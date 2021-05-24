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Зеленский (16534) земельная реформа (292) рынок земли (250)

Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Это произошло в ходе его выступления на форуме "Украина 30. Земля", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также он предполагает урезание функций Госгеокадастра и оставляет за ним только кадастровую деятельность и пространственные данные. Функция контроля за самовольным воспламенением земель перейдет в местные советы, за экологические нарушения - Госэкоинспекции, другие функции контроля - областным администрациям.

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Документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.

"В случае изменения целевого назначения земельного участка несельскохозяйственного назначения с отнесением его к категории земель с/х назначения, владельцем которой является лицо, которое не может приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения, такой земучасток подлежит отчуждению в течение одного года со дня внесения в Государственный земельный кадастр сведений об измененном целевом назначении участка", - указано в тексте закона.
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Топ комментарии
+7
ждать чего то хорошего от Косовороткина ?
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24.05.2021 11:02
+7
Распродажа украинской земли это преступление против государства Украина и открытый акт геноцида украинского народа за которые срока давности не будет.. Депутаты отзывайте свои голоса и не говорите потом, что вас не предупреждали.
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24.05.2021 11:03
+4
Кажуть, там багато зачіпок для аферистів, які можуть тепер відбирати землю законно.
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24.05.2021 11:01
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Правила форума Совет форумчан
Кажуть, там багато зачіпок для аферистів, які можуть тепер відбирати землю законно.
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24.05.2021 11:01 Ответить
Юля каже ? ))
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24.05.2021 11:01 Ответить
Що каже ?
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24.05.2021 11:04 Ответить
шо іностранцы вивезуть всю рідну землю, а нам залишать тіко глибоку яму, до країв повну вакууму...
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24.05.2021 11:33 Ответить
Можуть і вивести. Є і такі приклади.
Або можуть так скупити компактно і проголосити там роіську.
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24.05.2021 11:38 Ответить
Шось в окремо взятій купленій навіть росіянами квартирі або приватному будинку ніхто роїську не проголошує.
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24.05.2021 13:50 Ответить
Ну ви і порівняли..
Уявіть, якщо москалі куплять компактно землі в Херсонській обл.
А в купі із законом про захист приватної власності це надасть їм неабиякі привілеї на нашій землі.
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24.05.2021 13:56 Ответить
Уявив, шо кацапи купили багато компактної землі в Херсонській області.

Де небезпека ?

Які конкретно привілеї вони отримають в зв'язку з цим ?

Ну, можуть засадити берізками, не більше того.
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24.05.2021 15:48 Ответить
шо ты поц таки да
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24.05.2021 11:23 Ответить
Это ВАНА тебе лично сказала, шо знает меня ?
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24.05.2021 11:34 Ответить
это ты поц можешь прочесть если умеешь
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24.05.2021 11:59 Ответить
Жиди погані правлять нами! ...
Налог на паи и огороды от ЗЕЗеленський підписав необхідний для завершення земельної реформи закон про передачу земель громадам - Цензор.НЕТ 1619 Село наполнит бюджет У олигархов все окЗеленський підписав необхідний для завершення земельної реформи закон про передачу земель громадам - Цензор.НЕТ 1619 Ренту на железн\руду Ахметову,Новинскому,Жеваго -СНИЗЯТ Введення податку на доходи від продажу продукції, отриманої з зем\ділянок >0,5 га НОВЫЙ НАЛОГ-$90 c Га
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24.05.2021 12:08 Ответить
там прямая сдача 73%земли братьям из исраиля
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24.05.2021 11:23 Ответить
Запекла боротьба між угрупованнями системи з усіма їх ресурсами йде з будь-яких питань, окрім запуску розпродажу землі. Тут в них повний консенсус і єдині спільні вороги - 2/3 населення, які проти запровадження саме такого "ринку".
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24.05.2021 11:30 Ответить
ждать чего то хорошего от Косовороткина ?
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24.05.2021 11:02 Ответить
Косоворотько (голобородько)
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24.05.2021 11:19 Ответить
Распродажа украинской земли это преступление против государства Украина и открытый акт геноцида украинского народа за которые срока давности не будет.. Депутаты отзывайте свои голоса и не говорите потом, что вас не предупреждали.
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24.05.2021 11:03 Ответить
с такими пупсиками как украинский народ, можно делать еще не то. Проблема в людях, тем более многие активные граждане плюнули на все ибо за спинами их тысячи прячутся ни чего не делая. Смысл?
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24.05.2021 11:07 Ответить
Кодлан Коломойского уничтожает Украину как это сделал кодлан где то Бланка сто лет назад.
Но ни гадёнышу Коломойского Зеленскому, ни обезьяннику Коломойского ВР, ни "реформированному" кодланом КС через украинцев не перешагнуть: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Палестина из Украины не получится.
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24.05.2021 11:15 Ответить
Зеленський підписав необхідний для завершення земельної реформи закон про передачу земель громадам - Цензор.НЕТ 6342Чого бідний? Бо д@рний! Невиданный грабеж УкраиныЧтобы ускорить доступ к украинской земле, послы стран "Gе-7" готовы даже напялить вышиванки и петь хвалебные оды «предводителю туземцев»Послы стран «Большой семерки» поблагодарили Зеленского за доступ иностранных компаний к покупке украинской земли.
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24.05.2021 12:32 Ответить
Тепереча заживуть зетипиллы. По новому.
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24.05.2021 12:54 Ответить
Партия порошенко за рынок земли голосовала.
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24.05.2021 18:14 Ответить
Все почему то молчат что териториальных громад так и не создано по конституциии ст142, 143. Так что у кого будет сила тот и прав. А пока это скупка краденного.
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24.05.2021 14:34 Ответить
"Отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков". Ну от і початок фінального акту дорозграбування України. Останній ласий шматок - земелька. Після цього можна закривати проект "Незалежна Україна".
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24.05.2021 14:41 Ответить
Саме так. Але оточений сьогоднішніми його улюбленими радниками Зеленський цього не розуміє.
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24.05.2021 15:51 Ответить
А чому проект незалежної Польщі не закрився ?

