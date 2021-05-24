Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Перед Министерством иностранных дел на Михайловской площади в Киеве прошла акция в поддержку белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы посчитали бессмысленным проводить мероприятие под здание посольств Беларуси, поэтому организовали его у МИД.
Здесь участники призвали украинских дипломатов, журналистов, мировую общественность проявить солидарность с Романом Протасевичем и постараться добиться его освобождения.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
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твій ділер - найкращий
Хотя оба они это современные гестапо на службе у врагов рода людского - лукашенко и пуйла
дурак, что ли ?
или бульбо-ватник ?
баненый перебаненый,
таких как ты, бульбо-ватник, верчу на .....
в спаме отдохни, залетный !
выясняешь кто фраер, а кто нет ?
что ты делаешь на приличном сайте ?
как всегда - отмазались.....
при Порохе и Мудищев по струнке ходил и не вые..ся
Если и сейчас просрете, то парня убьют, а Вы как были никем, никем и останетесь, постепенно превращаясь в быдло, живущее от новостей до новостей по тв...
Да, парня искренне жаль. А вот те бездельники под нашим МИДом (которых, судя по всему, приютила Украина) что делали у себя дома в бульбаруси, когда у нас был Майдан, отбирали Крым и начиналась война на даунбасе? Под посольство лаптестана ходили- с требованиями прекратить агрессию против "братьев"-украинцев? Не? Надеюсь, в этот раз они были без какашек?
От них не было даже слов! Слов поддержки.
А в Киеве дождь.
Ещё вопросы будут?