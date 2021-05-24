"Герої поруч з нами": документальный фильм в память о добровольце Тарасе Лисевиче. ВИДЕО

Вчера Украина отпраздновала День Героев. По всей стране вспоминали воинов, воюющих против российских оккупантов. Вспоминали тех, кто воевал за Украину в прошлых веках: воинов УПА, Сечевых стрельцов, козаков.

Цензор.НЕТ сегодня покажет вам краткий документальный фильм о добровольце Тарасе Лисевиче, ушедшем на войну с больным сердцем. Однако никому не говорил об этом на фронте, чтобы не отправили домой, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Тарас работал стоматологом, жил довольно неплохо. Но не мог спокойно сидеть дома, зная, что на востоке Украины продолжаются боевые действия.

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Тарас Лисевич умер от болезни, и в память о его отчаянном шаге, побратимы сняли короткий фильм. Герои среди нас.