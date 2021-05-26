Тело умершего в белорусской колонии активиста Ашурка отдали семье с забинтованной головой. Причиной смерти назвали остановку сердца. ВИДЕО
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Тело умершего белорусского активиста Витольда Ашурка, по словам друзей семьи, отдали с забинтованной головой — родственникам ранее сообщили, что он умер от остановки сердца.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
У Ашурка была "забинтована голова от макушки к носу, виден только рот", - рассказала подруга семьи Ольга Быковская, которая ездила забирать тело вместе с братом умершего. Как уточняет издание, родственники решили не делать дополнительных экспертиз, потому что не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны. Быковская также сообщила, что повреждения были "странными", но "какие — непонятно, все под бинтами".
"Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника"", - заявила Быковская. Жене умершего сообщили, что Витольд Ашурок умер от остановки сердца. По ее словам, сердце у мужчины было здоровое.
Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с моментом смерти Ашурка. В ролике есть монтажные склейки: что происходило в те моменты, когда камера не работала, неизвестно. Следователи, ссылаясь на видеозапись, утверждают, что накануне смерти мужчина упал и ударился лицом.
"В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", — заявили в СК Беларуси.
По данным следствия, 21 мая сотрудник колонии обнаружил Ашурка в бессознательном состоянии, реанимировать его медика не удалось.
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Вікон нема, охрана віддихати не дає, 3-4 дні от вам і результат, людина вирубується на ходу.
Методи роботи одинакові що у москалів, що у білорусів що у наших.
Верю, вот тут, особенно, верю
При единственном условии, что ты (ну, не ты - народ в массе) будет скулить "произошла чудовищная ошибка!!!"
Это мы пока законопослушные. А в случае чего... ну ты в курсе.
ДЯКУЮ ТОБІ БОЖЕ , ЩО Я НЕ МОСКАЛЬ .
СЛАВА НАЦІЇ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!🍺😎👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Скоро подобное будет и при клоуне, спасибо зебилам.