"Окопная война": "Если мы все вместе скажем Путину, куда ему идти, все у нас будет хорошо, очень хорошо!" - воин ВСУ Виктор о борьбе с оккупантами. ВИДЕО
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Как обычные ребята, которые занимались гражданским ремеслом, осваивают автомат и понимают, что это их призвание.
Об этом и не только, смотрите сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ.
Виктор до войны работал сварщиком. Интересная профессия, которая, кроме того, денежная. Но в Украину приходит война, и Виктор кардинально меняет свою профессию - он становится военным.
Как оно - сменить сварочный аппарат на автомат? Что заставляет украинских воинов рисковать своей жизнью и корректировать огонь наших военных перед самым носом у врага?
И почему нельзя "нецензурно" высказываться в нашей рубрике "Окопная война"?
Будьте с нами и узнавайте правду.
Топ комментарии
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В разговорах с маленькими зелеными я это делал много раз...и в более откровенно понятной и упрощенно доступной форме. Но от этих разговоров ничего не поменялось, потому как это просто разговоры......НЕ БОЛЕЕ!!!
Розробники бренду Ukraine Now від Зеленського співпрацюють з Россією
Про це Banda Agency та SETTERS сповістили на своїх сторінках в Instagram.кому интересно статья http://rusjev.net/2021/05/27/rozrobniki-brendu-ukraine-now-vid-zelenskogo-spivpraczyuyut-z-rossiєyu/