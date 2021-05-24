"Герої поруч з нами": документальный фильм в память о добровольце Тарасе Лисевиче. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Вчера Украина отпраздновала День Героев. По всей стране вспоминали воинов, воюющих против российских оккупантов. Вспоминали тех, кто воевал за Украину в прошлых веках: воинов УПА, Сечевых стрельцов, козаков.
Цензор.НЕТ сегодня покажет вам краткий документальный фильм о добровольце Тарасе Лисевиче, ушедшем на войну с больным сердцем. Однако никому не говорил об этом на фронте, чтобы не отправили домой, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Тарас работал стоматологом, жил довольно неплохо. Но не мог спокойно сидеть дома, зная, что на востоке Украины продолжаются боевые действия.
Тарас Лисевич умер от болезни, и в память о его отчаянном шаге, побратимы сняли короткий фильм. Герои среди нас.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
І ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ...
Спочивай з миром!
Завжди важливо, коли свідчать очевидці, побратими, друзі.
Шкодую, що не про все встигли з Ним поговорити...
Вічна Пам'ять Друже