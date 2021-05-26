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"Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о Евровидении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок назвал песенный конкурс Евровидение "бестиарием извращенцев" и заявил, что от такого "прогресса" Беларуси лучше отгородиться "железным" занавесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Азаренок рассказал в своей авторской передаче на белорусском ТВ.


"Современный мир демократии и прогресса успешно прогрессирует в сторону полного маразма, безумных извращений, особей в стрингах и уничтожения всего человеческого в человеке. От этого прогресса мы должны отгородиться "железным" занавесом. Пусть лучше у нас будет диктатура. Мир утонет в этой пучине, а Беларусь останется островом свободы", - заявил Азаренок.

Напомним, что Беларусь отстранили от участия в конкурсе, а белорусские власти в ответ отказались показывать его на телевидении.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+40
внебрачный сын Киселева ? "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о Евровидении - Цензор.НЕТ 8285
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26.05.2021 10:51
+39
"Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о "Евровидении" - Цензор.НЕТ 9477

... "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о "Евровидении" - Цензор.НЕТ 4954...
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26.05.2021 10:50
+30
За звичай, такі персонажі і є самими схибленими збочинцями.
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26.05.2021 10:53
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"диктатура" и "остров свободы" - это вообще как? Это же противоречит нормам логики. Загляните в словарь русского языка , там есть статьи "свобода" и "диктатура" . Это антонимы.
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26.05.2021 12:38 Ответить
Острівець свободи як Куба ? )))
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26.05.2021 12:53 Ответить
Якийсь недоумок цей пропогандон.Бестіарій-це гладіатор який виступав на арені проти звірів,також це може бути книга про тварин.Неук, одним словом.Бажаючи диктатури чому він розраховує,що його не посадять,чи знищать.
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26.05.2021 13:56 Ответить
Что характерно- русский человек может быть никчемным опустившимся алкашом, но гордиться тем, что он не *******, как единственным, но самым главным своим плюсом. Он может ничем не интересоваться, ни в чем не участвовать и быть полным *******, но на призыв бить *******ов он откликнется даже среди ночи, ибо это единственное, в чем он разбирается хорошо и оно четко противоречит его лагерно-понятийному пониманю нормального мироустройства.
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26.05.2021 14:07 Ответить
Украду. Хорошо сказал.
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26.05.2021 16:16 Ответить
Ну насчет "лагерно-понятийному" я бы поспорил. У них там- "гаремы", "петухи" всякие...
Короче, любят они побаловаться этим делом с представителями своего пола.
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26.05.2021 18:28 Ответить
А шмотки на нем из картоплестана? А машина у него - трактор? И рожу он отъел на картофельной диете!
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26.05.2021 15:02 Ответить
Очередная бородатая проститутка.
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26.05.2021 15:06 Ответить
Угум. А мир также может отгородиться от Белазов. Об этом оно подумало?
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26.05.2021 15:11 Ответить
Ще одна країна духовних скреп з'явилась...
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26.05.2021 16:21 Ответить
В рай, сукины дети, все в рай!
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26.05.2021 16:23 Ответить
*****,в плохом смысле.
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26.05.2021 18:11 Ответить
младшенкий азеренок мочит коней...проклятущий госдеп...а зп в проклятущих долларах получает....вот бидося))))мочит он конечно лютый трешак
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26.05.2021 18:43 Ответить
Ватные ****** всегда против цивилизованной конкуренции,хозяин партнер не сомневаюсь поменяет на более ухоженную.Заработок потеряешь.
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26.05.2021 21:29 Ответить
"Пусть лучше у нас будет диктатура.......а Беларусь останется островом свободы"

Он сам то понял что сморозил...хотя они уже и не соображают там особо.
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26.05.2021 21:51 Ответить
всё просто диктат свободы..... но за разъяснениями к афтору.....
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27.05.2021 06:56 Ответить
Серйозно? А куди ти мудаче, Азарьонок звалищ засмагати цього літа? Чи не у ЄС?
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26.05.2021 23:09 Ответить
ДА !!! ЛУЧШЕ СОЛДАТАМ В БЕЛАРУСИ СИДЕТЬ ПОДОМАМ !!! И НА СЛУЖБЕ ОСТАНУТСЯ И НЕКОТОРЫЕ В ЗВАНИИ ПОДНИМУТСЯ !)
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27.05.2021 05:50 Ответить
да бестиарий да извращенцы ну а тот кто этого боится кто..... ??? такой же только потенциаль
ный..........
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27.05.2021 06:54 Ответить
ну вибір насправді дуже простий: або ГУЛАГ зі "збоченцями і особинами у стрінгах" або вільний світ зі "збоченцями і особинами у стрінгах".
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27.05.2021 09:41 Ответить
лукашило, оно такое, старой закалки мастодонт, любит засцаные панталоны и шапки меж ног.
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27.05.2021 10:56 Ответить
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