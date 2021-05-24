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Зеленский (16523) СНБО (4373) Рябошапка Руслан (409)

Зеленский и его команда могут понести ответственность за "вагнеровцев" и другие решения, - Рябошапка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды могут понести уголовную ответственность за ряд принятых ими решений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы", такое мнение высказал в интервью на YouTube-канале "Есть вопрос" бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

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У Рябошапки спросили, может ли с юридической точки зрения понести ответственность команда Зеленского и сам президент за некоторые решения, принятые за последние два года: "дело вагнеровцев" (если будет доказано, что на Банковой имел место слив информации по этой спецоперации), способ увольнения председателя Конституционного суда; закрытое "дело Татарова" (заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова) и др. На это Рябошапка ответил утвердительно.

"Я думаю, что за все из того, что вы назвали, они могут понести ответственность. Есть некоторые решения, которые вообще лежат на поверхности. Там практически ничего не нужно доказывать. Те же санкции в отношении контрабандистов или санкции в отношении воров в законе - они очевидно незаконны. Эти санкции введены не решением Совета национальной безопасности и обороны. СНБО давал рекомендации президенту по применению санкций, а президент своей подписью, единолично ввел это решение. Он мог или внедрить, или не внедрять. Внедрив, он единолично взял на себя ответственность уголовную за это", - отметил Рябошапка.

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По его словам, в будущем предметом для расследования могут стать и действия людей, которые готовили санкции.

"Например, санкции в отношении финансирования терроризма. Мне странно слышать от Баканова, который вносил представление применить санкции, а потом говорит, что у него нет доказательств. По крайней мере, он должен быть более сдержанным и не говорить, что этих доказательств не существует. Так же люди, которые готовили санкции в отношении контрабандистов или воров в законе, - они должны были понимать, что подготовка такого решения является незаконной. Вот сейчас расследуют дело в отношении Харьковских соглашений. Это очень похожая история, и способ доказывания будет таким же. Люди, которые готовили проекты решений, понесут ответственность. Люди, которые подписывали эти документы, понесут ответственность", - пояснил Рябошапка.

Он добавил, что Владимир Зеленский также должен это осознать.

"И Зеленский тоже должен это понимать. Он должен осознать, что ложь - то, что его убеждают, что это коллегиальное решение и он за него не будет нести ответственность", - отметил Рябошапка.

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На вопрос, наработала ли команда Зеленского "на второй президентский срок, или же на первый тюремный", бывший генпрокурор ответил, что "ожиданий и надежд украинцев" команда президента пока не выполнила.

"С другой стороны можно это оценить как своего рода такое цунами, которое может разрушить тот политический ландшафт, существовавший предыдущие 30 лет. Клановые, олигархические связи, связи между олигархами и политиками - это все может быть разрушено таким цунами, каким сегодня является Зеленский. Другая проблема, это цунами неуправляемое, и, кроме того, что разрушить олигархические кланы, он может разрушить и саму страну", - заявил Рябошапка.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+35
шо значит "могут". Это даже не обсуждается. Драка будет серьезной, но понесут и никуда не денутся.
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23.05.2021 11:11
+22
зелупа сливает Украину под кацапскую оккупацию, как это делал петухович. Только так у клоуна есть шанс остаться на воле. Поэтому сейчас, он и его банда, максимально высасывают деньги и ресурсы из страны, чтобы можно было хорошо жить в подмосковье, рядом с петуховичем и азировым.
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23.05.2021 11:17
+21
Зеиуда ответит , за публичное унижение , оскорбление и продажу интересов Украины (сговор в Омане с Патрушевым , спасение от Гааги ***** и его живодеров -убийц «вагнеровцев») саботаж реформ в ВСУ
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23.05.2021 11:35
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шо значит "могут". Это даже не обсуждается. Драка будет серьезной, но понесут и никуда не денутся.
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23.05.2021 11:11 Ответить
Пока все за гос тайной прячут, и получается кто будет знать хотят сделать преступниками. По сути будет как с делом Гонгадзе, кто-то застрелится и эта роль пока выделена Авакову
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23.05.2021 11:18 Ответить
Нет на планете ничего незыблемого. Даже тайны чаще чем многим хочется становятся явью
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23.05.2021 11:20 Ответить
Никто ,ничего,не понесёт !сколько лет грабят украину?грабят все от кучмы до зеленского,и что???а ничего!
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23.05.2021 11:22 Ответить
Ещё ни один папередник ни за что не понёс ответственности. Корпоративная этика нах
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23.05.2021 11:22 Ответить
Зеиуда ответит , за публичное унижение , оскорбление и продажу интересов Украины (сговор в Омане с Патрушевым , спасение от Гааги ***** и его живодеров -убийц «вагнеровцев») саботаж реформ в ВСУ
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23.05.2021 11:35 Ответить
Кучма ни за что не понёс ответственность. Ни за Гонгадзе, ни за кацапские базы закреплённые в Конституции, ни за попытку пропихнуть яныка по согласованию с хлом
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23.05.2021 11:49 Ответить
та, ну... Овоща вже засуджено; вирок вступив в силу після рішення суду апеляційної інстанції... Інша справа, що всі інші звинувачення (а по двом вже йому оголошено підозри) - з 2019-го року залишились лежати без руху.
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23.05.2021 11:44 Ответить
Приговор и понёс ответственность, как говорят в Одессе «две большие разницы»
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23.05.2021 11:47 Ответить
Ну, справді, потрібно, щоб опинився на кічі... Але не забувай, що з баблом, яке він натирив - він може пристойно влаштуватися в деяких куточках світу. Не в Греції, як Паша Лазоренко, не в цивілізованому світі - але таких "куточків" вистачає... Дарма, чи що, наприклад, бубочка Оман чи Емірати обхажує?
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23.05.2021 11:52 Ответить
А про Гонгадзе Ни Мур - Мур.
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23.05.2021 12:06 Ответить
Он уже должен сидеть. Шмаркля враг 100%
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23.05.2021 11:14 Ответить
наработала ли команда Зеленского "на второй президентский срок, или же на первый тюремный"Источник: https://censor.net/ru/v3266931

