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Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня обученности личного состава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

- Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции, - отметил командующий.

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Вместе с тем подразделения артиллерийской разведки осуществляли запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляли определенные координаты огневым расчетам.

- Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целяс, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев 01

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Топ комментарии
+15
Без Нептунов, зарезанных клоунами, оборона пушками неэффективна - это 20й век. Московиты их снесут играючи, предварительно накрыв ракетами. Спасибо зебилам! Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 5614
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26.05.2021 09:37
+11
Как красиво и кучно встали, так вас красиво и накроют. При чём хватит одной ракеты на всех.
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26.05.2021 11:17
+9
Давайте боги войны!!! тренируйтесь жечь вату!!!!!!!
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26.05.2021 09:00
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Давайте боги войны!!! тренируйтесь жечь вату!!!!!!!
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26.05.2021 09:00 Ответить
Самий правильний варіант знищення ворожого десанту це причепна артилерія. Але я б додав в колону кілька MRAP бронемашин Козак, щоб терористичний спецназ не міг атакувати колону на марші з засідки!
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26.05.2021 12:09 Ответить
І БПЛА потрібно запускати не тільки для артилерійської розвідки цілей, а й під час руху колони, щоб бачити засідки на дорозі завчасно і правильно їх знищувати не потрапляючи на фугаси. Для проведення розвідки під час руху колони чудово підходять прив'язні безпілотники Касьянова, які можуть отримувати живлення від бронемашини і годинами знаходитись в повітрі і моніторити ситуацію з висоти 100-300м.
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26.05.2021 12:11 Ответить
Зараз мамкіни диванні експерти у військових питаннях полізуть...
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26.05.2021 09:03 Ответить
Это ти о четырежды уклонисте, дезертире и пацифисте сейчас ляпнул? Каков главнокомандующий, такова и армия.
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26.05.2021 10:19 Ответить
Почему не стреляли. Бубочка экономит ил не хочет злить ПУ
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26.05.2021 09:09 Ответить
НАФИГА ОНИ В РЯД СТАНОВЯТСЯ !? ПО МОЕМУ ЛУЧШЕ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ !!!
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26.05.2021 09:23 Ответить
О, не один я так думаю! Ниже тоже об этом написал. Похоже, что в ВСУ одни дебилы руководят. Это же легкая мишень для противника.
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26.05.2021 10:17 Ответить
В ряд стають щоб командир батареї міг візуально контролювати єдиний напрямок стрільби зі всіх орудій, щоб розраховувати єдині дані для стрільби та єдині поправки для всіх орудій. Бо неможливо визначити навіть з БПЛА снаряд від якої гармати впав в конкретному місці і неможливо розраховувати поправки для кожної гармати окремо! Дебіли цього не розуміють!
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26.05.2021 18:35 Ответить
Игорь, именно для того что бы учитывать поправки для КАЖДОГО орудия ИНДИВИДУАЛЬНО и существует СОБ, который сидит не на КП, а прям возле пушкарей. Про бред о "Бо неможливо визначити навіть з БПЛА снаряд від якої гармати впав в конкретному місці і неможливо розраховувати поправки для кожної гармати окремо!" - даже комментировать не хочется... Объяснять гуманитариям физику - только время терять.
СТАВИТЬ В РЯД ОРУДИЯ - ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ ДИВЕРСИЯ. Позиция уничтожается с одного захода штурмовика... Хосспадя, воЕны, мля...
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27.05.2021 09:29 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
А генералиссимус Наев через своего ро́дного братэллу-чиновника оккупационной администрации Крыма случайно не тренируется состоять на связи ФСБ РФ или Г(Р)У МО РФ, или и там, и там одновременно? Интересно, в каком статусе Наев чувствует себя более комфортно: "агент" или "лицо оперативного контакта"? А может уже дорос до "резидента"? Да и "содержателем явочной квартиры" деньжат подкалымить было бы не лишнее. Или может кто-то надеется, что Наев - манкурт родства не помнящий? А может в ФСБ РФ или Г(Р)У МО РФ сидят такие остолопы, что расточительно пренебрегут столь шикарным оперативным ресурсом?
