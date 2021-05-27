12 115 66
"Светофоры отключили. На Слобожанском пробка аж до Калиновой. Везде мусора. На людей - похер", - житель Днепра оценил эффект от визита премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Приезд в Днепр главы правительства Дениса Шмыгаля и членов Кабмина парализовал движения транспорта в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях жители днепра и публикуют видео из заторов.
"В Днепре на Слобожанском отключили светофоры. Пробка аж до Калиновой. Кто-то приезжает в город. Везде стоят мусора, а на людей - похер", - говорит житель Днепра на одной из записей.
Топ комментарии
+45 Garry Grant
показать весь комментарий27.05.2021 12:19
+44 A San
показать весь комментарий27.05.2021 12:15
+23 Старый зольдат
показать весь комментарий27.05.2021 12:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кортеж положен Президенту и воде как спикеру (поскольку у нас парламентское государство).
Но идиоты проголосовали за Голобородька, думая, что он будет кататься на велосипедах, но в результате кортежи выросли и ими стали пользоваться все приближенные к самому голобородьку
Але 73/43%зебіли цього не помічають
https://www.google.com/maps/@48.5079791,35.1042766,13z/data=!5m1!1e1
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
Или:тсссс, едут небожители
За настоящими пробками вел кам ту Киев. Каждый день жесткач, независимо от светофоров и Шмыгалей..
Кортежі - наХ...!
Палаци в Кончі - дітям!
А от з "МВФ - наХ..!" в нього все вийшло...
Але ж всього 2 роки пройшло... Дайте йому ще 100 днів!
Самолеты на..
Кортежи на..
Дачи на..
Самокат наше все..
Велосипед еще лучше...
Хавайте скоты...не обляпайтесь..
Насолоджуйтесь покращенням)
....
Дерьмо плывет!