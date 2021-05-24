Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Это произошло в ходе его выступления на форуме "Украина 30. Земля", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также он предполагает урезание функций Госгеокадастра и оставляет за ним только кадастровую деятельность и пространственные данные. Функция контроля за самовольным воспламенением земель перейдет в местные советы, за экологические нарушения - Госэкоинспекции, другие функции контроля - областным администрациям.
Документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.
"В случае изменения целевого назначения земельного участка несельскохозяйственного назначения с отнесением его к категории земель с/х назначения, владельцем которой является лицо, которое не может приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения, такой земучасток подлежит отчуждению в течение одного года со дня внесения в Государственный земельный кадастр сведений об измененном целевом назначении участка", - указано в тексте закона.
Пожалуйста, подождите...
Або можуть так скупити компактно і проголосити там роіську.
Уявіть, якщо москалі куплять компактно землі в Херсонській обл.
А в купі із законом про захист приватної власності це надасть їм неабиякі привілеї на нашій землі.
Де небезпека ?
Які конкретно привілеї вони отримають в зв'язку з цим ?
Ну, можуть засадити берізками, не більше того.
Налог на паи и огороды от ЗЕ Село наполнит бюджет У олигархов все ок Ренту на железн\руду Ахметову,Новинскому,Жеваго -СНИЗЯТ Введення податку на доходи від продажу продукції, отриманої з зем\ділянок >0,5 га НОВЫЙ НАЛОГ-$90 c Га
Но ни гадёнышу Коломойского Зеленскому, ни обезьяннику Коломойского ВР, ни "реформированному" кодланом КС через украинцев не перешагнуть: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Палестина из Украины не получится.
Там земля продається вільно.
Ти ж не на броньовик виліз гучними гаслами розкидатись.
І кстаті, про які мільйони фермерів в Польщі йде мова ? Звідки такі дані ?
В Україні близько 5 мільйонів власників земельних паїв. Питання - чому вони не стають фермерами ?
Але квартири і все інше, крім землі, попри наявність печерних судів чомусь ніхто не забороняє продавати
а сама квартира чи сільськогосподарська земля, чи приватний будинок з землею фізично залишаються на тому ж місці.
У США (і багато де ще) легальний продаж зброї, у КНДР - маріхуана, ще десь - проституція.
То, що, і нам теж це впровадити?
В Україні наскрізь кормупована влада і суди.
На такому фоні легалізація продажу землі приведе до катастрофічних наслідків.
Будуть задіяні дуже великі гроші, а проти них наша феміда безсила.
Великих українських землевласників просто видушать, земля буде у іноземній власності, і працювати на ній будуть китайці.
Давай так - ти пишеш справжні реальні конкретні страшні ситуації і будемо обговорювати їх серйозність.
А всєобщого Аларм !!! не треба.
Реалії будуть страшніші за припущення.
Почекаємо.
Недовго.
Бо про китайців - то маячня.
І зараз, без всякого вільного продажу, на полях України на українських власників вже багато років працює безліч китайців, корейців і в'єтнамців,
а на тютюнових фабриках, що належать японцям, працюють українці, а не китайці.
Ви всі разом чи хтось один з вас скажіть мені, чим громадянин України Медведчук, як землевласник, буде кращий за землевласника - громадянина Китаю ?
От тільки так, шоб було зрозуміло навіть дитині.
В чому теоретично може бути відмінність їх можливостей, як землевласників на користь можливостей китайця ?
Китаєць не знає української, тому навезе сюди китайців, яким теж буде простіше спілкуватись з земляком, ніж з Медведчуком.
Хто з них двох буде думати про наслідки свого господарювання - чужак, чи той, хто "укоренився" в Україні?
Хто створить більше проблем для місцевого населення, яке, з часом, може стати і чужим на своїй батьківщині?
Якщо вам все одно, китайці, кацапи, чи поляки будуть господарювати на українській землі, то цей закон, про продаж землі, саме для вас. Саме для остаточного дорозграбовування України і був Коломойським приведений до влади зелений недоумок.
Хіба він міг бажати поганого Ненці, немов якийсь китайоза ?
Коломойський же гарно господарює на українській землі ?
На землі треба не господарювати, а вйобувати.
Шось я не дуже багато бажаючих це робити зараз бачу.
Бо робити тільки для того, щоб відбити гроші за соляру і добрива охочих мало.
Як заїдали Україну глитаї-олігархи, так і при зеленому їдять.
А зараз їм карт-бланш виданий - бабло є, скуповуй земельку у дрібних феремрів, які ледве кінці з кінцями зводять і гони їх на панщину.
тому треба й далі, шоб вона не продавалась і охочих на ній робити не прибавилось ?
Дивна логіка.
А Беня, нагадаю, громадянин України, тобто для тебе має бути зашибісь землевласником
От і різниця між іноземним власником землі і громадянином України.
Інша справа, що зробив він це виключно для того, аби і далі САМОМУ грабувати Україну.
А якщо почати продавати землю, то це як буде стимулювати до роботи на ній?
Все загребуть грошові магнати.
А дрібнота піде до них у найми.
Майстер логіки, це не про вас.
Я твердо переконаний, що в умовах тотальної корупції дозвіл на продажу землі призведе до її концентрації в руках олігархів (іноземних і "домашніх"). І колишні землевласники дрібних паїв стануть рабами на плантаціях. І можлива загроза самій державі з боку іноземного капрталу.
Зелень про це не хоче думати, бо потрібні хоч якісь гроші у казну.
Якихось аргументів, які б зсмусили мене змінити цю думку ви не навели.
Подальше спілкування вважаю не доцільним.
Я просто хочу почути той механізм, який до цього призведе.
Ну от скупили ті олігархи ті землі. І які саме дії призведуть до поневолення нинішніх землевласників ? От мене, наприклад, як поневолить майбутній китайський власник мого паю ? Він мене силоміць пожене на плантацію, відібравши перед тим гроші, які він мені заплатив за мій пай ?
Ціни на землю зроблять низькі, щоб дешево скупити.
А далі безземельні будуть шукати роботу, і знайдуть її у нових господарів.
Почекайте, і все побачите і відчуєте.
Далі товкти воду у ступі не потрібно.
Бувайте.
Ну так великий землевласник так само потерпатиме выд того самого високого податку і йому також не дуже вигідно буде на ній працювати. Тому не приймається.
Ціни на землю зроблять низькі, щоб дешево скупити.
Як саме ціни штучно можна зробити низькими ? І чому при низькій ціні ту землю не зможе купити ніхто, крім олігархів ? Особисто я, як потенціальний покупець, залюбки куплю землю по низькій ціні і, як власник паю, не захочу продавати його по низькій ціні. Шось тут не в'яжеться з логікою. Тому не приймається.
А далі безземельні будуть шукати роботу, і знайдуть її у нових господарів.
Так зараз і власники паїв шукають і знаходять роботу у інших господарів. В Україні зараз близько 5 мільйонів власників сільгоспземель і лише 34 тисячі фермерів. Тобто, на іншого господаря зараз працюють 99,32 % власників землі. Куди тут ще може бути гірше ? !!!