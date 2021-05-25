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суд (24699) кнопкодавство (102) ГБР (2549) Поляк Владислав (3)

Обвинительный акт в отношении нардепа-кнопкодава Поляка направлен в суд, - ГБР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Главным следственным управлением Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, установлено, что 21 февраля 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

25 мая 2021 года обвинительный акт по указанному народному депутату направлен в суд.

Также читайте: Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Пресс служба ГБР не указала имени депутата, но как известно, 12 февраля текущего года Офис генпрокурора сообщил о подозрении в кнопкодавстве народному депутату от группы "Довіра" Владиславу Поляку.

Отметим, что Поляк избран в Верховную Раду IX созыва по избирательному округу №73 (Закарпатская область). Он участвовал в выборах как беспартийный самовыдвиженец. С начала каденции и до 20 декабря 2019 года входил в депутатскую группу "За майбутнє", в июне 2020-го - вошел в группу "Довіра".

Поляк входит в комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно декларации за 2019, депутату и его жене принадлежит 20 земельных участков и жилой дом на Закарпатье. Он также задекларировал оружие стоимостью 143 тысяч гривен, аппарат для безоперационного лифтинга кожи (1340562 грн), более 20 спортивных тренажеров.

Напомним, закон об уголовной ответственности за неличное голосования вступил в силу 16 января 2020 года. Согласно документу, за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов.

По данным движения "Честно", Поляк по меньшей мере три раза "кнопкодавил" во время пленарного заседания 21 февраля 2020 года.

12 февраля 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова разместила в Facebook пост об объявлении подозрения депутату, однако не назвала его фамилию. Как отмечается, подозреваемый депутат неоднократно "кнопкодавил" при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

По словам Венедиктовой, на 11 февраля он был вызван в ОГПУ для вручения подозрения, однако не явился без объяснения причин. Поэтому подозрение было отправлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и на другие известные стороне обвинения средства связи.
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Топ комментарии
+3
Оце так так! Знайшли таки цапа відбувайла! Ну шо, поляк, готуй, 170 грн. Років через 5 тобі таки цей штраф вліплять, щоб знав! А то бач який шустрий!
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25.05.2021 14:30
+3
серьезный штраф. он теперь никогда кнопкодавить не будет.
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25.05.2021 14:46
+2
Так. Ещё раз. Следите за руками .Чувак получает за наши налоги зарплату, от 100 до 150тыс грн в среднем, с учётом доплат и премий. Это чмо зарыганое халтурит в открытую. Из наших налогов платит т.н. "штраф" в 51000грн и (ТАДААМ!) дальше остаётся на своём "рабочем месте".
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25.05.2021 18:23
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Оце так так! Знайшли таки цапа відбувайла! Ну шо, поляк, готуй, 170 грн. Років через 5 тобі таки цей штраф вліплять, щоб знав! А то бач який шустрий!
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25.05.2021 14:30 Ответить
3000 * 17 = 51000
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25.05.2021 14:44 Ответить
"...Согласно декларации за 2019, депутату и его жене принадлежит 20 земельных участков и жилой дом на Закарпатье. Он также задекларировал оружие стоимостью 143 тысяч гривен, аппарат для безоперационного лифтинга кожи (1340562 грн), более 20 спортивных тренажеров..."
раз не кнопочку нажал, получил на бедность, можно и небольшой налог в 51 тысячу заплатить.
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25.05.2021 14:48 Ответить
Придется ему аппарат для безаперационного лифтинг а кожи в ломбард закладывать.
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25.05.2021 16:27 Ответить
Слухайте, В Україні підозра в державній зраді - домашній арешт, корупціонерам - клітчаста ковдра, організаторам криміналу - санкції. А ви думаєте за натиснутий ґудзик буде "по всій строгості"?
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25.05.2021 19:30 Ответить
Поляка в КПЗ !

Можете ему дать кнопку от дверного звонка - пусть сидит на наре и давит Обвинительный акт в отношении нардепа-кнопкодава Поляка направлен в суд, - ГБР - Цензор.НЕТ 1151
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25.05.2021 14:31 Ответить
серьезный штраф. он теперь никогда кнопкодавить не будет.
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25.05.2021 14:46 Ответить
А за кнопкодавство по "министру" шкарлету когда будет уголовное дело? и по самому этому "министру"-вору-плагиатору?
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25.05.2021 16:05 Ответить
Придется ему аппарат для безаперационного лифтинг а кожи в ломбард закладывать.
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25.05.2021 16:28 Ответить
давить кнопки в цирке тож надо умеючи, бережно, як инструментом клавиши рояля
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25.05.2021 17:51 Ответить
проявите милосердие. Примените просьбу, высказанную большим другом гнусавого журналистом из СевКавТВ Галустяном - ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ.
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25.05.2021 18:00 Ответить
Так. Ещё раз. Следите за руками .Чувак получает за наши налоги зарплату, от 100 до 150тыс грн в среднем, с учётом доплат и премий. Это чмо зарыганое халтурит в открытую. Из наших налогов платит т.н. "штраф" в 51000грн и (ТАДААМ!) дальше остаётся на своём "рабочем месте".
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25.05.2021 18:23 Ответить
Наберите мусоров немного посадим мразей и выродков
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25.05.2021 21:35 Ответить
теперь заживем ! давно так нужно было ! Обвинувальний акт щодо нардепа-кнопкодава Поляка направлено до суду, - ДБР - Цензор.НЕТ 7210
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26.05.2021 01:19 Ответить
 
 