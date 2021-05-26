В Киеве патрульные спасали пожилого мужчину, стоявшего на карнизе балкона на 12 этаже. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве патрульные полицейские спасали пожилого мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
25 мая патрульные получили вызов, что мужчина вылез за балкон 12-го этажа дома на улице Ревуцкого. Время от времени он переставал держаться руками, а удерживал его от падения только шаткий карниз.
Экипажи, которые прибыли на место, попытались зайти в квартиру, но дверь им никто не открыл, поэтому они вызвали на место спасателей.
Патрульные Дмитрий Гром и Валерий Бебко с разрешения соседей, проживающих этажом ниже, попытались наладить с мужчиной диалог и помочь ему. Их коллеги дождались спасателей, которые срезали одну дверь в помещение, тогда патрульные Ярослав Колесник и Александр Лысенко выбили вторую дверь и вместе со спасателями затянули мужчину в квартиру.
Объяснить свое поведение пожилой мужчина не смог. Патрульные вызвали ему медиков и связались с родственниками.
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь, не в спасателях работаете?
Ребята молодцы, что сделали свою работу и хорошо сделали, вам нужно, чтобы они ещё полы помыли?
У деда, скорее всего, какой-нибудь Альцгеймер или ещё что - старость... но это ещё не повод смотреть и ждать смерти деда, он тоже человек и, может, пятёрку лет назад строчил комменты на Цензоре;
Деду психологического здоровья и «если смерти, то мгновенной».
А теперь ставить новую дверь
звонок в МЧС
- там дед стоит на карнизе...может рухнуть в любую минуту...
- простите, но мы в последнее время выезжаем исключительно на пожары...
- я вас понял.. дайте мне 5 мин...
Мужик с мрачным видом заходит в магазин:
- Дайте мне веревку и мыло...
Продавщица:
- Вешаться, что ли, собрался?
Мужик (с максимальным сарказмом):
- Нет, блин, щас помоюсь - и в горы!..