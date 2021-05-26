РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4253 посетителя онлайн
Новости Видео ПроисшествияЗа рубежом Репрессии в Беларуси
23 733 37
Беларусь (7525) Лукашенко (3502) репрессии (2753)

Тело умершего в белорусской колонии активиста Ашурка отдали семье с забинтованной головой. Причиной смерти назвали остановку сердца. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Тело умершего белорусского активиста Витольда Ашурка, по словам друзей семьи, отдали с забинтованной головой — родственникам ранее сообщили, что он умер от остановки сердца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

У Ашурка была "забинтована голова от макушки к носу, виден только рот", - рассказала подруга семьи Ольга Быковская, которая ездила забирать тело вместе с братом умершего. Как уточняет издание, родственники решили не делать дополнительных экспертиз, потому что не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны. Быковская также сообщила, что повреждения были "странными", но "какие — непонятно, все под бинтами".

"Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника"", - заявила Быковская. Жене умершего сообщили, что Витольд Ашурок умер от остановки сердца. По ее словам, сердце у мужчины было здоровое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси в колонии умер узник режима Лукашенко политзаключенный Витольд Ашурок

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с моментом смерти Ашурка. В ролике есть монтажные склейки: что происходило в те моменты, когда камера не работала, неизвестно. Следователи, ссылаясь на видеозапись, утверждают, что накануне смерти мужчина упал и ударился лицом.

"В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", — заявили в СК Беларуси.

