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"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!", - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Общество

Беларуский активист Петр Маркелов, который уже несколько месяцев живет в Украине, был задержан при попытке провести перформанс возле посольства Беларуси в Киеве. Он собирался перебросить через забор несколько мешков с навозом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода — Беларусь".

Во время задержания Маркелов кричал, что этой акцией он хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в тюрьме.

Представители Национальной гвардии жестко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники. Один из гвардейцев неоднократно кричал на Маркелова, что его депортируют за нарушение общественного порядка.

"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!", - кричал силовик

"В Беларуси по улице Окрестина прошли 50 тысяч граждан. Это против посольства и белорусских властей, а не против Украины", - попытался объяснить белорусский активист.

Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!, - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ 01

Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!, - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ 02

Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!, - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ 03

Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!, - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ 04
Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты на Украине!, - в Киеве правоохранители жестко задержали белорусского активиста Маркелова за акцию с навозом под посольством РБ 05

Позже стало известно, что в полиции составили протокол на Маркелова за мелкое хулиганство и отпустили. А охрана посольства Беларуси была усилена.

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В то же время, представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец позже назвал высказывания своего сотрудника в адрес активиста и предложения поехать в Беларусь эмоциональными.

"Прошу прощения за эти эмоции. Но поймите, мы не ожидали такой провокации", - сказал он.

Владимир Швец добавил, что ранее все акции, проводимые беларуской диаспорой, были спокойными и без эксцессов. "У нас всегда были конструктивные отношения с беларусами, которые проводят акции протеста возле посольства".

Петр Маркелов - активист Молодежного блока. Он активно участвовал в избирательных кампаниях в Беларуси в качестве кандидата, доверенного лица и наблюдателя. Выступал за легализацию марихуаны. Участвовал в акциях протеста.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+132
Сєпари пішли в мусора.
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22.05.2021 18:24
+130
НА Украине? Да этого мента -ушлепка надо научить уважать Украину.
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22.05.2021 18:25
+86
це типове мус*орне б*идло авакова, з морд*якою зайвехромосомних тварин. Саме для цього аваков їх й тримає на "службе".. тільки не України, а росії..
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22.05.2021 18:40
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"Мусора не люди!" - Арсен Борисович Аваков ©
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23.05.2021 20:51 Ответить
Ну он буквально в тот момент был на Украине , мордой в пол, лежал на земле украинской. А если не брать єту фразу, какие вопросы к нацгвардейцам? Какое то тело, выбегает из авто с мешком непонятно чего и бежит к посольству, он что смотреть должен был ? Вы тут все Израилем восхищались, так там бы его просто пристрелили. А в итоге навоз он рассыпал на украинскую территорию, а убирать навоз подельнички отказались. В итоге, как по мне быдло тут участники акции . А гвардейцы сработали нормально, только лексикон подправить нужно .
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23.05.2021 01:36 Ответить
Мы живем В Украине а быдло мусора На Украине..
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23.05.2021 01:39 Ответить
Тут подспутно: "На территории Украины находишся". Скажи "В территории Украины". Катит?))) А быдлу, надо было гной НА голову надеть, или В гной мордой ткнуть. Нефиг но городу с навозом таскаться. Иди, как нормальные люди, петухов лепи)))
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23.05.2021 02:29 Ответить
мусор говорил " ты на Украине находишься "
не надо подонков в форме оправдывать,
это ублюдок в голубом берете, мразь,
а ты похоже тоже мусорок
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23.05.2021 07:56 Ответить
Но поймите, мы не ожидали такой провокации", - сказал он.

ну тупой этот Швец !