Там земля продається вільно.
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24.05.2021 15:53 Ответить
Ніхто б не заперечував проти введення ринку землі на кшталт польського або французького. Про те і мова, що нам впарюють систему фактичного знищення вітчизняного фермерства на догоду латифундистів. В поляків усе навпаки, там мільйони фермерських господарств.
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24.05.2021 16:27 Ответить
А якщо конкретно і без жупелів про "впарюють систему на догоду латифундистів" ?

Ти ж не на броньовик виліз гучними гаслами розкидатись.

І кстаті, про які мільйони фермерів в Польщі йде мова ? Звідки такі дані ?
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24.05.2021 20:29 Ответить
Так, дійсно, в Польщі 3 мільйони фермерських господарств.

В Україні близько 5 мільйонів власників земельних паїв. Питання - чому вони не стають фермерами ?
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24.05.2021 20:39 Ответить
Тому що в державі олігархів немає умов для створення дрібного неолігархічного бізнесу. Тим більш такого ризикованого, як фермерство. Сільське господарство взагалі потребує захисту держави. А в нас вже усіх корів повирізали через неприйнятність їх утримання.
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25.05.2021 23:45 Ответить
Продається вільно, але з продуманими обмеженнями і преференціями для реальних фермерів.
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24.05.2021 16:29 Ответить
Там нема "печерних" судів.
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24.05.2021 18:38 Ответить
Наші печерні суди однаково ставляться як до земельних справ, так і до квартирних або інших.

Але квартири і все інше, крім землі, попри наявність печерних судів чомусь ніхто не забороняє продавати
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24.05.2021 20:42 Ответить
Наслідки різні.
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25.05.2021 09:32 Ответить
Наслідки абсолютно однакові - змінюється тільки прізвище людини, на яку записана власність,

а сама квартира чи сільськогосподарська земля, чи приватний будинок з землею фізично залишаються на тому ж місці.
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25.05.2021 11:27 Ответить
Не потрібно дуркувати, як наші судді, прокурори і зе-влада.
У США (і багато де ще) легальний продаж зброї, у КНДР - маріхуана, ще десь - проституція.
То, що, і нам теж це впровадити?
В Україні наскрізь кормупована влада і суди.
На такому фоні легалізація продажу землі приведе до катастрофічних наслідків.
Будуть задіяні дуже великі гроші, а проти них наша феміда безсила.
Великих українських землевласників просто видушать, земля буде у іноземній власності, і працювати на ній будуть китайці.
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25.05.2021 12:19 Ответить
а шо заважає, наприклад, землевласнику з українським громадянством найняти китайців ?

Давай так - ти пишеш справжні реальні конкретні страшні ситуації і будемо обговорювати їх серйозність.

А всєобщого Аларм !!! не треба.
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25.05.2021 12:40 Ответить
Давай не переходимо на ти.
Реалії будуть страшніші за припущення.
Почекаємо.
Недовго.
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25.05.2021 12:49 Ответить
Ну коли ви всі залякуєте неминучистю апокаліпсису, що настане від продажу землі, то зробіть всі разом ласку і поясніть, як саме він настане.

Бо про китайців - то маячня.

І зараз, без всякого вільного продажу, на полях України на українських власників вже багато років працює безліч китайців, корейців і в'єтнамців,

а на тютюнових фабриках, що належать японцям, працюють українці, а не китайці.
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25.05.2021 12:53 Ответить
Почитайте, що роблять китайці у Африці (у Мозамбіку, наприклад).
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25.05.2021 13:33 Ответить
Для чого мені якийсь Мозамбік ?

Ви всі разом чи хтось один з вас скажіть мені, чим громадянин України Медведчук, як землевласник, буде кращий за землевласника - громадянина Китаю ?

От тільки так, шоб було зрозуміло навіть дитині.

