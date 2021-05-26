РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14553 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 368 7
вакцина (3815) карантин (16730) паспорт (1134) Шмыгаль Денис (2325) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Запуск украинских цифровых сертификатов о вакцинации запланирован на начало июля, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинские цифровые сертификаты вакцинации будут действовать во всей Европе.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов. Их наличие будет условием для путешествий по Европе. Украина действует синхронизировано с Европой, а поэтому запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации", - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы заметили, что этой зимой ни один человек не заболел СТРАШНЫМ штаммом нового вируса гриппа ))))
показать весь комментарий
26.05.2021 13:12 Ответить
Да и гонорея пошла на спад Запуск українських цифрових сертифікатів про вакцинацію заплановано на початок липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1450
показать весь комментарий
26.05.2021 13:35 Ответить
За сколько можно это купить?
показать весь комментарий
26.05.2021 13:24 Ответить
Саму бумажку - за бесценок, а вот запись в реесре... Наверно дешевле купить докторскую диссертацию (Кива подтвердит)
показать весь комментарий
26.05.2021 13:33 Ответить
вони на своїй "цифрі" зовсім іпанулись.. невже в европах будемо "дією" їхнім прикордонникам тикать...
показать весь комментарий
26.05.2021 13:46 Ответить
Забыл Шмыгаль уточнить, что сертификаты вакцинации, будут выдаваться только на сертифицированные в ЕС вакцины.
...мелочь, но "осадочек остался"...
показать весь комментарий
26.05.2021 19:37 Ответить
 
 