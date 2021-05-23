Косоворотка головного мозга, Зелепусичка, жомовые миллионы Кивы и Терминатор Вирастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВИДЕО

Только не думайте сразу о косоворотке! А вообще - приветствуем на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥

🔴 Зе-конференция - 2021

Первый президентский подсвинок наконец-то, после нескольких программ несправедливости, отправляется к президенту Украины Владимира Зеленского. И это мы сейчас совсем не о косоворотке, а о пресс-конференции и заявлений, что Ермак не ворует, Татаров – хороший профессионал, ну и о референдуме о статусе Донбасса.

🟠 Жгучий стыд Тищенко

На этой неделе председатель закарпатской облорганизации партии "Слуга народа" Николай Тищенко (ага, смешно) наконец услышал приговор от родной партии за свой последний ковидиотский скандал. Людная вечеринка в отеле "Фейрмонт" обошлась Николаю всего лишь в один фракционный выговор. Ну и в глубокий, жгучий стыд за Николая в душах Владимира Зеленского и Дмитрия Гордона.

🟡 Терминатор Вирастюк

ЦИК снова признала Василия Вирастюка победителем довыборов в Верховную Раду. А главное - Василия признал победителем сам президент Зеленский! Вот уж действительно настоящий мандат доверия.

🟢 Внимание: косоворотки

Самый феерический наш поросенок отправляется к дизайнеру косоворотки Зеленского, который умудрился на ровном месте организовать просто таки информационный взрыв.

🔴 СвинЮля

Еще одно наше поросенок, традиционно белая СвинЮля, отправляется к Юлии Владимировне Тимошенко и ее партии "Батькивщина"! Ведь после десятилетней разлуки они приняли в лоно своей фракции неверного нардепа Антона Яценко, который в 2011-м стал "тушкой" Партии Регионов.

🟠 Жомовые деньги Киви

Тревожные новости поступают из области украинской науки. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием отобрать у Киви 1,2 миллиона гривен, которые он якобы заработал на аренде жомовой ямы!

🟡 Джинса недели

Сегодня здесь - о порноловкачах в учебниках и безудержном пиар Петра Порошенко на Риффмастере.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекту с медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.