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Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Евгений Шевченко планирует бороться, по его словам, с националистами, но при этом называет себя патриотом Украины.

Шевченко заявил, что не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

Шевченко  отметил, что новость об исключении из фракции "СН" порадовала его. Нежелание самому уходить он объяснил политическим пиаром, поскольку давно уже хотел покинуть "слуг".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуги народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем"

Шевченко отрицает связь с главой ОП Ермаком и создание политического проекта для отбора голосов у ОПЗЖ. Нардеп подчеркнул, что сейчас у него якобы противостояние с Ермаком из-за чего, по его словам, его перестали приглашать в эфиры телеканала "Наш".

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
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Топ комментарии
+115
редкий урод .
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24.05.2021 14:26
+76
Партия уродов.Специально такие тупые рожи отбирали?
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24.05.2021 14:26
+68
ублюдок и отброс
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24.05.2021 14:26
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лисина в голову - біс в ребро.
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24.05.2021 23:28 Ответить
И этому ******** в щи насцали националисты,шо ни мусор,обязательно опущеное бендеравцами,настоящий верный ******** и крепкий мужик хозяйственник,блд,я б таких утилизировал *****,вместе со всеми родственниками.
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24.05.2021 23:56 Ответить
Таких нужно убивать а потом разбиратся...
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25.05.2021 00:15 Ответить
В котле со смолой собери вокруг себя беркутовцев. Да шоб вас там черти подрумянили хорошенько.
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25.05.2021 00:35 Ответить
Что за вата у этого дурачка в голове? Собирается собрать беркутовцев которые стояли за рашку. С их помощью хочет хлопать так называемых "нациков". Но если хлопнут его, будет подымать шум в ЕС, с помощью немецкой диаспоры. Я все правильно понял?
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25.05.2021 00:57 Ответить
Ну немного шизофренично. Но в общем вопрос правильно стоит. Зачем нам американская защита от московского штыка, если здесь все наше имущество, землю, заводы, недвижимость, медицину, масс-медиа, образование присвоят себе Ротшильды. Нам больше нужно взаимодействовать в регионе с такими же странами, которые стараются сохранить свой суверенитет, Польша, Венгрия, Беларусь, Турция.
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25.05.2021 06:36 Ответить
ти канала "расея" передивився?? які нахрен ротшильди, закінчуй там з бояришніком. яка в сраку білорусь?
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25.05.2021 12:41 Ответить
Та Беларусь, которая имеея в разы меньше природных ресурсов, имеет в разы больший ВВП на душу, потому, что диктаторский режим не дает Ротшильдам ее грабить.
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25.05.2021 14:09 Ответить
шо ж в тебе ротшильди вкрали, нещастя?)))

так білорусь не дають розкрадати, там все право красти віддано одному ******** і якшо ти ставиш цю країну в приклади то ти сам не кращий.
Тобі НІХЕРА не належить, тому і вкрасти в тебе нічого, все крадуть ті хто при владі, то яка тобі в сраку різниця ???
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25.05.2021 16:58 Ответить
В Беларуси власть не на порядок менее коррумпирована, чем в Украине, а на порядки. Не говоря о том, что там совсем нет олигархов, через которых и происходит основное ограбление.
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25.05.2021 18:39 Ответить
людина що вірить про те що в неї крадуть ротшильди і не такий маразм заспіває...
чумодан- вокзал - бялоруський вокзал - ****** до свого кумира лукашенка, одним клоуном менше буде
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26.05.2021 10:37 Ответить
Лукашенко не кумир, но нашей корове надо молчать. А послать я могу еще дальше. И что, ты бегаеш каждый раз, когда тебя посылают?
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26.05.2021 10:59 Ответить
https://www.volyn24.com/news/170235-taiemni-maietky-elitnyj-avtopark-ta-litaky-lukashenka

