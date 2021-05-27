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Кабмин (13803) кортеж (194) Шмыгаль Денис (2326)

"Светофоры отключили. На Слобожанском пробка аж до Калиновой. Везде мусора. На людей - похер", - житель Днепра оценил эффект от визита премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Приезд в Днепр главы правительства Дениса Шмыгаля и членов Кабмина парализовал движения транспорта в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях жители днепра и публикуют видео из заторов.

"В Днепре на Слобожанском отключили светофоры. Пробка аж до Калиновой. Кто-то приезжает в город. Везде стоят мусора, а на людей - похер", - говорит житель Днепра на одной из записей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+45
Косоворотька.
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27.05.2021 12:19
+44
Іде друг Голобородька.
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27.05.2021 12:15
+23
Косоволодька.
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27.05.2021 12:56
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Іде друг Голобородька.
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27.05.2021 12:15 Ответить
Косоворотька.
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27.05.2021 12:19 Ответить
Косоволодька.
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27.05.2021 12:56 Ответить
косонаркотько
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27.05.2021 13:11 Ответить
Це прихвостень (шнир) голобородька,а не друг.
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27.05.2021 14:31 Ответить
Насколько я помню, премьеру кортеж не положен!
Кортеж положен Президенту и воде как спикеру (поскольку у нас парламентское государство).

Но идиоты проголосовали за Голобородька, думая, что он будет кататься на велосипедах, но в результате кортежи выросли и ими стали пользоваться все приближенные к самому голобородьку
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27.05.2021 20:16 Ответить
Ну авакян же говорил,что мусора-не люди. Нет причин не верить авакяну.
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27.05.2021 12:19 Ответить
Поехали садик смотреть на Слобожанском!!! Мимо меня проехали!!!! И даже,не зашли не поздоровались ко мне в магазин!! Крутые дядьки!!!
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27.05.2021 12:19 Ответить
Так у зекретина,к этому всему лядству,ещё и охрана девчонок мутузит
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27.05.2021 12:20 Ответить
повертаємось в епоху Брежнєва...
Але 73/43%зебіли цього не помічають
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27.05.2021 12:21 Ответить
ПРИБРАЛИ ТВОГО БАРИГУ, ПРИБЕРЕМ І ЗЕЛЕНОГО.
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27.05.2021 14:15 Ответить
Соплі підбери, шнирь.
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27.05.2021 14:53 Ответить
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 5346
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27.05.2021 22:07 Ответить
"На людей - похер", это стиль зе-влады. но пробок там нет, по состоянию на сейчас.

https://www.google.com/maps/@48.5079791,35.1042766,13z/data=!5m1!1e1
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27.05.2021 12:21 Ответить
Які люди про шо ви , смішно
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27.05.2021 12:21 Ответить
приезд любого члена- бедствие
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27.05.2021 12:22 Ответить
Який там відсоток дніпрян проголосував за Говнобородька?
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27.05.2021 12:22 Ответить
шмыгаль прошмыгнул "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 6278
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27.05.2021 12:23 Ответить
прынц гомняный..., когда уже этот трындец совковый закончится...- все замирают прям, когда едет очередной, не побоюсь этого слова, член правительства...
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27.05.2021 12:24 Ответить
В смысле? Так он Зебизянам нравится, он закончился, но в 2019 Зебилам захотелось все вернуть.
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27.05.2021 12:35 Ответить
Хіба ж не за це в 2019 голосували?
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27.05.2021 12:25 Ответить
Як при чівокунє. "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 9696
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27.05.2021 12:28 Ответить
Дніпряни, голосували за ЗЄ і Ко? - Хавайте!
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27.05.2021 12:30 Ответить
Днепр голосовал против ********* Пороха. От сказочник был!!! Зато за Корбаном, целый батальон на броневиках пригнал. Им ключи предлагают, а они двери ломать!!! Для Днепра Порох - 0, без палочки. А зелень... ну, кривой рог...
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27.05.2021 12:48 Ответить
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 9039
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27.05.2021 13:11 Ответить
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 12:31 Ответить
статья без авторства
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27.05.2021 12:37 Ответить
Посмотрите короткометражку "Госзаказ" на ютьюбе, похожие схемы будут у нас вечно!
Или:тсссс, едут небожители "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 255
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27.05.2021 14:05 Ответить
Фигня. Пробки как обычно. Когда авария на Слобожанском или мосту пробки гоооораздо больше
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27.05.2021 12:34 Ответить
Дурацкий вброс в стиле- «а вот при Пете такого не було».))
За настоящими пробками вел кам ту Киев. Каждый день жесткач, независимо от светофоров и Шмыгалей..
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27.05.2021 12:38 Ответить
Парализуется всё где эта мразь появляется. Нахрен эта ******* в Днепре?! Толку шо оно припёрлось? Оно шо то знает или умеет? Только проблемы создают.
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27.05.2021 12:34 Ответить
гундосит олень, который едет по городу под 80
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27.05.2021 12:37 Ответить
Пиши уже под 180... "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 2278
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27.05.2021 12:58 Ответить
Правильно что светофоры отключили и движения остановили! Значит ооочень хороший менистр шмыгля, коль так охраняют! Народ, обожает его =) Мало ли кому захочется хрустик из него сделать! Ведь, на велосипеде ехал? =)
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27.05.2021 12:44 Ответить
ЗеСкотство
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27.05.2021 12:50 Ответить
Надеюсь Днепропетровский сулима в маршрутке ждет,пока проедут результаты его выбора. Наголосовал-пользуйся
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27.05.2021 12:51 Ответить
чем больше говно плывет- тем больше заторов
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27.05.2021 12:55 Ответить
Какой смысл Авакову перед каким-то Шмыгалем прогибаться? Гарантии наприкосновенности, Авакову дал Коломойский. Накуя Авакову Шмыгаль, который сегодня есть, а завтра нет?
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27.05.2021 13:00 Ответить
Так если светофоры отключены это ж можно ездить как хочешь. Так что зря о ноет - все для нариду!!! "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 812
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27.05.2021 13:02 Ответить
Ну що ж, ЗЕ вже наглядно продемонстрував своє:
Кортежі - наХ...!
Палаци в Кончі - дітям!
А от з "МВФ - наХ..!" в нього все вийшло...
Але ж всього 2 роки пройшло... Дайте йому ще 100 днів!
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27.05.2021 13:02 Ответить
А как все прикольно начиналось да зебилы??
Самолеты на..
Кортежи на..
Дачи на..
Самокат наше все..
Велосипед еще лучше...

