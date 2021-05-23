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обстрел (20132) Донбасс (26945) Бутусов Юрий (3906)

Жителю обстрелянного утром наемниками РФ дома в Песках Василию Бурмистрову удалось спастись, потому что он вышел посмотреть, куда попал первый снаряд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Рано утром 22 мая наемники РФ разрушили дом 81-летнего жителя села Пески Василия Бурмистрова.

"Дедушка утром встал приготовить себе завтрак, движение в доме заметили и сразу нанесли удар", - отмечает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Воины 58-й бригады Иван Мирный и Сергей Варакин, приехавшие на помощь старику, опубликовали в Facebook видео, на котором тот рассказывает подробности происшествия.

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"Российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы, при обнаружении движения даже в населенных пунктах бьют на поражение прямо по домам, не обращая внимание на мирных украинцев. Кто теперь компенсирует ущерб и восстановит дом Бурмистрова? Как остановить постоянные обстрелы украинских граждан на украинской земле, если даже мирных жителей нельзя защитить от этого постоянного террора?", - задается вопросами Бутусов.

Напомним, утром 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6.55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь - ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
мрази кацапские
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22.05.2021 20:52
+12
Благали "Русский мир" прийти ,він прийшов ,в усій красі з усіма принадами !!!))
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22.05.2021 21:03
+10
То есть кацапня стреляет по тем жилым домам, в которых заметили движение. Как это по-братски! Скучно им просто по домам отстреляться, надо еще укропчика поджарить. Кто еще в нашей стране считает их братьями. Зебиратели и свидетели опозажопы, в рядах которых появился кандидат яйцечесательных наук?
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22.05.2021 21:21
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мрази кацапские
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22.05.2021 20:52 Ответить
Благали "Русский мир" прийти ,він прийшов ,в усій красі з усіма принадами !!!))
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22.05.2021 21:03 Ответить
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 2893 Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 216
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22.05.2021 21:13 Ответить
Они все ждали что будет как в Крыму) Еще в конце 14-го, многие из них кричали что наша армия помешала их планам) Это сейчас у них амнезия на эту тему.)
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22.05.2021 21:17 Ответить
То есть кацапня стреляет по тем жилым домам, в которых заметили движение. Как это по-братски! Скучно им просто по домам отстреляться, надо еще укропчика поджарить. Кто еще в нашей стране считает их братьями. Зебиратели и свидетели опозажопы, в рядах которых появился кандидат яйцечесательных наук?
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22.05.2021 21:21 Ответить
Тактика обдолбенців та Хамас,один до одного,ховатись в житлових кварталах,школах та гатити по житловим кварталам !!! Кремлівська школа ,кремлівські курси "Вистрел" !!!!)))
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22.05.2021 21:39 Ответить
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 7965
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22.05.2021 21:23 Ответить
Не ваша смерть, дядьку. Та як же гидко розуміти, що для "найлевічайшего" це ніщо. "Перемирье продолжается". Сепари і терористи не постраждали.
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22.05.2021 21:28 Ответить
Изя, и как тебе эта хохма с яйцами?
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22.05.2021 21:32 Ответить
На зависть Ахметову и настоящему «Шахтарю»
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 6734
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22.05.2021 21:33 Ответить
Пощастило діду
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22.05.2021 21:40 Ответить
В том, что жив остался - да. Но в таком возрасте восстанавливать дом... Дед молодец - не унывает, у таких все получится.
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22.05.2021 23:42 Ответить
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 7812.
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22.05.2021 22:00 Ответить
Рассказ, в основном про то, как он готовил салат и тот момент, когда салат почти был готов( осталось два яйца дорезать) эти твари расхерачили дом, вместе с салатом. Дед позитивный, класс.
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22.05.2021 22:11 Ответить
А дідуля ще живчик, і більш-менш тямить, що сталося і про що говорить. Цікаво, чи він усвідомлює, чия була міна і ким випущена.
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22.05.2021 23:04 Ответить
Могу ошибаться, но он вроде единственный житель в Песках еще со времен боев за ДАП. Поселок разваленный в хлам и вряд ли туда с тех пор кто-то возвращался.
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22.05.2021 23:42 Ответить
ничего страшного, на Украине есть ублюдочная нацгвардия, она
всех врагов ***** скрутит и депортирует, подонки в голубых беретах
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23.05.2021 07:07 Ответить
!
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01.06.2021 02:04 Ответить
 
 