Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту.
По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня обученности личного состава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
- Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции, - отметил командующий.
Вместе с тем подразделения артиллерийской разведки осуществляли запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляли определенные координаты огневым расчетам.
- Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целяс, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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СТАВИТЬ В РЯД ОРУДИЯ - ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ ДИВЕРСИЯ. Позиция уничтожается с одного захода штурмовика... Хосспадя, воЕны, мля...
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
А генералиссимус Наев через своего ро́дного братэллу-чиновника оккупационной администрации Крыма случайно не тренируется состоять на связи ФСБ РФ или Г(Р)У МО РФ, или и там, и там одновременно? Интересно, в каком статусе Наев чувствует себя более комфортно: "агент" или "лицо оперативного контакта"? А может уже дорос до "резидента"? Да и "содержателем явочной квартиры" деньжат подкалымить было бы не лишнее. Или может кто-то надеется, что Наев - манкурт родства не помнящий? А может в ФСБ РФ или Г(Р)У МО РФ сидят такие остолопы, что расточительно пренебрегут столь шикарным оперативным ресурсом?
Гидко було, але прочитав, адже, зазвичай, ви писали по ділу.
Для вас ворог той, хто має відмінну від вашої думку?
А так с такой обороной аля-20 века...РФ легко снесет всю ВСУ технику и накроет со своих подводных лодок.. пустить пару ракет и пидц..
Я так розумію, що Ігор би вишикував би нашіх хлопців лавами та маршем, "коробкою", пішов би звільняти Донецьк. Таких "командирів" треба ще до бойових дій чи розстрілювати чи у штрафбатах як камикадзе використовувати, хоч якась користь була б ))
а набутылочные ватоцефалы с нас угорают.а они тут есть.
Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій Украіни.Распространеніе завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України - це якраз те, чим Ви займаєтеся. Закінчуючи діалог з Вами зрозумів, що відпповіді про шановну і поважну людину, яка зробили для України більше за всіх не буде. На Ваш погляд це є новінський,- "**** православна", медведчук - "гнида московська", Смешко- що на дачі СБУ травили Ющенко, Шарій - брехло і малорос як і бігусьонок, Дівуля - вона вже була і нічого крім розвалу не було, чи новейший малорос із молодих регіоналів Разумков? Всі вони дуже багато говорили і нічогісінько не зробили для держави.
А знає пан, що із фонду "Рошен" була придбана ППО Києва, що закуплені ******* снайперські гвинтівки, що на армію і економіну "мародер" Порошенко віддав мільярд 700 мільйонів гривень? Хто ще таке вчинив???? А коли молода і воровита команді розікрала стратегічні запаси масок і костюмів, то фонд Порошенко придбав маски, кростюми, ШВЛ, сисневі апарати і спасав нарід.....
-Предствьте себе, что тут лежит ящик с боеприпасами. Представили?
-А теперь представьте себе, что вы заряжаете снаряд Представили?
-А теперь представьте, что вы стреляете и поражаете мишень. Представили?
- А теперь представьте себе, что враг пытается подавить расчет контрогнем. Представили?
Вот и вся боеготовность ....
Действия в условиях угрозы применения ВТО? Так я командующего ОС ВСУ расстрою до невозможности: товарищ дорогой, в условиях угрозы применения высокоточного оружия дистанция между машинами на марше должна быть 100-150 метров. Но никак не 25.... Вообще-то нормальной дистанцией в колонне и в мирное ("в мирное, Карл") время является дистанция равная скорости движения (идет колонна 30 км/ч, значит 30 метров между машинами). Но на видео и этого нет: длина автомобиля с Мстой чуть больше 20 метров. Подразделение держит приблизительно такую дистанцию...
Вы уже или покатушки снимайте (тогда так и говорите: "Катались, радовали начальственный глаз молодцеватым видом"), или тренируйтесь уже...
та ліпше не показувать