По данным следствия, 21 мая сотрудник колонии обнаружил Ашурка в бессознательном состоянии, реанимировать его медика не удалось.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
фашистов Януковича украинцы в своём большинстве терпеть не захотели, фашистов Лукашеску и фашистов Путлера ихние народы вытерпят до конца
показать весь комментарий
26.05.2021 00:07
+26
Наскільки я счасливий що живу в Україні. Я можу нашого клоуна послати на хер і в принципі мені нічого не буде! В бульбостане не так там фашизм.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:08
+18
" отказался от помощи и госпитализации Источник: https://censor.net/ru/v3267472
Верю, вот тут, особенно, верю
показать весь комментарий
26.05.2021 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фашистов Януковича украинцы в своём большинстве терпеть не захотели, фашистов Лукашеску и фашистов Путлера ихние народы вытерпят до конца
показать весь комментарий
26.05.2021 00:07 Ответить
Нам было легче у нас была оппозиция ну хотя бы тот же кролик, Тягнибок, Кличко и многие другие и это не мало важно для поддержки , у них оппозиции как таковой мизер в процентном отношении, поддерживать и финансировать бастующий народ практически некому чистят не по детски,многих тупо в этих странах поубивали как Немцова и Политковскую и посадили как Навального ,изгнали и преследуют как Тихановскую , аналогично в северной Корее,Туркменистане, Таджикистане и подобных ,кроме того там в милиции в основном одни изверги и дегенераты
показать весь комментарий
26.05.2021 01:39 Ответить
наш Кучма тоже к такому шел, у него был Гонгадзе и сменку он себе готовил в виде Януковоща, только с народом ему так не повезло как за поребриком, правда и народ в крайность ударился, когда того же Януковоща себе на шею посадил, а Витя сразу попытался этот народ обыдлячить как в Масквабаде - шансончик в массы, смотрящих на все узлы ... но снова с народом не повезло .... либо место такое
показать весь комментарий
26.05.2021 02:16 Ответить
Оппозиция в Украине скорее сбоку примазалась к реально народному протесту. Если бы народ слушался лидеров оппозиции, то сейчас янукович сидел бы на троне, а лидеры оппозиции - кто в тюрьме, кто в бегах за границей, а кто и в теплом чиновничьем кресле.
показать весь комментарий
26.05.2021 07:09 Ответить
Да у них там настоящее гестапо. Лукашеску дошёл до линий и уже далеко их перешёл. Возврата нет и теперь будет только фашистский ад с казнями, террором и тд. Нужно прекращать всякие контакты с режимом Лукашеску и Путлера.
показать весь комментарий
26.05.2021 10:37 Ответить
Наскільки я счасливий що живу в Україні. Я можу нашого клоуна послати на хер і в принципі мені нічого не буде! В бульбостане не так там фашизм.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:08 Ответить
Сервера всё пишут Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 4863 Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 5824
показать весь комментарий
26.05.2021 00:15 Ответить
Ну за що мене можуть притягнути до відповідальності? За те що Зе клоун ну так це правда!
показать весь комментарий
26.05.2021 00:25 Ответить
там где правят режимы, человека могут уничтожить ни за что, просто так.
показать весь комментарий
26.05.2021 10:39 Ответить
Не переймайся, дописувач під чужим прапором, це тимчасово, вже незабаром потерпілий блазень влаштує в Україні режим, гірший за лукашенківський. Бо, окрім знищення свобод буде тотальне зубожіння. Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 7393 Адже в нас , на додачу, є ненаситні олігархи , яких наркоман всіляко пестить.
показать весь комментарий
26.05.2021 08:27 Ответить
Так само, як і барига, котрий за допомогою авакяна розправлявся з непокірними і гарненько домовлявся з олігархами накшталт мартвеччука та ін...!
показать весь комментарий
26.05.2021 09:27 Ответить
Запитай про це в Антоненка, Стерненка, хлопців з балів Торнадо, Донбас, Лісника, Сашка Білого...
показать весь комментарий
26.05.2021 09:24 Ответить
До речі, ви замітили, що лежаки прикуті до стінки, (у нас так робили на гаупвахті)
Вікон нема, охрана віддихати не дає, 3-4 дні от вам і результат, людина вирубується на ходу.
Методи роботи одинакові що у москалів, що у білорусів що у наших.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:13 Ответить
Это штрафной изолятор, а не общая хата. В украинских тюрьмах в ШИЗО нары тоже где в 6 утра, а где даже в 4 утра поднимаются к стене и запираются на замок аж до отбоя.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:35 Ответить
так и есть, но здесь 100% убиство, т.к. когда он впервые потерял сознание и ему перемотали голову, они так и не отстигнули нары, а как минимум обязаны его были отправить в медсанчасть, т.к. уставом запрещено в ШИЗО оставлять одного человека с явно выраженным плохим самочувствием.
показать весь комментарий
26.05.2021 10:40 Ответить
" отказался от помощи и госпитализации Источник: https://censor.net/ru/v3267472
Верю, вот тут, особенно, верю
показать весь комментарий
26.05.2021 00:14 Ответить
хуже фашистов.нелюди.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:18 Ответить
*...на кануне смерти упал и ударился лицом...* и так пять раз. Тогда конечно и умер---логичней некуда.
показать весь комментарий
26.05.2021 00:49 Ответить
Все равно у нас все к тому же идет! Бабло выделяется на защиту власти от народа .
показать весь комментарий
26.05.2021 01:02 Ответить
Как?
При единственном условии, что ты (ну, не ты - народ в массе) будет скулить "произошла чудовищная ошибка!!!"
Это мы пока законопослушные. А в случае чего... ну ты в курсе.
показать весь комментарий
26.05.2021 07:26 Ответить
Да уже вроде случай чего.
показать весь комментарий
26.05.2021 10:24 Ответить
Зря родственники не показали. Специалист влёгкую определит пожизненные повреждения от посмертных, типа уронили когда из холодильника доставали
показать весь комментарий
26.05.2021 02:06 Ответить
"Так, на вопрос об отказе вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG президент ответил: "Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой".
показать весь комментарий
26.05.2021 03:46 Ответить
КОГДА ЖЕ СЕМЬИ ЭТИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕ ОТРАВЯТ !!!???
показать весь комментарий
26.05.2021 04:46 Ответить
видать ультразвук включали вот серце и останавливалось ..В рыфы вообше незаморачивались с Немцовым ,прям под стенами кремля завалили а комунальный транспорт сделал отход и прикрытие для киллера
показать весь комментарий
26.05.2021 06:31 Ответить
В росії вже давно при владі фашисти , в Білорусі владу захопили терористи , прихвостні російських фашистів . Тож чого дивуватися ? Так , це людожерські , псячі режими , які вбивають людей . Як комуністичний , сталінський , гітлерівський чи північно- корейський людожерські режими . Яке щастя що Україна відірвалася від цих виродків і садистів , та повернулась до цивілізованого , вільного світу .
ДЯКУЮ ТОБІ БОЖЕ , ЩО Я НЕ МОСКАЛЬ .
СЛАВА НАЦІЇ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!🍺😎👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
26.05.2021 06:43 Ответить
Українці ви тепер розумієте наскільки важливо, на посаду Президента Країни вибирати тільки АДЕКВАТНИХ людей? Ви тепер розумієте, наскілки важливий ваш вибір, що від ВАШОГО ВИБОРУ залежить буде країна Північною Кореєю чи ні.
показать весь комментарий
26.05.2021 07:53 Ответить
рашизм=тероризм
показать весь комментарий
26.05.2021 07:56 Ответить
Якщо ви вибираєте поціновувачів совка то кінцева точка буде жорстка диктатура, доказано лукашенкой.
показать весь комментарий
26.05.2021 07:57 Ответить
Как знакомо со времен мусоров при Яныке - "заключенный упал с высоты своего роста"...
Скоро подобное будет и при клоуне, спасибо зебилам. Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 6547
показать весь комментарий
26.05.2021 08:29 Ответить
Це ж треба, офіційно закатували людину. Людожери.
показать весь комментарий
26.05.2021 08:59 Ответить
Казнят и снимают это на камеру - простая акция устрашения для белорусов.
показать весь комментарий
26.05.2021 09:30 Ответить
Тупая и бездарная ПОСТАНОВКА.
показать весь комментарий
26.05.2021 10:19 Ответить
Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 5774
показать весь комментарий
26.05.2021 10:29 Ответить
Нехай Господь прийме невинно убієнного...
показать весь комментарий
26.05.2021 11:23 Ответить
Це все що відбувається - "обличчя диктатора". Ось чому важливий був Майдан в Україні. Сьогодні він теж потрібен, щоби не повторити долю трусливих або нерозумних білорусів.
показать весь комментарий
26.05.2021 12:33 Ответить
 
 