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26.05.2021 09:28 Ответить
Без Нептунов, зарезанных клоунами, оборона пушками неэффективна - это 20й век. Московиты их снесут играючи, предварительно накрыв ракетами. Спасибо зебилам! Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 5614
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26.05.2021 09:37 Ответить
ПКР Нептун не може знищити ворожий десант, він навіть катер ворожий не зможе знищити! ПКР Нептун може поцілити тільки в великий корабель і вибухнути поруч, не завдаючи кораблю великих ушкоджень, тому покладатись краще не артилерію!
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26.05.2021 18:31 Ответить
Це ті автомобілі "КРАЗ", які виготовлені при "мародерах"? А зараз Зеля і його команда закупила цивільні МАЗи у картопляного терориста?
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26.05.2021 09:46 Ответить
Ти ублюдок, я тобі там раніше казав, в де ти петі лижеш дупу і виставляєш його як єдиного рятівника України, завали свого гнилого рота. Такі як ти і сприяють тому що наше суспільство починає ділитися. А тобі виродок казав, що від першого до теперішнього наших "лідерів" так званих, всі без виключення робили дії, які мяко кажучи шкодили нашій державі і руйнували її з середини. А правильніше сказати робили державні злочини за які не були покарані і тому безкарність продовжується і наростає як снігова куля. Клановість, тотальна корупція, розкрадання, безкарність і тупість більшості, такої як ти, в черговий раз веде Україну і її народ в ярмо та кидає в лапи орди. То ж закрий свого тупого поганого рота порохосос примітивний! Внутрішні вороги страшніше зовнішніх і щоб захистити нашу державу в першу чергу потрібно буде знищити їх.
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26.05.2021 10:11 Ответить
не очікував від вас такого брудного монологу.
Гидко було, але прочитав, адже, зазвичай, ви писали по ділу.
Для вас ворог той, хто має відмінну від вашої думку?
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26.05.2021 10:23 Ответить
Я завжди говорю по ділу. Для мене ворог той, хто знищує нашу державу. а це тупі, примітивні, жадібні продажні людішки. Це внутрішні вороги. Ось хто є моїм ворогом. І тіхто є підлим підступним зовнішнім ворогом. А цьому клоуну і таким як він по нормальномк не доходить. Я вже як міг пояснював йому, а йому не доходить. Його спосіб мислення оприділяється, місцем сидіння його дупи. І таким по нормальному не дійде.
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26.05.2021 10:35 Ответить
От мені стало цікаво - за кого Ви голосували на попередніх виборах і за кого хотіли би проголосувати на майбутніх?
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26.05.2021 13:47 Ответить
Коли стало зрозуміло мені особисто перед першим туром, що в другому турі буде петя і вова, то в другому не голосував взагалі. Сказав, що це Цугцванг, якщо ви знаєте, що значить цей термін з шахматної термінології.
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26.05.2021 18:09 Ответить
Без авіа підтримки з нашого боку і з авіа підтримкою десанта ворога це все є мяко кажучи малоефективно. На 5 хв бою. Не на нашу користь..... Думайте, якщо є чим.
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26.05.2021 10:03 Ответить
Нужны малые подводные лодки для ВМСУ, а так же береговые ракетные комплексы Нептуны, и пару Корветов и современное ПВО. Вот тогда это будет надежная оборона и враг никуда не сможет высадится и захватить.

А так с такой обороной аля-20 века...РФ легко снесет всю ВСУ технику и накроет со своих подводных лодок.. пустить пару ракет и пидц..
