою не те ?!?!
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22.05.2021 20:57 Ответить
В ютубе есть видео старого карате, для сравнения...Ну, не интересно....
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22.05.2021 21:47 Ответить
да простят меня спортсмены, но это какая-то чушь, а не карате Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 4427
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23.05.2021 01:21 Ответить
Это даже чушью трудно назвать, к карате это недоразумение имеет отношении только названием и одеждой(кимоно), настоящее полноконтактное карате это киокушин, вот там да, рубятся не подетски, а это танцы с криками
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23.05.2021 08:38 Ответить
Вітання зі Львова нашому переможцю.
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23.05.2021 08:43 Ответить
Это не карате, а цирк. Плюс у нас куча призеров по Киокушин, не только в Европе, но и в Японии и в мире
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23.05.2021 10:46 Ответить
Вот именно!!! А в Украине, вместо того, чтобы развивать и поддерживать киокушин, таскаются с этой хрень, а самое плохое, что люди смотрят на эту чепуху и думают, что карате это танцы и предпочитают бокс и борьбу
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23.05.2021 18:31 Ответить
вялотекущее ...шо то такое
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24.05.2021 18:31 Ответить
 
 