написано же "перформанс"
мелкая провокация - это когда молотовым зашиворот "Ти в Україні зараз перебуваєш, ти зрозумів? Ти в Україні!" - у Києві правоохоронці жорстко затримали білоруського активіста Маркелова за акцію із гноєм під посольством РБ - Цензор.НЕТ 9755
соскучились, что-ли ?
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23.05.2021 03:02 Ответить
Na Ukraine? Vashi politseiskie is Rossie ili tse?
Na Ukraine natshal govorit po moemu Putin, ranshe govorili v Ukraine
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23.05.2021 03:21 Ответить
В Білорусі мітингарі знімали взуття, коли ставали на лавочки. І страшенно цим пишалися, усі разом. Бо вони ******* свою країну, і чистота це прояв цієї любові - так вони це пояснювали. А як же Україна, яка дала цьому придурку притулок, можливо від смерті його врятувала? А у нас воно лантух лайна вивернуло, прямо посеред Києва... Оце і все, що мені треба знати про любов і пошану цього конкретного білоруса до України та українців... А може воно просто і здуру таке зробило, а не зі зла, цей білорус.
Шана гвардії, хлопці зробили свою роботу як слід. Вони ж охороняють посольство. А якщо в мішку бомба і це теракт наприклад? Одне погано: їм не слід було відкривати рота, щоб кацапською казати "на Украінє". Язик мій - ворог мій(с), воістину.
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23.05.2021 03:29 Ответить
падаль в погонах, на Украине, нажратые ублюдки
не надо тут мусорскую пропоганду разводить
мусор он и есть мусор, скот ублюдочый
да и вы, похоже, с мусорских рук кормитесь,
вместе с этой гнилью в голубых беретах,
не стыдно тут такое писать ?
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23.05.2021 07:15 Ответить
Так всё это шобло в 13-14 годах черепа и рёбра людям ломали.... Они этого и не скрывают....
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23.05.2021 07:19 Ответить
Того зайвехромосомного придурка у погонах, треба відсилати на копростан!
PS: Територія білоруського посольства, вважається територією Білорусії!
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23.05.2021 09:03 Ответить
Два неадеквата - в большой семье не без уродов.
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23.05.2021 04:08 Ответить
Лишения гражданства,и придудительная депортация на историческую родину,на россию.
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23.05.2021 06:55 Ответить
що ж вони тут стають героями, саме сцикливо втікло з Білорусії, а тут перфоманси влаштовує. обробити дубіналами і на білорашку, нехай там перфомансить.
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23.05.2021 07:13 Ответить
вопрос не в белорусе, а в ублюдке на Украине,
мусорском отбросе и подонке
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23.05.2021 07:16 Ответить
кацапа, може він і ублюдок, але "В Україні", і таких протестувальників треба фігачити і пояснювати зрозумілою їм, воно, ж більш ніж впевнений українську не спромоглось навіть почати вчити, от йому нацгвардієць і пояснив
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23.05.2021 07:26 Ответить
А що пояснив нацгвардієць? Що білорус тепер "НА Украінє"? "НА УКРАІНЄ"?!!! Пащеку прикрий придурок.
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23.05.2021 09:00 Ответить
вы , похоже, мусорской прихлебатель,
так что пишите так, как вашЫ хозява
требуют - " на Украине "
может дадут голубую кепку померять,
ну и может с наворованного у Народа Украины обломится,
не надо про " не спромоглося ", разгоаор о подонке
под присягой , а не о белорусе,
подонее, охраняющем мразей, которым в Украине не место,
хотя что объяснять , деньги не пахнут,
тут вы и я сходимся во мнениях,
к сожалению ....
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23.05.2021 10:24 Ответить
ти українську розумієш? то ж сказано, пояснили бульбашу зрозумілою йому мовою, чи ти таке ж тупе як той лайноносець, що перфоманси влаштовує?
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23.05.2021 17:52 Ответить
"На Украине"? Так этого петуха нужно депортировать быстрее, чем белоруса...
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23.05.2021 07:16 Ответить
этот мусор на законных основаниях жрёт и срёт за счёт обворовпнных им сограждан,
у его мразей офицеров вопросов нет ....
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23.05.2021 07:18 Ответить
надо понимать, чтт теперь следует писать
"на Украине"
так порешали аваковские братки в голубых беретах,
нажратые и одетые за счёт лохов-сограждан
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23.05.2021 07:20 Ответить
гімно дождем змиє а мусор мусором і залишиться
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23.05.2021 07:23 Ответить
з лукашыскай чырвона-зялёны ганучай?!)Гэты маргелаў з маскоўскім прозвішчам удзельнічаў ва ўсіх псеўда-выбарах.Гэтым усё сказана.
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23.05.2021 07:41 Ответить
От я щас не понял. Аваков,это чо за фигня. Почему они к тебя на службе росийською розмовляють?
Почему они нарушают закон?
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23.05.2021 07:57 Ответить
Ублюдки, пугают депортацией. Сами сцикли, назвать преступника - преступником новая власть уже не в силах. Нацгвардейца послать в республику Тува или дальше... Держ.службовец повинен розмовляли українською. Я вже не кажу за "на"
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23.05.2021 08:04 Ответить
Тупорылые выродки, они знают, что их власть В Украине еще сильнее, чем их мусарских братков в Беларуси.
Куда тем белорусским мусарятам до украинских ушлепков, которые СТРЕЛЯЛИ в упор в людей на Майдане.
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23.05.2021 08:39 Ответить
Кто идет в мусара? Ленивые бездарные тупые сцикливые ничтожества. Они даже в братки идти боятся, потому что хотят, чтобы за ними стоял типа закон. И обслуживал их.
Эти толстожопые не хотят работать. У них есть латентное или явное желание мучить людей, издеваться над людьми. То есть - это палачи по натуре. Они накими не стали. Такими они выросли в своих жлобковато-рагыльских необразованных семьях.
Именно на их толстых загривках власть и держиться. Мерзость и лайнище ужасное, эти мусорги.
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23.05.2021 08:43 Ответить
****, купа недолугих коментаторів! Для Вас даунів за парканом, діють інші закони, це є територія іншої держави. Що і хотів зробити цей недобитий бульбаш, закидати гівняками територію Білорусії, аж ніяк не українську. Але такими діями, поліцейского-полупокєра, зробив більший резонанс ніж сама акція цього недобитка
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23.05.2021 08:46 Ответить
А як
відреагують ті, хто обурюються діями нацгвардійців, якщо якийсь патріот РФ, що
знаходиться на території України і невдоволений політикою США, принесе мішок «навоза»
і кине його до посольства США? Мабуть білорусам потрібно було не квіточки
дарувати своїм силовикам під час протестів.
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23.05.2021 10:20 Ответить
Чому державний правохорониць при виконанні службових зобов'язань розмовляє не на державній, а на якійсь іноземній мові?
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23.05.2021 10:44 Ответить
США и бульбенфюрер ? разницы нет ?
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23.05.2021 11:14 Ответить
своїми діями ця особа висловила неповагу, перш за все, до України, на його думку під певними лозунгами тут можна робити все, що заманеться.
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23.05.2021 10:21 Ответить
Вообще-то территории посольств вроде как территории иностранных государств, и перебрасывание через забор - вроде как нарушение границы. Мог бы аккуратно насыпать кучу перед входом!
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23.05.2021 10:33 Ответить
Бойцы чеченского батальона попали под санкции Украины .???????
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23.05.2021 10:36 Ответить
на Украине, увы ...
рулят мусора в голубых и малиновых кепках
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23.05.2021 11:17 Ответить
Цей поліцай хворий на голову. Він психічно не врівноважений. Як такі люди працюють в органах. Він приходив психологічне тестування. Це жах.
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23.05.2021 11:22 Ответить
Авакову именно такие и нужны.

