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Новости Видео За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7525) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Пролукашенковский Телеграм-канал опубликовал видео допроса девушки Протасевича Сапеги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

На видео девушка признается, что является редактором Телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Короткое видео опубликовано каналом "Желтые сливы", который поддерживает диктатора Александра Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.

В 26-секундном ролике девушка представляется и признается, что действительно является редактором канала "Черная книга Беларуси".

"Я, Сапега Софья Андреевна 1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территорию Литвы в Вильнюсе. 23.05.2021 года летела в одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", – сказала Сапега.

Читайте: Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ

Телеграм-канал "Черная книга Беларуси" признан в Беларуси экстремистским.

Мать девушки и ее знакомые по университету рассказывали журналистам, что Софья не является активисткой и не занималась политикой.

Также читайте: Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
Греция, что на другой планете? Безумно дорогая страна? Когда вы Шариковы, б...ть передохните. Иди в помойке покопайся, раз Пригожин тебе мало платит.
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25.05.2021 22:02
+38
То не співробітники внутрішніх справ, то члени терористичної організації (білоруського гестапо). Посіпаки узрупатора. Кати свого народу.
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25.05.2021 21:13
+29
Открой свой канал с миллионными просмотрами - и тебе Зина подаст..
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25.05.2021 21:47
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Гражданка рф, жительница Литвы, захвачена государством Беларусь… Что-то тут ненормально…
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25.05.2021 21:11 Ответить
Добавлю, что любит также отдыхать со своим дружком в Греции...Остается маленький вопрос - откуда деньги, Зин? Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 7402
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25.05.2021 21:43 Ответить
Открой свой канал с миллионными просмотрами - и тебе Зина подаст..
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25.05.2021 21:47 Ответить
Я не думаю, что канал где публикуют личную информацию о сотрудниках внутренних дел Беларуси пользуется бешенной популярностью во всем мире и имеет миллионы просмотров... Так откуда деньги, Зин?
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25.05.2021 21:58 Ответить
Греция, что на другой планете? Безумно дорогая страна? Когда вы Шариковы, б...ть передохните. Иди в помойке покопайся, раз Пригожин тебе мало платит.
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25.05.2021 22:02 Ответить
"Телеграмм канал «Nexta» является самым популярным в Беларуси, 637 тысяч подписчиков на канале YouTube и 1,8 млн - на каналах Telegram"
Все понял Полиграф?
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25.05.2021 22:05 Ответить
А что, бомжи с помойки вроде тебя, для которых Греция, недосягаемая мечта, платят коммуналку?
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25.05.2021 22:15 Ответить
В НьюЙорке на Манхеттане да
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25.05.2021 22:29 Ответить
Ты дурак? В статье сказано, что она не имеет ни какого отношения к политике, а следовательно канал не ее. Ее просто заставили дать ложное признание на себя. А вот у ее парня был канал nexta, который вполне приносил ему не малый доход.
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25.05.2021 22:08 Ответить
ябы этих сотрудников просто расстреливал . а она еще гуманно поступала просто сообщала где они живут . потом не верю ни одному доказательству лукадрищенских следователей .
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25.05.2021 22:27 Ответить
ты где работаешь?
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25.05.2021 22:54 Ответить
Здесь и менее логичные вопросы сразу спамятся порохоботами.
Уверен: с десяток таких галушок уже настучали админу,и требуют удалить.
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26.05.2021 08:53 Ответить
Этот, как его, глобализьм!!!
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26.05.2021 00:38 Ответить
Подивився Telegram - канал "Черная книга Беларуси". Так там і після арешту Сапіги з"являються нові матеріали.
І, взагалі, за що там арештовувати? Тим більше, що ця Софія не є громадянкою Білорусі.
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25.05.2021 21:12 Ответить
вот и скажите Путин был в курсе или даже лично не дал отмашку Грыгорычу на захват авиарейса.... а Песков ******... типа--- а мы каким боком ......вот тем самым...... если своих граждан сдаетет как стеклотару....
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25.05.2021 21:16 Ответить
Я так думаю, що якщо Кремль тут замішаний, то у нього власна мета: поставити Лукашенка і білорусів на коліна, щоб ті увійшли в склад Росії.
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25.05.2021 21:26 Ответить
Именно это бункерный дедушка и замутил, теперь Луке одна дорога - в саюзнае государство😁😁😁
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25.05.2021 21:50 Ответить
Ну у Лукашенка був шанс цього уникнути. Але схоже що він і сам дуже радий подібній "операції".
Тож нехай вигрібає тепер
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26.05.2021 08:33 Ответить
путлеровская гэбня это организовала...у таракана нет таких возможностей...гэбисты путлера находятся в Беларуси с августа месяца прошлого года, когда начались протесты. Тогда же дикторов беларусского телевидения сменили на рашенских, привезённых от путлера...там был огромный АН, напичканный подонками обнулённого ...у таракана ситуация хуже не куда..доигрался с гэбэшником...обнулённый отыгрывается на нём по полной....лукашеску даже уже завещание написал под диктовку путлера.....Беларусью уже владеет и командует кремлёвская мафия со своими подонками...
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25.05.2021 21:43 Ответить
Беларусь теперь, один в один, Северная Корея. Своего ни хрена нет и зависит на 99% от Китая, в данном случае от раши.
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25.05.2021 22:00 Ответить
нам була уготована така сама участь спочатку при Кучмі (але він не здав країну, за що йому окрема подяка), а потім при Якубовичі - а цей як раз прогнувся під Кремль
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26.05.2021 08:34 Ответить
Почему это нет таких возможностей? Ничего особо сложного сделано не было. Протасевич сам спалился, что он в Греции с Тихановской, белорусским кгбэшникам нужно было всего лишь узнать каким рейсом он полетит обратно в Вильнюс и дежурить в аэропорту Греции, чтобы убедиться, что он сел в самолет. А дальше все еще проще - посадить самолет над воздушным пространством Беларуси под любым предлогом, что и было сделано. Тут помощь рф и не нужна. Протасевич сам допустил огромную ошибку, нельзя было лететь рейсом над территорией, где ты в розыске! Тем более, если он сам заметил в аэропорту Греции слежку за собой! Тихановская тоже сглупила, когда неделей раньше летела этим же рейсом, могли и ее точно также задержать.
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26.05.2021 14:19 Ответить
Подивився. Ось таких гнид вони публікували. І таких гнид повно шо з погонами шо в мантіях.Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 4501
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25.05.2021 21:36 Ответить
То не співробітники внутрішніх справ, то члени терористичної організації (білоруського гестапо). Посіпаки узрупатора. Кати свого народу.
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25.05.2021 21:13 Ответить
Подальший сценарій - прес-хата в СІЗО і "самогубство".
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25.05.2021 21:15 Ответить
Любое подтверждение принадлежности человека к спецслужбам РФ и Белорусии, является свидетельством того, что этот человек - преступник.
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25.05.2021 21:18 Ответить
Чаус тоже давеча вещал, что у него все хорошо и никто его не крал.

