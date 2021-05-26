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В Киеве патрульные спасали пожилого мужчину, стоявшего на карнизе балкона на 12 этаже. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве патрульные полицейские спасали пожилого мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

25 мая патрульные получили вызов, что мужчина вылез за балкон 12-го этажа дома на улице Ревуцкого. Время от времени он переставал держаться руками, а удерживал его от падения только шаткий карниз.

Экипажи, которые прибыли на место, попытались зайти в квартиру, но дверь им никто не открыл, поэтому они вызвали на место спасателей.

Патрульные Дмитрий Гром и Валерий Бебко с разрешения соседей, проживающих этажом ниже, попытались наладить с мужчиной диалог и помочь ему. Их коллеги дождались спасателей, которые срезали одну дверь в помещение, тогда патрульные Ярослав Колесник и Александр Лысенко выбили вторую дверь и вместе со спасателями затянули мужчину в квартиру.

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Объяснить свое поведение пожилой мужчина не смог. Патрульные вызвали ему медиков и связались с родственниками.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Что за странные у тебя предположения,козёл?😟
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26.05.2021 07:56
+5
Валяться под домом в луже крови с мозгами не очень достойно выглядит.
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26.05.2021 06:39
+3
Счёт за коммуналку увидел, с "покращеннями". У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 7232
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26.05.2021 10:15
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Покурити вийшов...
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26.05.2021 02:44 Ответить
Счёт за коммуналку увидел, с "покращеннями". У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 7232
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26.05.2021 10:15 Ответить
Соціальна служба недопрацювала! Потрібно моніторити всіх пенсіонерів, ходити до них додому і допомагати, як це робиться в цивілізованих країнах, де держава оплачує догляд за пенсіонерами! Це додаткові робочі місця і европейський рівень піклування про громадян похилого віку!
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26.05.2021 13:13 Ответить
Согласен, сначала вводить феназепам, а потом вручать платёжку У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 5278
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26.05.2021 13:21 Ответить
и кому нада такая помощь?! одну дверь спилили другую выбили! добавили проблем семье а может он банкрот? так дайте же человеку достойно Уйти!!! терше будете его как крысу искать по подвалам где он втихаря удавится...
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26.05.2021 05:24 Ответить
Валяться под домом в луже крови с мозгами не очень достойно выглядит.
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26.05.2021 06:39 Ответить
это быстро уберут а вот вонять на весь подъезд в течении недели и шоб твои дети нюхали эту вонь лучше? да ты Садо Мазо!!!
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26.05.2021 07:25 Ответить
Что за странные у тебя предположения,козёл?😟
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26.05.2021 07:56 Ответить
К психологу не пробовали?
Надеюсь, не в спасателях работаете?
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26.05.2021 09:47 Ответить
Деменция....
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26.05.2021 11:26 Ответить
Доброго раночку😃
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26.05.2021 05:55 Ответить
В Киеве патрульные спасали пожилого мужчину, стоявшего на карнизе балкона на 12 этаже - Цензор.НЕТ 4624
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26.05.2021 06:27 Ответить
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26.05.2021 06:30 Ответить
И к чему такая новость ?
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26.05.2021 07:40 Ответить
Конец эпохи бедности!
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26.05.2021 08:25 Ответить
Слышно же по голосу, что дед был в неадеквате, не важно по какой причине. Люди, вы уже чаще нелюди - что за больные комментарии?
Ребята молодцы, что сделали свою работу и хорошо сделали, вам нужно, чтобы они ещё полы помыли?
У деда, скорее всего, какой-нибудь Альцгеймер или ещё что - старость... но это ещё не повод смотреть и ждать смерти деда, он тоже человек и, может, пятёрку лет назад строчил комменты на Цензоре;
Деду психологического здоровья и «если смерти, то мгновенной».
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26.05.2021 09:54 Ответить
Деменция, родичи закрыли его ибо на работу надо и так далее - на клиники и спец центры как в ЕС денег нет .... Вот дед вышел через балкон погулять.... Хуже Африки скатились....Далі буде....
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26.05.2021 11:28 Ответить
У семьи как видно по колготкам, полно детей и мало денег.
А теперь ставить новую дверь
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26.05.2021 12:45 Ответить
К сожалению, да.
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26.05.2021 15:05 Ответить
***
звонок в МЧС
- там дед стоит на карнизе...может рухнуть в любую минуту...
- простите, но мы в последнее время выезжаем исключительно на пожары...
- я вас понял.. дайте мне 5 мин...
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26.05.2021 11:04 Ответить
На тему суїцидників:

Мужик с мрачным видом заходит в магазин:
- Дайте мне веревку и мыло...
Продавщица:
- Вешаться, что ли, собрался?
Мужик (с максимальным сарказмом):
- Нет, блин, щас помоюсь - и в горы!..
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26.05.2021 17:10 Ответить
Да, не ті вже Казанови...... У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 8184
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26.05.2021 12:06 Ответить
Наслідки економічної політики зеленського
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26.05.2021 12:57 Ответить
Считаю, патрульным за такое , нужно дать Героя Украины. А деду дать 10 лет строгого режима. Не ну а шо ? Захотел, умереть , негодяй, так страну мог бы подставить.
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26.05.2021 16:06 Ответить
...черт знает. Может решил счеты свести с жизнью да в итоге не решился все таки прыгнуть. А назад залезть не смог сам. Возраст все таки. Устал. Так и стоял там. Патрульные молодцы. Ну а дверь...то такое. Да, расходы...но по сути - это мелочи. Замок там новый поставить всего лишь надо...
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27.05.2021 00:05 Ответить
получил пенсию и увидел счет за коммуналку
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27.05.2021 09:05 Ответить
 
 