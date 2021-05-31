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гимн (234) Яценко (129) Батькивщина (2004)

Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока весь зал вокруг него стоя исполнял государственный гимн Украины, Антон Яценко сидел, уткнувшись в телефон, а на призывы встать - огрызался.

Видео инцидента опубликовал в Телеграм-канале одесский активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нардеп Антон Яценко в уманском городском совете демонстративно не встал во время исполнения гимна Украины. Недавно он присоединился к фракции "Батькивщина" в ВР", - подписал Стерненко видео.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая 2021 года Антон Яценко вошeл в состав фракции "Батькивщина", которую покинул в 2011 году, присоединившись к "Партии регионов".

В Верховную Раду IX созыва Яценко был избран как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) и до 18 мая 2021 года не входил в состав ни одной фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценко: Все люди делают ошибки. Разделяю ценности "Батькивщины"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
Отож!!!!

много гаденышей высидела жЮля в своем политическом инкубаторе Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна - Цензор.НЕТ 9805

а за игнорирование Гимна Украины надо сразу в морду..... Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна - Цензор.НЕТ 8121
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24.05.2021 17:07
+56
Давно нашим некоторым гавно-депутатам морду не били и в мусорные баки не опускали. Надо исправлять
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24.05.2021 17:00
+53
любимый депутат юльки и местного сулимы.
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24.05.2021 17:04
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Где СБУ?! Лижет *****?
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25.05.2021 08:50 Ответить
А цікаво, що б з цим мільярдером зробили в Ізраїлі, РФ, Польщі, Чечні, та скрізь, де народ шанує себе , підняли б кулаками, а деякі гарячі голови винесли б ногами вперед..?.Як же ж треба ненавидіти, зневажати народ, державу де ти живеш, щоб так себе вести...? А в які й він партії...? Скажи мені хто твій однопартієць я скажу хто ти...?
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16.07.2021 23:13 Ответить
правильно, дотоплюй ту батьківщину.
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25.05.2021 09:01 Ответить
Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну - Цензор.НЕТ 7537 Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну - Цензор.НЕТ 2113
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25.05.2021 10:07 Ответить
Дайте ссылку на видео. Интересно посмотреть на реакцию убогой
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25.05.2021 10:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_hpOjMvFfS
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25.05.2021 11:07 Ответить
Быдло есть быдло...
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25.05.2021 10:38 Ответить
Оце і все,що треба знати про йуліну шарашку...
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25.05.2021 11:42 Ответить
Йула масковська хвойда.
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25.05.2021 11:56 Ответить
А за неповагу до символу держави хіба не світить стаття ?
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25.05.2021 12:49 Ответить
Кримінальний кодексом України зазначено що публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України карається штрафом до 850 грн. або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
Під наругою слід розуміти грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою (наприклад зривання прапора чи гербу, їх знищення або пошкодження, використання їх не за призначенням, учинення на них непристойних написів або малюнків, спотворення тексту або музики Гімну, поширення його тексту зі спотворенням змісту і значення, інші дії, в яких виявляється зневажливе ставлення особи до державних символів).
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25.05.2021 14:18 Ответить
а что вы от упоротого ж.довина то хотели?)... Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну - Цензор.НЕТ 8833
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24.08.2021 23:06 Ответить
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