Террористы вобще любят свою правоту доказывать видосиками с признающимися под дулом пистолета жертвами.
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25.05.2021 21:22 Ответить
там такие мастера, что все говорят на камеру всё, что луке нужно.
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25.05.2021 21:24 Ответить
мы крайне озабоченное мировое сообщество требуем вернуть всех пассажиров кто летел в Вильнюс... кстати тех вертухаев что сошли в Минске тоже
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25.05.2021 21:25 Ответить
Нужно выходить всем и сразу от малого до старого, тогда пуйло-усатое ничего не сможет сделать.
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25.05.2021 21:26 Ответить
Отключите этот шабаш от SWIFT.
Эффект будет двойной: во первых это ударит по усатой твари, во вторых ***** задумается о том, что его п-ц, возможно не так уж и далеко.
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25.05.2021 21:27 Ответить
УКРАИНА, ЛИТВА, БЕЛАРУСЬ --- СИЛА!!!
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25.05.2021 21:27 Ответить
Турция-Украина-Польша-Литва-Латвия-Эстония - вот это сила. А Беларусь - это федеральный округ мордора.
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25.05.2021 22:16 Ответить
Говнорусия
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25.05.2021 21:30 Ответить
В ЭТОМ ВСЁМ ВИНОВАТА РФ.
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25.05.2021 21:30 Ответить
Ну что, рашисты...Помог девочке посол рашки ? Я сразу сказала. что ей крупно не повезло, что она гражданка рашки и что они на неё сейчас всех дохлых крыс лукашеску повесят. Конечно, они её ни за что бы не отпустили...это наказание за то , что " спортсменка, комсомолка" связалась с "террористом" из Беларуси. Такое мафиози Кремля не прощают. Заботливые подонки лукашеску доступно объяснили ей, что , если она не сознается в том ,что она работала против таракана и его подонков, то ей это объяснят другими методами....Она молодая, у неё вся жизнь впереди и они очень за неё переживают и не хотят, чтобы её пустили по кругу менты лукашеску...Поэтому, если надо будет, она и в подготовке покушения на жизнь террориста лукашеску сознается....
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25.05.2021 21:34 Ответить
Ты сайтом ошиблась рашистов здесь искать.
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25.05.2021 22:13 Ответить
скоріш за все десь так і було
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26.05.2021 08:47 Ответить
Заходим на флайтрадар и видим всех, кому по.х..й идеи , ну или санкции . Летят как в последний раз. напоследок нажраться дешевым небом ))
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25.05.2021 21:34 Ответить
О, это серьезно. Влипла девка. Могут срок хороший впаять. Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 498 И Раша вряд ли за нее будет заступаться.
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25.05.2021 21:55 Ответить
Ну сколько раз тебе повторять, не раша твоя, а свинособакия, да ещё и гестаповская
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26.05.2021 04:40 Ответить
Сидять у автозаку затримані білоруси -"пратестанти". Декого "прикрутило" так, що очі на лоб лізуть. Тихий голос із кутка відсіку для затриманих:
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
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25.05.2021 22:02 Ответить
обидва вуха розірвали, скотчем заклеїли. таке зізнання
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25.05.2021 22:06 Ответить
Уроды гэбэшные... понятно - избивали..Ей говорят, что его убьют..ему говорят, что её изнасилует весь "черный список" - в этом нет никакого сомнения... Вот они и говорят по бумажке себе на расстрельную статью.... ОБыкновенный фашизм образца совка 1937....
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25.05.2021 22:23 Ответить
Желаем выжить ребятам, но это только в случае восстания Беларуси возможно
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26.05.2021 04:58 Ответить
Всё может быть гораздо проще.
Ребятам показали их расстрельные статьи, но в обмен на признание пообещали большой срок. Ребята понимают, что Лука не вечен и из тюрьмы хоть когда-то, но выйти возможно, а из могилы нет.
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26.05.2021 13:11 Ответить
Возможно ..да и то, лишь как версия... да - оптимистическая, я бы даже сказал: сильно оптимистическая версия для гэбэшных уродов....для них сказать тогда не расстреляем, вытащить для отазок в прессу признания и расстрелять , а потом сказать, так они ж сами на расстрел наговорили - это более их ментал, чем честная сделка... К примеру, под Иловайском звучало слово офицера, что колонне дадут выйти... случаи разные да контора одна... И честное слово такое же...
