"Без цензуры" в прямом эфире: Байден vs Путин: страшно? Уроки Беларуси. "НАШ" топит за Луку. Остров Змеиный. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" в прямом эфире разберут по косточкам самые актуальные политические события.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сегодняшнем стриме:

🧨 Байден vs Путин: страшно?

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Как отметили в Белом доме, "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией". Чего можно ожидать? А на что, наоборот, не стоит надеяться?

🧨 Уроки Беларуси

Почему кейс Протасевича и его девушки еще раз доказывает, что Революция Достоинства произошла не зря? И как задержание оппозиционного белорусского журналиста убеждает нас, что "вагнеровская" спецоперация существовала?

🧨 "НАШ" топит за Луку

Как мураевско-новинский "НАШ" отбеливает захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и почему это не ок?

🧨 Что грозит о. Змеиному?

По мнению бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, Россия может перекрыть доступ к украинским портам, захватив небольшой остров Змеиный в Черном море.

Остров Змеиный расположен в Черном море, принадлежит Украине и определяет ее территориальные воды.

Змеиный демилитаризовали еще в начале 2000-х годов. Сейчас там служат только пограничники. Оборона осложняется также расположением территории на значительном расстоянии от украинских портов.

Присоединяйтесь к стриму "Без цензуры" в прямом эфире!