Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу т.к. туда невозможно попасть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
По словам Кравчука, Беларусь становится сателлитом России.
"Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.
"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - добавил он.
Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.
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_Минск большой, из чего вы будете целиться?
Вип-дизель-поезд в северном направлении нельзя пользовать?
Все одно крім балачок нічого не виходить.
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