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26.05.2021 16:52 Ответить
Малі підводні човни це утопія, бо немає глибин біля берега де б ці підводні човни могли ховатись від ворога! Немає глибоких фьордів в яких можна видовбувати в скалах стоянки для підводних човнів. Один ракетний удар і весь ВМСУ буде потоплений в місці базування, тому єдина можливість зберегти флот це бути в морі, а для цього потрібні великі кораблі які можуть себе захистити як від ракет так і від авіації ворога і від його підводних човнів та кораблів-катерів! Такий корабель це крейсер Україна, який потрібно повертати в склад ВМСУ та озброювати системами ППО-ПРО та противочовновим озброєнням!
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26.05.2021 18:42 Ответить
Я не спец, но вот, что думаю: Эту "черепашью" технику надо расстанавливать на расстоянии 70 - 100 метров друг от друга и в шахматном порядке, иначе одна - две ракеты, или снаряда и все оружие с личным составом уничтожено.
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26.05.2021 10:14 Ответить
Як ми бачимо наввіть це елементарне зрозуміло не військовим, а військовим чомусь це не зрозуміло......
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26.05.2021 10:23 Ответить
Я бачу цю ситуацію так: Приїхали пушки, або гаубиці. Правильно розставили. По периметру строїть ПВО, як стаціонарне, так й "ручне" від гелікоптерів. Обов'язкова бойова підтримка з повітря літаками та геликоптерами. Ось тоді можна й розраховувати на щось. Я цього не побачив. Для чого це відео виклали? Щоб що? Щоб всі побачили, що військом керують барани?
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26.05.2021 10:37 Ответить
Не тільки барани. А і відверті зрадники, які кидають підлеглих солдат захисників держави в котли, відправляють десанти в засідки, виставляють вогневі точки без прикриття і в місцях де їх ворогу буде знищити легше.
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26.05.2021 11:01 Ответить
На відео все нормально розташовано, всі в один ряд й інакше і не може бути якщо на гарматі не стоїть персональний комплект обладнання визначення координат та напрямку в який дивиться ствол гармати (по кільком системам супутників) та балістичні калькулятори для розрахунків окремих поправок для стрільби по визначеним координатам цілі, а також система супутникового зв'язку для отримування інформації по цілям зі штабу! Поки є командир батареї і він керує веденням стрільби, всі мають бути в нього на очах і всі мають застосовувати єдіні поправки для корегування стрільби!
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26.05.2021 18:48 Ответить
А-а-а-а-а на відео! Все нормально! Вибачаюся, питань не має. Бажаю вам бути в складі цієї батареї. Бережи вас Бог! Бо більше не має кому.
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26.05.2021 18:51 Ответить
Батарея висувається на вогневі позиції для виконання поставленого завдання по нанесенню вогневого ураження по десанту ворога і головне завдання командира батареї це знищити або маскимально уповільнити десант до підльоту авіації та головних сил ЗСУ або НАТО. Тому головне завдання командира батареї це максимально точно і швидко нанести ураження противнику і змінити позицію для наступного вогневого удару і так кілька разів, поки не закінчаться снаряди. Для ведення ефективного вогню потрібно постійно корегувати дані для батареї і візувально контролювати чи всі гармати стріляють в одному напрямку з одними установками, а це можна зробити тільки якщо бачищ всі гармати вряд.
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26.05.2021 18:56 Ответить
Я вас зрозумів. І побажав вам бути у складі такої батареї. Чому ви дали розкручуєте цю тему?
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26.05.2021 19:01 Ответить
Дякую, гарний коментар та думка.
Я так розумію, що Ігор би вишикував би нашіх хлопців лавами та маршем, "коробкою", пішов би звільняти Донецьк. Таких "командирів" треба ще до бойових дій чи розстрілювати чи у штрафбатах як камикадзе використовувати, хоч якась користь була б ))
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27.05.2021 09:34 Ответить
ніяких стаціонарів - батарея має швидко розгорнутися в якомусь випадковому і невідомому противнику місці, прив'язати координати, відстрілятися і, поки снаряди ще летять і їх не засікли, за 45 сек. покинути розташування. З автоматизованими DANA це було б запросто - а з причепними гаубицями навряд чи встигнуть і їх накриють
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26.05.2021 11:20 Ответить
Причепних гармат більше! ППД САУ Дана буде знищене в момент початку військової операції терористів разом зі всіма САУ, а причепні гармати всі не знищиш, їх сотні в різних місцях і їх легко і просто транспортувати будь яким трактором!
