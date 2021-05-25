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"Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы Происшествия

В оккупированном Севастополе во время кинофестиваля "Золотой витязь" произошел срыв показа фильма "Ополченочка" группировки "ЛНР".

Об этом сообщил боевик "ЛНР" Роман Разум, который присутствовал на показе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На видео, опубликованном в YouTube, видно, что фильм "Ополченочка" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва", после чего Разум заявил, что это "диверсия". Он утверждает, что "вместо фильма "ЛНР" демонстрировали картину о героях АТО". При этом Разум не указал название украинского фильма. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.

Разум так же пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял "Ополченочку" в конкурсную программу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО

Организаторы кинофестиваля сообщили в Facebook, что фильм "Ополченочка" будет показан 25 мая в севастопольском кинотеатре "Моряк". Причины срыва показа в "Москве" не указаны.

Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" при участии "министерств и народной милиции ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года.

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская снялась в фильме "Ополченочка" в роли самой себя.
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Топ комментарии
+42
Вотета барышня и есть ополченочка?
"Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6891
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25.05.2021 16:00
+35
"Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3276
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25.05.2021 16:39
+32
Ложичка из стакана с чаем в глаз попала. Забыла ложичка вынуть.
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25.05.2021 16:34
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ватные дегенераты )))
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25.05.2021 17:19 Ответить
Это случайно не та ополченчка, что будучи главным героем пропагандонского фильма об Лугандоне, являлась украинским агентом а потом при удобном случае переехала в Украину?
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25.05.2021 17:43 Ответить
"Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО
Украина получила доказательства, подтверждающие преступления РФ и ее намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию.
"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3114681
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25.05.2021 17:50 Ответить
Вона ще на прощання танки підірвала. Жалко, що без екіпажів, але й на тому дякую.
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26.05.2021 12:45 Ответить
ну да. а они этот трешак смотрят. наверное, в глубине души тоже хотят назад к хунте
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25.05.2021 18:07 Ответить
В этом Севастополе блин одни русофобы!
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25.05.2021 17:44 Ответить
В зале одни старперы - совкодрочеры Даже там их "враг" достал.
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25.05.2021 17:45 Ответить
Героям слава !!!!
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25.05.2021 17:52 Ответить
А шо ж ты, падла, шокаешь?! Что заслужили, то и показывать начали.
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25.05.2021 17:49 Ответить
Ганьба, одним словом Все, как всегда, у вас через жопу!
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25.05.2021 17:51 Ответить
Та фігня це все... Мене інше питання турбує -- де ми їх усіх закопаємо ?...
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25.05.2021 17:54 Ответить
пропоную в домнах запоріжсталі.
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25.05.2021 20:41 Ответить
А на якість сталі це не вплине?
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26.05.2021 09:45 Ответить
ні. як присадка в сталь не попаде...відійде в шлам. "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3126
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26.05.2021 09:56 Ответить
я одного не пойму - даже если бы им крутили опочленочку весь день до рвоты, их совсем не смущает, что прообраз главной героинихи сбежал из молодой республики к хунте и рассказал всю инфу, которую знал?
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25.05.2021 18:06 Ответить
а им совсем не нужна правда..им нужен мифический образ хероини (сказки и легенды слагать))) и сопле-слезная драма желательно с хорошим концом (пардон)))) и красивыми актерами...
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26.05.2021 11:46 Ответить
Не поняли? Это россиянская посконная рукожопость... Жополченочка...
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25.05.2021 18:26 Ответить
Требо було "Кіборги" показати, про ДАП кацапам би зайшло "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1963
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25.05.2021 18:39 Ответить
Хороший фильм, но там про них (про кацапов) практически ничего нет. А вот "Донбасс" Сергея Лозницы на 100% про них.
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25.05.2021 21:15 Ответить
Наші Котики треба було прокрутити )))
На 3:33 - Сівоха )))
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26.05.2021 09:34 Ответить
К сожалению, не смотрел.
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26.05.2021 23:38 Ответить
Подивись, один з найкращих наших фільмів разом з позивний Бандерас.
Рекомендую
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27.05.2021 07:49 Ответить
