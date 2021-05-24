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Умерших солдат "ЛДНР" российское командование увольняет задним числом - российский наемник Полынков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Российский террорист Михаил Полынков рассказал о смерти одного из наемников "ЛНР", который предал Украину и воевал на стороне оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Полынков заявил, что умершего от сердечного приступа на "боевом посту" жителя Славянска Евгения Невару командиры из РФ уволили задним числом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+25
Нехай усі повиздихать, чим скоріше, тим краще.
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24.05.2021 16:34
+19
"Умер он на боевом посту. По указанию "нерастаможенных" командиров был уволен задним числом", - любитель "Новороссии" Полынков о смерти наемника "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9853
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24.05.2021 16:34
+9
Собаке ....
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24.05.2021 16:34
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Собаке ....
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24.05.2021 16:34 Ответить
да, собачья смерть". Собак только жалею в этой прибаутке, лучше пускай уродцу просто прибудет "геенна огненная", московиты лучше поймут, они все равно братьев наших меньших истребляют.
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24.05.2021 16:46 Ответить
Все по чесному, нерозтаможенний звільнив заторможеного задніпривідного
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24.05.2021 16:51 Ответить
нихт, ноу "собаке", натюрлих "свино-собаке" - гадят под себя суки
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24.05.2021 23:47 Ответить
"Умер он на боевом посту. По указанию "нерастаможенных" командиров был уволен задним числом", - любитель "Новороссии" Полынков о смерти наемника "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9853
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24.05.2021 16:34 Ответить
Нехай усі повиздихать, чим скоріше, тим краще.
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24.05.2021 16:34 Ответить
а шо нам делать сеяться переживать бабки на похороны собирать или в Лигу сексуальных ЛГБТ писать....
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24.05.2021 16:35 Ответить
в спортлото)
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24.05.2021 16:36 Ответить
Та земля ему железобетоном "Умер он на боевом посту. По указанию "нерастаможенных" командиров был уволен задним числом", - любитель "Новороссии" Полынков о смерти наемника "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3963
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24.05.2021 16:38 Ответить
правильно! не умер... а СДОХ!!!!!!!!!!!!
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24.05.2021 16:41 Ответить
За что боролся, на то и напоролся....
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24.05.2021 16:41 Ответить
этой падлюкой уже черви и доктор лиза менгле занимаются. и это прекрасно. а кабздон его уже растаможил.
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24.05.2021 16:42 Ответить
ЗЕпенсию ему не забудьте дать. По потере кормильца хотя бы
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24.05.2021 16:42 Ответить
Не умер. Умирают люди.
Гниды - сдыхают.
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24.05.2021 16:42 Ответить
Ну и земля эму стекловатой
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24.05.2021 16:43 Ответить
Нерастаможенные командиры...это я так понял скоты из паРаши...с гражданством паРаши...
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24.05.2021 16:44 Ответить
Россия тебя бросит, сынок. Всегда!.
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24.05.2021 17:02 Ответить
С таможенной службой у них провал полный, импорт из запоребрика растамаживать не успевают. А в результате "страдальцы за идею" от инфарктов мрут. )))
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24.05.2021 17:08 Ответить
Да пускай все там сдохнут.
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24.05.2021 17:48 Ответить
Земля стекловатой...
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24.05.2021 19:01 Ответить
не путайте - СДОХ.....
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24.05.2021 19:44 Ответить
Проблема саме в Раші,бо доки вона платить людям на окупованих територіях другу пенсію та інші виплати,раздає паспорти,тримає там своїх кадрових військових - нічого не зміниться!Якщо перестане Росія платити та підтримувати своїми фінансами окупацію,то на 3-й день все відразу зміниться,зайдуть ВСУ і війна закінчиться!
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24.05.2021 19:46 Ответить
Тільки не померлих , а подохлих .
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24.05.2021 21:10 Ответить
 
 