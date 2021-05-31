Пролукашенковский Телеграм-канал опубликовал видео допроса девушки Протасевича Сапеги. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
На видео девушка признается, что является редактором Телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов.
Короткое видео опубликовано каналом "Желтые сливы", который поддерживает диктатора Александра Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.
В 26-секундном ролике девушка представляется и признается, что действительно является редактором канала "Черная книга Беларуси".
"Я, Сапега Софья Андреевна 1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территорию Литвы в Вильнюсе. 23.05.2021 года летела в одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", – сказала Сапега.
Телеграм-канал "Черная книга Беларуси" признан в Беларуси экстремистским.
Мать девушки и ее знакомые по университету рассказывали журналистам, что Софья не является активисткой и не занималась политикой.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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Все понял Полиграф?
Уверен: с десяток таких галушок уже настучали админу,и требуют удалить.
І, взагалі, за що там арештовувати? Тим більше, що ця Софія не є громадянкою Білорусі.
Тож нехай вигрібає тепер
Террористы вобще любят свою правоту доказывать видосиками с признающимися под дулом пистолета жертвами.
Эффект будет двойной: во первых это ударит по усатой твари, во вторых ***** задумается о том, что его п-ц, возможно не так уж и далеко.
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
Ребятам показали их расстрельные статьи, но в обмен на признание пообещали большой срок. Ребята понимают, что Лука не вечен и из тюрьмы хоть когда-то, но выйти возможно, а из могилы нет.
Её также под угрозой пыток и применения насилия заставили сознаться в том, чего она совершенно точно не совершала - ведении Telegram-канала Чёрная книга Беларуси"
2)Тиск на Луку... Цього недостатньо. Потрібно тиснути на фюрерка Путіна. Бо та шваль навколо Луки знає - що б вони не скоїли в Бєларусі, який би санкціонований Лукою злочин не вчинили - вони завжди зможуть втекти до Росії, і там продовжувати заробляти криваві **********, як той же "Беркут".