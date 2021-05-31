"Без цензуры" в прямом эфире: Байден vs Путин: страшно? Уроки Беларуси. "НАШ" топит за Луку. Остров Змеиный. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" в прямом эфире разберут по косточкам самые актуальные политические события.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сегодняшнем стриме:
🧨 Байден vs Путин: страшно?
Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Как отметили в Белом доме, "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией". Чего можно ожидать? А на что, наоборот, не стоит надеяться?
🧨 Уроки Беларуси
Почему кейс Протасевича и его девушки еще раз доказывает, что Революция Достоинства произошла не зря? И как задержание оппозиционного белорусского журналиста убеждает нас, что "вагнеровская" спецоперация существовала?
🧨 "НАШ" топит за Луку
Как мураевско-новинский "НАШ" отбеливает захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и почему это не ок?
🧨 Что грозит о. Змеиному?
По мнению бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, Россия может перекрыть доступ к украинским портам, захватив небольшой остров Змеиный в Черном море.
Остров Змеиный расположен в Черном море, принадлежит Украине и определяет ее территориальные воды.
Змеиный демилитаризовали еще в начале 2000-х годов. Сейчас там служат только пограничники. Оборона осложняется также расположением территории на значительном расстоянии от украинских портов.
Присоединяйтесь к стриму "Без цензуры" в прямом эфире!
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