насолоджуйся, халуй
людина шо ставить в приклад цього нелюда для мене як лайно на чоботі
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26.05.2021 11:51 Ответить
И что, это собственность, которую он передаст по наследству? У нас у каждого олигарха в лондонах и на мальорках в 10 раз больше. А суммы, которые они вывели в банки Ротшильдов и ко исчисляются триллионами. Лайно у тебя не на чоботі, а в черепной коробке, раз транслируеш пропагандисткое фуфло, не умея различать гораздо балее масштабные, но не оглашаемые процессы.
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26.05.2021 15:33 Ответить
Ті, хто за це проголосував - такі ж.
А скільки галасу було щодо =нових ліц= !!!
Писала зразу після обрання блазня: зебіли - зрадники і вороги України.
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25.05.2021 05:23 Ответить
палку беркутни тебе в дупу и попутного ветра
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25.05.2021 06:15 Ответить
это ******* собирается бороться с украинцами? молодца... удивительно только то, что оно еще до сих пор воздух портит...
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25.05.2021 07:16 Ответить
Диагноз подтвердил.
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25.05.2021 07:33 Ответить
чувствую какую-то психопатологию в нём. что-то от нарцисса, что-то от психопата.
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25.05.2021 08:19 Ответить
Почему вы не пишите, что это интервью, взятое командой Шария? Ссылаетесь на вторичный источник в телеге Павловскиньюз.
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25.05.2021 08:46 Ответить
Так. все правильно. Тепер виборці бачать та знають яке лайно вони обрали до ВРУ. Треба, щоб ти зібрав усіх не тільки бувших беркітівців а всіх тобі подібних в одному місці, щоб вас фізично знищити одним махом. От у мене питання чому цю мразоту - ворога України, не позбавити депутатського мандату? Звертаюсь до всіх депутатів ВРУ, чи вам усім все це подобається? Та не тільки мандату, а й прізвища, бо ганьбить Великого Українського Поета, мразота.
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25.05.2021 09:15 Ответить
ото блевотина... в слуге урода все такие...
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25.05.2021 09:20 Ответить
Ні в якому разі не заважати патріоту! Це ж блискуча спецоперація: зібрати всіх "борцунів з нациками", які зараз розпорошені ті шифруються, разом під одне знамено й назвати поіменно!)
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25.05.2021 09:53 Ответить
Євген Шевченко планує боротися, за його словами, з націоналістами, але при цьому називає себе патріотом України. ©
Ну цей хоч зізнався. На відміну від нього, Зе хоч і оточив себе умовними "беркутівцями" (Татаров, дЄрьмак), бореться з патріотами та націоналістами (Стерненко, Кузьменко, Антоненко, Дугарь) та називає себе патріотом, але при цьому сциться зізнатися, що він совкодрочер, Рашедрочер та ********.
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25.05.2021 10:57 Ответить
Самий ліпший комуняко-кацап - це мертвий комуняка!
Виловити та знищити! Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами" - Цензор.НЕТ 5296
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25.05.2021 12:01 Ответить
хай збирає, коли вони в одному місці менше гранат треба
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25.05.2021 12:38 Ответить
Слугам надо пошерстить свои ряды и исключить таких особей оптом, чтобы несколько раз не собираться.
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25.05.2021 12:45 Ответить
"Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами"

Это типа - он будет бороться, а выгребать будет тупое беркутовское мясо. Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами" - Цензор.НЕТ 1611
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25.05.2021 12:51 Ответить
Биологический мусор.
Да еще и полная фракция тупых болванов, мнящая себя очень умными.

Надо на выборы в ВР, вводить квоту пропорциональности не по гендерному, а по национальному признаку, иначе так и будем жить всё хуже и хуже.
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25.05.2021 12:54 Ответить
Комммунисты с националистами ,националисты с коммунистами,а форбс всё ширше и ширше.С бедностью бороться никто не хочет.Даже митинги в защиту животных был,а за людей забыли.
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25.05.2021 15:04 Ответить
Проверьте Шевченко через детектор на предмет сотрудничества со спецслужбами другого государства. Уверен, он агент. Непонятно почему это существо не сидит в тюрьме за предательство, измену родине, шпионаж, саботаж, коллаборационизм и сепаратизм.
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26.05.2021 13:18 Ответить
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