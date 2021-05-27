"Мысль о том, что я не смогу покупать любимую белорусскую сгущенку приводит меня в ужас", - "Слуга народа" Качура об отношениях с Беларусью. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украине нужно определиться в отношениях с Беларусью, но при этом учитывать возможность сотрудничества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24". Кроме того, нардеп выразил сожаление, что не сможет покупать белорусские продукты.
"Мысль о том, что я не смогу покупать любимую белорусскую сгущенку приводит меня в ужас. Мне кажется, что нужно определяться в идеологическом формате, "с кем мы бежим", это как в школе определяешься, в какой банде будешь состоять. Либо ты находишься в "банде" с Российской Федерацией и Беларусью, либо ты себя причисляешь к европейской комьюнити. Если у нас задекларирована на уровне Конституции интеграция в НАТО и ЕС, понятно, что мы должны поддерживать ту позицию, которую озвучивают европейские партнеры", - сказал нардеп.
В то же время Качура считает, что сотрудничество с Беларусью может продолжаться, в частности, по медицинской линии.
"Нужно находить компромисс, но то, с чем нельзя его находить – это с совестью. Нужно нашему государству найти механизм, при котором будут сохранены человеческие жизни, потому что те уникальные операции, которые проводят в Беларуси, в Украине сделать нельзя. Если мы проводим санкционную политику, нужно найти механизм, при котором в данном случае какое-то сотрудничество останется", - сказал Качура.
Напомним, ранее в эфире программы "Сегодня День" посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, каким образом можно помочь украинским больным, которые остаются в Беларуси, добраться на Родину.
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у бацькі ? чи в Швейцарії або Кіпрі ?
Может быть потому, что никто не контролирует качество продукции украинских производителей?
Может быть потому, что благодаря полной анархии и коррупции в агросекторе, поголовье КРС сократилось в 10 (в 10, Карл!) раз и молока просто нет? И сгущенное молоко в Украине делают из всего чего угодно, только вот молока там нет.
Может быть потому, что маленькие производства, которые делают качественную продукцию, просто не могут попасть на полку в магазины? Т.к. розничных монополистов (типа АТБ, Сильпо и пр.) не заботит качество продукции, а заботит только моржа и оборот.
Белорусская сгущенка ему любимая. Сцуки вы, а не народные депутаты!
п.с. Таке я чую від багатьох господинь .
Продукты дерьмо....промтовары в сравнении с чистым китаем...китай лучше..
Тем более что собрано все что типа белорусское собрано в Китае...ну или из китайских комплектуюших не самого высокого качаства..
P.S.......Ви також *****#.....Тупе Зебидло
Он что, в девяностых завис? Ужас, какую мразь избрали мы в правительство! Зеленский - раскрой свои глаза и очнись, пока не поздно!Источник: https://censor.net/ru/v3267785
кушай Качура, зараженную радиацией сгущенку!! и вообще сельхозпродукты беларуси весьма опасные. У знакомой в Беларуси из Гомельской области умерли оба родителя от рака, и сама она скоро туда же потопает.