Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон. ВИДЕО

Подорожание стоимости проезда в столичном метро неизбежна, однако окончательный тариф пока не утвержден и будет компромиссным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комментарии", об этом сообщила заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев".

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По словам Макогон, на сегодняшний день метрополитен столицы работает в убыток, а себестоимость проезда в подземке составляет более 20 гривен. Она отметила, что при этом, новая цена на проезд в метро будет компромиссной.

Чиновница сказала, что метрополитен уже направил все необходимые документы в профильный департамент по транспорту, теперь вопрос стоимости проезда будут анализировать экономиста и специалисты управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.

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Напомним, что на последней сессии Киевсовета коммунальные перевозчики Киева обратились к городским властям с требованием поднять тарифы на проезд в общественном транспорте, в частности – проезд в метро до 21 грн, а проезд в электричке до 78 грн.

Они заявили, что работают в убыток и понесли огромные финансовые потери во время жестких карантинных ограничений, когда проезд в общественном транспорте был возможен только по специальным пропускам.

Городской голова столицы Виталий Кличко также заявлял, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева на сегодняшний день составляет 15 гривен.