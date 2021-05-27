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Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Французская авиакомпания Air France отменила рейс Париж-Москва, так как не получила от авиационных властей России разрешение на изменение воздушного коридора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, французские пилоты пытались получить разрешение из-за необходимости облета территории Беларуси.
"У нас до сих пор нет никакой информации и нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации. Минут через 10 мы вам скажем, если сможем лететь сегодня. Если мы не получим разрешение, нам придется, к сожалению, отменить сегодняшний рейс и перенести его на завтра", - проинформировал пилот пассажиров рейса.
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+67 Garry Grant
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+46 Алекс Мышкевич
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Пожалуйста, подождите...
Висаджувати лаптєвстанців там, а далі хай пішки...
батьки то плевать. бульбу он уже посадил. ждёт осени.
Это же платятся деньги за коридор пролёта...
Ну нічого, треба ж якось розворушити сонних європейців
А завтра дадут?
Та і пілоти це знають - оголошення по російськи зробили
После запрета быки (кацапские) закрывают исключительно для авиакомпаний ЕС воздушные коридоры. Всё сообщение ЕС - Китай, Япония и другие. ведётся исключительно через Северный полюс или высоко цивилизованные страны Иран, Афганистан, Бирма. Весь трафик китайских авиакомпаний идёт на прямую через Россию.
Люфтганза слёзно умоляет кацапа приоткрыть железный занавес.
Из Лондона в Пекин и Токио выполняют рейс 2 авиакомпании Бритиш Эёланд и Суньуйчай, одни летят маршрутом Лондон - Мадрид - Тегеран - Кабул - Пекин (цифры с потолка) 16 часов = 700 евро загрузка 60%. Другие Пекин - Москва - Лондон 10 часов = 450 евро загрузка 85%.
Что выберет простой обыватель?
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию!!