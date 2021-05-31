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Откуда взялась "труба Медведчука?" - новое расследование Bihus.Info. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналисты проекта опубликовал вторую часть "прослушки" телефонных переговоров главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Расследование опубликовано на канале Bihus.Info в YouTube, информирует Цензор.НЕТ. Оно раскрывает историю получения Медведчуком украинской части нефтепровода "Самара - Западное направление", причастность к которой Медведчук не раз отрицал.

Этот нефтепровод был построен во времена СССР а с обретением Украиной независимости - национализирован. В 90-е годы труба стала частью российской корпорации "Транснефть". С 2011-го украинские суды отменяют передачу трубы РФ и возвращают ее в собственность Украины, но в 2015-м году труба оказывает в собственности зарегистрированного в Швейцарии ООО "Прикарпатзападтранс", связанной с Медведчуком.

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Первая запись о "трубе" из тех, которые есть в Bihus.Info, датирована февралем 2015 года. Голос, похожий на Медведчука, говорит об этом нефтепроводе вероятно с главой той же "Транснефти", у которой трубу почти отобрали – Николаем Токаревым. Медведчук говорит, что вопрос "трубы" "он контролирует лично он". Кто "он", не уточняется. На следующий день, 26 февраля 2015, Медведчук снова беседует с Токаревым и анонсирует визит в Москву относительно "трубы": "Я обязательно зайду, мы там поговорим, потому что я вчера опять там встречался с главным нашим, да. Ну. там уже есть конкретика определенная", - говорит он.

Читайте: Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю"

17 марта 2015 года Высший хозяйственный суд подтверждает, что "труба" принадлежит Украине. Но уже на следующий день (18 марта) Медведчук говорит Токареву, что это не окончательное решение, и просит того подать обжалование. И еще несколько раз в разговорах рассказывать главе "Транснефти", что "труба" вернется в российскую собственность.

В апреле 2015 Медведчук уверяет Токарева, что Верховный Суд вернет дело назад в суд первой инстанции, так и происходит.

Журналисты Bihus.Info предполагают, что "главным", которого в беседах не раз упоминает Медведчук, может быть тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Главный редактор портала "Наші гроші" Юрий Николов со ссылкой на участников рынка рассказал журналистам, что Россия, которая вновь стала обладательницей "трубы", якобы планировала передать ее в обмен на какой-то завод в оккупированном Севастополе.

Возможно, речь шла о Севастопольском морском заводе, принадлежавшем структурам Порошенко. Разговор о "заводе в обмен на трубу" в июне 2015 года состоялся между Медведчуком и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, утверждают журналисты Bihus.Info.