В чому теоретично може бути відмінність їх можливостей, як землевласників на користь можливостей китайця ?
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25.05.2021 15:07 Ответить
Медведчук не знає китайської, і буде експлуатувати громадян України.
Китаєць не знає української, тому навезе сюди китайців, яким теж буде простіше спілкуватись з земляком, ніж з Медведчуком.
Хто з них двох буде думати про наслідки свого господарювання - чужак, чи той, хто "укоренився" в Україні?
Хто створить більше проблем для місцевого населення, яке, з часом, може стати і чужим на своїй батьківщині?
Якщо вам все одно, китайці, кацапи, чи поляки будуть господарювати на українській землі, то цей закон, про продаж землі, саме для вас. Саме для остаточного дорозграбовування України і був Коломойським приведений до влади зелений недоумок.
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25.05.2021 17:43 Ответить
Так Коломойський же - громадянин України !!!

Хіба він міг бажати поганого Ненці, немов якийсь китайоза ?

Коломойський же гарно господарює на українській землі ?
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25.05.2021 21:10 Ответить
І ще одне.

На землі треба не господарювати, а вйобувати.

Шось я не дуже багато бажаючих це робити зараз бачу.
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25.05.2021 21:13 Ответить
Зебіли проголосували за маріонетку Бєні, а тепер "не бачать, хто хоче на нього вйобувати"?!
Бо робити тільки для того, щоб відбити гроші за соляру і добрива охочих мало.
Як заїдали Україну глитаї-олігархи, так і при зеленому їдять.
А зараз їм карт-бланш виданий - бабло є, скуповуй земельку у дрібних феремрів, які ледве кінці з кінцями зводять і гони їх на панщину.
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25.05.2021 21:56 Ответить
Тобто зараз, коли земля не продається, охочих на ній робити мало,

тому треба й далі, шоб вона не продавалась і охочих на ній робити не прибавилось ?

Дивна логіка.

А Беня, нагадаю, громадянин України, тобто для тебе має бути зашибісь землевласником
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26.05.2021 04:16 Ответить
Як би не Беня, то у 2014 м.Дніпро могло б стати столицею Дніпровської НР.
От і різниця між іноземним власником землі і громадянином України.
Інша справа, що зробив він це виключно для того, аби і далі САМОМУ грабувати Україну.
А якщо почати продавати землю, то це як буде стимулювати до роботи на ній?
Все загребуть грошові магнати.
А дрібнота піде до них у найми.
Майстер логіки, це не про вас.
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26.05.2021 08:52 Ответить
Ну а як не продавати землю , як було до цього, то мораторій на продаж буде стимулювати так само, як вже 25 років стимулює ?
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26.05.2021 17:49 Ответить
Ви не звертаєте уваги на мої слова і переводите дискусію на другорядні речі.
Я твердо переконаний, що в умовах тотальної корупції дозвіл на продажу землі призведе до її концентрації в руках олігархів (іноземних і "домашніх"). І колишні землевласники дрібних паїв стануть рабами на плантаціях. І можлива загроза самій державі з боку іноземного капрталу.
Зелень про це не хоче думати, бо потрібні хоч якісь гроші у казну.
Якихось аргументів, які б зсмусили мене змінити цю думку ви не навели.
Подальше спілкування вважаю не доцільним.
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27.05.2021 08:44 Ответить
Так, я не звертаю уваги на слова на кшталт "стануть рабами на плантаціях".

Я просто хочу почути той механізм, який до цього призведе.

Ну от скупили ті олігархи ті землі. І які саме дії призведуть до поневолення нинішніх землевласників ? От мене, наприклад, як поневолить майбутній китайський власник мого паю ? Він мене силоміць пожене на плантацію, відібравши перед тим гроші, які він мені заплатив за мій пай ?
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27.05.2021 10:38 Ответить
Спочатку введуть податок на землю такий, що дрібному землевласнику буде не вигідно на ній працювати.
Ціни на землю зроблять низькі, щоб дешево скупити.
А далі безземельні будуть шукати роботу, і знайдуть її у нових господарів.
Почекайте, і все побачите і відчуєте.

Далі товкти воду у ступі не потрібно.
Бувайте.
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27.05.2021 11:00 Ответить
Спочатку введуть податок на землю такий, що дрібному землевласнику буде не вигідно на ній працювати.


Ну так великий землевласник так само потерпатиме выд того самого високого податку і йому також не дуже вигідно буде на ній працювати. Тому не приймається.

Ціни на землю зроблять низькі, щоб дешево скупити.

Як саме ціни штучно можна зробити низькими ? І чому при низькій ціні ту землю не зможе купити ніхто, крім олігархів ? Особисто я, як потенціальний покупець, залюбки куплю землю по низькій ціні і, як власник паю, не захочу продавати його по низькій ціні. Шось тут не в'яжеться з логікою. Тому не приймається.


А далі безземельні будуть шукати роботу, і знайдуть її у нових господарів.

Так зараз і власники паїв шукають і знаходять роботу у інших господарів. В Україні зараз близько 5 мільйонів власників сільгоспземель і лише 34 тисячі фермерів. Тобто, на іншого господаря зараз працюють 99,32 % власників землі. Куди тут ще може бути гірше ? !!!
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27.05.2021 11:17 Ответить
ууу какая зрада.
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25.05.2021 06:58 Ответить
 
 