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26.05.2021 18:44 Ответить
Как красиво и кучно встали, так вас красиво и накроют. При чём хватит одной ракеты на всех.
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26.05.2021 11:17 Ответить
При тех ПУАО, которые у них, по другому не получится: угол надо выставлять.
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26.05.2021 18:24 Ответить
Эдуард Силенко не суди по свому смердячому роту. Це відповідь на ображення. А по справі, то що не так. Гармати притягли бойові "КРАЗи", які виготовлені при Порошенко, Яценюку, Турчиновук і Парубія. Це і є рятівники України. А кого російський троль, який пише українською вважає рятівником??? І що головне, мені поради тупого троя не потрібні, сам взмозі розібратися хто є хто. При Вальдемарі від виробництва КРАЗів відмовилося, закуповують цивільні МАЗи у Лукашенка, які не спроможні виконувати бойові завдання і які розвивають білоруську, а не наше економіку. Але там є вигода - відкати.
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26.05.2021 11:44 Ответить
для московського троля Эдуард Силенко слово "котли" російського походження. І в котли ніхто нікого не кидав, просто в тил, за спину добробатам, яких туди завів Беня для захоплення ЗУГРЕСУ, зайшли регулярні російські путінські терористи з переважаючою кількістю танків, ГРАДів, гармат і особрового складу. Здійснено вторгнення військ РФ на територію України. Що характерно, тоді ще не всі наші добробати і військові могли стріляти в "братів". Зараз ситуація змінилася. І ще саме головне, чому заморозили виробництво ракет "Нептунг" і "Вільха"??? При декількох дивізіонах, озброєних "Нептунами" нам не потрібні ні літаки, ні кораблі. Вся кримська "фортеця" під прицілом цих ракет, але чомусь "патріот" Зе витрачає гроші на БМП 1, які прострілює автомат і на "Козаки" і МАЗи, які у два раза дорожчі, чим були при Муженко.
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26.05.2021 11:51 Ответить
Дурнику, відповідай на мої до тебе звернення через кнопочку "відповісти" нижче мої слів. Чи ти таким чином думаєш, що якщо будеш просто знизу підкакувати, то я не відреагую оперативно на твої примітивні висери? Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 8411 Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 4591
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26.05.2021 12:31 Ответить
отставить базар!оба-правы.
а набутылочные ватоцефалы с нас угорают.а они тут есть.
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26.05.2021 18:04 Ответить
Якщо вони під час військових дій так гарнень в ряд їхати будуть, то точно не доїдуть. І скажіть тільки мені здається, що час розгортання арти занадто великий? поясніть непрофесіоналу...
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26.05.2021 12:02 Ответить
Вони ж не можуть телепортуватися.
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26.05.2021 19:25 Ответить
Все очень красиво. Синхронно.
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26.05.2021 12:13 Ответить
Эдуард Силенко будеш вчити когось іншого біля параши. Я буду відповідати там, де мені зручно, щоб не маратися об той бруд. А де відповідь, кого пан троляка вважає рятівником України? Чи пан не вміють читати? Чи пану всі українські політики і герої погані, а малороси і кацапи добрі?
