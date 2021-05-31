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Завод "Коммунар" горел в Харькове (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Пожар начался с рулонов ткани. Сейчас огонь тушат 60 пожарных. Удалось спасти одного человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар на 4-м этаже. Площадь более 150 кв.м. Горят ткани в рулонах. На месте происшествия работает 8 автоцистерн, 3 автолестницы, 4 вспомогательные единицы техники и 60 человек личного состава ГСЧС", - сказано в сообщении.

О пожаре стало известно в 16:47, в 18:15 его удалось локализовать. Спасен 1 человек.

В 20:23 пожар удалось ликвидировать, жертв и пострадавших нет. 

Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 01
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 02
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 03
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 04
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 05
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 06
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
Как ты яхту назовёшь, так она и поплывёт...
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25.05.2021 19:55
+21
декомунізація Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 893
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25.05.2021 19:55
+12
С таким названием он и должен гореть ярким пламенем.
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25.05.2021 19:57
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Как ты яхту назовёшь, так она и поплывёт...
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25.05.2021 19:55 Ответить
Хорошо горит?
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25.05.2021 21:06 Ответить
декомунізація Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 893
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25.05.2021 19:55 Ответить
Шоб было понятно:

Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 2736
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25.05.2021 19:56 Ответить
диверсия
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25.05.2021 20:10 Ответить
На счетчиковом заводе? Сантехник Вася обиделся???
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25.05.2021 20:55 Ответить
Мы делаем ракеты и от нехер делать выпускаем счетчики воды... ну так, для поддержания штанов!
По видео видно какое это "передовое космическое предприятие"! Пусть горит эта комуняка!!!
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25.05.2021 20:55 Ответить
Кто-то решил декомунизировать
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25.05.2021 19:56 Ответить
Скорее скомуниздили что-то и заметают следы.
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25.05.2021 20:02 Ответить
С таким названием он и должен гореть ярким пламенем.
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25.05.2021 19:57 Ответить
Сидеть должен тот кто про-л его декоммунизацию для начала ну один уже отошёл, а пожар в здании это ущерб для государства и проблемы для работников
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25.05.2021 23:47 Ответить
Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 3570
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25.05.2021 19:58 Ответить
Наркоша в макентоші 😀
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25.05.2021 20:36 Ответить
То він туди пісяє... Завод "Комунар" горить у Харкові - Цензор.НЕТ 1168
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25.05.2021 21:40 Ответить
Купи сандали.
Пока не дали.
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25.05.2021 20:57 Ответить
На харьковском заводе "Коммунар" создадут 5000 новых рабочих мест


На территории предприятия в этом году должен заработать индустриальный парк.


Об этом сообщил генеральный директор ГНПП "Объединение "Коммунар" Анатолий Яременко в программе "Информационный вечер" на телеканале Simon.

"Почему возникла идея создания этого индустриального парка. На предприятии есть определенное количество незадействованных мощностей. Полное наличие инфраструктуры, нормальное расположение по логистике для доставки товара, подъезда грузового автотранспорта и незадействованные площади. На предприятии сохранены все необходимые технологии для того, чтобы считать его по праву заводом. Мы имеем свою гальванику, имеем свою малярку - порошковую и мокрую, мы имеем свое литейное производство - как металла, так и пластмассы. То есть зона задействования нашего предприятия остается широкой. Все, что необходимо для того, чтобы продукция выходила с нашего предприятия, мы делаем у себя. Полностью - от заготовки до готового изделия. Поэтому готовы работать и с другими людьми, другими организациями, которые будут к нам приходить", - сообщил Анатолий Яременко.
Он отметил, что запуск индустриального парка предполагает создание 5000 рабочих мест. "Это то, что обязательно получится", - сказал гендиректор "Коммунара".
Создание парка предполагает освобождение его участников от части налоговой нагрузки. Такую возможность дает законодательство Украины о государственно-частном партнерстве - пояснил юрист, депутат Харьковского облсовета Сергей Гладкоскок.
"Это достаточно интересный закон. Там прописано освобождение от земельного налога. А самая большая проблема наших предприятий в городе Харькове, которая тянет большую налоговую нагрузку, - это земельный налог. Кроме того, индустриальный парк предполагает освобождение от таможенного сбора - на ввоз оборудования. То есть если иностранный инвестор хочет работать в нашем индустриальном парке, государство дает ему льготу на ввоз необходимого оборудования", - пояснил Гладкоскок.
На данный момент индустриальный парк - в стадии оформления документации. Концепцию уже разработали, оформили и согласовали с местными органами власти и Государственным космическим агентством. Авторы идеи уверены, что начало работы парка - ближайшая перспектива.
"У нас стоит задача, чтобы этот парк заработал в этом году", - подчеркнул Анатолий Яременко. - https://www.objectiv.tv/objectively/2021/03/06/na-harkovskom-zavode-kommunar-sozdadut-5000-novyh-rabochih-mest/
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25.05.2021 19:59 Ответить
"Коммунар" входит в состав Национального космического агенства Украины. Производит системы управления ракетами, оборудование для железных дорог.
"Коммунар" освоил производство систем управления вооружением танков, которые до того производились на обанкротившемся Харьковском заводе электроаппаратуры (тоже входил в состав НКАУ).
Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников.
Представители частного инвестиционного фонда "Ноосфера" компаний Firefly Aerospace и SETS 29 июля посетили ГНПП "Объединение "Коммунар" (Харьков). Об этом сообщили на заводе. Гости побывали в цехах, ознакомились с видами продукции и мощностями предприятия. Состоялось техническое совещание. Во время этой деловой встречи намечены шаги по сотрудничеству между предприятиями.
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/31.07.2020/harkovskiy_zavod_komunar_porazil_chastnyh_nvestorov
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25.05.2021 20:02 Ответить
Петров и Боширов, сменили ориентацию ?

Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 8716
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25.05.2021 20:00 Ответить
Декомунізація!Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 1156
Завчасно переіменувати завод треба було.
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25.05.2021 20:01 Ответить
Коммунар французкое слово. Во Франции коммуны - общины жителей населенных пунктов.
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25.05.2021 20:28 Ответить
В франції і жаб їдять.
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25.05.2021 20:50 Ответить
это в честь коммуны подростков на заводе ФЭД в 1920-е годы
было кино про нее Путевка в жизнь
моя бабушка была там коммунаркой у Макаренко
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25.05.2021 21:31 Ответить
Да согласен, но его наверное называли не в честь коммун Франции
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25.05.2021 23:50 Ответить
Хотів написати, що з такою зкріпною назвою гляба чекати чогось хорошого.
Але вже неодноразово з мови зняли...
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25.05.2021 20:05 Ответить
Завод "Коммунар" горит в Харькове.

Какой-такой Коммунар? Он уже пять лет Басмач должен быть. Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 1401
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25.05.2021 20:12 Ответить
Коммуна́р:

Коммунар - участник Парижской коммуны.
Коммунар - боец частей особого назначения (1917-1925).
Коммунар - участник Коммунарского движения.
Коммунар - член коммуны.
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25.05.2021 20:38 Ответить
Могу повеселить---печатать правда много. В 1977г зашёл пас-лайнер ЧМП тб/х *Леонид Собинов* с австралийцами в круизе от Сиднея в порт Нумеа. Архипелаг Новая Каледония. Французская Полинезия. Там какой то минерал добывают ценный красноватого цвета. А среди экипажа был журналист из агентства *ТАСС*, брали таких тоже. И пошли с таким раз там погулять. Нас было 5 человек. Ещё три официантки с ресторана. Оно зараза коммунист и попёр что оказалось искать потомков сосланых туда парижских коммунаров---статейку мол написать с мест угнетения. В чём интрига? Языка не знал ни местного и тем более французского---а там на таком тоже говорят. Места кстати великолепные. Мне нравилось ходить по магазинам где всё для яхт. катеров,моторы подвесные Хонда в 300 лошадей и прочее. Каждый день один рейс с Парижа 747 летал. И это на те годы! Девки в тропики вырядились в модные тогда марлевые платья, каблуки само собой, нам в среднем по 22-25 лет и это кино за 50 в чёрных брюках. белой рубахе и сандалетах совковых давай искать спрашивать, руками показывает ленивым местным как киркой мучались предки сто лет назад. Мы вначале думали что шутит или стёб---но правдой оказалось. Вернулись на лайнер мы, а девки пошли к 1 помощнику капитана, не забздели, пожаловались что отдохнуть не дал псих упоротый. Кстати 1 пом по статусу на флоте гражданском помполит (парторг) по тем временам. Тот слегка отжарил журналиста. К вечеру экипаж угорал и меня допрашивал правда ли. И такое было про комунаров при совках. Всё правда. Там кстати на причале в Нумеа стоит самый красивый на мой взгляд памятник Куку---он там всё открывал---пока не сьели.
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25.05.2021 22:41 Ответить
Странные темы про декомунизацию. В прошлом очень большой завод. Оборонный. В том числе выпускал известный телевизор *Берёзка*. Осталось много площадей свободных. Сдавали и сдают такое в аренду. Так многие заводы поступают----логично ведь. Горит скорее что либо из такого. Может цех пошивочный чего угодно.
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25.05.2021 20:15 Ответить
какая разница как назван завод, если он дает конкуретную на сегодня продукцию и тем более по космосу.И налоги, похоже, неслабые. Это постоянное квакание про декомунизацию --- для разжигания розни между восточной и западной , подыгрывайте врагу, квакайте дальше.
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25.05.2021 20:39 Ответить
какую конкурентную продукцию? и с кем конкурентную? речь шла о рулонах ткани.
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25.05.2021 20:49 Ответить
Понятие комуна не политическое. Я и не об этом. Завод давно выпускает много чего, но есть и давно отличные счётчики воды холодной и горячей. Давно и массово ставят люди. И вроде не только счётчики по воде, за газ и тепло не знаю точно. Держится завод в целом.
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25.05.2021 20:58 Ответить
Точно шо - держится.
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25.05.2021 21:00 Ответить