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Так а для кого ж Малюська платні віп-камери готував?
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23.05.2021 11:15 Ответить
ой как он сильно обиделся за увольнение.
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23.05.2021 11:16 Ответить
Президент взял на себя ответственность , подписав Указьі , рекомендованньіе СНБОУ. Указьі правильньіе и нужньіе.
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23.05.2021 11:16 Ответить
Указы юридически ничтожные.
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23.05.2021 11:18 Ответить
зеленский и ответственность - непересекающиеся линии.
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23.05.2021 11:19 Ответить
Тобі сподобалося фото прізєдента в косовороткі?
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23.05.2021 11:22 Ответить
Да,супер !
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23.05.2021 11:23 Ответить
Шурик , одень очки , увидишь вьішиванку!
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23.05.2021 13:56 Ответить
Подивись комент на цей рахунок Андрія Луганського. І ти зрозумієш , що шурік-вася це ти. Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6400
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23.05.2021 18:31 Ответить
зелупа сливает Украину под кацапскую оккупацию, как это делал петухович. Только так у клоуна есть шанс остаться на воле. Поэтому сейчас, он и его банда, максимально высасывают деньги и ресурсы из страны, чтобы можно было хорошо жить в подмосковье, рядом с петуховичем и азировым.
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23.05.2021 11:17 Ответить
бубочка все понимает, - потому уже и примеряет косоворотку
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23.05.2021 11:24 Ответить
Когда оно, убогое чмо, напялит кипу себе набекрень, пытаясь изобразить еврея, и начнет в ютббе спасительное вяканье о якобы украинском антисемитизме, вот тогда станет понятно, что приспичило. Или - подгорает. Пока его информируют, что все идет за планом. Рисуют ему рейтинги. Он рассусоливает, как Хлестаков, на фоне ковров-самолетов. Поэтому рядится в российские косоворотки с украинским рисунком. Януковощь щеголял в фирмовом прикиде и штиблетах из страусиной кожи, сдавая Украину. Это было серьезным. А клоуну, - клоунские доспехи. Мы должны аплодировать выдумкам гебни.
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23.05.2021 11:50 Ответить
щоб йому кіпа не дпомогла - санкції Держдепу проти нього мають вступити в силу незадовго до того, як розпочне втрачати владу.
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23.05.2021 11:58 Ответить
Соросенок хитрож*пый рябошляпка, ты тоже ответишь, птенцы гнезда 95 квартала. Смотри какой прынцыповый стал когда под сраку ногой...
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23.05.2021 11:34 Ответить
понести ответсвенность єта банда может - по закону Линча
желательно с гильотинами и фонарними столбами
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23.05.2021 11:40 Ответить
За відсутність реформ бубочці і д'єрмаку вже почало "прилітати". Зокрема, колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка (про звязки якого з фондом Сороса, а також з держдепом США, в першу чергу з "віслюками", свого часу не говорив хіба що лінивий), в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" висловив думку (читай - попереджає), що проти команди президента України Володимира Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акту Магнітського" через небажання української влади проводити реформи; в першу чергу, у судовій сфері. За блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні тим, які застосували США та ряд країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в'їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).
"Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", прийнятий у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", - зазначив Рябошапка.
За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.
"Ця дискусія ведеться (з міжнародниками, - ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", - наголосив колишній генпрокурор.
"Якщо люди з Офісу президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", - додав він.
Детальніше - за лінком "Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом «Акту Магнітського»".
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23.05.2021 11:41 Ответить
Хитро… и хитросделанные 🤢🤡🎪😈🐲Зеублюдки , а вы ,подтявкивающие дешёвки из закрытых ботоферм подляка
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23.05.2021 11:41 Ответить
Как минимум поэтому, Зе и не уйдет после первого срока. Он выбрал путь выполнения популярных у народа хотелок. Всё что перечислил Рябошапка -санкции против контрабандистов, или санкции в отношении воров в законе, закрытия каналов, против финансирования террористов(кроме слива по вагенровцам, но это крот работает) популярны и поддерживаемые народом. Хоть и без решения суда, не вполне законны, а зе вписался в эту историю.
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23.05.2021 11:43 Ответить
народ також цього хотів і від Петра; але Порох сказав "буде все по Закону". Тому 73%придурки оголосили Пороха ворогом, мало не васалом *****, а вже кумом мертвечука - і поготів.
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23.05.2021 11:48 Ответить
В том то и фокус. Кто окажется прав, покажут след. выборы. По закону, можно было ждать до китайской пасхи. Это как в том анекдоте:
-Иди водки возьми.
-деньги давай, схожу.
-Та с деньгами и дурак принесёт...
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23.05.2021 11:58 Ответить
Косовороткин пролетает как хванера
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23.05.2021 13:37 Ответить
Ну и кто зекретина спрашивать будет?ни одна моя знакомая зеголосилка,а их в 19м до фига было,теперь не проголосует за него -с кем бы оно ,вдруг,во второй тур не вылезло
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23.05.2021 12:41 Ответить
"Клановые, олигархические связи, связи между олигархами и политиками - это все может быть разрушено таким цунами, каким сегодня является Зеленский."

