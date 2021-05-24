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армия (8415) крылатые ракеты (720) ракеты (2721) Чорновол Татьяна (651)

Налаживание производства отечественных ракет "Вильха", "Вильха-М" и "Нептун" - лучшая альтернатива израильскому "Железному куполу" в войне с РФ, - экс-нардеп Чорновол. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Технологии

Налаживание производства отечественных ракетных комплексов "Вильха", "Вильха-М" и противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" может стать лучшей альтернативой израильскому "Железному куполу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-нардеп Татьяна Чорновол в своем расследовании для телеканала "Эспрессо".

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"Защищать прифронтовые города можно не только ракетным щитом, но и "ракетным копьем". Защититься от обстрелов ракетами можно не только сбивая их на подлете, а и путем ликвидации вражеских боевых машин "Град" и "Ураган" на оккупированной территории. Не помешает и держать под прицелом "Смерчи", которые сконцентрированы у нашей границы на территории РФ. Это и называется "ракетное копье", - говорит экс-нардеп.

По ее словам, для этого наша "оборонка" сделала ракеты "Вильха" с точностью попадания - прямо в яблочко. По контрактам времен Порошенко в армию уже поставлено более ста ракет и "Вильха" уже третий год работает, как средство сдерживания от провокаций.

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"Обратим внимание, где "ДНР" и "ЛНР" держат системы залпового огня. Например, новость от миссии ОБСЕ, которая зафиксировала маневр 15 боевых машин "Град" у поселка Хрустальное на оккупированной территории. В этом районе находятся базы хранения военной техники, в том числе систем залпового огня. Почему именно там? А потому, что "Вильха" имеет дальность 70 км. А до Хрустального 80 км от линии фронта. То есть наше "ракетное копье" не достает до этих баз. Однако, КБ "Луч" имеет дальнобойную "Вильху М" на 130 км. Ситуация с "Вильхой М" просто абсурдна. Президент Порошенко принял успешные испытания "Вильхи М" в конце своего президентства. Однако после победы на выборах Зеленского новое руководство Минобороны начало создавать для проекта искусственные препятствия, "Вильха-М" так и не пошла в серийное производство. В частности, сначала протокол государственных испытаний требовал от КБ "Луч" осуществить 20 запусков ракет. И хотя все ракеты успешно пошли в цель появилось требование испытать еще 10 ракет", - говорит Чорновол.

Финансирование на производство этих ракет государственному КБ "Луч" власть не дала. Поэтому проект "Ольха-М" оказался в ловушке. Был потерян целый год. Только сейчас власти выделили средства на заключительный этап испытаний.

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"Такая же абсурдная ситуация с ракетным комплексом "Нептун". Почти год промедления, пока Министерство обороны выделило средства на его производство. Это был ничем не оправдан саботаж, ведь "Нептун" это тоже наше "ракетное копье" на побережье Черного и Азовского морей. Реализация проекта была приостановлена в начале года по совершенно абсурдным причинам. В частности, Министерство обороны Украины забраковало шасси для комплекса производства отечественного завода "КрАЗ", чтобы купить за рубежом значительно дороже чешские "Татры". Эти дополнительные расходы были изъяты из бюджета на производства ракет. Очевидно, проблема была не в шасси "КрАЗ". Власть продолжает искусственно тормозить проект авиационной ракеты "Нептун", - сказала Чорновол.

Также смотрите: На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун". ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+31
Налаживание производства отечественных ракет "Вильха", "Вильха-М" и "Нептун" - лучшая альтернатива израильскому "Железному куполу" в войне с РФ, - экс-нардеп Чорновол - Цензор.НЕТ 5493
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24.05.2021 13:26
+28
Чорновол права на все 100%
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24.05.2021 13:33
+26
Налаживание производства отечественных ракет "Вильха", "Вильха-М" и "Нептун" - лучшая альтернатива израильскому "Железному куполу" в войне с РФ, - экс-нардеп Чорновол - Цензор.НЕТ 3539
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24.05.2021 13:52
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А мудрому наріду, (зе-дебілам),пох...
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24.05.2021 16:24 Ответить
Нізя виробляти "Нептун" "Вільху", "Богдану", а то кацапам страшнувато. Тому і Вальдемар всі гроші на оборонку витрачає на БМП 1, які пробиває кулемет, та тачанки Махно.
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24.05.2021 16:32 Ответить
Вольдемар у цьому нічого не розуміє. Він себе позиціонує, як цивільна людина.
Для цього у нього у підпорядкування є ГШ і МО.
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24.05.2021 16:45 Ответить
и поэтому он набрал туда Хомчака Иловайского и чувака, по которому при Порохе возбуждали дело по госизмене. Не нужно нелоха выгораживать, эта гнида сам себя нехило пока отмазывает
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24.05.2021 19:25 Ответить
Де я його вигорожую ? Це реальність - такого Преза обрали виборці.
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24.05.2021 19:28 Ответить
Офигеваю с многочисленных тупорылых коментов типа "Как можно сравнивать тактические ракеты земля- земля и ПВО типа Железный купол".
В статье для вас четко расписали что Нептуны с Ольхой это как оружие ответного нападения- это активная оборона (оружие сдерживания), а не пассивная как ПВО.
Впрочем, если выбрали такого президента то и смысл статьи для такого умственно одаренного населения будет понять сложно. Гораздо проще мнить себя умником и хаять автора что он не шарит и сравнивает ПВО и тактические ракеты земля-земля
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24.05.2021 17:16 Ответить
100500, с зебилов даже анализов нормальных не взять
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24.05.2021 19:26 Ответить
Великий иксперд Танюха попутала %уй с пальцем.Не удивлюсь если наилучшейший миномет Молот Пашинского вдруг станет луччшей противопехотной машиной убийцей.Правда,что при этом он поражает,как пехоту противника,так и минометные рассчеты,к сожалению свои...
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25.05.2021 07:28 Ответить
Впало захлопни, тупим мацкалем смердить.
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19.07.2021 21:14 Ответить
Тут вона точно молодець і права.
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25.05.2021 09:16 Ответить
В котре приємно вражений Тетяною. Виходячи з назв статті, думав, що вона поплутала береги, але НІ, все ПРАВИЛЬНО, пані Тетяно. Купуй чуже, роби своє.
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19.07.2021 21:11 Ответить
Правильно - "ї....дало".
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19.07.2021 21:16 Ответить
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