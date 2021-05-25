"Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы Происшествия
В оккупированном Севастополе во время кинофестиваля "Золотой витязь" произошел срыв показа фильма "Ополченочка" группировки "ЛНР".
Об этом сообщил боевик "ЛНР" Роман Разум, который присутствовал на показе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На видео, опубликованном в YouTube, видно, что фильм "Ополченочка" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва", после чего Разум заявил, что это "диверсия". Он утверждает, что "вместо фильма "ЛНР" демонстрировали картину о героях АТО". При этом Разум не указал название украинского фильма. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.
Разум так же пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял "Ополченочку" в конкурсную программу.
Организаторы кинофестиваля сообщили в Facebook, что фильм "Ополченочка" будет показан 25 мая в севастопольском кинотеатре "Моряк". Причины срыва показа в "Москве" не указаны.
Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" при участии "министерств и народной милиции ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года.
Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская снялась в фильме "Ополченочка" в роли самой себя.
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Украина получила доказательства, подтверждающие преступления РФ и ее намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию.
"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3114681
На 3:33 - Сівоха )))
Рекомендую
Проверил, почему-то я тоже не могу смотреть его онлайн. Хотя этот фильм должны бесплатно крутить всем любителям русского мира по всем украинским телеканалам.
Знаю, что так смотреть фильмы нельзя, но у кацапов на торренте фильм есть http://kinozal.tv/details.php?id=1681553. А такие фильмы смотреть все же нужно. За сайт не ручаюсь, но вообще я оттуда часто фильмы качал.
НАТА,(ой) Антанта окоянная подплав на рейде затопила!
это цирк
все организовано
Ох і фантазери ))
Слава Україні! Героям Слава!