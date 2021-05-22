РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16310 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия ДТП
37 758 111
ДТП (7441) пешеход (126) Билошицкий (112)

"Мобильный телефон+легкомысленный выход на дорогу", - бетономешалка сбила девушку в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Несколько дней назад на улице Ивана Сирко в Киеве произошла авария с участием бетономешалки и пешехода.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто, параллельно разговаривая по мобильному телефону. До пешеходного перехода было 30-40 метров.

Пострадавшая получила травмы - ее отвезли в медицинское учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшим в результате конфликта с водителем на пешеходном переходе оказался сотрудник Киевской таможни Корниенко. ФОТО

"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимания и легкомыслия.

Чтобы избежать подобных ситуаций, напоминаю, что пешеходам запрещается:

- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или у дороги четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

- выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Будьте ответственны на дороге!", - призвал Билошицкий.

Также читайте: Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+68
К счастью не посадят, тут классический вариант идиотизма, нарушения ПДД заснятый на камеру. Водиле повезло.
показать весь комментарий
22.05.2021 23:08
+52
Гражданка была вне его поля видимости. Чтобы ее увидеть он должен привстать. Нет его вины.
показать весь комментарий
22.05.2021 23:04
+37
Ще і по телефону теревенила. І не туди дивилась.
Я в шоці з таких курок..
показать весь комментарий
22.05.2021 22:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А, Вівця-У-Смартфоні. Ще одна категорія пошукачів Премії Дарвіна.
показать весь комментарий
23.05.2021 13:01 Ответить
"Я йду - і нехай увесь світ зачекає"..(
показать весь комментарий
23.05.2021 14:20 Ответить
Если бы водила понимал, что стоит на переходе, то смотрел бы вокруг, и не щёлкал.
И если курица там остановилась, то посигналил так, чтобы обмочилась.
показать весь комментарий
23.05.2021 14:39 Ответить
Водитель Ланоса, начавший тормозить и не пропустивший курицу на пешеходном переходе, совсем не виноват?
показать весь комментарий
23.05.2021 15:09 Ответить
ПРЕМІЯ ДАРВІНА ЧЕКАЄ ІДІОТКУ "Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві - Цензор.НЕТ 995
показать весь комментарий
23.05.2021 18:51 Ответить
Она жива осталась?
показать весь комментарий
23.05.2021 19:41 Ответить
тут падаль пишет , шо низзя также ребенка водителя задавить "Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві - Цензор.НЕТ 7315
показать весь комментарий
23.05.2021 20:55 Ответить
Пощастило, що тупа куриця не потрапила прямо під колеса і вижила.
показать весь комментарий
23.05.2021 21:32 Ответить
Водила ж не зверь какой давить девушку с киевской регистрацией - наехал аккуратно.
Может, он вообще с ней заигрывал ? "Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві - Цензор.НЕТ 2705
Теперь они познакомятся и после разбора полётов заделают ещё 2-3 таких же дебилов.
показать весь комментарий
23.05.2021 22:25 Ответить
Вот есть у меня вопрос , даже если девушка права ,если бы она погибла ей в морге от этого было бы намного легче? А ее родственникам? Можно быть сто раз правым , но мертвым ..
показать весь комментарий
24.05.2021 12:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 