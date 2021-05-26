В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли "Кремль". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 26 мая, под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы самообороны", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крым" и Штаб батальонов УНСО. Акция прошла к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт.
"Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы чествуя своих героев готовы драться и в дальнейшем за свою землю", - заявили организаторы акции.
В ходе акции участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.
Также они вывесили на заборе посольства РФ инсталяцию #можемповторити.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Навесні 1571 року кримський хан Девлет-Гірей, зібравши велике військо, що налічувало за різними оцінкам від 40 до 120 тисяч осіб, вирушив у похід на Московію.
Кримські татари успішно форсували Угру, обійшли укріплення на Оці і вдарили у фланг московського війська.
Московські ратники, не витримавши удару, в паніці відступили, відкривши Девлет-Гірею дорогу на Москву. Сам Іван Грозний, дізнавшись, що противник уже за кілька верств від його розташування, змушений був утікати на північ.До 23 травня військо Девлет-Гірея підступило до Москви. Все, що встигли московити - це зайняти оборону в передмістях Москви. Івана Грозного в столиці не було.
Сильний вітер розкидав вогонь по місту, в результаті чого пожежа охопила всю Москву. У місті вибухали льохи, обвалилася частина стін фортеці. Пожежа проникла в Кремль, в Грановитій палаті полускали залізні прути, повністю згорів і Опричний двір з палацом царя, де розплавилися навіть дзвони.
Через три години пожежі Москва практично вигоріла дотла. Наступного дня Девлет-Гірей, маючи трофеї і полонених, пішов назад, по шляху знищивши Каширу і розоривши рязанські землі. Розгромлене московське військо було не в змозі його переслідувати.
********* писали, що тільки прибирання трупів москвичів і біженців, які загинули в столиці 24 травня 1571, тривало два місяці. При відновленні, місто довелося заселяти людьми, яких переселяли з інших міст.https://www.mfaua.org/uk/publications/iak-krymski-tatary-spalyly-moskvu?fbclid=IwAR1C7tImF4Bs_RtaV5koM5IKGrVEdl4qXb1q8LY_Jx_MiqE9f94huuVHD9c
Але на закуску у них - долма - явно кримські татари постаралися