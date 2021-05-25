Проект "Без цензуры": Кризис пророссийского движения в Украине, или Почему зеленая вата проиграет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Оптимистичный выпуск "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой, где она объясняет, как пророссийские силы в Украине упали в кризис и почему не смогут из него выбраться.
А начнем мы с того, что у Ильи Киви появился конкурент за руку и сердце Виктора Медведчука. И это - фанат самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Евгений Шевченко уже не скрывает, как будет пробовать дружить с ОПЗЖ. Но не спешите переживать, потому что в этом есть свои плюсы.
Почему экс-член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко идеально подходит на роль пророссийской оппозиции в Украине? Как сторонники Кремля в Украине попали в кадровый кризис?
И главное: зачем нам нужны слабые пророссийские политики, если власть все-таки решила в контролируемое пророссийское движение в Украине?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
І ці люди ще зебіла клоуном називают
Вон, Рейтинг утверждает, что у Зе-нарика рейтинг только РАСТЕТ - уже 30%+
Бигус во всю бабки отрабатывает - Порошенко топит и топит в клевете и лжи.
Ну и сами они как аналитики ziro и, скорее всего, эта троица - проект по очернению Прошенко и опусканию его рейтинга у доверчивых граждан