Боинг так не поступает и в аренду ничего не сдает и лишнего ничего нету, потому что есть управление, а не дебилы!
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25.05.2021 21:03 Ответить
Стайка развесёлых хлопцев из неиндустиральных мест страны упражняется в знаниях уровня *Боинга*. Я в данном городе прожил 68 лет и знаю не плохо картину событий что происходило и какой ценой после 1991г. Одно дело бурштын совковой лопатой рыть копать, другое дело космос и оборона. Жаль и того и другого---в смысле бурштын. Но скоро домоют его. А мозги нужнее. А мыть мозги не надо. Рубайте, копайте, вымывайте. Может хватит на ближайшие 5 лет. Харьков--город технарей. Тут сложнее конечно. По возможности стараются кто умеет и может и хочет.
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25.05.2021 21:14 Ответить
Дебил думает что он умнее остальных... у вас что в этой теме парад идиотов? Харьков - город сепаратистов и говна!
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25.05.2021 21:16 Ответить
Браво легендарный. Я опять не ошибся. Очередной характерник волком бегать ночью---а днём своих девок менять на с сыром пЫрогЫ! Поливай далее---ищи что осталось по мелочи перекусить под вишенькой-черешенькой.
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25.05.2021 21:22 Ответить
что ты мелешь неадекватное??? Иди выпей да спи уже кретин.
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25.05.2021 21:35 Ответить
Умеешь деньги зарабатывать и налоги платить? В войне выиграет тот, у кого экономика лучше и оружие современнее. Работающие харьковчане и оружие делают и налоги платят. Даже если они и слегка отравлены пропагандой РФ - они основа оборонного комплекса Украины и крупные налогоплательщики.
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26.05.2021 04:59 Ответить
Собаки лают,а караван идет..
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25.05.2021 21:33 Ответить
це - каЦапи !
шукайте сліди копит !
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25.05.2021 20:33 Ответить
камунара жорка жуков запалив падлюка
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25.05.2021 20:39 Ответить
Завод "Комунар" горить у Харкові - Цензор.НЕТ 6020
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25.05.2021 21:05 Ответить
Вони ссуки 100 пудово! Завод "Комунар" горить у Харкові - Цензор.НЕТ 9624
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25.05.2021 21:39 Ответить
Следы лаптей ищите они всегда есть!!!!
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25.05.2021 21:27 Ответить
Следы лаптей искать в харькове не надо там другие не живут!
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25.05.2021 21:36 Ответить
Якась назва дібільна . Людоїдська якась . Може через це й самозагорілась .
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25.05.2021 21:30 Ответить
От якби вата та шо сидить в харьковскомсАвєтє, не проспектом жЮкова займалась, а декомунізіровала то може й не булоб пожежі Завод "Комунар" горить у Харкові - Цензор.НЕТ 5793
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25.05.2021 21:39 Ответить
Вот если бы харкавчанэ не сцали паром от "праспэкта жукава" и не выбирали вату в сАвет. то может и завод не выглядел как в Чернобыле!
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25.05.2021 21:44 Ответить
Так я ж про це і кажу... Завод "Комунар" горить у Харкові - Цензор.НЕТ 220
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25.05.2021 22:03 Ответить
Ни себе ни людям! Рейдерство намечается....
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25.05.2021 22:02 Ответить
Може харківчанам час ставати твердо на бік України, а не бовтатись, я лайно у прорубі?
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25.05.2021 22:15 Ответить
Харьковчане уже давно за Украину.
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26.05.2021 05:02 Ответить
Правильно. Нехай Донецьк і Луганськ буде всім прикладом - що таке Росія?
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26.05.2021 08:05 Ответить
В этом здании собирали телевизоры "Березка." Первые в союзе полупроводниковые... А теперь "частное предприятие " на участке электропрогона чегой-то шьет. Кстати, вход с фотоаппаратом был строжайше запрещен.
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25.05.2021 22:30 Ответить
Комунар згорів на роботі!
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25.05.2021 22:55 Ответить
ПУТИНСКИЕ ТРЯПКИ !!!
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26.05.2021 04:50 Ответить
С чего ты взял?
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26.05.2021 05:03 Ответить
СЕПАРЫ !!!
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27.05.2021 23:13 Ответить
 
 