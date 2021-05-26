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В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли "Кремль". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня, 26 мая, под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы самообороны", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крым" и Штаб батальонов УНСО. Акция прошла к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт.

"Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы чествуя своих героев готовы драться и в дальнейшем за свою землю", - заявили организаторы акции.

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В ходе акции участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.

Также они вывесили на заборе посольства РФ инсталяцию #можемповторити.

В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 01
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 02
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 03
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 04
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 05
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 06
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 07
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 08
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 09
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 10
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 11
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 12
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 13
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 14
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 15
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 16
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 17
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 18
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 19
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 20
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 21
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 22
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 23
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 24
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 25
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 26
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+22
красавчики!
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26.05.2021 16:09
+13
Слава Україні! смерть пєдірації!!!!
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26.05.2021 16:18
+8
Креативно. Молодці!
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26.05.2021 16:13
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Правила форума Совет форумчан
красавчики!
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26.05.2021 16:09 Ответить
Слава Україні! смерть пєдірації!!!!
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26.05.2021 16:18 Ответить
Вангую сегодня *********-сливной бачок будет биться в припадке от этой акции, на параша-тв ! )
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26.05.2021 16:09 Ответить
Креативно. Молодці!
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26.05.2021 16:13 Ответить
нескінченно можна спостерігати, як тече вода, як горить кремль і як путєна везуть на лафеті...
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26.05.2021 16:20 Ответить
Молодцы, но необходимо было сделать макет Кремля крупнее, чтобы полыхало, так полыхало.
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26.05.2021 16:26 Ответить
Всё хорошо в меру. Это просто символ. А картонные рейхтаги пусть олени штурмуют.
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26.05.2021 17:00 Ответить
Погані з вас хлопці вийшли палії Москви.
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26.05.2021 17:49 Ответить
Рівно 446 років тому - 24 травня 1571 року - військо кримського хана Девлет-Гірея знищило Москву.

У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль" - Цензор.НЕТ 7535
Навесні 1571 року кримський хан Девлет-Гірей, зібравши велике військо, що налічувало за різними оцінкам від 40 до 120 тисяч осіб, вирушив у похід на Московію.
Кримські татари успішно форсували Угру, обійшли укріплення на Оці і вдарили у фланг московського війська.
Московські ратники, не витримавши удару, в паніці відступили, відкривши Девлет-Гірею дорогу на Москву. Сам Іван Грозний, дізнавшись, що противник уже за кілька верств від його розташування, змушений був утікати на північ.До 23 травня військо Девлет-Гірея підступило до Москви. Все, що встигли московити - це зайняти оборону в передмістях Москви. Івана Грозного в столиці не було.

Сильний вітер розкидав вогонь по місту, в результаті чого пожежа охопила всю Москву. У місті вибухали льохи, обвалилася частина стін фортеці. Пожежа проникла в Кремль, в Грановитій палаті полускали залізні прути, повністю згорів і Опричний двір з палацом царя, де розплавилися навіть дзвони.

Через три години пожежі Москва практично вигоріла дотла. Наступного дня Девлет-Гірей, маючи трофеї і полонених, пішов назад, по шляху знищивши Каширу і розоривши рязанські землі. Розгромлене московське військо було не в змозі його переслідувати.
********* писали, що тільки прибирання трупів москвичів і біженців, які загинули в столиці 24 травня 1571, тривало два місяці. При відновленні, місто довелося заселяти людьми, яких переселяли з інших міст.https://www.mfaua.org/uk/publications/iak-krymski-tatary-spalyly-moskvu?fbclid=IwAR1C7tImF4Bs_RtaV5koM5IKGrVEdl4qXb1q8LY_Jx_MiqE9f94huuVHD9c
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26.05.2021 17:51 Ответить
дипам-************ надо круглосуточный проектор по фасаду включить-про обдроченцев и заблудившихся набутылочных витязьов.
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26.05.2021 18:11 Ответить
можна б було і шашлик пожарити на мангалі "Кремль" із русскоговорящіх младєнцєв.
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26.05.2021 19:13 Ответить
Не знаю , що вони пили ...
Але на закуску у них - долма - явно кримські татари постаралися У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль" - Цензор.НЕТ 4269
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26.05.2021 19:22 Ответить
 
 