Спасибо, обязательно гляну. Но это будет не скоро - сейчас реально нет времени.
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27.05.2021 21:35 Ответить
Хотів подивитись мені видає, що відео недоступне у моєму регіоні, що за х.рня?
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26.05.2021 14:31 Ответить
Вы про "Донбасс"? Не знаю. Фильм классный, хотя далеко не каждому зайдет. Такое впечатление, что реально в Лугандоне снимали. Лучше гнилое нутро отдельных представителей русского мира просто нельзя показать (говорю как человек, который более 30 лет прожил там). Кстати, кацапы на этот фильм "ответку" делали, которую тоже как-то так назвали (почему и указал режисера).
Проверил, почему-то я тоже не могу смотреть его онлайн. Хотя этот фильм должны бесплатно крутить всем любителям русского мира по всем украинским телеканалам.
Знаю, что так смотреть фильмы нельзя, но у кацапов на торренте фильм есть http://kinozal.tv/details.php?id=1681553. А такие фильмы смотреть все же нужно. За сайт не ручаюсь, но вообще я оттуда часто фильмы качал.
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27.05.2021 00:01 Ответить
при любом и первом же шухере - все славно утоплено!
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25.05.2021 18:53 Ответить
те еще якуты морячки...
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25.05.2021 18:55 Ответить
"...и люди пришли...не просто ж там дети...посмотреть...пива попить...""Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7995 1:34
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25.05.2021 18:56 Ответить
я в основном увидел бабушек из атрядаф путена. "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4953
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26.05.2021 09:57 Ответить
шо бы враги в северную бухту не зашли - непременнно надо самоутопится! - как диды - в етом вся кацапия.....
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25.05.2021 18:59 Ответить
недавно кстати прочитал, что массовое затопление было не одно! в период интервенции НАТА, (ой) Антанта окоянная подплав на рейде затопила! "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6560
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26.05.2021 10:01 Ответить
Ой как не удобно вышло ))))) Хахахаха)))
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25.05.2021 19:42 Ответить
Опочленочку не показали ? Вот горе то . Маструбируйте на портрет вошдя .
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25.05.2021 20:41 Ответить
Ум не смог показать полчленочку..😭
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25.05.2021 21:24 Ответить
вмешался Высший разум...и просто разум отказался понимать прозу жизни )))
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26.05.2021 11:48 Ответить
Лучшие бы их всех траванули газом(новичком).
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25.05.2021 21:36 Ответить
Норд Ост? да Вы театрал! "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5799
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26.05.2021 10:02 Ответить
Нехрен с ними сюсюкаться.Газ,рефрижератор,морг,лопата....
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26.05.2021 20:40 Ответить
Посмотрите фильм БЕСЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ .Квентин Тарантино.))))
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25.05.2021 21:37 Ответить
Дебилы прошитые !!!!!
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25.05.2021 22:25 Ответить
"Не просто дети прийшли пиво попить"
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25.05.2021 23:26 Ответить
что то пованивает
это цирк
все организовано
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25.05.2021 23:53 Ответить
ну канешна такое нельзя показывать, изначально фильм назывался "Фпопучленочка" и многим совкодрочерам Севастополя он может расшатать скрепы
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26.05.2021 00:37 Ответить
Вспомнился анекдот про партизан, которые через 50 лет после войны, пускали под откос поезда. Дурдом размером в рашу.
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26.05.2021 00:50 Ответить
Унтерменьший скот из банановой Луганды решил повозмущаца, это тебе не толерасты соплежуи с Украины где ты можешь возмущаца даже во время войны, а там НКВДешники тебя быстро полонием напоят...
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26.05.2021 09:23 Ответить
Що там за разум? Разумков може?
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26.05.2021 09:24 Ответить
Ніхто не йде на фпопучлєночку - вирішили підігріти цікавість....
Ох і фантазери ))
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26.05.2021 09:38 Ответить
Слава Героям Украины!
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26.05.2021 10:02 Ответить
Каратели апалчленочку распяли без трусиков у входа в кинотеатр.
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26.05.2021 11:04 Ответить
Як це "якихось українських героїів"? Українські герої і є герої, а ви московські гниди і поліції.
Слава Україні! Героям Слава!
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26.05.2021 13:12 Ответить
Впопучленочка...
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26.05.2021 13:46 Ответить
прям до слез...
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26.05.2021 14:21 Ответить
Треба було німецький фільм запустити. Набагато ближче до реальних пригод попочленки.
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26.05.2021 14:23 Ответить
Очечко у полковника жим жим,за это и в подвал загреметь можно или бежать как можно быстрей за "ветерком"
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26.05.2021 15:30 Ответить
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