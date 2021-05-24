РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3432 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом Задержание Протасевича
7 753 22
Беларусь (7524) Лукашенко (3502) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Проект "Без цензуры": Воздушный пират Лукашенко. Все об обеспокоенности ЕС и реакции Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Минске задержали оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Он - бывший редактор главного оппозиционного телеграм-канала Беларуси NEXTA, а ныне – редактор телеграмм-канала "Беларусь головного мозга".

Богдан Буткевич анализирует ситуацию по горячим следам. Почему то, что произошло - большой прецедент и еще большая опасность? Как задержание оппозиционного белорусского журналиста доказывает, что" вагнеровская " спецоперация все-таки существовала? Какой реакции можно ожидать от Евросоюза и почему не стоит так сильно надеяться на что-то большее за "глубокую обеспокоенность"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Вообще то планировали посадить реальных российских террористов, которые участвовали в боевых действиях против Украины.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:52
+2
П'ятдесят відтінків стурбованості.

Дуже дякую, ідіть на!
показать весь комментарий
24.05.2021 13:09
+2
СБУ самолет Белавиа просто вернула. А здесь подготовленная спецоперация по захвату транзитного самолета с 26 летним пацаном у которого какой то там канал в интернете.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оксюморон.
Тут і без Цензору.Нет...
🤣
показать весь комментарий
24.05.2021 13:05 Ответить

Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
показать весь комментарий
24.05.2021 13:09 Ответить
слышь, раб, а ты не в курсе скока миллионов смердов "молились" этому же твоему Боку, шоп тов. Сралин помер?
и шо?
и да - почитай шо твой Боб делал даже со своим народцем и пойми, такие как Владимир Владимирович и его друг Бацька - Боку друзья, а такие как ты = пыль под ногами.
и ведь это правда, только факты.
показать весь комментарий
24.05.2021 20:52 Ответить
П'ятдесят відтінків стурбованості.

Дуже дякую, ідіть на!
показать весь комментарий
24.05.2021 13:09 Ответить
Вообще то планировали посадить реальных российских террористов, которые участвовали в боевых действиях против Украины.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:52 Ответить
Если кто забыл, то точно такая же операция была провернута СБУ и ПВО ВСУ по задержанию и посадке самолета Белавиа и задержанию Мартиросяна с какими-то документами.. Документов не нашли, но осадочек остался..
показать весь комментарий
24.05.2021 13:22 Ответить
СБУ самолет Белавиа просто вернула. А здесь подготовленная спецоперация по захвату транзитного самолета с 26 летним пацаном у которого какой то там канал в интернете.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:44 Ответить
самолет просто вернули с извинениями, а здесь - захват с истребителем, угрозой всем пассажирам.
а как же бомба? если угрожали взорвать, вместе с бомбой?
показать весь комментарий
24.05.2021 18:11 Ответить
Опасность всей этой ситуации в том, что теперь становится ясно, что они по факту могут посадить любой самолет, а не только с белорусским блогером. Могут посадить например с украинским политиком на которого в ФСБ РФ заведено уголовное дело (а ведь мы знаем что данной операцией руководило именно ФСБ РФ)
Взять того же Яценюка на которого лежит дело, что он боевик талибана...
показать весь комментарий
25.05.2021 09:52 Ответить
Повітряний тероризм луки в редакції московітів!
Гаага чекає! Все інше то від лукавого.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:54 Ответить
да на . ..рать хотел лука на все западные обеспокоености , пока сытый запад плотно сидит на путинской газовой трубе ( а будут еще плотнее ) , они с кремлядским патроном могут творить шо захотят ... за сбитый боинг и 300 загубленных жизней ни с кого волосок не упал , а тут за 2-3 и шумиха затихнет , и к сожелению больше нихрена ..
показать весь комментарий
24.05.2021 18:01 Ответить
Люблю ваші відео. Але є прохання - можна для розкриття теми викладатися у 10-15 хв? З усією повагою
показать весь комментарий
24.05.2021 20:35 Ответить
картофельный фюрер всея белая руси просто придурок конченный . если придумал сажать международный борт с помощью истребителя чтобы посадить пацана -- блогера в тюрьму ---- в нормальную здоровую голову это не укладывается --- только в больном мозгу лукашенко это нормально
показать весь комментарий
25.05.2021 06:51 Ответить
В твою же уложилось, раз умничаешь.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:09 Ответить
Тож наразі цей "бацька" Лукашенко просто не в змозі хоч би якось обирати собі дії/реакції?! Що наказали з мокші, те й "подкозырек"!? Дожився дурень. А був тривалий час ... цікавою людиною!
показать весь комментарий
25.05.2021 10:19 Ответить
Білоруський мафіозі ще шанує щось,благочиність пре а от крамлівська мафія збиває літаки з пасажирами:одоробало не хотіло летіти з Оману через Москву аааааааа прийшлось.
показать весь комментарий
25.05.2021 13:27 Ответить
 
 