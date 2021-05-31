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День Независимости (1019) Министерство культуры и информационной политики (711) символика (293)

Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министерство культуры и информационной политики представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году в Украине особенно будут отмечать 30-летие Независимости Украины. Ко Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видение Независимости как мечты, достижения которой стремились многие поколения украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Образы к 30-летию Независимости реализовали в виде калейдоскопических цветов из изображений, фотографий и символов.

По замыслу авторов, эта айдентика "расцветает, как сама страна".

Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок 01

Согласно сообщению, основной лейтмотив проекта – слоган "Ты у меня единственная" ("Ти у мене єдина" – укр). Слоган является определенным универсальным обращением к стране, цветку, Независимости, нации.

У каждой области Украины будет свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности: медицины, строительства, науки, цифровых технологий, производства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
У Независимой Украины уже 30 лет как ЄДИНИЙ символ - ТРИЗУБ

Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 505
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24.05.2021 18:29
+22
Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 4732
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24.05.2021 18:01
+16
Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 3221 Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 9598
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24.05.2021 18:05
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Хиппи, твою мать.
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24.05.2021 17:48 Ответить
Пацифісти, хай їм грець...
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24.05.2021 18:02 Ответить
не поцефисты а мыролюбцы.
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24.05.2021 18:38 Ответить
Україна веде війну з росією, тому символи мають показувати всьому світу що Україна знаходиться в боротьбі з агресором, смертельній боротьбі за існування української нації. Квіточки тут недоречні. Символом України має бути зброя!
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24.05.2021 19:49 Ответить
У Независимой Украины уже 30 лет как ЄДИНИЙ символ - ТРИЗУБ

Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 505
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24.05.2021 18:29 Ответить
Воображение нулевое! Цветки, бабы...
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24.05.2021 17:49 Ответить
В дусі кварталу. Баби да, баби да.
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24.05.2021 17:51 Ответить
Та слоган у нас уже 2 роки як є, і не один:
"Хужє нє будєт"
"Хоть паржом"
"Я вам нічєго нє должєн"... і ще кільканадцять штук подібних

Лишилось тільки обрати
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24.05.2021 17:50 Ответить
Это насмешка. Там не видно 30. Там 3.

Цветок - что за символ? Какой цветок?

