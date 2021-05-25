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Беларусь (7524) Протасевич Роман (309)

Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. МВД Беларуси отрицает. ФОТО+ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Мать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заявила, что получила информацию о том, что ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии. В то же время белорусское Министерство внутренних дел утверждает, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказала мать оппозиционера Наталья Протасевич, информацию о том, что Роман попал в больницу с проблемами с сердцем, ей передали люди из медицинского окружения. По ее мнению, эта информация может быть правдой, поскольку Протасевич действительно имеет серьезные проблемы с сердцем.

Однако белорусское МВД официально заявило, что информация о госпитализации Протасевича является ложной.

"В настоящее время арестованный содержится под стражей в учреждении "Следственный изолятор №1" в Минске. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - сообщили в МВД РБ.

Telegram-канал Nexta сообщил, что госСМИ Беларуси показали задержанного Протасевича.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
психБольница - и Беларусь - это по сути одни и тоже
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24.05.2021 22:02
+17
"Все в порядке, он в СИЗО". Так вот оно как, когда с тобой все в порядке...
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24.05.2021 22:03
+14
ХАМАС подал в суд на Лукашенко за клевету и нанесение ущерба деловой репутации организации
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24.05.2021 22:06
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То есть, нормальному человеку нельзя ездить спокойно по Европе из за какого то параноика типа пуйла или лукашенко?
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24.05.2021 22:46 Ответить
С такой риторикой вы - явно поклонник усатого узурпатора.
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24.05.2021 22:51 Ответить
Но задача 1 - его надо свергнуть. А потом добиваться независимости от Московии.
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24.05.2021 22:59 Ответить
Боріться, поборете!

Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. МВД Беларуси отрицает - Цензор.НЕТ 8165
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24.05.2021 22:29 Ответить
Крым чей?
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24.05.2021 22:37 Ответить
Заставили сказать. Видно же. Смех да и только!
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24.05.2021 22:35 Ответить
Появился реальный шанс что его не пустят в расход и это уже обнадеживает
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24.05.2021 22:37 Ответить
даю прізнатєльниє паказанія.....
Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує - Цензор.НЕТ 4620

Хто б сумнівався
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24.05.2021 22:41 Ответить
а что смешного?
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25.05.2021 14:45 Ответить
Хамас заявив, що просить не асоціювавти його з людожерським режимом БССР Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує - Цензор.НЕТ 1450
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24.05.2021 22:44 Ответить
Судя по всему, живым парня не выпустят...
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24.05.2021 22:47 Ответить
Почему на видео в телеграме идёт голосовой ряд с помехами?
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24.05.2021 22:50 Ответить
Все сразу забыли про Навального!!!!! Свободу Навальному!!! Ни одной новости про Навальнова! Скажите, как можно резко так забыть о нём?
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24.05.2021 22:55 Ответить
Если в РФии никто не борется за Навального, то о чем писать за пределами РФии - повторять одно и то же, что он по-прежнему сидит в тюрьме? Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує - Цензор.НЕТ 180
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25.05.2021 04:04 Ответить
вчера на саммите Евросоюза поднимали и тему Навального. России за Навального ввалили еще санкций, не переживай, кацапчик.
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25.05.2021 10:23 Ответить
Лукашенко показал заложника.
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24.05.2021 23:15 Ответить


Andrei Piontkovsky@apiontkovsky 4 ч

Гадина Коц с его выразительным лицом не-Человека садистки смакует у скабеевых, какими «неконвенциональными средствами» пытают сейчас Романа Протасевича.
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24.05.2021 23:50 Ответить
Еще вчера, когда Протасевич был в шоковом состоянии от того как неожиданно и просто его поймали, опытные люди вежливо разъяснили ему, что грозит вышка, о чем он и сам догадывался и сказал попутчикам перед задержанием. КГБисты также настоятельно посоветовали не юлить, потому как в их руках и его подруга. Парень воспитывался партизанскому молчанию на допросах по фэйсбукам и телеграмам, поэтому быстро сообразил, что геройство будет себе дороже. Получит лет 12 -15. Увы, такова реальность
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25.05.2021 01:41 Ответить
а что он должен был делать, как проявить "геройство"?

Его обвиняют в том что он создал ресурс, который призывал к свержению режима Лукашенко. Это правда. Он призывал к свержению режима. Прямым текстом.

Держится мужественно. Не юлит, признал сразу же что считает Лукашенко незаконно захватившим власть и призывал его свергнуть.

Что вы еще от него хотите?
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25.05.2021 10:26 Ответить
Я лично от него ничего не хочу. Мой пост о том, что власть получит от него публичное заявление что он все осознал и искренне раскаивается в том, что считал Лукашенко незаконно захватившим власть и призывал его свергнуть.
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25.05.2021 14:48 Ответить
По виду и поведению Романа 100% понятно, что его уже пытали и быстро сломали, так как эти твари это умеют это делать. А Роман, зная что граждане Беларуси соплежуи, и за его гибель не свергнут диктатора, решил сыграть ту роль которую от него требуют террористы Лукашенко. Скоро будет видео, где он расскажет про то как Литва и Польша якобы организовали протесты на деньги Америки. Но врядли Роману это поможет в долгосрочной перспективе.Страшные времена настали, а мы и к ним уже привыкли.
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25.05.2021 02:35 Ответить
не вижу чтобы его "сломали". Он сказал что дает признательные показания. Ну так его обвиняют в том что он призывал свергнуть Лукашенко - он это действительно делал.

Так что для Луки он - террорист.
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25.05.2021 10:27 Ответить
зеленскому следует дать под зад Послу белоруссии, нах грязь из Киева
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25.05.2021 07:17 Ответить
Сказали наверно, что отпустят его девушку если на камеру прочитает о сотрудничестве, иначе пойдет с ним по статье террористка
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25.05.2021 08:12 Ответить
"Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске".

Мда... Быстро сдулся. Вангую, что сдаст он всех ихних оппозиционеров за более мягкий приговор.
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25.05.2021 08:48 Ответить
Пххх.. А вы думали он и вправду "борец за за счастье, свободу и материальный достаток всех белорусов"? А он оказывается борется за своё благополучие.. ну может быть и своей девушки, устроившись в Польше на непыльную работу.
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25.05.2021 09:49 Ответить
почему вы так плохо думаете о людях? по себе судите?
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25.05.2021 10:28 Ответить
Можно было ограничиться первым вопросом, но Вы задали второй. Зачем? Срача захотелось? Относительно моего отношения к нему: чисто по-человечески мне Протасевича жаль. Но после просмотра нескольких интервью с ним я пришел к выводу, что тип он довольно неприятный. Если коротко, то больше всего мне не понравились его заносчивость, высокомерие и тщеславие. Естественно, не претендую на истину в последней инстанции. Это мое сугубо субъективное мнение.
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25.05.2021 12:28 Ответить
пусть скажет, Крым-Украина, птнпнх)
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25.05.2021 10:19 Ответить
и что тогда? это будут крутить по ОРТ?
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25.05.2021 10:28 Ответить
Был партизан и нет партизана. Белорусы это не украинцы, их протесты только укрепили режим Лукашенка и положили страну под Рашу.
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25.05.2021 11:21 Ответить
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