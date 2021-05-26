"Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о Евровидении. ВИДЕО

Лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок назвал песенный конкурс Евровидение "бестиарием извращенцев" и заявил, что от такого "прогресса" Беларуси лучше отгородиться "железным" занавесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Азаренок рассказал в своей авторской передаче на белорусском ТВ.

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"Современный мир демократии и прогресса успешно прогрессирует в сторону полного маразма, безумных извращений, особей в стрингах и уничтожения всего человеческого в человеке. От этого прогресса мы должны отгородиться "железным" занавесом. Пусть лучше у нас будет диктатура. Мир утонет в этой пучине, а Беларусь останется островом свободы", - заявил Азаренок.

Напомним, что Беларусь отстранили от участия в конкурсе, а белорусские власти в ответ отказались показывать его на телевидении.