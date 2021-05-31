Откуда взялась "труба Медведчука?" - новое расследование Bihus.Info. ВИДЕО

Журналисты проекта опубликовал вторую часть "прослушки" телефонных переговоров главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Расследование опубликовано на канале Bihus.Info в YouTube, информирует Цензор.НЕТ. Оно раскрывает историю получения Медведчуком украинской части нефтепровода "Самара - Западное направление", причастность к которой Медведчук не раз отрицал.

Этот нефтепровод был построен во времена СССР а с обретением Украиной независимости - национализирован. В 90-е годы труба стала частью российской корпорации "Транснефть". С 2011-го украинские суды отменяют передачу трубы РФ и возвращают ее в собственность Украины, но в 2015-м году труба оказывает в собственности зарегистрированного в Швейцарии ООО "Прикарпатзападтранс", связанной с Медведчуком.

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Первая запись о "трубе" из тех, которые есть в Bihus.Info, датирована февралем 2015 года. Голос, похожий на Медведчука, говорит об этом нефтепроводе вероятно с главой той же "Транснефти", у которой трубу почти отобрали – Николаем Токаревым. Медведчук говорит, что вопрос "трубы" "он контролирует лично он". Кто "он", не уточняется. На следующий день, 26 февраля 2015, Медведчук снова беседует с Токаревым и анонсирует визит в Москву относительно "трубы": "Я обязательно зайду, мы там поговорим, потому что я вчера опять там встречался с главным нашим, да. Ну. там уже есть конкретика определенная", - говорит он.

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17 марта 2015 года Высший хозяйственный суд подтверждает, что "труба" принадлежит Украине. Но уже на следующий день (18 марта) Медведчук говорит Токареву, что это не окончательное решение, и просит того подать обжалование. И еще несколько раз в разговорах рассказывать главе "Транснефти", что "труба" вернется в российскую собственность.

В апреле 2015 Медведчук уверяет Токарева, что Верховный Суд вернет дело назад в суд первой инстанции, так и происходит.

Журналисты Bihus.Info предполагают, что "главным", которого в беседах не раз упоминает Медведчук, может быть тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Главный редактор портала "Наші гроші" Юрий Николов со ссылкой на участников рынка рассказал журналистам, что Россия, которая вновь стала обладательницей "трубы", якобы планировала передать ее в обмен на какой-то завод в оккупированном Севастополе.

Возможно, речь шла о Севастопольском морском заводе, принадлежавшем структурам Порошенко. Разговор о "заводе в обмен на трубу" в июне 2015 года состоялся между Медведчуком и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, утверждают журналисты Bihus.Info.

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Кроме этого, по данным журналистов, есть еще один эпизод вероятного содействие тогдашней украинской власти Медведчуку. После передачи "трубы" швейцарской компании в ней оставался дизель неудовлетворительного качества, пригодный для танков. В 2016 году этот дизель купило Министерство обороны. Это избавило трубопровод от старого дизеля, и в него стало можно закачать новый, о чем Медведчук сообщил Токареву в июне 2016-го года.