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26.05.2021 12:52 Ответить
Можливо ти колись його побачиш, тільки я не впевнений, що ти будеш цьому радий....... Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 4847
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26.05.2021 12:58 Ответить
То це і вся твоя відповідь? Ти ж тут другий день розпинався, що Петро дуже поганий, а сказати, хто кращий - відповіді немає? Виходить, що я вірно оприділив, пан вбиває в голови українців зневіру до вього українського, а десь туди в коробочку запихує своє послання "про сильну руку сусіда"? Та ні, пане, ми добре розуміємо, хто є хто і хто що зробив, а хто тільки обіцяв і довів країну до цугундера.
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26.05.2021 13:23 Ответить
Эдуард Силенко

Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій Украіни.Распространеніе завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України - це якраз те, чим Ви займаєтеся. Закінчуючи діалог з Вами зрозумів, що відпповіді про шановну і поважну людину, яка зробили для України більше за всіх не буде. На Ваш погляд це є новінський,- "**** православна", медведчук - "гнида московська", Смешко- що на дачі СБУ травили Ющенко, Шарій - брехло і малорос як і бігусьонок, Дівуля - вона вже була і нічого крім розвалу не було, чи новейший малорос із молодих регіоналів Разумков? Всі вони дуже багато говорили і нічогісінько не зробили для держави.
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26.05.2021 16:49 Ответить
Ліна Костенко, Левко Лукяненко, Вячеслав Чорновіл і такі люди як вони ось хто є справжньою елітою нашого суспільства, яке нажаль не йде за такими людьми, а йде за цинічними злочинцями та клептократами. Бо більшість така тупа як ти. Тобі дійшло?
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26.05.2021 18:03 Ответить
Бачне, пане Эдуард Силенко, пишу для Вас біля Вашого тексту, щоб не шукали мою відповідь, але вверху. "Ліна Костенко, Левко Лукяненко, Вячеслав Чорновіл і такі люди як вони ось хто є справжньою елітою нашого суспільства, яке нажаль не йде за такими людьми, а йде за цинічними злочинцями та клептократами. Бо більшість така тупа як ти. Тобі дійшло?". Так, я знаю за цих людей. Ви ще не написали за княгиню Ольгу, князя Володимира, князя Ігоря, Святослава. Не написали за Мазепу, Орлика, Виговського, Шевченко, Лесю Українку, Івана Франка,Степана Бандеру та інших героїв. Але ті герої вже не можуть балатуватися в президенти, а Лина Костенко не збирається балатуватится і то не її профіль. Я Вас запитав за діючих політиків і простих і грамотних людей, які зможуть балатуватися на виборах президента, щоб витягувати нашу Неньку із кликів ворога-кацапа, який за неї вцепилися мертвою хваткою. Ви зробили вигляд, що не розумієте мого запитання. А Вам ще раз напишу за лідерів **********, які живі і могли б щось зробити для нації і вже багато зробили. Це такі, як Турчинов, Парубій, Яненюк, Порошенко, Ющенко, Гройсман та інші. Вони вийшли разом з народом на Майдан, не раз були атаковані проросійськими "беркутами" і якби перемогли зеки Якуковичі, то сиділи б у тюрмі, чи були десь знищені, як вони зробили з Вербицьким та іншими патріотами. Після Майдану вони сформували команду і дали відсіч ворогу-росії, яка скориставшись такою ситуацією включина на повну пропагандистську машину і призивала довбнів не визнавати законно вибранного виконуючого обов'язки президента Турчинова, якого вибрала лігітимна Верховна Рада. Тут є подяка і деяким "регіоналпам", які вибрали не клан Януковичів, а Україну і проголосовали за Турчинова. Московити призивали нарід не визнавати Турчинова, Яценюка, Парубія і обізвали їх "хунтою"... А на офіційних виборах прензидента народ вибрав Порошенко і він разом з народом, своєю командою і особливо волонтерами-патріотами, добробатами, створили боєзлдатну армію, нагодували, одягли, відремонтували техніку і зупинили ворога. При них були розроблені нові зразки зброї "Нептун", "Вільха", "Богдана", "стугна", "Скіф" та інші, програми виготовлення яких при Зелі заморожені. І це все робилося при пустій казні, відсутності золото-валютних резервів, міліції, прокуратури, судів, які розбіглися по світу, зашишивши Неньку на знищення ворогу. Більшість наріду тримали російські прапорці і колорадські стрічки - чекали ворога. А недочекавшись деякі з них наділи вишиванки і горлапанять, що Порошенко і його влада погані і вороги. На питання - хто кращий? Мертва тишина і воплі, що скоро побачите.
