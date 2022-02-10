Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Подорожание стоимости проезда в столичном метро неизбежна, однако окончательный тариф пока не утвержден и будет компромиссным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комментарии", об этом сообщила заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев".
По словам Макогон, на сегодняшний день метрополитен столицы работает в убыток, а себестоимость проезда в подземке составляет более 20 гривен. Она отметила, что при этом, новая цена на проезд в метро будет компромиссной.
Чиновница сказала, что метрополитен уже направил все необходимые документы в профильный департамент по транспорту, теперь вопрос стоимости проезда будут анализировать экономиста и специалисты управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.
Напомним, что на последней сессии Киевсовета коммунальные перевозчики Киева обратились к городским властям с требованием поднять тарифы на проезд в общественном транспорте, в частности – проезд в метро до 21 грн, а проезд в электричке до 78 грн.
Они заявили, что работают в убыток и понесли огромные финансовые потери во время жестких карантинных ограничений, когда проезд в общественном транспорте был возможен только по специальным пропускам.
Городской голова столицы Виталий Кличко также заявлял, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева на сегодняшний день составляет 15 гривен.
Пожалуйста, подождите...
Зная жадность чиновников, можно с большой уверенностью предположить, что себестоимость поездки не дороже 5,0 грн.
Оце гуляли- молодість!!
😁
- при Брежневе москали высадились на Венере;
- при Путине - на Донбассе.
І на Місяці Луноход ....))
Вялосіпєди_ наше Майбутнє!!
🤣
Уже детвора и пОдростки, небось, черешню в частном секторе вечерами тырят...
Сперва заявляешь что должна быть цена минимум 21 гр
Затем объявляешь что будет 15 и ждешь благодарности от громадян за такой "щедрый компромисс"
Не давши змоги владнати справи за цей епізод, обираємо знову агента росії клоуна, що вже добиває бюджет Києва і маємо нове підвищення тепер вже взагалі фантастичне.
Дякуйте собі у 2019
У нас троллейбусы ходят парами 2-3 шт подряд, но на остановках пассажиров не берут, в основном без опознавательных знаков, кое-где написано "В депо". Интервал по расписанию 25-35 мин., но с пассажирами через 60-70 минут. Какой нормальный хозяин будет ганять пустые троллейбусы, затрата средств, аммортизация транспорта, зарплата водителям и пр. Стоимость метро, пусть меньше себе баснословных премий выписывают и не "моют" денежки себе в обогащение, и эта стоимость будет рентабельной.
Метро користується високим попитом, а тому резонно має підіймати ціну допоки попит не почне спадати.
Ази економіки.
Дякуйте за цей безкоштовний лікбез
Да і як завше можете не дякувати за лікбез
Він безкоштовний
А далі буде просто одна суцільна жопа і ви припините задавати подібні питання
Цитата:
Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.Джерело:https://censor.net/ua/v3267121
Тобто за втрати метрополітену, пов'язані з карантинними обмеженнями повинні тепер нести фінансову відповідальність пасажири, які під час локдауну на ньому не могли їздити? Щоб компенсувати збитки метро?
- це така гірка посмішка...
а Віталік відповідно всіх інших
Дякуйте правильному вибору в 2019
Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. (с) С. Альтов 2008 г.
Когда у людей забирают ПОСЛЕДНЕЕ, они звереют и никогда это не забывают.
Дебил Кличко этого пока не понял - ему всё ещё мало, не нажрался, энтинзон...