За похлебку пасть порвет.
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23.05.2021 12:20 Ответить
воно на держслужбі і не знає що ми живемо ... В ..... Україні ?
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23.05.2021 13:11 Ответить
эх, такие бы старания ментов в Донецке, в Луганске ....там они руки к верху быстренько задрали перед "орлами гиркина"
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23.05.2021 14:13 Ответить
Они могут грабить только мирных граждан, что противоречит законам, но они же лживые расследования ведут, мусора - преступники не верьте им никогда, будут законы приняты на изоляцию упоротых мусоров и каждый гражданин обязан будет привлечь к ответственности мусорскую моральную утварь
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23.05.2021 14:21 Ответить
Почему аваковские служители закона на службе говорят "па-русски"? Потому что у начальника лишнехромосомная челюсть и он таких же на службу принимает? Больше шанс выслужиться?
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23.05.2021 14:20 Ответить
"НА Украине"? Что это за кацапье недобитое? Это та беркутня, что после Майдана не свалила? Времена Януковоща вернулись?
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23.05.2021 16:52 Ответить
Что за дебилы в голубых беретах...
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23.05.2021 21:23 Ответить
мусор падаль "Ти в Україні зараз перебуваєш, ти зрозумів? Ти в Україні!" - у Києві правоохоронці жорстко затримали білоруського активіста Маркелова за акцію із гноєм під посольством РБ - Цензор.НЕТ 3453
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24.05.2021 00:15 Ответить
Шапіто "апазіціанер" дутий.
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24.05.2021 07:58 Ответить
Дивлячись на морди цих "гвардейцев", бачу, іх добре годують.
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24.05.2021 08:56 Ответить
с такими защитниками правопорядка-это путь в полицейское государство
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24.05.2021 09:06 Ответить
Парни прикольные!!!
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24.05.2021 09:12 Ответить
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