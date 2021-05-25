"Это шесть наших русских губерний. Пора вернуть эту землю. Большинство людей, живущих в Беларуси, встретят это решение с ликованием", - пропагандист Кремля Красовский. ВИДЕО
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Пропагандист Кремля Антон Красовский открыто призывает к оккупации Беларуси на российском государственном канале Russia Today.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Красовский заявил, что в Беларуси живут "наши люди", и большинство из них с ликованием отнесется к возвращению "шести губерний" в состав России.
Топ комментарии
+77 ьля
показать весь комментарий25.05.2021 11:44
+59 Александр Иовица 4c66a33e
показать весь комментарий25.05.2021 11:48
+56 Яр Холодний
показать весь комментарий25.05.2021 11:50
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******** ничего не учит история. Снова возомнили себя вяликими, ага. Победу во второй мировой получили именно АНИ. При этом "забыли" про 1150 подводных лодок, 750 сверхдальних бомбардировщиков которые могли запросто бомбить Урал, забыли про Африку, войну в океане, забыли ГДЕ воевали в большинстве все люфтвафе.
Немцы со всем своим военным, научным потенциалом НЕ могли в принципе выдержать войну с США и Англией. Куда дремучей ******** тягаться ? Все что у них есть - наработки совка и модернизации совка.
Ну и очень кратко о "военой мощи". количество авианосцев - НОЛЬ. То что было - глубокий савицкий саюз