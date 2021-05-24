Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Евгений Шевченко планирует бороться, по его словам, с националистами, но при этом называет себя патриотом Украины.
Шевченко заявил, что не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.
Шевченко отметил, что новость об исключении из фракции "СН" порадовала его. Нежелание самому уходить он объяснил политическим пиаром, поскольку давно уже хотел покинуть "слуг".
Шевченко отрицает связь с главой ОП Ермаком и создание политического проекта для отбора голосов у ОПЗЖ. Нардеп подчеркнул, что сейчас у него якобы противостояние с Ермаком из-за чего, по его словам, его перестали приглашать в эфиры телеканала "Наш".
Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.
Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
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так білорусь не дають розкрадати, там все право красти віддано одному ******** і якшо ти ставиш цю країну в приклади то ти сам не кращий.
Тобі НІХЕРА не належить, тому і вкрасти в тебе нічого, все крадуть ті хто при владі, то яка тобі в сраку різниця ???
чумодан- вокзал - бялоруський вокзал - ****** до свого кумира лукашенка, одним клоуном менше буде
насолоджуйся, халуй
людина шо ставить в приклад цього нелюда для мене як лайно на чоботі
А скільки галасу було щодо =нових ліц= !!!
Писала зразу після обрання блазня: зебіли - зрадники і вороги України.
Ну цей хоч зізнався. На відміну від нього, Зе хоч і оточив себе умовними "беркутівцями" (Татаров, дЄрьмак), бореться з патріотами та націоналістами (Стерненко, Кузьменко, Антоненко, Дугарь) та називає себе патріотом, але при цьому сциться зізнатися, що він совкодрочер, Рашедрочер та ********.
Виловити та знищити!
Это типа - он будет бороться, а выгребать будет тупое беркутовское мясо.
Да еще и полная фракция тупых болванов, мнящая себя очень умными.
Надо на выборы в ВР, вводить квоту пропорциональности не по гендерному, а по национальному признаку, иначе так и будем жить всё хуже и хуже.