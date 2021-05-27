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Беларусь (7527) Качура (168)

"Мысль о том, что я не смогу покупать любимую белорусскую сгущенку приводит меня в ужас", - "Слуга народа" Качура об отношениях с Беларусью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украине нужно определиться в отношениях с Беларусью, но при этом учитывать возможность сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24". Кроме того, нардеп выразил сожаление, что не сможет покупать белорусские продукты.

"Мысль о том, что я не смогу покупать любимую белорусскую сгущенку приводит меня в ужас. Мне кажется, что нужно определяться в идеологическом формате, "с кем мы бежим", это как в школе определяешься, в какой банде будешь состоять. Либо ты находишься в "банде" с Российской Федерацией и Беларусью, либо ты себя причисляешь к европейской комьюнити. Если у нас задекларирована на уровне Конституции интеграция в НАТО и ЕС, понятно, что мы должны поддерживать ту позицию, которую озвучивают европейские партнеры", - сказал нардеп.

В то же время Качура считает, что сотрудничество с Беларусью может продолжаться, в частности, по медицинской линии.

"Нужно находить компромисс, но то, с чем нельзя его находить – это с совестью. Нужно нашему государству найти механизм, при котором будут сохранены человеческие жизни, потому что те уникальные операции, которые проводят в Беларуси, в Украине сделать нельзя. Если мы проводим санкционную политику, нужно найти механизм, при котором в данном случае какое-то сотрудничество останется", - сказал Качура.

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Напомним, ранее в эфире программы "Сегодня День" посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, каким образом можно помочь украинским больным, которые остаются в Беларуси, добраться на Родину.
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Топ комментарии
+53
Конечно в банде, потому что зеле близки ценности руцкого мирка ...
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27.05.2021 12:59
+45
Как вам Зебилятки?))) Ваши слуги еще не определились в банде мы с Путлером и Лукой или нет. Хм, че это нас на саммиты НАТО перестали звать прям странно
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27.05.2021 13:04
+34
Ти в зеленій банді. Адназначна.
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27.05.2021 13:02
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а де цей придурок ховає свої гроші ?
у бацькі ? чи в Швейцарії або Кіпрі ?
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27.05.2021 14:14 Ответить
Это просто ****** (извините, другого слова просто нет)! Понабирали каких-то дегенератов!
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27.05.2021 14:14 Ответить
Как по мне так сгущёнка Первомайского молочно-консервного завода ничуть не хуже. Купуй українське!!!
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27.05.2021 14:20 Ответить
проблема - замов, тобі привезуть.
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27.05.2021 14:26 Ответить
А Кучеру не приходила в голову простая мысль: А почему белорусская сгущенка любимая, а украинская не любимая?
Может быть потому, что никто не контролирует качество продукции украинских производителей?
Может быть потому, что благодаря полной анархии и коррупции в агросекторе, поголовье КРС сократилось в 10 (в 10, Карл!) раз и молока просто нет? И сгущенное молоко в Украине делают из всего чего угодно, только вот молока там нет.

Может быть потому, что маленькие производства, которые делают качественную продукцию, просто не могут попасть на полку в магазины? Т.к. розничных монополистов (типа АТБ, Сильпо и пр.) не заботит качество продукции, а заботит только моржа и оборот.

Белорусская сгущенка ему любимая. Сцуки вы, а не народные депутаты!
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27.05.2021 14:26 Ответить
Українське згущене молоко у 100 разів краще ніж белоруське "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 146
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27.05.2021 14:27 Ответить
він сам для украінців ходячий жах
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27.05.2021 14:27 Ответить
Ичня делает нехуже Белоруси сгущенку!
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27.05.2021 14:29 Ответить
а чичня ще краще
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27.05.2021 17:57 Ответить
ЗЕленые "слуги народа" за банку белорусской сгущенки да за кило белорусского печенья и маму родную продадут, не то, что Украину... для них какаяразница как называется страна в которой ты живешь, главное, чтобы всегда можно было жрать белорусскую сгущенку... и заглядывать в очко кремлевскому ху@лу
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27.05.2021 14:34 Ответить
Что ни слуга то какой то клинический идиот
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27.05.2021 14:35 Ответить
Лет десять назад приобрел белорусскую сметану, после этого к белорусским молокопродуктам не приближаюсь.
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27.05.2021 14:40 Ответить
Украинцы много лет игнорируют факт торговли с агрессором, на полшишки открывая глаза когда им удобно, например на импорт электроэнергии. Зато Беларусь теперь им мешает жить что кушать не могут. Лицемеры.

