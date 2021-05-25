Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. МВД Беларуси отрицает. ФОТО+ВИДЕО
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Мать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заявила, что получила информацию о том, что ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии. В то же время белорусское Министерство внутренних дел утверждает, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как рассказала мать оппозиционера Наталья Протасевич, информацию о том, что Роман попал в больницу с проблемами с сердцем, ей передали люди из медицинского окружения. По ее мнению, эта информация может быть правдой, поскольку Протасевич действительно имеет серьезные проблемы с сердцем.
Однако белорусское МВД официально заявило, что информация о госпитализации Протасевича является ложной.
"В настоящее время арестованный содержится под стражей в учреждении "Следственный изолятор №1" в Минске. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - сообщили в МВД РБ.
Telegram-канал Nexta сообщил, что госСМИ Беларуси показали задержанного Протасевича.
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Хто б сумнівався
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky 4 ч
Гадина Коц с его выразительным лицом не-Человека садистки смакует у скабеевых, какими «неконвенциональными средствами» пытают сейчас Романа Протасевича.
Его обвиняют в том что он создал ресурс, который призывал к свержению режима Лукашенко. Это правда. Он призывал к свержению режима. Прямым текстом.
Держится мужественно. Не юлит, признал сразу же что считает Лукашенко незаконно захватившим власть и призывал его свергнуть.
Что вы еще от него хотите?
Так что для Луки он - террорист.
Мда... Быстро сдулся. Вангую, что сдаст он всех ихних оппозиционеров за более мягкий приговор.