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Кроме этого, по данным журналистов, есть еще один эпизод вероятного содействие тогдашней украинской власти Медведчуку. После передачи "трубы" швейцарской компании в ней оставался дизель неудовлетворительного качества, пригодный для танков. В 2016 году этот дизель купило Министерство обороны. Это избавило трубопровод от старого дизеля, и в него стало можно закачать новый, о чем Медведчук сообщил Токареву в июне 2016-го года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Бигус заявив, що плівки йому дало СБУ.
СБУ заявило, що перевірить плівки оприлюднені Бігусом.
Питання: хто з них бреше?
Або: чому вони не домовились ЩО брехати?
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24.05.2021 23:20
+30
Свинарчук уже не прокатывает. Пошли новые фейки на Пороха.
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24.05.2021 23:17
+28
Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6023
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24.05.2021 23:36
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Страница 3 из 3
Как отреагируют сторонники Порошенко? А им хоть ссы в глаза, лишь бы на мове разговаривал и называл себя Бандерой. Янык чуть страну не продал, Порошенко - (во время войны! агрессору!) - стратегический нефтепровод ,который снабжал дизелем всю армию - бабки себе в карман, Вовочка решил распродать оставшееся имущество - всю землю. Охо-хо..., молчим и дальше.
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25.05.2021 11:53 Ответить
Аметист, і знов ви неуважно дивились або не зрозуміли побаченого або банально намагаєтесь "ссы в глаза": цей трубопровід не " снабжал дизелем всю армию...".
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25.05.2021 11:59 Ответить
І так!: путін-*****, Крим-Україна, Порошенко-найкращий президент України за всю новітню історію. Ось тепер, пшол нах, пололяцька копієчна курва.
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25.05.2021 14:31 Ответить
Медведчук квіточки, ягодка риг Райнін - який мав доступ до всіх кабінетів на Банковій. Що вони понавстановлювавли яких хай-тек шпигунських штук.можна навіть не шукати - не знайдете й високочастотним сканером - краще просто покинути ту будівлю. Звідти й записи Деркача. Все в них є, навіть те що Петя бубнів сидячи на унітазі - лошара ватна.
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25.05.2021 12:43 Ответить
Подоляк курва!
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25.05.2021 12:51 Ответить
Прикольно читать коменты упоротых порохоботов))) Им уже в глаза ссыт сывочолый крыголам, а они всё про росу божью твердят))
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25.05.2021 12:51 Ответить
Рюзьгє! Чому ти тут, курва?
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25.05.2021 12:52 Ответить
«...да я карєнной кієвлянін і здесь па зову душііііі!»-***** 😂
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25.05.2021 12:53 Ответить
"Главный наш" - это или Янукович или Зеленский!
Третьего не дано.
Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3260
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25.05.2021 13:37 Ответить
я не петебот но всё же - там была однозначная внешняя политика и именно это есть приори-
тет по конституции..... а шо у нас с зюзенькой..... ??? а с зюзенькой у нас ой..... причём везде
возможно ли что пэтя участвовал в схеме прихватизации трубы ??? напрямую врядли но не
знать об этом ну никак не мог так же как и не мог не знать про бенины дела с выводом по ито
гам 5.5лярдов вечнойзелени..... как в этом разобраться ??? а никак если на первом месте сто
ят персоналии а не интересы государства которые по тихому херялись при пэте и уж совсем
внаглую херятся бубочками........
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25.05.2021 14:50 Ответить
Ничего нового. 30 лет одна и та же херня.
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25.05.2021 15:22 Ответить
Капец! Как я и предполагал, порохолюбики так и не смогли посмотреть фильм Бигуса. Послушайте, вы же взрослые люди у многих семьи и дети! Нельзя не смотреть важнейшее видео только потому что вы не хотите разочаровываться в своем кумире! Есть какая-то грань, которая разделяет взрослого и разумного гражданина Украины и зомбированного российского дебила зомби. Вы же не россияне, не способные читать и смотреть "неправильные" вещи? Да, это требует мужества, узнать что ваш кумир жадный вор и предатель, но другого пути нет! Невозможно надеяться на успешную Украину если у лидеров не будет хотя бы политической ответственности за свои поступки! Вы же хотите, чтобы ваши дети жили лучше чем вы, причем в нашей стране? Найдите в себе мужество и посмотрите фильм, другого пути нет!
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25.05.2021 16:44 Ответить
Не парьтесь, они здесь деньги зарабатывают, а Вы к их совести взываете.
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25.05.2021 17:22 Ответить
Уже фильм про Свинарчуков был, оказалось из серии фантастики. Хотя Зефанаты поверили.