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26.05.2021 18:35 Ответить
Террористы допрашивают заложников это называется. Таракан еще слабо себе представляет в какой блудняк он вляпался.
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25.05.2021 22:39 Ответить
А что, он мало сгноил народу без последствий? Во что он вляпался?
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25.05.2021 23:02 Ответить
Пока он гноил своих подданных - это была внутренняя проблема Беларуси. Похищение заложников с европейского самолета - это уже акт агрессии против ЕС.
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26.05.2021 06:54 Ответить
Брехня про "внутренние проблемы". Похищение иностраных заложников было и раньше.
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26.05.2021 09:43 Ответить
Пишут что она вообще не интересовалась политикой -"Лукашисты опубликовали видео с задержанной девушкой Романа - Софьей Сапегой
Её также под угрозой пыток и применения насилия заставили сознаться в том, чего она совершенно точно не совершала - ведении Telegram-канала Чёрная книга Беларуси"
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25.05.2021 23:01 Ответить
У фсб там знають що колоти щоб людина на себе все взяла ...
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25.05.2021 23:07 Ответить
А назва канала ЖЕЛТИЄ СЛІВИ - ЦЕ КОЛИ ЩОСЬ ЖОВТЕ В КАНАЛІЗАЦІЮ ЗЛИВАЮТЬ МАБУТЬ Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 9864
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25.05.2021 23:10 Ответить
Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 8242 Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 8124 Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 2412
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26.05.2021 06:09 Ответить
В контексті заяв режиму Лукашенка, якраз варто нагадати, що ХАМАС відрізняється від Путіна з Лукашенком тим, що ХАМАС бере на себе відповідальність за свої злочини, а Путін з Лукашенком - ні.
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26.05.2021 01:38 Ответить
Кривляется. Еще до конца не поняла, во что вляпалась. Но ей очень скоро это объяснят в доходчивой форме.
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26.05.2021 06:04 Ответить
И будет счастье с беларуси, и все возрадуются, и строем пойдут на водопой, а ты будешь во главе колонны...
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26.05.2021 07:31 Ответить
це ж мабуть не перший дубль.... Ось її вже і вивертає назовні
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26.05.2021 09:51 Ответить
чи велика різниця????Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги - Цензор.НЕТ 7018
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26.05.2021 07:47 Ответить
Мені ось що цікаво як вони отримують інформацію про власників телеграм каналів? Є два варіанта або соц. інженерія або ФСБ має повний доступ до ресурсів телеграму...
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26.05.2021 09:15 Ответить
Есть ещё третий вариант: абсолютно рандомно выбираешь любого человека садишь в СИЗО и "очень вежливо" просишь взять на себя какой либо канал
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26.05.2021 10:14 Ответить
ну с телеграмом у фсб по идее проблем быть не должно.
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26.05.2021 10:29 Ответить
Нужно разрывать все контакты с Беларуссией во главе с усатым фюрером с его гестапо. Это больше даже не намёк на нормальную страну и зверский, террористический режим
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26.05.2021 10:28 Ответить
а зачем публиковать чьи то данные если на всю Беларусь не нашлось ни одной пары яиц что-то с этим материалом сделать?
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26.05.2021 10:52 Ответить
садись! пятнашка
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26.05.2021 12:46 Ответить
1)Врятувати їх можуть не Європа чи США, а насамперед бєларуси. Якщо назавтра на вулиці вийшов би ВЕСЬ народ - розмова була б інша.
2)Тиск на Луку... Цього недостатньо. Потрібно тиснути на фюрерка Путіна. Бо та шваль навколо Луки знає - що б вони не скоїли в Бєларусі, який би санкціонований Лукою злочин не вчинили - вони завжди зможуть втекти до Росії, і там продовжувати заробляти криваві **********, як той же "Беркут".
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27.05.2021 01:58 Ответить
 
 