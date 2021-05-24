Зеленский и его команда могут понести ответственность за "вагнеровцев" и другие решения, - Рябошапка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды могут понести уголовную ответственность за ряд принятых ими решений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы", такое мнение высказал в интервью на YouTube-канале "Есть вопрос" бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
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У Рябошапки спросили, может ли с юридической точки зрения понести ответственность команда Зеленского и сам президент за некоторые решения, принятые за последние два года: "дело вагнеровцев" (если будет доказано, что на Банковой имел место слив информации по этой спецоперации), способ увольнения председателя Конституционного суда; закрытое "дело Татарова" (заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова) и др. На это Рябошапка ответил утвердительно.
"Я думаю, что за все из того, что вы назвали, они могут понести ответственность. Есть некоторые решения, которые вообще лежат на поверхности. Там практически ничего не нужно доказывать. Те же санкции в отношении контрабандистов или санкции в отношении воров в законе - они очевидно незаконны. Эти санкции введены не решением Совета национальной безопасности и обороны. СНБО давал рекомендации президенту по применению санкций, а президент своей подписью, единолично ввел это решение. Он мог или внедрить, или не внедрять. Внедрив, он единолично взял на себя ответственность уголовную за это", - отметил Рябошапка.
По его словам, в будущем предметом для расследования могут стать и действия людей, которые готовили санкции.
"Например, санкции в отношении финансирования терроризма. Мне странно слышать от Баканова, который вносил представление применить санкции, а потом говорит, что у него нет доказательств. По крайней мере, он должен быть более сдержанным и не говорить, что этих доказательств не существует. Так же люди, которые готовили санкции в отношении контрабандистов или воров в законе, - они должны были понимать, что подготовка такого решения является незаконной. Вот сейчас расследуют дело в отношении Харьковских соглашений. Это очень похожая история, и способ доказывания будет таким же. Люди, которые готовили проекты решений, понесут ответственность. Люди, которые подписывали эти документы, понесут ответственность", - пояснил Рябошапка.
Он добавил, что Владимир Зеленский также должен это осознать.
"И Зеленский тоже должен это понимать. Он должен осознать, что ложь - то, что его убеждают, что это коллегиальное решение и он за него не будет нести ответственность", - отметил Рябошапка.
На вопрос, наработала ли команда Зеленского "на второй президентский срок, или же на первый тюремный", бывший генпрокурор ответил, что "ожиданий и надежд украинцев" команда президента пока не выполнила.
"С другой стороны можно это оценить как своего рода такое цунами, которое может разрушить тот политический ландшафт, существовавший предыдущие 30 лет. Клановые, олигархические связи, связи между олигархами и политиками - это все может быть разрушено таким цунами, каким сегодня является Зеленский. Другая проблема, это цунами неуправляемое, и, кроме того, что разрушить олигархические кланы, он может разрушить и саму страну", - заявил Рябошапка.
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Так а для кого ж Малюська платні віп-камери готував?
желательно с гильотинами и фонарними столбами
"Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", прийнятий у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", - зазначив Рябошапка.
За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.
"Ця дискусія ведеться (з міжнародниками, - ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", - наголосив колишній генпрокурор.
"Якщо люди з Офісу президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", - додав він.
Детальніше - за лінком "Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом «Акту Магнітського»".
-Иди водки возьми.
-деньги давай, схожу.
-Та с деньгами и дурак принесёт...
Слуга олигархов разрушит олигархические связи.
со шмоном мусорню не отправить,
придется кловану выборы мутить