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Новости Видео Политика УкраиныОбщество Задержание Протасевича
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Киев (24534) Богачук Олег (1431) Протасевич Роман (309)

Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Перед Министерством иностранных дел на Михайловской площади в Киеве прошла акция в поддержку белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы посчитали бессмысленным проводить мероприятие под здание посольств Беларуси, поэтому организовали его у МИД.

Здесь участники призвали украинских дипломатов, журналистов, мировую общественность проявить солидарность с Романом Протасевичем и постараться добиться его освобождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей"

Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 01
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 02
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 03
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 04

Также читайте: Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 05
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 06
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 07
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте также: Призываю союзников по ЕС и НАТО немедленно отреагировать, - президент Литвы Науседа о задержании в Минске блогера Протасевича

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
В авторитарном государстве любую статью прилепить - раз плюнуть
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23.05.2021 21:07
+8
Можна було б і в центрі Мінська проводити акцію. Тільки квіточок побільше взяти
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9335
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23.05.2021 21:22
+8
Зло побеждает добро до тех пор пока добро не станет злым.
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23.05.2021 21:38
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Звіздєй Луці.Від страху обкаляється.
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23.05.2021 21:02 Ответить
тебе, Павлік, ніколи не відпустить
твій ділер - найкращий
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23.05.2021 21:03 Ответить
А тепер загинайте пальці. Шеремет," Вагнерівці" -ЗЕ, Лукашенко, Путін. Справа Семенченко по запиту Лукашенко. Під санкції РНБО по запиту Путіна потрапили особи, чеченці, які воювали на боці України. Терористичне угрупування Путін, Лукашенко, Зеленський мають спільні інтереси.

Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел" - Цензор.НЕТ 3328 Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел" - Цензор.НЕТ 6402
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23.05.2021 21:01 Ответить
Я все ж нагадаю шо того ж Шеремета підірвали у Києві за часів президентства того, кого нема у вашому шорт листі)))
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23.05.2021 21:38 Ответить
пнх, я факт написал, так и было
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23.05.2021 21:57 Ответить
я уже промолчу что Порошенко сам летал в Минск, ручкался с тараканом и о чем то договаривался еще
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23.05.2021 22:07 Ответить
Коли Порох ручкався з Тараканом, останній в пику ***** постачав пальне для ВСУ!
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24.05.2021 07:39 Ответить
ну канешна, он же барыга Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 8834
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24.05.2021 08:00 Ответить
ну и отмазка, Белорусь не только топливом торговала, а еще всякими морепродуктами для рашки, да и для нас. Топливо у рашки же и покупала что нам шло. Забавная логика, но главное я понимаю, для тебя, отмазать Петю, мол он зеркально чист
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24.05.2021 09:28 Ответить
Ви хворі? Чи бот путінський?
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24.05.2021 09:19 Ответить
А "винних" знайшли при клоуні!
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24.05.2021 07:34 Ответить
А ще з найганебнішого клістрони та арешт агентури, що мала звільнити полонених в Донецьку.
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24.05.2021 07:37 Ответить
А эти пикетчики в курсе, что Роман Протасевич был объявлен Следственным комитетом в розыск вместе со Степаном Путило по трем статьям?
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23.05.2021 21:02 Ответить
В авторитарном государстве любую статью прилепить - раз плюнуть
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23.05.2021 21:07 Ответить
Следственный комитет Беларуси или рашки?
Хотя оба они это современные гестапо на службе у врагов рода людского - лукашенко и пуйла
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23.05.2021 21:09 Ответить
та ты шо.... !!!!!???? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 3316

дурак, что ли ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 2161
или бульбо-ватник ?
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23.05.2021 21:11 Ответить
Я бы не советовал Вам выражаться в такой манере! Правила Форума еще никто не отменял!
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23.05.2021 21:17 Ответить
нарьян-марский ты мой мальчик, я на Цензоре со дня его основания
баненый перебаненый,

таких как ты, бульбо-ватник, верчу на ..... Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6742
в спаме отдохни, залетный !
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23.05.2021 21:21 Ответить
Хочешь опять испытать судьбу?
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23.05.2021 21:26 Ответить
больше нечего сказать по теме ?
выясняешь кто фраер, а кто нет ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9807

