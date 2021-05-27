Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук. ВИДЕО

Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу т.к. туда невозможно попасть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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По словам Кравчука, Беларусь становится сателлитом России.

"Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - добавил он.

Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.

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