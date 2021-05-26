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Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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26 мая под посольством РФ в Киеве прошла акция "Хождение по кругу". Это 58-я ежемесячная акция в поддержку жертв насильственных исчезновений в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Цель акции - не дать забыть украинскому обществу о жертвах насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. Активисты пришли под посольство РФ в Киеве с табличками с именами пропавших в оккупированном Крыму граждан. Активисты ходили по кругу, показывая тем самым символический замкнутый круг: акции протеста - молчание РФ, и выразили надежду на то, что он будет разорван.

"Россия, конечно, не заинтересована в эффективном расследовании дел об исчезновении, ведь именно оккупационная власть РФ в Крыму причастна к этим преступлениям. Поэтому, наши акции выглядят как хождение по бесконечному кругу: мы требуем, РФ молчит, РФ молчит, мы - требуем. Своим перформансом мы покажем, как бы долго мы не ходили по этому кругу, мы все равно его разорвем и узнаем правду о пропавших", - рассказали организаторы акции.

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Напомним, с 2014 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека. Позже 19 из них удалось найти живыми, трех - нашли в местах несвободы, одного - экстрадировали, шестеро были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно.

Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 01
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 02
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 03
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 04
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 05
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 06
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 07
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 08
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 09
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 10
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 11
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 12
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 13
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Наче і хороша ідея але звертатись з таким проханням до диктатора, що стрімко наближається до рівня Пол Пота - марна.
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26.05.2021 12:22 Ответить
Посольство росии в Киеве .....7 лет войны и десятки убитых Героев....СЮР . Сметуны и атаманы диванные....рассказать про цветочки беларусам ничего не хотите? Позор ((
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26.05.2021 12:26 Ответить
очередной диванный чегевара... Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1015 а ну расскажь, что лично ты сделал, чтоб сковырнуть агрофюрера...патетичные посты за "десятки убитых героев" не в счет...
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26.05.2021 12:31 Ответить
Ты статью дочитал хоть.....там об Украине и роССийском посольстве в Киеве.Про Беларусь ни слова.А ты сбежал от войны и вопросы ставишь не по теме даже.Ату.(
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26.05.2021 12:41 Ответить
Молодцы!
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26.05.2021 13:13 Ответить
 
 