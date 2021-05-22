"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!", - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Беларуский активист Петр Маркелов, который уже несколько месяцев живет в Украине, был задержан при попытке провести перформанс возле посольства Беларуси в Киеве. Он собирался перебросить через забор несколько мешков с навозом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода — Беларусь".
Во время задержания Маркелов кричал, что этой акцией он хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в тюрьме.
Представители Национальной гвардии жестко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники. Один из гвардейцев неоднократно кричал на Маркелова, что его депортируют за нарушение общественного порядка.
"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!", - кричал силовик
"В Беларуси по улице Окрестина прошли 50 тысяч граждан. Это против посольства и белорусских властей, а не против Украины", - попытался объяснить белорусский активист.
Позже стало известно, что в полиции составили протокол на Маркелова за мелкое хулиганство и отпустили. А охрана посольства Беларуси была усилена.
В то же время, представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец позже назвал высказывания своего сотрудника в адрес активиста и предложения поехать в Беларусь эмоциональными.
"Прошу прощения за эти эмоции. Но поймите, мы не ожидали такой провокации", - сказал он.
Владимир Швец добавил, что ранее все акции, проводимые беларуской диаспорой, были спокойными и без эксцессов. "У нас всегда были конструктивные отношения с беларусами, которые проводят акции протеста возле посольства".
Петр Маркелов - активист Молодежного блока. Он активно участвовал в избирательных кампаниях в Беларуси в качестве кандидата, доверенного лица и наблюдателя. Выступал за легализацию марихуаны. Участвовал в акциях протеста.
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не надо подонков в форме оправдывать,
это ублюдок в голубом берете, мразь,
а ты похоже тоже мусорок
ну тупой этот Швец !
написано же "перформанс"
мелкая провокация - это когда молотовым зашиворот
соскучились, что-ли ?
Na Ukraine natshal govorit po moemu Putin, ranshe govorili v Ukraine
Шана гвардії, хлопці зробили свою роботу як слід. Вони ж охороняють посольство. А якщо в мішку бомба і це теракт наприклад? Одне погано: їм не слід було відкривати рота, щоб кацапською казати "на Украінє". Язик мій - ворог мій(с), воістину.
не надо тут мусорскую пропоганду разводить
мусор он и есть мусор, скот ублюдочый
да и вы, похоже, с мусорских рук кормитесь,
вместе с этой гнилью в голубых беретах,
не стыдно тут такое писать ?
PS: Територія білоруського посольства, вважається територією Білорусії!
мусорском отбросе и подонке
так что пишите так, как вашЫ хозява
требуют - " на Украине "
может дадут голубую кепку померять,
ну и может с наворованного у Народа Украины обломится,
не надо про " не спромоглося ", разгоаор о подонке
под присягой , а не о белорусе,
подонее, охраняющем мразей, которым в Украине не место,
хотя что объяснять , деньги не пахнут,
тут вы и я сходимся во мнениях,
к сожалению ....
у его мразей офицеров вопросов нет ....
"на Украине"
так порешали аваковские братки в голубых беретах,
нажратые и одетые за счёт лохов-сограждан
Почему они нарушают закон?
Куда тем белорусским мусарятам до украинских ушлепков, которые СТРЕЛЯЛИ в упор в людей на Майдане.
Эти толстожопые не хотят работать. У них есть латентное или явное желание мучить людей, издеваться над людьми. То есть - это палачи по натуре. Они накими не стали. Такими они выросли в своих жлобковато-рагыльских необразованных семьях.
Именно на их толстых загривках власть и держиться. Мерзость и лайнище ужасное, эти мусорги.
відреагують ті, хто обурюються діями нацгвардійців, якщо якийсь патріот РФ, що
знаходиться на території України і невдоволений політикою США, принесе мішок «навоза»
і кине його до посольства США? Мабуть білорусам потрібно було не квіточки
дарувати своїм силовикам під час протестів.
рулят мусора в голубых и малиновых кепках
За похлебку пасть порвет.