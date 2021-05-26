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Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, - Ткаченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Кабинет министров Украины намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы иностранцам некоторых государств.

Соответствующее протокольное поручение озвучил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе заседания правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внести изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" при условии негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестом на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников",- сказал он.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать разным типам средств размещения и снять временные ограничения для общепитов и самоизоляции граждан, а также позволить пересекать границу иностранцам некоторых государств и поручить Минздраву, МИД, Минфину, Минэкономики, Минюсту и секретариату Кабмина в двухдневный срок оформить указанное решение актом Кабмина в соответствии с регламентными требованиями и подать на подписание премьер-министру Украины",- добавил Ткаченко.

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Ранее Ткаченко заявлял о работе министерства над внедрением сертификатов для приобретения билетов на концерты и театральные представления.

"Надеемся, что Leopolis Jazz Fest станет успешным кейсом оживления культурной жизни в условиях карантина, и этот кейс можно будет масштабировать на всю страну", - сказал он.

Отметим, во Львове 24-28 июня текущего года пройдет Международный фестиваль Leopolis Jazz Fest с обязательным тестированием на COVID-19 всех гостей, купивших билеты на концерты фестиваля, и соблюдением всех карантинных ограничений.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
ідіоти грають з вогнем! Немає медицини, немає реальної статистики хворих, немає вакцин, немає ліків, а вони хочуть спровокувати нову хвилю епідемії! Прости їх Господи бо не відають що творять!
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26.05.2021 14:16
+1
Кто о чем, а зебилы о танцульках.
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26.05.2021 14:47
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На футбол з тестом? Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6302
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26.05.2021 14:16 Ответить
з тещею!
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26.05.2021 14:17 Ответить
з 73% культурай так и прьот!!! Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9159
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26.05.2021 14:24 Ответить
ідіоти грають з вогнем! Немає медицини, немає реальної статистики хворих, немає вакцин, немає ліків, а вони хочуть спровокувати нову хвилю епідемії! Прости їх Господи бо не відають що творять!
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26.05.2021 14:16 Ответить
От і добре, може нарешті всі антиковідники та антиваксери перехворіють на ковід та припинять болтать єрундой.
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26.05.2021 14:32 Ответить
Чіткий план по виходу на 10 млн. українців, без пенсіонерів... Економіка буде рости шаленими темпами)))
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26.05.2021 14:34 Ответить
А чего нормально открыть рынок Земли и во время пандемии устраивать массовые мероприятия, меньше народу будет на протесты выходить, да и вообще меньше народу будет, а то они постоянно чем то не довольны , выборы им полавай,много едят и рожают не качественное потомство.
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26.05.2021 14:37 Ответить
Кто о чем, а зебилы о танцульках.
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26.05.2021 14:47 Ответить
Карантин от простуды. С одновременным залечиванием попавшим в больничку на бесплатные иммунодепрессанты и потом на имуностимуляторы за хорошие бабки.
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26.05.2021 15:07 Ответить
 
 