В сети опубликовали фрагмент разговора пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сети появились фрагменты записи переговоров белорусского авиадиспетчера и пилота самолета Ryanair. Диспетчер заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета получили по электронной почте.
Как передает Цензор.НЕТ, запись опубликовали в Telegram Euroradio.
Так, самолету рекомендовали приземлиться в аэропорту Беларуси.
Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.
Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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На нём безопасно отработать консолидированные санкции европейского сообщества.
Можно арестовать беларусские активы в любой точке земного шара,
пока похищенных пассажиров не освободят.
Экспортные филиалы, дающие валюту.
Те же воздушные судна по всему миру.
Счета фирм, работающих с Беларусью.т
1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
Андрей Литвинов@pilot_litvinov
@pilot_litvinov
Пилот Аэрофлота.
хех, ну да, ну да
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