"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 5144
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27.05.2021 14:42 Ответить
Ага, аж 8% товарообороту))))
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27.05.2021 17:54 Ответить
ты ещё скабееву с киселёвым сюда выложи ...
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27.05.2021 23:13 Ответить
банда зелёной спущёнки "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 4391
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27.05.2021 14:43 Ответить
Батьківщину продасть за згущене молоко.Тьфу!
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27.05.2021 14:48 Ответить
кому він чеше....- вже давно вся "білоруська" молочка робиться на українських мкк...
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27.05.2021 14:48 Ответить
ЕЩЕ ОДНА КРЫСА ВЫЛЕЗЛА !)
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27.05.2021 14:53 Ответить
Неоднозначно отношусь к Лизе Богуцкой. Но тут соглашусь с ней, что тупой ботинок Качура.
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27.05.2021 15:08 Ответить
Потрібно своє українське купляти і підтримувати свого виробника а не бульбашенка який нас грязюкою поливає
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27.05.2021 15:11 Ответить
Тим більш що наше згущене молоко , за смаком зараз нічим не гірше за білоруське . Років 10 тому дійсно , молочка Білорусі була якісніша "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1093 ..

п.с. Таке я чую від багатьох господинь .
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27.05.2021 15:32 Ответить
Люблю ябатьковскую сгущенку - еще одна зешевченковская консерва вскрылась.
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27.05.2021 15:17 Ответить
Вали звідси, гнидo
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27.05.2021 15:18 Ответить
Насмішило свиняче рило ! Та артикулює на певний прошарок гамадрил який і своєї згущенки не куштувало.
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27.05.2021 15:25 Ответить
построй завод лучше( только не плач что нет денег
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27.05.2021 15:29 Ответить
Ще одна сепарська паскуда ",слуги" очистіть свою так звану партію від агентів кремля.
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27.05.2021 15:31 Ответить
****.
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27.05.2021 15:32 Ответить
поменьше сгущенку жри, меньше сосуды засрутся...
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27.05.2021 15:34 Ответить
І попа не злипнеться.
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27.05.2021 17:49 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8450
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27.05.2021 15:34 Ответить
в нагрузку к сгущенке
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8675
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27.05.2021 15:35 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8524
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27.05.2021 15:36 Ответить
2.20 -колбаса для жертв царизма
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27.05.2021 15:38 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 466
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27.05.2021 15:39 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8962
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27.05.2021 15:42 Ответить
Спички
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 7449
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27.05.2021 15:45 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9364
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27.05.2021 15:46 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 2502Калбаса лівєрная
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27.05.2021 16:00 Ответить
ХВУ
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27.05.2021 16:04 Ответить
а давились же люди в очередях за ливерными отбросами, когда "выкидывали " этот булшит для 1.5- максимум 2-х часов продажи... (40 коп-1 кг), бо ничего другого на прилавке не было.
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27.05.2021 16:08 Ответить
помницца, были "наборы" - 2 банки кильки и к ним в обязательном порядке банка морской капусты. Капуста стремная и по вкусу, и по внешнему виду. Банку даже не открывали - сразу в мусорное ведро.
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27.05.2021 16:51 Ответить
..а типа килька окуеная была "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9976
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27.05.2021 18:02 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 423
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27.05.2021 21:54 Ответить
Давав попробувати котові, відмовився їсти.
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27.05.2021 17:51 Ответить
зебики, пейте пиво пенное, будет морда здоровенная
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1329
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27.05.2021 15:53 Ответить
І пісяти будете криво.
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27.05.2021 17:52 Ответить
Их набирали как в "Путешествие Гулливера"?
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27.05.2021 15:53 Ответить
С ичнянским сгущенным молоком ничего не сравнится. Млять,какие ж вы дэбилы,качуры.
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27.05.2021 15:59 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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27.05.2021 16:29 Ответить
Слухи о высоком качестве беларусских товаров сильно преувеличены...
Продукты дерьмо....промтовары в сравнении с чистым китаем...китай лучше..
Тем более что собрано все что типа белорусское собрано в Китае...ну или из китайских комплектуюших не самого высокого качаства..
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27.05.2021 16:45 Ответить
Миф о "высоком качестве товаров с Беларуси" запустили кацапы, так как ихние еще хуже.
