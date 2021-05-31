Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министерство культуры и информационной политики представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году в Украине особенно будут отмечать 30-летие Независимости Украины. Ко Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видение Независимости как мечты, достижения которой стремились многие поколения украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Образы к 30-летию Независимости реализовали в виде калейдоскопических цветов из изображений, фотографий и символов.
По замыслу авторов, эта айдентика "расцветает, как сама страна".
Согласно сообщению, основной лейтмотив проекта – слоган "Ты у меня единственная" ("Ти у мене єдина" – укр). Слоган является определенным универсальным обращением к стране, цветку, Независимости, нации.
У каждой области Украины будет свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности: медицины, строительства, науки, цифровых технологий, производства.
Пожалуйста, подождите...
"Хужє нє будєт"
"Хоть паржом"
"Я вам нічєго нє должєн"... і ще кільканадцять штук подібних
Лишилось тільки обрати
Цветок - что за символ? Какой цветок?
В жёппу этих дЫзайнерам такой цветок. Путинские прощелыги.
тобто, скритий смисл, такий посил
- роздягайтесь!.. так, дійсно, квітка...
- докторе, це - вам!
73% - який державний будуй ви спричинили до влади?
То в школьный учебник адрес порносайта впихнут, а теперь это ?
Українська Гетьманська держава проіснувала 116 років (1648-1764) мала 17 гетьманів.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
для уклоністів-рецидивістів-капітулянтів-ковідбариг-посіпак хйла.. - також
КИЇВСЬКА -РУСЬ - УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА КОРОЛІВСТВО, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА, ДЕРЖАВА УНР, ******* ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА-УКРАЇНА.
Жодна інша країна світу не бачила стільки навал, стількох завойовників - як слов'янська Русь -Україна! Через ворогів кочівників і личакових москалів все українці - русичі навчилися бути неперевершеними воїнами. Любов до рідної землі, ненависть до ворогів, не зламаний дух нації - воїна стали причиною того, що національною ідеєю України Русі завжди була - Незалежність! Русь-Україна тисячу років билася за свою свободу -незалежність, неодноразово відвойовувала і втрачала її, кращі її сини мільйонами склали за свободу і незалежність свої голови.
Україна - Русь впала від монгольської навали орди і московитів, а звільнившись від монголо-татар і личакових москалів Московського улусу Золотої - Орди. Україна потрапила в підневільну автономію вже в слов'янську Польщу. Отримавши незалежність від Польщі, Русь Україна, знову була завойована вже не слов'янської а ще жахливішою ніж Польща дикою Московщиною -Ордою. Яка заради цього навіть в 18 столітті поцупила (підмінила назву) своєї жахливої Московії - орди на Русія - Росія! А в цей момент у Русі-України була найбільша і найхоробріша козача армія в Європі від якої тремтіли все в світі! Але відсутність розуміння, як захищати свою свободу і незалежність, зрада, розбрат знову привили до втрати незалежності, свободи і суверенітету.-
І при падінні жахливої личакової царської російської імперії - орди, Русь-Україна знову відновила свою незалежність! Але держава Україна - УНР. так і не змогла зібрати свою велику національну українську армію для гідного опору просто величезною орді московських окупантів кривавих кремлівських бандитів - більшовиків.
А в 1991 році, Русь-Україна знову в черговий раз відновила свою незалежність, свій суверенітет і державність. Але і тут, ми знову ледь не втратили свою Свободу вже в 2014 і знову через цю ворожу нам не слов'янську тепер ще й фашистську нібито росію по суті московію орду яка напала на Україні - Русь на її Крим і Донбас ... Але ясно що незалежність - потрібно не тільки завоювати і відновити, але ще і захистити і зберегти! Незалежність - це тяжка праця, щоденна боротьба! І якщо весь український народ це усвідомить, і ще зрозуміє то що не можна сподівається тільки на США, ЄС .... та на продажну владу капітулянтів "слуг кремля ", ось тільки тоді у нас гарантовано з'явиться можливість відстояти свою незалежність при цьому знищити свого найлютішого кривавого ворога окупанта - агресора і звільнити від нього свою рідну але тимчасово окуповану суверенну українську землю Криму і Донбасу! А можливо звільнити навіть ще і раніше окуповані кремлівськими комуно - фашистами етнічні українські землі: Східна Слобожанщина -Курская і Воронезька області, частина Бєлгородської області, нижній Дон, Кубань, Ставрополь .....
= СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!-
Дебіли.
А если взять за наш национальный символ да знаменитую репу москалей.
А в день праздника независимости ещё и приодеть кацапскую косоворотку.
Да ещё и ядрёно плясать и шибко петь то под балалайку, "лапти да лапти мои"!
В этом случае даже кровавый фашист )(уйло может одобрительно подмигнуть.