Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 мая под посольством РФ в Киеве прошла акция "Хождение по кругу". Это 58-я ежемесячная акция в поддержку жертв насильственных исчезновений в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Цель акции - не дать забыть украинскому обществу о жертвах насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. Активисты пришли под посольство РФ в Киеве с табличками с именами пропавших в оккупированном Крыму граждан. Активисты ходили по кругу, показывая тем самым символический замкнутый круг: акции протеста - молчание РФ, и выразили надежду на то, что он будет разорван.

"Россия, конечно, не заинтересована в эффективном расследовании дел об исчезновении, ведь именно оккупационная власть РФ в Крыму причастна к этим преступлениям. Поэтому, наши акции выглядят как хождение по бесконечному кругу: мы требуем, РФ молчит, РФ молчит, мы - требуем. Своим перформансом мы покажем, как бы долго мы не ходили по этому кругу, мы все равно его разорвем и узнаем правду о пропавших", - рассказали организаторы акции.

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Напомним, с 2014 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека. Позже 19 из них удалось найти живыми, трех - нашли в местах несвободы, одного - экстрадировали, шестеро были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.