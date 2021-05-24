Проект "Без цензуры": Воздушный пират Лукашенко. Все об обеспокоенности ЕС и реакции Украины. ВИДЕО
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В Минске задержали оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Он - бывший редактор главного оппозиционного телеграм-канала Беларуси NEXTA, а ныне – редактор телеграмм-канала "Беларусь головного мозга".
Богдан Буткевич анализирует ситуацию по горячим следам. Почему то, что произошло - большой прецедент и еще большая опасность? Как задержание оппозиционного белорусского журналиста доказывает, что" вагнеровская " спецоперация все-таки существовала? Какой реакции можно ожидать от Евросоюза и почему не стоит так сильно надеяться на что-то большее за "глубокую обеспокоенность"?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Тут і без Цензору.Нет...
🤣
Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
и шо?
и да - почитай шо твой Боб делал даже со своим народцем и пойми, такие как Владимир Владимирович и его друг Бацька - Боку друзья, а такие как ты = пыль под ногами.
и ведь это правда, только факты.
Дуже дякую, ідіть на!
а как же бомба? если угрожали взорвать, вместе с бомбой?
Взять того же Яценюка на которого лежит дело, что он боевик талибана...
Гаага чекає! Все інше то від лукавого.