А тут новую "правду" подбрасывают те же авторы.
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25.05.2021 19:14 Ответить
Так просто посмотрите, это не больно...
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25.05.2021 20:10 Ответить
зелебобик, я посмотрела этот бред---там НИ СЛОВА о Порохе, 5 мин разговоров петушащейся шестерки мертвечука . набивающего себе цену , остальное время ---ДОМЫСЛЫ и ИНТЕРПРЕТАЦИИ журнашлюшек, действуют на эмоции( если не включать мозги) в стиле ********** и киселя---как раз для зеленого зомбилохтората.
Возникают вопросы: экспертиза пленок? откуда пленки (от ФСБ или от родственника бигуса из ГРУ)?КТО прислал эти пленки фигусенку? что зебил пообещал кацапам за эти и др. пленки? ГДЕ ОТКРЫТЫЕ дела СБУ, ДБР, прокуратура по этим пленкам и ВСЕМ ДРУГИМ, ранее звучавшим---где экспертные высновки? Или это чтобы очередной накидать говно на вентилятор? Ложки найдутся , но осадочек останется...Тупо, банально, но для лохов годится)))
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27.05.2021 00:28 Ответить
Опять Бигус дрыстать начал. Пришла предоплата?
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25.05.2021 19:42 Ответить
Темник від ОП, в школу не ходить. Як же вони дістали зі своїми відосіками, нудно але продовжують.
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25.05.2021 20:17 Ответить
Что мешает пороху, **** пойти в суд и там устроить публичный процесс с опровержениями, потянуть туда медведчука и других ******. **** че вы стонете, порох не порох не приделах, может пора чтобы эти ****** в вышивках начали отвечать за свои выходки. А то у нас вышиваночку одел, Шевченко Т.Г. в сраку поцілував и все самый крутой патриот, а опасля с остервенением грабят страну! Прийдет время и про зедибила узнаем ооочень много!!!
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25.05.2021 21:45 Ответить
В начале бигус рассказывает о трубе, которая была национализирована после распада Союза. Но уже на 9 минуте от его журналиста мы узнаем, что труба оставалась у русских и первая попытка ее национализации произошла спустя 21 год после распада СССР в 2011 году. Впрочем, после решения Ровенского суда он был опротестован, и труба все равно оставалась не у украинцев. До 2014 года, когда произошел Евромайдан, россияне продолжали владеть трубопроводом. После прихода Порошенко было 4 решения СНБО о необходимости национализации. 6 мая 2015 СНБО даже постановил определить государственный орган исполнительной власти, который будет управлять «трубой». Порошенко ввел это решение СНБО своим Указом в действие. Но об этом вам не расскажет Бигус - это же выпадает из любовно выстроенной им картины очередной «зрады».
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25.05.2021 22:43 Ответить
а ты не местный, не в курсе? эта труба с 1993 года в собственности кацапья (спасибо Кравчуку!), переоформлялась с юрика на физиков, в том числе на мертвечука---юридически не подкопаешься. Суды по ней длятся десятилетия.
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26.05.2021 01:09 Ответить
Не надо тут втюхивать соевую методичку. Труба с 1993 года была в управлении кацапья, а с 2015 год стала государственной собственностью. Но каким то чудом в том же 2015 году, районный суд по сути отменяет решение Верховного суда и дальше никто не подает аппеляций и труба оказывается у кума Пуйла. Так что без содействия банды соевых мародеров тут ни как не обошлось.
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26.05.2021 01:37 Ответить
Когда я вижу выражения по типу соевые мародеры, то тупой бот , сие накропавший, тут же идет в спам)))
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26.05.2021 02:01 Ответить
И "шо" ж произошло порохоботик? СНБО высший орган и если б санкции были то ПеПо с Кацем не смогли бы продавать подобным Вам лохам СОВМЕСТНО рашинский дизилек. Ваш ПеПо уродливое чиновничье произведение. И нынешний "булавист" произведение ПеПо,вернее он так себя обозначил что проголосовали за человека БЕЗ команды. Ну тут нарид отличился в очередной раз. Он спокойно воспринимает "панамские" офшоры ВСЕХ власных тварей,дворцы их шестерок,НАГЛОЕ воровство миллиардов. И половина тут -правда или нет? Да ПЕПО ЧИНОВНИК откуда миллиарды долларов ,не плюсуется? Ну как все в Украине,рядом,ежедневно. Дворцы в миллионы долларов ,по тысяче квадратов у чинуш с зарплатой 15-35тыс гр.,не не плюсуется? Ну правильно,оно надо самому по человечески жить и СПРАШИВАТЬ и ТРЕБОВАТЬ ответа ? Легче ,как рабы кацапские, обсуждать"вождей". Это вожди? Это мрази ,у них НА ЛБУ написано это.
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26.05.2021 06:08 Ответить
Быдлобот отдыхает в спаме)))
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27.05.2021 00:31 Ответить
пропоную вказувати власника сайту ,який видав інфу.чий цей бігус?
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25.05.2021 23:09 Ответить
В данном случае - ни на секунду не сомневаюсь - Бигус прав.
Формально Севморзавод национализирован паРашей, но можно отдать деньгами...
Тем противнее слушать вой платных ботов Барыги: "Пеця хароший!!!"
И очень страшно сознавать, что на смену Цукерке пришел еще худший Зебил.
И сейчас начали активно пиарить Сеню КуляВлоб.
Все одной крови.
Украинцев просят не беспокоить.
Это точно наша страна?
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26.05.2021 06:33 Ответить
Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6780

Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9743
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26.05.2021 07:05 Ответить
бигус такой же журналист, как кива ученый!
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26.05.2021 07:07 Ответить
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