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Данилюк-Ярмолаева (356) Шевченко Евгений Слуга народа (71)

Проект "Без цензуры": Кризис пророссийского движения в Украине, или Почему зеленая вата проиграет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Оптимистичный выпуск "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой, где она объясняет, как пророссийские силы в Украине упали в кризис и почему не смогут из него выбраться.

А начнем мы с того, что у Ильи Киви появился конкурент за руку и сердце Виктора Медведчука. И это - фанат самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Евгений Шевченко уже не скрывает, как будет пробовать дружить с ОПЗЖ. Но не спешите переживать, потому что в этом есть свои плюсы.

Почему экс-член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко идеально подходит на роль пророссийской оппозиции в Украине? Как сторонники Кремля в Украине попали в кадровый кризис?

И главное: зачем нам нужны слабые пророссийские политики, если власть все-таки решила в контролируемое пророссийское движение в Украине?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Что не сказал Зеленский на пресс-конференции-2021? ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Це Дєрьмак в нас програє? )))

І ці люди ще зебіла клоуном називают
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25.05.2021 15:33 Ответить
А она реально "проигрывает"?
Вон, Рейтинг утверждает, что у Зе-нарика рейтинг только РАСТЕТ - уже 30%+
Бигус во всю бабки отрабатывает - Порошенко топит и топит в клевете и лжи.
Проект "Без цензуры": Кризис пророссийского движения в Украине, или Почему зеленая вата проиграет - Цензор.НЕТ 3108
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25.05.2021 15:38 Ответить
По начальной задумке, план максимум - это зэбилы преподносят х-йлу Украину на блюде, план минимум - устраивают хаос, в котором топят папередников и, вместе с ними, себя, и передают эстафету жопоблоку.
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25.05.2021 15:49 Ответить
Там не только Бигус перо к клевете и лжи о Порошенко прикладывает, но и сама Ермолаева с Буткевичем и Соколенко к очернению Порошенко языки свои подсовывают.

Ну и сами они как аналитики ziro и, скорее всего, эта троица - проект по очернению Прошенко и опусканию его рейтинга у доверчивых граждан
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25.05.2021 17:09 Ответить
німецький народ колись вірив гебельсу і рейтинги були високі також сталіну вірили вірте люди не балаболам а думайте
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25.05.2021 17:39 Ответить
Німецький народ любить і поважає себе ,який народ любе і поважає український народ ?
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25.05.2021 23:36 Ответить
 
 