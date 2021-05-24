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"Герої поруч з нами": документальный фильм в память о добровольце Тарасе Лисевиче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Вчера Украина отпраздновала День Героев. По всей стране вспоминали воинов, воюющих против российских оккупантов. Вспоминали тех, кто воевал за Украину в прошлых веках: воинов УПА, Сечевых стрельцов, козаков.

Цензор.НЕТ сегодня покажет вам краткий документальный фильм о добровольце Тарасе Лисевиче, ушедшем на войну с больным сердцем. Однако никому не говорил об этом на фронте, чтобы не отправили домой, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Тарас работал стоматологом, жил довольно неплохо. Но не мог спокойно сидеть дома, зная, что на востоке Украины продолжаются боевые действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Если начнутся активные боевые действия, я только сам смогу собрать несколько сотен настоящих воинов, имеющих опыт войны с российскими оккупантами", - офицер ВСУ Богдан Гарнага. ВИДЕО

Тарас Лисевич умер от болезни, и в память о его отчаянном шаге, побратимы сняли короткий фильм. Герои среди нас.
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
"Герої поруч з нами": документальний фільм у пам'ять про добровольця Тараса Лісевича - Цензор.НЕТ 6059

І ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ...
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24.05.2021 13:01 Ответить
Герої не вмирають! Вчинок справжнього чоловіка.
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24.05.2021 13:17 Ответить
Один з перших моїх друзів на Фейсбуці...
Спочивай з миром!
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24.05.2021 13:29 Ответить
"Док" був надзвичайно гарною та доброю людиною! ЖІттєрадісний був чоловік, з твердими переконаннями, метою. Незваючи на свій вік, освіту, він гарно вписався до складу роти. Був своїм для усіх, й для старших, й для зовсім молодих. Звістка про його смерть була дійсно як грім серед ясного неба. Пам'ятаю, казав Тарасовій дочці Марті: тато ніколи не скаржився, ніколи не казав, хіба в ньго було хворе сердце?! Дуже сумно, що такі люди йдуть він нас. Наші побратими... Після нього, за рік, відійшов у вічність й другий наш побратим зі Стрия - Швед... Вони обидва залишаться у наших спогадах назажди. Дякую "Журналістові" за фільм. "Док" вартий, щоби про нього згадати.
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24.05.2021 13:51 Ответить
Дякую Вам.
Завжди важливо, коли свідчать очевидці, побратими, друзі.
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25.05.2021 07:06 Ответить
Тарас був непересічною Людиною,дуже перймався поточними подіями, старався багатьом якось допомагати, щось підказувати, чогось навчити, але про себе, на жаль, дбав мало.
Шкодую, що не про все встигли з Ним поговорити...
Вічна Пам'ять Друже
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24.05.2021 14:19 Ответить
Дякую Вам за те, що поділилися спогадами.
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25.05.2021 07:07 Ответить
 
 