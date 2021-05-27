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Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу т.к. туда невозможно попасть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, Беларусь становится сателлитом России.

"Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - добавил он.

Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Уже и проводница есть
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6281
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27.05.2021 10:29
+6
Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1031 Отличный троллинг.
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27.05.2021 10:18
+4
лучшей площадкой стала бы Гаага Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 694
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27.05.2021 10:14
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На перекладных попадешь Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8744
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27.05.2021 10:14 Ответить
А то привыкли на самолетах летать, поедешь на таврии или славуте, хоть песок свой струсишь кропаль Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7173
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27.05.2021 10:15 Ответить
Это конечно не касаеться самой темы, но свое пролетарско-быдлячее привыкли летать на самолетах сюда приплетать не надо. Я вот например привык именно на самолетах. Не бизнес классом конечно. а эконом, но все же. И не на какой таврии трястись не собираюсь. А если у какого люмпена есть возможность только на таврии, то надо ему надо про себя думать, а не других поучать.
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27.05.2021 13:49 Ответить
Через Оман или Мальдивы например.
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27.05.2021 10:16 Ответить
Дело не в том чтобы попасть, а в том, что теперь Беларусь нельзя считать нейтральной территорией, да и проведение встреч на международном уровне, там нежелательно по причине легитимизации Лукашенко
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27.05.2021 11:13 Ответить
"Нейтральную" площадку, на которую смогут попасть представители т.н. Лугандона, найти не такая уж и проблема. Можно например взять Казахстан
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27.05.2021 11:15 Ответить
Чем тебе не так не угодил Казахстан, что ты ему проблем желаешь?
PS Казахстан садит в тюрьму своих граждан, которые проявили себя в конфликте на востоке Украины, по статье "наемничество". Можешь поискать в инете стенания и жалобы "русскомирцев" о подлых казахах.
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27.05.2021 12:26 Ответить
лучшей площадкой стала бы Гаага Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 694
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27.05.2021 10:14 Ответить
Я бы предложил Нюрнберг. Символичнее как-то...
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27.05.2021 11:57 Ответить
как вариант - тоже неплохо )
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27.05.2021 12:01 Ответить
в Нюрнберге была только одна сторона. Нужно более широкое представительство.
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27.05.2021 21:00 Ответить
и в полном составе от Украины, что бы никто не убежал.
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27.05.2021 20:59 Ответить
Макарыч, тупик? Как долго вы ждали такую ситуацию.
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27.05.2021 10:15 Ответить
Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1031 Отличный троллинг.
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27.05.2021 10:18 Ответить
Попасть можно всегда,а вот выйти? p.s. Вход бесплатный,а выход платный
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27.05.2021 10:19 Ответить
Ага, Кравчек, друг Мертведчука найдет, щассс. Кроме мацквы этот старый пирдун ничего не предложит.
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27.05.2021 10:21 Ответить
"...поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук"
_Минск большой, из чего вы будете целиться?
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27.05.2021 10:21 Ответить
Теоретически одной термоядерной боеголовки для Минска достаточно. Понятное дело, что это не про Кравчука, но всё же, варианты есть.
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27.05.2021 12:28 Ответить
На электросамокате доехать можно.
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27.05.2021 10:22 Ответить
в Минск ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ как и в Северную Корею...
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27.05.2021 10:22 Ответить
Гы-гы-гы.
Вип-дизель-поезд в северном направлении нельзя пользовать?
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27.05.2021 10:23 Ответить
Уже и проводница есть
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6281
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27.05.2021 10:29 Ответить
в зуме общайтесь - все равно это для близира
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27.05.2021 10:27 Ответить
Єхайтє на лісапєтах, як прєзідєнт...
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27.05.2021 10:28 Ответить
Нові смартфони з "тік-токами" та всякими меседжерами треба шукати або комп'ютери зі "скайпами".
Все одно крім балачок нічого не виходить.
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27.05.2021 10:29 Ответить
Ох и трёкало.
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27.05.2021 10:37 Ответить
є один варіант....

Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 482
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27.05.2021 10:44 Ответить
Выжившая из ума коммунистическая мумия заправляет переговорами с врагом. Еще с Байдена смеются.
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27.05.2021 10:52 Ответить
Та чого, потрапити туди можна, складніше вибратися.
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27.05.2021 11:07 Ответить
старый лыс правильно, вовремя под суетился
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27.05.2021 11:10 Ответить
Шел 8й год войны... И ищите площадку в такой стране, в которую обдроченцев просто не пустят физически.
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27.05.2021 11:16 Ответить
Решилось само собой, давно пора валить было из гбэшного гадюшника!
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27.05.2021 11:26 Ответить
А что решил или решает этот Минский процесс ? Ничего Всё как было так и остается Как гибли наши воины так и гибнут И будут гибнуть, увы, ибо этот процесс нужен не так Украине как * посредникам * Он придает им в статусе - решалы Хотя ничего не решается.. Рашка, вместе с Францией и Германией склонили Порошенко подписать .... Пороху деваться было некуда Вынужден был подписать Сейчас реалии другие , но рашка настаивает именно на том что было подписано Украиной ..раньше. Другой вариант для неё не преемлен. Надо нам искать выход из этой говорильни Даже после 50 лет этого Минска ничего не изменится.
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27.05.2021 11:59 Ответить
типа вы раньше не знали... Вашингтон - вполне себе площадка....
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27.05.2021 12:07 Ответить
Предлагаю - Мале!
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27.05.2021 12:09 Ответить
Престарелое коммунистическое создание "попадало" бы в совок до здыху. А теперь проблема - где еще коммуняк не запретили.
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27.05.2021 12:09 Ответить
не ну если ему сильно хочется есть давно проверенные схемы Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1342
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8380
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6642 Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4024
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27.05.2021 12:39 Ответить
Пророческая Новая Площадка должна быть в городе Гаага, Нидерланды.
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27.05.2021 12:48 Ответить
«Для переговоров по Донбассу будут искать новую .. площадку прокладку Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7599
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27.05.2021 13:58 Ответить
Какие преговоры по донбаССу? ДонбаСС уже давно гонит порожняк Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5455 и там надо наводить конституционный порядок!
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27.05.2021 14:02 Ответить
Оман ??? пуркуапа ???
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27.05.2021 14:26 Ответить
ГААГА !!! И ГЛАВНОЕ СУД НЕ ДАЛЕКО !)
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27.05.2021 14:57 Ответить
Вот здесь Кравчук молодец
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27.05.2021 22:18 Ответить
 
 