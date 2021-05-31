Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Пока весь зал вокруг него стоя исполнял государственный гимн Украины, Антон Яценко сидел, уткнувшись в телефон, а на призывы встать - огрызался.
Видео инцидента опубликовал в Телеграм-канале одесский активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нардеп Антон Яценко в уманском городском совете демонстративно не встал во время исполнения гимна Украины. Недавно он присоединился к фракции "Батькивщина" в ВР", - подписал Стерненко видео.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая 2021 года Антон Яценко вошeл в состав фракции "Батькивщина", которую покинул в 2011 году, присоединившись к "Партии регионов".
В Верховную Раду IX созыва Яценко был избран как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) и до 18 мая 2021 года не входил в состав ни одной фракции.
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