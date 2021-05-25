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"Это шесть наших русских губерний. Пора вернуть эту землю. Большинство людей, живущих в Беларуси, встретят это решение с ликованием", - пропагандист Кремля Красовский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Пропагандист Кремля Антон Красовский открыто призывает к оккупации Беларуси на российском государственном канале Russia Today.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Красовский заявил, что в Беларуси живут "наши люди", и большинство из них с ликованием отнесется к возвращению "шести губерний" в состав России.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+77
вот идеальная иллюстрация разницы между "геями" и "***********"
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25.05.2021 11:44
+59
Бульбаши, дождались? Лишь бы не как в Украине. Будет как в Раше.
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25.05.2021 11:48
+56
Це саме те, що я сказав "сябрам" на "Красній кручі", під Неданчичами, у серпні 2014 - тоді ми в останній раз спільну юшку варили на дніпровському острові... Вони "розпиналися", що вони не "майдануті", не допустять ні "бандер", ні "кацапів", ними командувать... А я їм у відповідь: "У Путіна зараз проблеми інші - в Україні "зав"яз"... Якби, спочатку, не за нас взявся, а за вас, були-б ви, уже, "федеральним округом"...
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25.05.2021 11:50
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Таих тре заривати вертикально, головою донизу... Тому достатньо клаптику 0,5*0,5м...
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25.05.2021 19:30 Ответить
Ви так само за Україну гадали, а отримали по сусалах...
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25.05.2021 19:28 Ответить
кровью не захлебнись , гнида кацапская .
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25.05.2021 20:34 Ответить
Не, не, он не гей...он просто *******
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25.05.2021 21:47 Ответить
Даже когда глупый идет по дороге, ему не хватает ума, и всем видно, насколько он глуп.
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25.05.2021 22:06 Ответить
********* за путина
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25.05.2021 22:18 Ответить
"Це шість наших російських губерній. Час повернути цю землю. Більшість людей, що живуть у Білорусі, зустрінуть це рішення з радістю", - пропагандист Кремля Красовський - Цензор.НЕТ 9671
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25.05.2021 22:36 Ответить
заднеприводное рашистское чмо.
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25.05.2021 22:33 Ответить
Империализм - это не национальность. Это страшная болезнь, заражающая народы, покоренные мордорской империей. К сожалению, не существует других лекарств против империализма, кроме физического уничтожения имперцев.
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25.05.2021 23:31 Ответить
Не хочеться й коментувати маячні хворого пропагандиста. Нехай білоруси подивляться на лікованіє місцевого населення в ОРДЛО, або в Криму.
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25.05.2021 23:56 Ответить
Возвращатєль зємєль рускіх все порєшає.
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26.05.2021 03:37 Ответить
"Собиратель земель"...

"Це шість наших російських губерній. Час повернути цю землю. Більшість людей, що живуть у Білорусі, зустрінуть це рішення з радістю", - пропагандист Кремля Красовський - Цензор.НЕТ 2161
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26.05.2021 03:58 Ответить
Красовський це путінський корисний ПІ....АС !
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26.05.2021 04:48 Ответить
В Беларуси у беларусов хотя бы есть туалет.
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26.05.2021 07:44 Ответить
Ото козломордяцьке пропоГОНДОНдисто так би не патякало,якби сябри готові б були зустріти мацкваулуську орду свинцево-чавунною "кашею",як в Україні.А вони,на превеликий жаль,вміють зустрічати ворга тільки квітами і повітряними кульками.
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26.05.2021 08:25 Ответить
Яркая иллюстрация того, что еврей может быть фашистом. Это именно фашист (рашист).
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26.05.2021 08:50 Ответить
какие милые дурачки. Естествнно туда пустят на убой не детей, исконно руцких духовно скрепных патриотов, а простых парней с разрезами у глаз. Только вот у лукашенка "отжать" нахрапом не выйдет.
******** ничего не учит история. Снова возомнили себя вяликими, ага. Победу во второй мировой получили именно АНИ. При этом "забыли" про 1150 подводных лодок, 750 сверхдальних бомбардировщиков которые могли запросто бомбить Урал, забыли про Африку, войну в океане, забыли ГДЕ воевали в большинстве все люфтвафе.
Немцы со всем своим военным, научным потенциалом НЕ могли в принципе выдержать войну с США и Англией. Куда дремучей ******** тягаться ? Все что у них есть - наработки совка и модернизации совка.
Ну и очень кратко о "военой мощи". количество авианосцев - НОЛЬ. То что было - глубокий савицкий саюз
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26.05.2021 09:48 Ответить
А все до Волги і Далекий Схід - ПРАУКРАЇНСЬКІ землі, коли по "МОСКОВІЇ" ще ведмеді бігали- хай дебіл "матчасть" вивчає!!!
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26.05.2021 11:27 Ответить
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