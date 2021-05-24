Умерших солдат "ЛДНР" российское командование увольняет задним числом - российский наемник Полынков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Российский террорист Михаил Полынков рассказал о смерти одного из наемников "ЛНР", который предал Украину и воевал на стороне оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Полынков заявил, что умершего от сердечного приступа на "боевом посту" жителя Славянска Евгения Невару командиры из РФ уволили задним числом.
Топ комментарии
+25 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий24.05.2021 16:34
+19 Підлога Маккартні
показать весь комментарий24.05.2021 16:34
+9 kelman muksat
показать весь комментарий24.05.2021 16:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Гниды - сдыхают.