Хавайте скоты...не обляпайтесь..
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27.05.2021 13:08 Ответить
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 6046
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27.05.2021 13:10 Ответить
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 2179
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27.05.2021 13:13 Ответить
Зі всіх областей лише Львівська дала Пороху більше голосів ніж соплі.
Насолоджуйтесь покращенням)
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27.05.2021 13:14 Ответить
Все тоже на правом берегу. Это чтобы дебилы понимали разницу между сериалами и реальной жизнью.
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27.05.2021 13:19 Ответить
На то они и дебилы,что бы не понимать. Они даже не понимают,что они дебилы
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27.05.2021 13:52 Ответить
Они и на чемпионате дебилов заняли 2-е место. А почему? Потому-что дебилы.
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27.05.2021 13:58 Ответить
А чому воплі? Голобородько і його команда підагогів їздить на лісапетах. То все продєлкі Порошенко, то він все перекрив і все покрав, так 73%?
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27.05.2021 14:06 Ответить
.не....Петро Алексеич только гражданских отсёк...и фсё))
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27.05.2021 14:44 Ответить
Кацапсинка, пережоване - несмачне! Хоча в тебе ж методичка...
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27.05.2021 14:57 Ответить
для вас і "гражданськіх отсьок" молодці. Беня вас не тільки "отсєкьот", а і добряче потрясьот. Забудете як колись звали і що таке "кінець епохи бідності".
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27.05.2021 16:34 Ответить
Когда уже этот Порошенко успокоится?
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27.05.2021 14:25 Ответить
хотелось бы спросить, а рядом с какой фамилией ты ставил галочку в 2019?
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27.05.2021 14:26 Ответить
житель Днепра ....а ты шо думал на велосипедах все приедут ?
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27.05.2021 14:37 Ответить
а мотоциклисты были?
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27.05.2021 14:42 Ответить
пипец с переворотом... никто из ПРЕЗИДЕНТОВ (!!!) не создавал такой затор...НИКТО...(а Днепр их повидал дохрена и больше ))))))
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 1701 "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 3470

....
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27.05.2021 15:07 Ответить
Когда бубочка приедет всю область остановят. Чего мелочиться?
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27.05.2021 16:31 Ответить
Мда...зелений цварьок пожалували..
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27.05.2021 17:44 Ответить
держитесь! мы уже такой визит "слуги" пережили, когда к нам Разумков приезжал. Мои комменты по этому поводу на его странице в ФБ сразу удалили. Они нас всех пережуют и выплюнут - профессионалы
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27.05.2021 16:08 Ответить
Во всем виноват порох.
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27.05.2021 20:01 Ответить
Начальника приехал однако... "Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 1785...
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27.05.2021 20:38 Ответить
Разойдись море!
Дерьмо плывет!
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27.05.2021 22:00 Ответить
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 3831.
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27.05.2021 22:47 Ответить
"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 7749.
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27.05.2021 22:50 Ответить
 
 