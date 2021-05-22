"Мобильный телефон+легкомысленный выход на дорогу", - бетономешалка сбила девушку в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Несколько дней назад на улице Ивана Сирко в Киеве произошла авария с участием бетономешалки и пешехода.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто, параллельно разговаривая по мобильному телефону. До пешеходного перехода было 30-40 метров.
Пострадавшая получила травмы - ее отвезли в медицинское учреждение.
"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимания и легкомыслия.
Чтобы избежать подобных ситуаций, напоминаю, что пешеходам запрещается:
- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или у дороги четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;
- выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.
Будьте ответственны на дороге!", - призвал Билошицкий.
Пожалуйста, подождите...
И если курица там остановилась, то посигналил так, чтобы обмочилась.
Может, он вообще с ней заигрывал ?
Теперь они познакомятся и после разбора полётов заделают ещё 2-3 таких же дебилов.