Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, - Ткаченко. ВИДЕО

Кабинет министров Украины намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы иностранцам некоторых государств.

Соответствующее протокольное поручение озвучил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе заседания правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Внести изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" при условии негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестом на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников",- сказал он.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать разным типам средств размещения и снять временные ограничения для общепитов и самоизоляции граждан, а также позволить пересекать границу иностранцам некоторых государств и поручить Минздраву, МИД, Минфину, Минэкономики, Минюсту и секретариату Кабмина в двухдневный срок оформить указанное решение актом Кабмина в соответствии с регламентными требованиями и подать на подписание премьер-министру Украины",- добавил Ткаченко.

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Ранее Ткаченко заявлял о работе министерства над внедрением сертификатов для приобретения билетов на концерты и театральные представления.

"Надеемся, что Leopolis Jazz Fest станет успешным кейсом оживления культурной жизни в условиях карантина, и этот кейс можно будет масштабировать на всю страну", - сказал он.

Отметим, во Львове 24-28 июня текущего года пройдет Международный фестиваль Leopolis Jazz Fest с обязательным тестированием на COVID-19 всех гостей, купивших билеты на концерты фестиваля, и соблюдением всех карантинных ограничений.