А знає пан, що із фонду "Рошен" була придбана ППО Києва, що закуплені ******* снайперські гвинтівки, що на армію і економіну "мародер" Порошенко віддав мільярд 700 мільйонів гривень? Хто ще таке вчинив???? А коли молода і воровита команді розікрала стратегічні запаси масок і костюмів, то фонд Порошенко придбав маски, кростюми, ШВЛ, сисневі апарати і спасав нарід.....
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27.05.2021 08:51 Ответить
ПЕТЯ НЕ ГУНДИ )))
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26.05.2021 13:06 Ответить
Я такое в роликах про 2ю мировую войну видел. Только беспилотники в количестве 10 000, управляемые ИИ "Рій" вместе с ракетами и масштабным ПВО уплавляемым ИИ "Смарагдовий Купол" или что то типа того, что то поновее хочется... Но все ж проекты там порезали...
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26.05.2021 13:07 Ответить
Позор! 21-век на дворе, а он до сих пор старые пушки тягают... 8-й год войны, Карл...
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26.05.2021 13:26 Ответить
Покатушки, тренировки, слаживание - это все хорошо и нужно. Только вот к реальной боеготовности это имеет отдаленное отношение.

-Предствьте себе, что тут лежит ящик с боеприпасами. Представили?

-А теперь представьте себе, что вы заряжаете снаряд Представили?
-А теперь представьте, что вы стреляете и поражаете мишень. Представили?
- А теперь представьте себе, что враг пытается подавить расчет контрогнем. Представили?
Вот и вся боеготовность ....
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26.05.2021 13:47 Ответить
Я вот удивляюсь содержанию выступления Наева: ты или говори, или видео показывай - они друг другу противоречат...
Действия в условиях угрозы применения ВТО? Так я командующего ОС ВСУ расстрою до невозможности: товарищ дорогой, в условиях угрозы применения высокоточного оружия дистанция между машинами на марше должна быть 100-150 метров. Но никак не 25.... Вообще-то нормальной дистанцией в колонне и в мирное ("в мирное, Карл") время является дистанция равная скорости движения (идет колонна 30 км/ч, значит 30 метров между машинами). Но на видео и этого нет: длина автомобиля с Мстой чуть больше 20 метров. Подразделение держит приблизительно такую дистанцию...
Вы уже или покатушки снимайте (тогда так и говорите: "Катались, радовали начальственный глаз молодцеватым видом"), или тренируйтесь уже...
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26.05.2021 17:30 Ответить
Це просто зрадники. Як на мене, то після виходу такого відео про нашу боєготовність міністр оборони як мінімум злетів з посади. Як мінімум.....
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26.05.2021 18:06 Ответить
Ну зачем так? Просто совковая привычка любоваться "балетом" (так в армии именуются показные учения для начальства), тем более, что после балета обычно бывает банкет. А от общей недоразвитости отдельные лица полагают, что все вокруг дураки и не видят очевидного...
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26.05.2021 18:13 Ответить
УТИЛИЗАТОР РАШИСКОЙ НЕЧЕСТИ!!!БРАВО БИС...
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26.05.2021 20:43 Ответить
Гаубицы против морского десанта это позапрошлый век. Жаль что нет ничего получше.
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26.05.2021 22:49 Ответить
шо є то є,
та ліпше не показувать
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26.05.2021 23:00 Ответить
град лучшее лекарство от десанта, а лучше града только двойной град
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27.05.2021 10:20 Ответить
 
 