"Это шесть наших русских губерний. Пора вернуть эту землю. Большинство людей, живущих в Беларуси, встретят это решение с ликованием", - пропагандист Кремля Красовский. ВИДЕО

Пропагандист Кремля Антон Красовский открыто призывает к оккупации Беларуси на российском государственном канале Russia Today.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Красовский заявил, что в Беларуси живут "наши люди", и большинство из них с ликованием отнесется к возвращению "шести губерний" в состав России.

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