В жёппу этих дЫзайнерам такой цветок. Путинские прощелыги.
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24.05.2021 17:50 Ответить
там 0...він замість квіточки, а згідно зі слоганом - і нації і незалежності...
тобто, скритий смисл, такий посил
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24.05.2021 17:58 Ответить
- дохтур, в мене у сраці квітка...
- роздягайтесь!.. так, дійсно, квітка...
- докторе, це - вам!
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24.05.2021 17:52 Ответить
Щось накшталт "тобі личить моє кохання"
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24.05.2021 17:57 Ответить
Але в ЛГБТ-версії.
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24.05.2021 18:00 Ответить
А пам'ятник олігарху вже є в Україні,якщо ні то треба поставити..
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24.05.2021 17:55 Ответить
Во время агрессии России против Украины делать символом цветочек как-то не то.
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24.05.2021 17:56 Ответить
Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 2668 Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 2521
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24.05.2021 18:04 Ответить
Коли собаці робити нічого,то вона бейці лиже,так і Зелеблок,заслужені холуї зебанутих.
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24.05.2021 20:58 Ответить
Смороду неначе не розуміють, що зараз нам важливі не букети кольорів, а бойові стовбури з повними крамницями набоїв.
73% - який державний будуй ви спричинили до влади? Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 9859
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24.05.2021 17:59 Ответить
цветок Давида по зеленски
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24.05.2021 18:00 Ответить
Та фігня то все. Ця показуха безумовно буде на рівні, бо продюсери від влади шоу вміють робити. Але Україні це зелене шоу дуже дорого виходить. Тому це ще питання, и потрібне це зелее шоу.
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24.05.2021 18:01 Ответить
Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 4732
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24.05.2021 18:01 Ответить
морда маланская
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24.05.2021 19:36 Ответить
Равін в Умані?
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24.05.2021 20:59 Ответить
Эскиз для цветка отсюда взяли?Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 5104
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24.05.2021 18:02 Ответить
папоротник ?
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24.05.2021 18:18 Ответить
Это цветок конопли))))
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24.05.2021 18:20 Ответить
Красивый. А посадить дома можно ,шо б такой красивый вырос ?
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24.05.2021 18:24 Ответить
можна. правда, потом тоже сесть придется.
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24.05.2021 18:30 Ответить
За шооооо ?
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24.05.2021 18:45 Ответить
Можно, но только один раз))))
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24.05.2021 18:31 Ответить
спасибо, что хоть не "заяц в вышиванке".. дуже дякую. дуже
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24.05.2021 18:02 Ответить
Опять тройка Картина Ткаченко
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24.05.2021 18:05 Ответить
Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 3221 Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 9598
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24.05.2021 18:05 Ответить
Это явно неплохо смотрится!!
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24.05.2021 18:09 Ответить
Квiтка то добре.Могли и тест роршаха запулить
Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 5215 Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 6855
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24.05.2021 18:11 Ответить
..... допомагає психологам і психіатрам отримати важливі дані для діагностики особистості та її порушень, які можуть бути клінічно перевірені..... Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 6219 Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 6219 Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 6219
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24.05.2021 18:22 Ответить
То я и кажу,що квiтка добре Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 7883
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24.05.2021 18:26 Ответить
Целое министерство представило непонятно шо .
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24.05.2021 18:17 Ответить
Усиленно при том "работало" не покладая рук Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 1989
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24.05.2021 18:20 Ответить
И слоган "Очистим цветок от зеленой плесени!!"
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24.05.2021 18:32 Ответить
Такое проще выкинуть, чем отчистить.
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24.05.2021 18:36 Ответить
Цветок это страна, плесень лечится, лекарство вонючее нужно прыскать регулярно!!
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24.05.2021 18:56 Ответить
Плесень зельонач,еще более вонючая.
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24.05.2021 21:00 Ответить
"...видение Независимости как мечты" - "В отличие от творческого воображения, мечта не включена в непосредственную деятельность в данный момент". Тобто у даний момент ця квітка є символом бездіяльності.
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24.05.2021 18:27 Ответить
Такое впечатление, что нам показали карту распространения коронавируса по карантинным зонам..... Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок - Цензор.НЕТ 3333
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24.05.2021 18:29 Ответить
хорошо хоть не звезда шестиугольная.
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24.05.2021 18:39 Ответить
Косоворотка краще...
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24.05.2021 18:40 Ответить
как то все это бледно выглядит для такой страны героической как Украина...креативщики геральдисты пусть подключатся, а то какая то вышиванка -косоворотка получается..цветочки похожи на молекулы короны..)) Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку - Цензор.НЕТ 7411
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24.05.2021 18:45 Ответить
Как стеклышки в калейдоскопе: туда повернул - одно, сюда повернул - другое. "Концепция" однако!
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24.05.2021 18:50 Ответить
А с чего целое министерство взяло , что этот цветок похож на цыфру ноль ?
То в школьный учебник адрес порносайта впихнут, а теперь это ?
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24.05.2021 18:50 Ответить
Цветок похож на лотос или звезду Давида..Короче "Опять тройка..Картина Ткаченко"
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24.05.2021 18:59 Ответить
Прощавальна квітка Мендель? Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку - Цензор.НЕТ 109
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24.05.2021 18:58 Ответить
Вот символ независимости Украины

Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку - Цензор.НЕТ 3316
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24.05.2021 18:59 Ответить
Якщо в кріварошскам стілє-95, то має бути так:
Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку - Цензор.НЕТ 5917
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24.05.2021 19:13 Ответить
Занадто тупий гумор, коли мова йде про державне свято.
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24.05.2021 19:15 Ответить
Зелень любе свято на виставу 95 перетворить.
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24.05.2021 21:02 Ответить
Тільки довб@**** вважають, що Україні лише 30 років. Україна має своє коріння у Руcі, тобто з 882 року, потім у нас було Галицько-Волинське князівство - одна з найбільших держав у Центральній Європі у ті часи, потім ми мали Гетьманщину (нехай це була лише автономія, але усе ж було своє військо та своя правова система), потім була УНР, а у 1991 році відбулося лише відродження української державності, якій понад тисячу років.
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24.05.2021 19:14 Ответить
Гетьма́нщина, Ві́йсько Запоро́зьке - українська козацька держава на території України: Наддніпрянщина, Сіверщина, Полісся та Східне Поділля. Веде свій початок від найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій (Республіці Обох Націй) - Хмельниччини. Головою виступав виборний гетьман.
Українська Гетьманська держава проіснувала 116 років (1648-1764) мала 17 гетьманів.
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24.05.2021 21:20 Ответить
Прекрасное предложение ! Очень лаконично и в то же время ёмко ! Молодцы! Автору премию.
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24.05.2021 19:23 Ответить
Зеленую ? В стране процветает предательство а не цветочки.
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24.05.2021 23:42 Ответить
слоган є був і буде В ВІКАХ
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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24.05.2021 19:59 Ответить
як для дівчаток-сніжинок з дітсадочка ідея - Агонь!
для уклоністів-рецидивістів-капітулянтів-ковідбариг-посіпак хйла.. - також
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24.05.2021 20:30 Ответить