Слуга олигархов разрушит олигархические связи. Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6651
Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4416
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23.05.2021 11:47 Ответить
На час розслідування - Зєля має піти у відставку. Розумков має його замістити по Конституції, як тимчасово виконуючий обов'язки.
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23.05.2021 11:58 Ответить
Украина - страна чудес и судейского произвола.... В зависимости от политической ситуации,у нас кого угодно могут осудить или оправдать....закон здесь не торжествует . Очевидно ,что "непримиримая борьба" ,что затеял зеленый обалдуй с предшественником, - это навеяно страхом ответственности за все свои "достижения" в случае реванша . А натворил булавоносный пианист достаточно.
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23.05.2021 11:59 Ответить
Це зелене гаденя забезпечило собі захист від імпічменту 2/3 голосів у Парламенті. А якщо депутати в такій кількості не підтримають ВИГНАННЯ цього поганця з насидженого теплого місця, то годі й сподіватись, що ми його здихаємося раніше повного терміну його повноважень. А що воно ще може натворить за ці роки зі своїми подЄльнІками, страшно навіть подумать!
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23.05.2021 12:18 Ответить
Сядут все и надолго...
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23.05.2021 12:36 Ответить
Что сделал рябошапка, будучи при власти генпрокурором? Ничего. А сейчас нефиг строить из себя целомудренного.
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23.05.2021 12:48 Ответить
Рябошапка,Ты чьих будешь, чей холоп ? Ох, и мутный этот "конь троянский" , семья которого живет во Франции ....
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23.05.2021 13:14 Ответить
зато руцы Косоворотькина не дотянутся,
со шмоном мусорню не отправить,
придется кловану выборы мутить
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23.05.2021 13:35 Ответить
Так ведь не на расеи живет....а во Франции. А чем Франция не угодила?
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23.05.2021 14:57 Ответить
Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1199.
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23.05.2021 14:03 Ответить
Это так задумано. Сценарий известен ....когда народ попрет на улицу , юрыст-пианист огородами на вертолет и через Крым на Ростов.
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23.05.2021 15:00 Ответить
 
 