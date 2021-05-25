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В Одессе на взятке в 50 тыс. грн задержали директора коммунального предприятия горсовета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

За неправомерную выгоду в размере 50 тыс. грн директор коммунального предприятия Одесского городского совета обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 м кв.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Разоблачили деятельность коммунальщика оперативники управления стратегических расследований в Одесской области с коллегами-правоохранителями. Вчера, 24 мая, чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а с места происшествия изъяли всю сумму средств", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

В Одессе на взятке в 50 тыс. грн задержали директора коммунального предприятия горсовета 01
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В Одессе на взятке в 50 тыс. грн задержали директора коммунального предприятия горсовета - Цензор.НЕТ 5316Хороший мальчик В Одессе на взятке в 50 тыс. грн задержали директора коммунального предприятия горсовета - Цензор.НЕТ 2546
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25.05.2021 13:21 Ответить
Всего его один день .
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25.05.2021 13:26 Ответить
Знову тюльку ловлять. ну потрібно ж хоча б якийсь результат показувати у непосльній боротьбі с расхітітелями государственного імущества.... А що там наше *****, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд? Щось взагалі ніяких новин від них вже рік чи більше. Хлопці сидять грошики не малі з бюджету капають, а їх ніби то і не було ніколи.
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25.05.2021 13:27 Ответить
Вы просто не в курсе сколько эта тюлька стягивает бабла с предпринимателей по всему городу,особенно в курортный сезон.Во сколько вам обойдётся аренда вами же обустроенной летней площадки возле вашего бара или кафе,а возле моря вообще "гайки".
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25.05.2021 13:53 Ответить
Це я знаю. А скільки стягує не тлька? Повторюся. А що там наше *****, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд? Щось взагалі ніяких новин від них вже рік чи більше. Хлопці сидять грошики не малі з бюджету капають, а їх ніби то і не було ніколи.
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25.05.2021 13:57 Ответить
а їх ніби то і не було ніколи.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Что построили,то и получаем.
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25.05.2021 13:59 Ответить
Пусть не забудут извиниться, когда будут отпускать...
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25.05.2021 13:36 Ответить
 
 