Государственный флаг Беларуси в Риге заменили бело-красно-белым: "Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе". ВИДЕО+ФОТО

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг.

Флаг Беларуси установлен в Риге вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Трибуна".

"Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" – написал Стакис на белорусском языке в своем твиттере.

Как передает российское издание "Газета", Международная федерация хоккея назвала неприемлемой акцию рижских властей и сообщила, что организация направила официальное письмо в Рижскую думу, призвав вернуть госфлаг Беларуси.

В случае отказа глава Федерации Рене Фазель требовал снять флаги - Федерации хоккея и чемпионата мира - со всех мест, где теперь используется бело-красно-белый флаг.

"Мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем исключения случаев вовлечения ИИХФ в любые политические заявления мэра и министра иностранных дел, сделанные путем замены флага страны-члена нашей организации. ИИХФ сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира во время проведения турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, мэр Риги на контакт с международной хоккейной организацией идти отказался и заявил о готовности снять их флаги, как и просил Фазель.

"Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Белоруссии вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ", - написал он в Twitter.

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БЧБ был флагом Беларуси в 1991-1995 годах и в 1918-1919 годах в Белорусской народной республике, которая частично располагалась на территории современной Беларуси. В прошлом году он стал символом оппозиции захватившему власть в стране Александру Лукашенко.









