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Косоворотка головного мозга, Зелепусичка, жомовые миллионы Кивы и Терминатор Вирастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Косоворотка головного мозга, Зелепусичка, жомовые миллионы Кивы и Терминатор Вирастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВИДЕО

Только не думайте сразу о косоворотке! А вообще - приветствуем на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥

🔴 Зе-конференция - 2021

Первый президентский подсвинок наконец-то, после нескольких программ несправедливости, отправляется к президенту Украины Владимира Зеленского. И это мы сейчас совсем не о косоворотке, а о пресс-конференции и заявлений, что Ермак не ворует, Татаров – хороший профессионал, ну и о референдуме о статусе Донбасса.

🟠 Жгучий стыд Тищенко

На этой неделе председатель закарпатской облорганизации партии "Слуга народа" Николай Тищенко (ага, смешно) наконец услышал приговор от родной партии за свой последний ковидиотский скандал. Людная вечеринка в отеле "Фейрмонт" обошлась Николаю всего лишь в один фракционный выговор. Ну и в глубокий, жгучий стыд за Николая в душах Владимира Зеленского и Дмитрия Гордона.

🟡 Терминатор Вирастюк

ЦИК снова признала Василия Вирастюка победителем довыборов в Верховную Раду. А главное - Василия признал победителем сам президент Зеленский! Вот уж действительно настоящий мандат доверия.

🟢 Внимание: косоворотки

Самый феерический наш поросенок отправляется к дизайнеру косоворотки Зеленского, который умудрился на ровном месте организовать просто таки информационный взрыв.

🔴 СвинЮля

Еще одно наше поросенок, традиционно белая СвинЮля, отправляется к Юлии Владимировне Тимошенко и ее партии "Батькивщина"! Ведь после десятилетней разлуки они приняли в лоно своей фракции неверного нардепа Антона Яценко, который в 2011-м стал "тушкой" Партии Регионов.

🟠 Жомовые деньги Киви

Тревожные новости поступают из области украинской науки. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием отобрать у Киви 1,2 миллиона гривен, которые он якобы заработал на аренде жомовой ямы!

🟡 Джинса недели

Сегодня здесь - о порноловкачах в учебниках и безудержном пиар Петра Порошенко на Риффмастере.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Адский Медведчук: Как власть и оппозиция предателя делили, а еще Кива, Лещенко и дикпики против вируса| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекту с медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+28
Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО.
Щодня старається. І в нього виходить.
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23.05.2021 14:38
+19
А ви помітили, до чого ми опустились за два роки ?
Замість міжнародних викликів, перемог, чмиріння москалів, ми обговорюємо лише зашквари цих тваринок.
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23.05.2021 14:40
+12
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 5363
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23.05.2021 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО.
Щодня старається. І в нього виходить.
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23.05.2021 14:38 Ответить
а коли про ці зашквари говорить Членограй, тужачись ,як на горшку, видає їх за перемоги... У когось сумнів, що тужачись неможливо не тільки розумні думки родити, а навіть озвучити нерозумні.
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23.05.2021 15:21 Ответить
Прямо тебе баба копра.
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23.05.2021 16:39 Ответить
Ksenia VB

"Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО"

Ві фсьо врьоті ! Бо прийшов кінець епохи бідності: преЗЕдент каже, що зарплати в Україні вже наближаються до польських Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 7428

Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 9131
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23.05.2021 21:34 Ответить
Це ж яку треба мати голову!
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24.05.2021 09:15 Ответить
"косовороточник" - новое поганяло для одного идиота из квартала95
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23.05.2021 14:39 Ответить
Ща спалтчевский в своем евролабе нервно закурил...
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23.05.2021 14:42 Ответить
коксовороточник Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1747
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23.05.2021 23:56 Ответить
Запаслись попкорном, ожидаем пiдсвинок для Кати, с ее 5-ым местом на Евровидение, за ее дифирамбы в адрес кацапской певички.
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23.05.2021 14:40 Ответить
Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW ...
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23.05.2021 14:46 Ответить
https://twitter.com/Garry51302808/status/1396394645433823232

Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 9598
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23.05.2021 14:52 Ответить
А ви помітили, до чого ми опустились за два роки ?
Замість міжнародних викликів, перемог, чмиріння москалів, ми обговорюємо лише зашквари цих тваринок.
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23.05.2021 14:40 Ответить
мало того, пiдсвинки на третьому роцi почали омрiювати другий термiн.
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23.05.2021 14:45 Ответить
"Самые богатые украинцы за год увеличили состояние на 42%."(с) - конечно 2-й срок, кто ж их отпустит. хозяевам такие бессовесстные и беспринципные слуги - сплошная выгода.
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23.05.2021 14:52 Ответить
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 6791Так проявимо ініціативу и через народовладдя на всеукраїнському референдумі", твердо скажемо: що краще жити в кацапській колонії твариною з ланцюгами на руках і ногах, але з ситим набитим черевом Чем жити в своїй рідній суверенній європейскій державі і бути вільною, гордою, гідною людиною, але тимчасово не з зовсім повним черевом.- проголосують прокляті ЗЕбіли -українофоби, ці слуги кремля капітулянти -сепаратисти....
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23.05.2021 15:02 Ответить
Усмысли шо карышнивае гуано это шикалад. Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1853 Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1853 Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1853
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23.05.2021 19:08 Ответить
Перелічіть тоді здобутки БЕ на зовнішній арені.
Поговоримо.
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23.05.2021 14:51 Ответить
На шо намек, - это позиция "полезного дурака"? - незнание как правильно рулить, не снимает ответственность с водилы с водительскими правами.
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23.05.2021 15:28 Ответить
Як Ердоган обвів вову -членограя - дуже цікавааналітична стаття Снєгірьова про нові ігрища Єрдогана з Пуйлом на Близькому Сході. ДИПЛОМАТИЧНІ ПРОБЛЕМКИ ДЛЯ БУРАТІНКИ РОСТУТЬ!!!
https://www.sxdon.info/?p=8548
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23.05.2021 15:17 Ответить
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 5363
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23.05.2021 15:22 Ответить
«При скачке идей мысли и речь быстро переходят от одной темы к другой, так что ни одна мысль не достигает завершения, прежде чем возникнет другая. Может оказаться полезным записать на магнитофон образец речи и прослушать его несколько раз» (с. 17, раздел «Формальные расстройства мышления»).
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.

«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».

«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).

«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).

Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.

«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».

«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).

Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
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23.05.2021 15:32 Ответить
У вови один шлях втекти від судимостей за все що натроврив й творить а заодне й від помсти Бєні, при умові що йому таки треба виддати його правосуддю США : ЗА УМОВИ ОБІЦЯНОГО ЙОМУ ВСЕПРОЩЕННЯ ПОДАТИ БІГОМ У ВІДСТВКУ!
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23.05.2021 15:42 Ответить
Ручной бигус 🤮 ,а где «свиня»за позор в Молдавии с чаусом , за вакцинацию « чемпионом🤢🤡« и т.д.………???
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23.05.2021 15:36 Ответить
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 3197
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23.05.2021 16:08 Ответить
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 543

Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки !
І всі як один вони були одягнені але не в кацапські косоворотки!
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23.05.2021 21:09 Ответить
Деякі ніяк не заспокояться!Мозги мабуть висохли.це на рахунок косоворотки!Адміністрація Байдена опублікувала фото президента США в Украінській вишиванці!Точнісінько.як у Зеленськоготільки темноблакитного кольору!То.що панове Байден також надів косоворотку??
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23.05.2021 19:17 Ответить
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 3527Так продемонструй фото Байдена в кацапській косоворотці яка замаскована
під українську вишиванку. У минулому році ... резидент українофоб - капітулянт
просто ні ризикнув одягнути на себе кацапське ганчір'я. А в цьому просто
нахабно поклав на всіх українців
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23.05.2021 20:57 Ответить
 
 