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27.05.2021 16:53 Ответить
В Білорусі майже все виробництво належить кацапським олігархам.Якщо в нас є вибір,це товар дешевого,середнього,дорогого сегменту,плюс найрізноманітніший асортимент.То в білорусів вибір і цінова категорія дуже обмежена.
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28.05.2021 12:57 Ответить
Подерживаю.+++
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27.05.2021 17:12 Ответить
Передайте кто-нибудь этой Качуре, шо сгущёнка вредна для здоровья!
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27.05.2021 17:08 Ответить
Вас, дебилы проголосовавшие за эту плесень, не приводит в ужас то, что в Беларуси режим убивает людей только за то, что они имеют свою точку зрения, отличную от режимной. А ведь этот гондон является глашатаем ваших чаяний и надежд. Вам, 73% дебилы лишь бы во рту было сладко да в конуре вашей тепло.
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27.05.2021 17:13 Ответить
Сгущенка это "премиум" продукт из того времени, когда нихрена не было, и самой сгущенки. Совкодрочеры ночами зубами банки открывают и ласуют. Ну что ты с них возьмёшь ограничены мозгами. Вот креветки белорусские, тут да, жаль, что не будет)
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27.05.2021 17:20 Ответить
А коби тебе розірвало!
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27.05.2021 17:23 Ответить
"СН"- партія моральних уродів.
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27.05.2021 17:30 Ответить
за сотрудничество с фашистким бульбафюрером надо отстреливать
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27.05.2021 17:54 Ответить
мля депутатик ты малолетний, ты в раду работать пришёл или сгущенку жрать??? дети с большими имяух ! мля.....
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27.05.2021 19:02 Ответить
Збіговисько виродків.
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27.05.2021 19:52 Ответить
Дайте зебилу на рот спущенки, а то бедолага мучается.
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27.05.2021 19:55 Ответить
А ты на спущенку переходи защеканка
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27.05.2021 20:01 Ответить
ЛАПУ пусть сосёт.
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27.05.2021 20:23 Ответить
ПоЦтріот однако... "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1740...
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27.05.2021 20:35 Ответить
а вона йому нащо потрібна? щоб ... змащувати? іншого призначення, для "білоруської згущонкі" не бачу
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27.05.2021 20:43 Ответить
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 3708
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27.05.2021 22:35 Ответить
верно всё сказал. а про сгущёнку постебался.
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27.05.2021 22:57 Ответить
А меня приводит в ужас мысль о том, что в Раде сидят тупые зебилы и решают судьбу украинского народа. Беда!
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27.05.2021 23:10 Ответить
Доля українського народу залежить і від сусідів. Білорусь -- дружня країна, але якщо вороже до неї ставитись на догоду заходу і 5-10% білорусів, цькувати законного президента, і разом заганяти Білорусь в Росію -- ми будемо мати на білоруському кордоні вже російські гради -- з трьох сторін, а чи НАТО нам поможе, це ще питання.
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06.08.2021 08:44 Ответить
Від однієї думки, що в цій країні є такі довбойоби# як цей Качмура і Зеленський#, Аваков# і інша *****# мене просто розриває....Як Ви тупі свині проголосували за цю шваль...
P.S.......Ви також *****#.....Тупе Зебидло
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27.05.2021 23:33 Ответить
Похоже этот ... нехороший человек хочет и рыбку сьесть и ... не подавиться. Он как бы по конституции за НАТО и ЕС но в душе и в Таежный союз не против. Чудны дела твои ВР.
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27.05.2021 23:36 Ответить
Гнать с Украины всраным веником, если родная земля дерьмом завоняла. Ему прежде всего нужно определится, с кем он? И это выражение ( в какой банде будешь состоять) .
Он что, в девяностых завис? Ужас, какую мразь избрали мы в правительство! Зеленский - раскрой свои глаза и очнись, пока не поздно!Источник: https://censor.net/ru/v3267785
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27.05.2021 23:46 Ответить
Странный качура! Наша николаевская сгущенка намного лучше белорусской...
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28.05.2021 00:23 Ответить
Он шутит или он придурок?
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28.05.2021 00:51 Ответить
Фэйс зато не треснет, похудеешь
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28.05.2021 01:08 Ответить
беларуская сгущенка делается в основном в Рогачевском районе. посмотрите по карте -там район ярко-розового цвета , зараженній радионуклидами, а рядом гомельский район - красного цвета!!!
кушай Качура, зараженную радиацией сгущенку!! и вообще сельхозпродукты беларуси весьма опасные. У знакомой в Беларуси из Гомельской области умерли оба родителя от рака, и сама она скоро туда же потопает.
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28.05.2021 01:40 Ответить
Мысль о том, что качура депутат приводит меня в ужас.
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28.05.2021 08:13 Ответить
Очередной идиот
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28.05.2021 09:32 Ответить
а мене приводить в жах, що я не можу купити самоє вкусноє в мірє совєтскоє морженноє і жигульовскоє піво "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 6599
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28.05.2021 09:55 Ответить
Блин! Не партия, а сбор блатных и нищих! Одним словом, шобла какая-то!
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28.05.2021 10:47 Ответить
Вся партия бракованнвя
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28.05.2021 10:49 Ответить
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