что ты делаешь на приличном сайте ?
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23.05.2021 21:30 Ответить
Не виляй хвостом - просто скажи да или нет!
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23.05.2021 21:33 Ответить
я тебя уже послал несколько раз, что ж ты такой говняно-прилипчивый ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9403
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23.05.2021 21:34 Ответить
"да" или "нет" у девочек в кустах сирени спрашивай Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 2161
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23.05.2021 21:35 Ответить
А вот скажи, твоё пукин *****? Не виляй падаль
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24.05.2021 04:50 Ответить
ох батька догрався... скоро будуть їх літаки тільки до росії та північної кореї літати...
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23.05.2021 21:06 Ответить
пора закрывать "крысиную тропу" Киев-Минск-Москва !!!
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23.05.2021 21:15 Ответить
Чому тільки під МЗС? Треба було ще під посольство Білорусі піти!
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23.05.2021 21:10 Ответить
Там нацгвардейцы могут навалять
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23.05.2021 21:12 Ответить
не понял. а почему рабы не сняли обуви и не стоят на коленях? Значит на болотном микромордоре им это делать обязательно а у нас нет?
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23.05.2021 21:14 Ответить
Треба їм видати по кулемету,та відправити до Білорусі,нехай роблять справи.
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23.05.2021 21:15 Ответить
а ты свою задницу даже до МЗС не можешь донести ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6837
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23.05.2021 21:17 Ответить
А у мене нема претензій до МЗС України.Була заява,все гаразд.
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23.05.2021 21:22 Ответить
заява потужна ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 103
как всегда - отмазались.....

при Порохе и Мудищев по струнке ходил и не вые..ся
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23.05.2021 21:33 Ответить
Та невже,я пам"ятаю як хтось у Лукавого у хаті перемовини з Ху"лом проводив,та "драннікі" їв))
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23.05.2021 21:42 Ответить
ДраННIки? Понятно
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24.05.2021 04:52 Ответить
не маленькие сами раздобудут. а так да, всех взад на болотный мыикомордор, на менцкие болота.
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23.05.2021 21:18 Ответить
Можна було б і в центрі Мінська проводити акцію. Тільки квіточок побільше взяти
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9335
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23.05.2021 21:22 Ответить
Зло побеждает добро до тех пор пока добро не станет злым.
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23.05.2021 21:38 Ответить
Что, если не эта ситуация, повод для майдана сябров ?
Если и сейчас просрете, то парня убьют, а Вы как были никем, никем и останетесь, постепенно превращаясь в быдло, живущее от новостей до новостей по тв...
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23.05.2021 21:55 Ответить
раніше,було діло- терористи захоплювали літаки,а сьогодні це роблять президенти.
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23.05.2021 21:57 Ответить
А де той дебіл з нац гвардії ?
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23.05.2021 22:18 Ответить
Зеленский и его банда поддерживает Путлера и Лукашенко покупая электроэнергию из Беларуси.
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23.05.2021 22:25 Ответить
Банда фрау Риббентроп-Шрёдера-штази поддерживает Путлера, строя СП-2.
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24.05.2021 06:37 Ответить
С Беларусью все предельно просто, если вы засцали убить в сое время диктатора, этот диктатор не засцыт выжить всех вас Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6496 белорусы хотели революцию без жертв- отсоситеж))...
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23.05.2021 22:41 Ответить
Меньше слов-больше справ.Ну..прям таки девиз белорусской гэбни.Под...али так? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 1078
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24.05.2021 00:39 Ответить
Самые искренние обеспокоенности и озабоченности- это тот максимум, который нам нужно делать. Остальное пусть делает не воюющий ЕС. А нам, воюющей с кацапстаном стране, не хватало ещё со стороны бульбарашки лютого врага заиметь.
Да, парня искренне жаль. А вот те бездельники под нашим МИДом (которых, судя по всему, приютила Украина) что делали у себя дома в бульбаруси, когда у нас был Майдан, отбирали Крым и начиналась война на даунбасе? Под посольство лаптестана ходили- с требованиями прекратить агрессию против "братьев"-украинцев? Не? Надеюсь, в этот раз они были без какашек? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6680
От них не было даже слов! Слов поддержки.
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24.05.2021 02:54 Ответить
Как там погодка за уралом? Говорят ягель заколосился
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24.05.2021 04:54 Ответить
Говорят, что кур доят.)) Если интересно, съезди на урал. Там и про погодку, и про ягель узнаешь.

А в Киеве дождь.
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24.05.2021 06:32 Ответить
Про Жизневського забув? Про інших білорусів, які підтримували нас на Майдані, в соцмережах та воювали разом з нами проти путінської наволочі теж не чув? Пропонуєш диктатора, який знищує білорусів та їх країну в десна цілувати бо путін нападе? Ти з АП чи нову методичку з кремля отримав? Чи отримав її в АП?
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24.05.2021 09:33 Ответить
Про Жизневского не забыл. И буду помнить всегда. С благодарностью. А также не забыл, как в бульбаруси его родню после его смерти травили и могилу поплюжили.... Что дальше? Какие ещё "примеры"? А про "поддержку беларусов в соцсетях" не чув. Чув про поддержку ими хутина/лаптестана, "майданутые", улюлюканье, когда у нас Крым забирали и про беларуских снайперш на даунбасе тоже чув. Тех, кто воюет за терров.

Ещё вопросы будут?
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24.05.2021 18:01 Ответить
 
 