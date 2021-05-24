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В сети опубликовали фрагмент разговора пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сети появились фрагменты записи переговоров белорусского авиадиспетчера и пилота самолета Ryanair. Диспетчер заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета получили по электронной почте.

Как передает Цензор.НЕТ, запись опубликовали в Telegram Euroradio.

Так, самолету рекомендовали приземлиться в аэропорту Беларуси.

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Ryanair О'Лири о захвате Протасевича: Это государственный угон самолета

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+49
Краткое содержание переговоров:

- Мы заботимся о вашей безопасности и рекомендуем вам приземлиться у нас в Минске.
- А если мы не приземлимся?
- Тогда мы вас убьем.
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24.05.2021 12:03
+48
Сегодня ***** летит в Сочи. Кто-нибудь может кинуть на почту что в самолете бомба?
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24.05.2021 12:00
+31
Ближе был истребитель.
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24.05.2021 12:13
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Страница 2 из 2
Лукашенко сочно подставился под удар.
На нём безопасно отработать консолидированные санкции европейского сообщества.
Можно арестовать беларусские активы в любой точке земного шара,
пока похищенных пассажиров не освободят.
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24.05.2021 12:35 Ответить
Я вот это постоянно читаю, про арест каких-то активов. А что это за активы? Мебель в посольствах Беларуси?
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24.05.2021 12:37 Ответить
Не мебель, а беларусские счета в банках.
Экспортные филиалы, дающие валюту.
Те же воздушные судна по всему миру.

Счета фирм, работающих с Беларусью.т
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24.05.2021 13:39 Ответить
Кто-то обвиняет авиакомпанию, призывает к бойкоту, но на самом деле ни летчики, ни авиакомпания ни в чем не виноваты. Откуда они могли знать в чем истинная причина посадки? Они же не проверяют список пассажиров на предмет политических предпочтений и преследований
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24.05.2021 12:35 Ответить
Но несут полную ответственность, за каждого пасажира!
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24.05.2021 12:58 Ответить
Конечно несут, пока самолет в воздухе
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24.05.2021 13:06 Ответить
Нащо винищувач ? Чим він допоможе ??
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24.05.2021 12:59 Ответить
Так тем более, если ты пилот гражданского самолета, а рядом с тобой военный самолет и он приказывает тебе сесть, то у тебя нет выбора!
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24.05.2021 13:05 Ответить
даже и не это - про бонбу может и сблефовали(чтобы типо тупо причину левую сказать), а вдруг вна самом деле на борту напр. был условный Вахид с порцией "новичка" для отравления Вильнюсского аэропорта, так шо пилоту тоже неохота прорываться а потом сидеть пожизненно. приказали - выполнил по правилам, а то шо там какого то Васю задержали - никого не волнует. из экипажа то.
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24.05.2021 14:20 Ответить
Сраные террористы!!!! И люди , офицеры готовы служить , Лукашенко , Путину ,Кадырову - и делать вид ,что они ОФИЦЕРЫ!!! Да ну вас !!! Просто подключать спец. служьы всего мира и отлавливать!!! Я не вижу иных путей!!! Находить и сажать!!!!!
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24.05.2021 12:51 Ответить
В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?
1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.

3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
Андрей Литвинов@pilot_litvinov
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24.05.2021 12:53 Ответить
Андрей Литвинов

@pilot_litvinov

Пилот Аэрофлота.
хех, ну да, ну да
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24.05.2021 13:06 Ответить
Крайне интеллектуальный комментарий.
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24.05.2021 17:34 Ответить
Получили емейл и захотели чтобы, если действительно на борту была взрывчатка, она взорвалась на территории Беларуси Маразм.
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24.05.2021 13:32 Ответить
Жаль пилоты не додумались врубить павлика, типа, плохо слышим, не разбираем ваши слова и т.д. Глядишь и дотянули бы до границы.
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24.05.2021 16:14 Ответить
скорее бы всего не дотянули...
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24.05.2021 19:54 Ответить
Райнар обосрался по всем фронтам . Бойкот дебильной авиокомпании .

..
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24.05.2021 20:11 Ответить
Состоятельный диалог...
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24.05.2021 22:18 Ответить
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