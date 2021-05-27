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"Окопная война": "Если мы все вместе скажем Путину, куда ему идти, все у нас будет хорошо, очень хорошо!" - воин ВСУ Виктор о борьбе с оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Как обычные ребята, которые занимались гражданским ремеслом, осваивают автомат и понимают, что это их призвание.

Об этом и не только, смотрите сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ.

Виктор до войны работал сварщиком. Интересная профессия, которая, кроме того, денежная. Но в Украину приходит война, и Виктор кардинально меняет свою профессию - он становится военным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Я не могу наслаждаться мирной жизнью, пока в нашей стране война", - доброволец Тарас Бобанич. ВИДЕО

Как оно - сменить сварочный аппарат на автомат? Что заставляет украинских воинов рисковать своей жизнью и корректировать огонь наших военных перед самым носом у врага?

И почему нельзя "нецензурно" высказываться в нашей рубрике "Окопная война"?

Будьте с нами и узнавайте правду.
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Топ комментарии
+9
"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 868
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27.05.2021 12:38
+7
Вітя молодець! Бережи, Боже ,тебе і всіх українських воїнів .
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27.05.2021 12:52
+4
ЗЕ ************. Не знав?
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27.05.2021 12:42
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Если вы...все вместе!!..скажете дружно Пукину, куда ему идти...., то это вы все лишь укажете ему направление, .....НЕ БОЛЕЕ!
В разговорах с маленькими зелеными я это делал много раз...и в более откровенно понятной и упрощенно доступной форме. Но от этих разговоров ничего не поменялось, потому как это просто разговоры......НЕ БОЛЕЕ!!!
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27.05.2021 12:33 Ответить
Короче: Пукин, ты иди, и не просто иди, а иди ты на...
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27.05.2021 12:34 Ответить
"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 868
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27.05.2021 12:38 Ответить
Это вы та воины думаете. А вот другие думают иначе

Розробники бренду Ukraine Now від Зеленського співпрацюють з Россією

Про це Banda Agency та SETTERS сповістили на своїх сторінках в Instagram.кому интересно статья http://rusjev.net/2021/05/27/rozrobniki-brendu-ukraine-now-vid-zelenskogo-spivpraczyuyut-z-rossiєyu/
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27.05.2021 12:38 Ответить
ЗЕ ************. Не знав?
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27.05.2021 12:42 Ответить
У нього і на виборах були, виключно, мацковські політехнологи. Нічого. Наріду це не завадило.
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27.05.2021 12:46 Ответить
"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 1127
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27.05.2021 12:48 Ответить
Вітя молодець! Бережи, Боже ,тебе і всіх українських воїнів .
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27.05.2021 12:52 Ответить
Тема намного глубже , она глобальна, люди разобщены, находятся в крайней степени отделенности. Миром правит мизерная кучка хищников, у них в руках 95% ресурсов, богатств Мира. Тысячелетиями они умело правят большинством, манипулируя их сознанием, моделируя восприятие действительности большинства в своих интересах. Раньше для этого, в основном, использовалась религия, сейчас СМИ. Разделяй и властвуй. Все старо как мир. И основная вина в этой ситуации лежит как раз на большинстве, потому как оно согласилось со своей ролью, и столетиями прибывает в полусонном состоянии ведомых. Очень удобно оправдывать свое бездействие "непреодолимыми обстоятельствами", находится в роли униженных и оскорбленных "агнцев", тешить себя сказкой про мнимое блаженство где то там... А никакого "там" не существует, Мир един в принципах своего строения, и каждый сам лично виноват в своих бедах.
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27.05.2021 13:01 Ответить
Я дорослий дядько,і надивився на різноманітних мудоклоунів,падло коли?,і **** за "чтьтто",і ми знаємо,що ******* таки буде у вишиваньці!
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27.05.2021 13:01 Ответить
Воин прав. Из-за деятельности про-российски настроенных олигархов, корупционеров и ментов, пока в стране нет единства. Но это ПОКА...
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27.05.2021 13:38 Ответить
Да ваша власть здает на убой роССии тех кто пришел защищать и умиреть за украину.....позор вам.
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27.05.2021 20:21 Ответить
 
 