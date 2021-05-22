"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!", - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беларуский активист Петр Маркелов, который уже несколько месяцев живет в Украине, был задержан при попытке провести перформанс возле посольства Беларуси в Киеве. Он собирался перебросить через забор несколько мешков с навозом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода — Беларусь".

Во время задержания Маркелов кричал, что этой акцией он хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в тюрьме.

Представители Национальной гвардии жестко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники. Один из гвардейцев неоднократно кричал на Маркелова, что его депортируют за нарушение общественного порядка.

"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!", - кричал силовик

"В Беларуси по улице Окрестина прошли 50 тысяч граждан. Это против посольства и белорусских властей, а не против Украины", - попытался объяснить белорусский активист.







Позже стало известно, что в полиции составили протокол на Маркелова за мелкое хулиганство и отпустили. А охрана посольства Беларуси была усилена.

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В то же время, представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец позже назвал высказывания своего сотрудника в адрес активиста и предложения поехать в Беларусь эмоциональными.

"Прошу прощения за эти эмоции. Но поймите, мы не ожидали такой провокации", - сказал он.

Владимир Швец добавил, что ранее все акции, проводимые беларуской диаспорой, были спокойными и без эксцессов. "У нас всегда были конструктивные отношения с беларусами, которые проводят акции протеста возле посольства".

Петр Маркелов - активист Молодежного блока. Он активно участвовал в избирательных кампаниях в Беларуси в качестве кандидата, доверенного лица и наблюдателя. Выступал за легализацию марихуаны. Участвовал в акциях протеста.

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