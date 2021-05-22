"Мобильный телефон+легкомысленный выход на дорогу", - бетономешалка сбила девушку в Киеве. ВИДЕО

Несколько дней назад на улице Ивана Сирко в Киеве произошла авария с участием бетономешалки и пешехода.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

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Он уточнил, что водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто, параллельно разговаривая по мобильному телефону. До пешеходного перехода было 30-40 метров.

Пострадавшая получила травмы - ее отвезли в медицинское учреждение.

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"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимания и легкомыслия.

Чтобы избежать подобных ситуаций, напоминаю, что пешеходам запрещается:

- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или у дороги четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

- выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Будьте ответственны на дороге!", - призвал Билошицкий.

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