КИЇВСЬКА -РУСЬ - УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА КОРОЛІВСТВО, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА, ДЕРЖАВА УНР, ******* ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА-УКРАЇНА.
Жодна інша країна світу не бачила стільки навал, стількох завойовників - як слов'янська Русь -Україна! Через ворогів кочівників і личакових москалів все українці - русичі навчилися бути неперевершеними воїнами. Любов до рідної землі, ненависть до ворогів, не зламаний дух нації - воїна стали причиною того, що національною ідеєю України Русі завжди була - Незалежність! Русь-Україна тисячу років билася за свою свободу -незалежність, неодноразово відвойовувала і втрачала її, кращі її сини мільйонами склали за свободу і незалежність свої голови.
Україна - Русь впала від монгольської навали орди і московитів, а звільнившись від монголо-татар і личакових москалів Московського улусу Золотої - Орди. Україна потрапила в підневільну автономію вже в слов'янську Польщу. Отримавши незалежність від Польщі, Русь Україна, знову була завойована вже не слов'янської а ще жахливішою ніж Польща дикою Московщиною -Ордою. Яка заради цього навіть в 18 столітті поцупила (підмінила назву) своєї жахливої Московії - орди на Русія - Росія! А в цей момент у Русі-України була найбільша і найхоробріша козача армія в Європі від якої тремтіли все в світі! Але відсутність розуміння, як захищати свою свободу і незалежність, зрада, розбрат знову привили до втрати незалежності, свободи і суверенітету.-
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24.05.2021 21:39 Ответить
Какое 30-летие? В 1991 году было по факту Восстановление Независимости после 1917-1921 годов УНР!
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24.05.2021 21:41 Ответить

І при падінні жахливої ​​личакової царської російської імперії - орди, Русь-Україна знову відновила свою незалежність! Але держава Україна - УНР. так і не змогла зібрати свою велику національну українську армію для гідного опору просто величезною орді московських окупантів кривавих кремлівських бандитів - більшовиків.
А в 1991 році, Русь-Україна знову в черговий раз відновила свою незалежність, свій суверенітет і державність. Але і тут, ми знову ледь не втратили свою Свободу вже в 2014 і знову через цю ворожу нам не слов'янську тепер ще й фашистську нібито росію по суті московію орду яка напала на Україні - Русь на її Крим і Донбас ... Але ясно що незалежність - потрібно не тільки завоювати і відновити, але ще і захистити і зберегти! Незалежність - це тяжка праця, щоденна боротьба! І якщо весь український народ це усвідомить, і ще зрозуміє то що не можна сподівається тільки на США, ЄС .... та на продажну владу капітулянтів "слуг кремля ", ось тільки тоді у нас гарантовано з'явиться можливість відстояти свою незалежність при цьому знищити свого найлютішого кривавого ворога окупанта - агресора і звільнити від нього свою рідну але тимчасово окуповану суверенну українську землю Криму і Донбасу! А можливо звільнити навіть ще і раніше окуповані кремлівськими комуно - фашистами етнічні українські землі: Східна Слобожанщина -Курская і Воронезька області, частина Бєлгородської області, нижній Дон, Кубань, Ставрополь .....
= СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!-
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24.05.2021 21:44 Ответить
Просто нема слів.
Дебіли.
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24.05.2021 22:45 Ответить
Кажуть, що зараз ось так виглядає Шевченківська премія:

Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку - Цензор.НЕТ 8846
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24.05.2021 23:11 Ответить
Логичнее кучу зеленого дерьма нарисовать.
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24.05.2021 23:40 Ответить
Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку - Цензор.НЕТ 6005
А если взять за наш национальный символ да знаменитую репу москалей.
А в день праздника независимости ещё и приодеть кацапскую косоворотку.
Да ещё и ядрёно плясать и шибко петь то под балалайку, "лапти да лапти мои"!
В этом случае даже кровавый фашист )(уйло может одобрительно подмигнуть.
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25.05.2021 05:42 Ответить
Щось та квітка більше на ментівську емблему схожа. Мабуть Аваков малював.
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25.05.2021 10:25 Ответить
 
 