Косоворотка головного мозга, Зелепусичка, жомовые миллионы Кивы и Терминатор Вирастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Только не думайте сразу о косоворотке! А вообще - приветствуем на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥
🔴 Зе-конференция - 2021
Первый президентский подсвинок наконец-то, после нескольких программ несправедливости, отправляется к президенту Украины Владимира Зеленского. И это мы сейчас совсем не о косоворотке, а о пресс-конференции и заявлений, что Ермак не ворует, Татаров – хороший профессионал, ну и о референдуме о статусе Донбасса.
🟠 Жгучий стыд Тищенко
На этой неделе председатель закарпатской облорганизации партии "Слуга народа" Николай Тищенко (ага, смешно) наконец услышал приговор от родной партии за свой последний ковидиотский скандал. Людная вечеринка в отеле "Фейрмонт" обошлась Николаю всего лишь в один фракционный выговор. Ну и в глубокий, жгучий стыд за Николая в душах Владимира Зеленского и Дмитрия Гордона.
🟡 Терминатор Вирастюк
ЦИК снова признала Василия Вирастюка победителем довыборов в Верховную Раду. А главное - Василия признал победителем сам президент Зеленский! Вот уж действительно настоящий мандат доверия.
🟢 Внимание: косоворотки
Самый феерический наш поросенок отправляется к дизайнеру косоворотки Зеленского, который умудрился на ровном месте организовать просто таки информационный взрыв.
🔴 СвинЮля
Еще одно наше поросенок, традиционно белая СвинЮля, отправляется к Юлии Владимировне Тимошенко и ее партии "Батькивщина"! Ведь после десятилетней разлуки они приняли в лоно своей фракции неверного нардепа Антона Яценко, который в 2011-м стал "тушкой" Партии Регионов.
🟠 Жомовые деньги Киви
Тревожные новости поступают из области украинской науки. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием отобрать у Киви 1,2 миллиона гривен, которые он якобы заработал на аренде жомовой ямы!
🟡 Джинса недели
Сегодня здесь - о порноловкачах в учебниках и безудержном пиар Петра Порошенко на Риффмастере.
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекту с медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Щодня старається. І в нього виходить.
"Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО"
Ві фсьо врьоті ! Бо прийшов кінець епохи бідності: преЗЕдент каже, що зарплати в Україні вже наближаються до польських
Замість міжнародних викликів, перемог, чмиріння москалів, ми обговорюємо лише зашквари цих тваринок.
Поговоримо.
https://www.sxdon.info/?p=8548
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.
«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».
«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).
«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).
Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.
«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».
«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).
Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки !
І всі як один вони були одягнені але не в кацапські косоворотки!
під українську вишиванку. У минулому році ... резидент українофоб - капітулянт
просто ні ризикнув одягнути на себе кацапське ганчір'я. А в цьому просто
нахабно поклав на всіх українців