Умерших солдат "ЛДНР" российское командование увольняет задним числом - российский наемник Полынков. ВИДЕО

Российский террорист Михаил Полынков рассказал о смерти одного из наемников "ЛНР", который предал Украину и воевал на стороне оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Полынков заявил, что умершего от сердечного приступа на "боевом посту" жителя Славянска Евгения Невару командиры из РФ уволили задним числом.

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