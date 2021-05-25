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война (46795) Змеиный (172) Россия (91269) Черное море (1332) ЧВК Вагнера (1281)

"30 вагнеровцев берут под контроль остров и Россия в ООН заявляет о "добровольном" переходе "народной республики" на Змеином в состав РФ", - эксперты о возможной агрессии в Черном море. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Одной из главных угроз для Украины в Черном море называют возможную блокаду крупных торговых портов кораблями российского флота.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сил и средств для подобной операции у российских оккупантов в регионе достаточно. Необходимые условия уже созданы. И в случае реализации такого сценария удар по экономике страны будет крайне болезненным. Четыре из пяти крупнейших украинских морских портов работают через Черное море. Это три порта так называемой "большой Одессы" ‒ Черноморский, Южный и Одесский, а также Николаевский. Только Южный в 2020 году обработал более шестидесяти миллионов тонн грузов. Всего же через морские порты Украины проходит более половины всего украинского экспорта.

После оккупации Россией Крыма для безопасного прохода коммерческих судов в украинские порты Черного моря осталась 50-километровая полоса между островом Змеиный и буровой установкой "Таврида". Платформа с 2014 года также находится под контролем России.

И в случае захвата острова Змеиный в Черном море россияне могут вообще перекрыть доступ к портам. По мнению бывшего заместителя штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, такая операция не требует значительных сил.

"На быстроходных катерах типа их "Рапторов" высаживается группа "Вагнера", 30 человек. Берут под контроль остров. Через два часа представитель России в ООН доводит до ведома уважаемой аудитории письма председателя местного совета острова Змеиный, что они хотят присоединиться к РФ. А Россия говорит ‒ все, они под нашим контролем. У них там "народная республика" какая-то Змеиная и так далее", ‒ моделирует возможное развитие событий Рыженко.

Противостоять подобной операции оккупантов Украине будет очень сложно. Остров Змеиный демилитаризовали еще в начале 2000-х. Сейчас здесь служат только пограничники. Усложняется оборона также расположением территории на значительном расстоянии от украинских портов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Моряки и пограничники провели учения и отработали тактику защиты острова Змеиный от атаки оккупантов. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+42
Штурханіть Зеленського. Бо спить і нічого не бачить.
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25.05.2021 10:58
+30
Сдайте его в аренду НАТО лет на сто... на базирование маломерных судов береговой охраны...
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25.05.2021 11:09
+25
А если бы у нас сейчас был не Зеля и у нас стояли бы на страже хоть 5 дивизионов Нептунов, то мы бы и не рассуждали о такой возможности.
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25.05.2021 11:01
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Страница 2 из 2
Сама велика загроза для України - це "зелена влада". Потихому здали два моря кацапам. Як там справа Порошенко по проходу наших катерів через нашу протоку? Порушили справу, як бажали кацапи, а рішення міжнародного трибуналу викинули на смітник? Що здавати будете Одесу, щоб не провокувати кацапів, так Зеля?
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25.05.2021 16:33 Ответить
Противостоять подобной операции оккупантов Украине будет очень сложно.

заминировать абсолюно все там и при невозможности еффективной обороны подорвать или нанести удар артилерией прямо по острову. Были бы яйца
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25.05.2021 20:56 Ответить
про що вони говорять? Яка доба на реагування? Та навіть срана моторка туди за пару годин дійде! Бойовий катер легко.
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25.05.2021 21:09 Ответить
Що таке зараз Україна і чи до острова Зміїного в Київі? Море і береги Україні майже не має чим охороняти і протидіяти знахабнілій росії. За два роки втрачені всі можливості по обороні і контролю і цього острівка. Там прикордонники- смертники,але вони просто здадуться, коли буде серйозна загроза. Та і самому главкокормчому мабуть і невідома суть справи,так як його офіс - зміїне вороже кубло. Росія все одно вже має план блокади півдня України,але заважають американці.
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26.05.2021 00:00 Ответить
ыхспэрды-самообученцы...
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26.05.2021 07:11 Ответить
Ну це не при цій владі і не при цьому головнокомандуючому. Ахметов в шестьорках у російської мафії ходить, а Вові хіба в ванні корабликами гратися й пасочки в пісочниці з грязюки ліпити.
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26.05.2021 09:45 Ответить
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