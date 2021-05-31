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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Байден vs Путин: страшно? Уроки Беларуси. "НАШ" топит за Луку. Остров Змеиный. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" в прямом эфире разберут по косточкам самые актуальные политические события.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сегодняшнем стриме:

🧨 Байден vs Путин: страшно?

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Как отметили в Белом доме, "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией". Чего можно ожидать? А на что, наоборот, не стоит надеяться?

🧨 Уроки Беларуси

Почему кейс Протасевича и его девушки еще раз доказывает, что Революция Достоинства произошла не зря? И как задержание оппозиционного белорусского журналиста убеждает нас, что "вагнеровская" спецоперация существовала?

🧨 "НАШ" топит за Луку

Как мураевско-новинский "НАШ" отбеливает захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и почему это не ок?

🧨 Что грозит о. Змеиному?

По мнению бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, Россия может перекрыть доступ к украинским портам, захватив небольшой остров Змеиный в Черном море.

Остров Змеиный расположен в Черном море, принадлежит Украине и определяет ее территориальные воды.

Змеиный демилитаризовали еще в начале 2000-х годов. Сейчас там служат только пограничники. Оборона осложняется также расположением территории на значительном расстоянии от украинских портов.

Присоединяйтесь к стриму "Без цензуры" в прямом эфире!

Автор: Ольга Лузан
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 6 ч

Рэспубліка Тэрорусь
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26.05.2021 21:05 Ответить
Байден с Путиным договорились когда и где будут делить Украину.
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26.05.2021 21:13 Ответить
Мавзолейный охламон жаждет тет-а-тет стать грибочком Отсосиновиком.... "Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 1016 Старина Джо станет для быдла с питерской"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 1016помойки педагогом типа Антон Макаренко,жуй Вова..жуй...
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26.05.2021 21:19 Ответить
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26.05.2021 21:22 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 7827
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26.05.2021 22:43 Ответить
Бжезинский мыслитель и стратег.... И мысль эта его серьезная... Но тогда, что же вы хотите от России? И Путину даже не нужно будет зубы никому выбивать.... Об Россию они их сами обламают. И с эти ничего не поделаешь. Вот такая она Раша....
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27.05.2021 06:39 Ответить
Чё, Вован, на Брайтон Бич можно и порассуждать?
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27.05.2021 10:41 Ответить
знаешь, офицеры Наполеона в ужасе писали домой шо во Франции свиньи лучше живут чем быдлота на парашке. ну и че - что-то поменялось? посмотри напр. на тюрьмы Норвегии, совок. хотя вате хоть ссы в глаза...
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03.06.2021 16:53 Ответить
 
 