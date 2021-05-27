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Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Французская авиакомпания Air France отменила рейс Париж-Москва, так как не получила от авиационных властей России разрешение на изменение воздушного коридора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французские пилоты пытались получить разрешение из-за необходимости облета территории Беларуси.

"У нас до сих пор нет никакой информации и нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации. Минут через 10 мы вам скажем, если сможем лететь сегодня. Если мы не получим разрешение, нам придется, к сожалению, отменить сегодняшний рейс и перенести его на завтра", - проинформировал пилот пассажиров рейса.

 Читайте также на "Цензор.НЕТ": Французская Air France и финская Finnair приостановили полеты над Беларусью

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+67
Русиш швайн. Что здесь ещё скажешь?
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27.05.2021 14:58
+48
Так и надо рашенских хамов учить. По другому они не понимают.
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27.05.2021 14:59
+46
закрывайте авиасообщение с тундряным рейхом !
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27.05.2021 15:29
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Кому надо, и пешком дойдет.
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27.05.2021 14:57 Ответить
закрывайте авиасообщение с тундряным рейхом !
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27.05.2021 15:29 Ответить
Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 5039
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27.05.2021 16:57 Ответить
Русиш швайн. Что здесь ещё скажешь?
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27.05.2021 14:58 Ответить
Следующая стадия -- забор из "колючки" под напряжением.
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27.05.2021 15:00 Ответить
Так и надо рашенских хамов учить. По другому они не понимают.
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27.05.2021 14:59 Ответить
це вони мстять за учоряшній білоруський рейс, який перед Польщєю 7 кругів намотав а так і не отримав дозвіл від французів на посадку у Франції.
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27.05.2021 15:04 Ответить
М-м-м-м. Вон оно чё. Барселона уже Франция. Совсем я от жизни отстал.
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27.05.2021 15:09 Ответить
Як співав покійний Фреді Баррррр-селООООООООнааааааааа.... Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 464
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27.05.2021 15:24 Ответить
та нехай і не франція, у мене не йдется про Барселону. ти не окучив, що ти проправити міг: : "Літак "Белавіа не влетів на територію Польщі, оскільки повітряний простір для руху білоруських літаків заблокувала Франція". пофіг, куди воно летіло, головне, що фрагція так насолила, що захотілось насолити їй, а в ітозі насрали на голову своїм же узькомозглим хражданам.
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27.05.2021 15:34 Ответить
Отстал. Франция не дала разрешение самолету пролёта над его территорией.
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27.05.2021 15:59 Ответить
Предыдущий оратор утверждает о "посадке во Франции" самолёта Минск-Барселона. Я ничего не перепутал?
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27.05.2021 16:00 Ответить
а тіпа для пасадкі не треба улітати у простір франції.
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27.05.2021 16:32 Ответить
Я не писАл о пространстве Франции. Я писАл о самолёте Минск-Барселона который почему-то должен был совершить "посадку во Франции".
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27.05.2021 16:35 Ответить
на пролёт воздушным пространством над Францией.
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27.05.2021 15:44 Ответить
придется "братскую" россиюшку тоже забанить.
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27.05.2021 15:00 Ответить
ммабуть рейсы в раху тоже ограничат Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва - Цензор.НЕТ 9280.изза пониженной рентабельности от кацапских понтов
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27.05.2021 15:01 Ответить
Воно і правильно. Летіти через Білорусь - це все одно, що контейнеровозу пливти вздовж узбережжя Сомалі. Та й кацапам до Франції нема чого літати. У тому бурбуйському Парижу можна скрєпи погубити. 😊 Пілотам - респект!
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27.05.2021 15:01 Ответить
РОСІЯ СВОЇХ НЕ ОБЛІТАЄ.
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27.05.2021 17:38 Ответить
Тоді вона теж ПРОЛІТАЄ... Як фанера над Парижем... Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 3420
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27.05.2021 18:16 Ответить
не у барселони, він не покинув повітря білорусі, він вдома їх наматував, аж 7 кіл.
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27.05.2021 15:07 Ответить
А в поляків є якась злітна смуга, поряд з кордоном Біларусі???
Висаджувати лаптєвстанців там, а далі хай пішки...
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27.05.2021 15:03 Ответить
хаха, тобто свої люди - не люди, головне, що аєр франс на бабло попав. ну парашка у своєму репертуарі.
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27.05.2021 15:06 Ответить
Це ж чудово. Залізна завіса відроджується.
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27.05.2021 15:11 Ответить
З нашим керівництвом, ще не зрозуміло по яку сторону ми опинимось
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28.05.2021 09:22 Ответить
то что белавия не вылетела там обстоятельства непреодолимой силы. а вот у французов прокол придётся за отель платить, кормить, поить и плюс каждому по 350 евро. а пассажиры полетят другими авиакомпаниями и оплатит это аир франс. ну и кто кому в карман нагадил?
батьки то плевать. бульбу он уже посадил. ждёт осени.
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27.05.2021 15:15 Ответить
так рейс відмінено не із-за авіакомпані, авіакомпанія усе предоставила, підуть і куплять собі нові білети на інші рейси. за вибрики своєї країни нехай самі кацапи і платять.
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27.05.2021 15:37 Ответить
Авиакомпания просто вернет деньги за билеты, остальное - не ее вина, так что кацапам придется самим бегать и на остатки от пропитых в Париже евро покупать себе коморки в хостелах.
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27.05.2021 15:42 Ответить
не беспокойтесь, просовья, в любом случае заплатят жители росии
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27.05.2021 15:42 Ответить
350 євро це для мокшан середня зарплата вчителя, для французів пшик, а так да, донька Піськова на лижах поїде.
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27.05.2021 15:46 Ответить
от чувырло!
Это же платятся деньги за коридор пролёта...
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27.05.2021 15:15 Ответить
У кого еще есть сомнения в том что за этими событиями с самолетом видны кацапские хари, страны полнейшей питарастии, трусов и убийц????!
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27.05.2021 15:18 Ответить
да, йухло спалився конкретно )))
Ну нічого, треба ж якось розворушити сонних європейців
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28.05.2021 09:26 Ответить
На завтра ... Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 4208
А завтра дадут?
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27.05.2021 15:23 Ответить
как вчера младшее ***** гордилося, шо старшее ***** перед ним извинялось )))) и вот уже сегодня, новости от унитазного ёршика "по словам писькова, это просто была фигура речи и российский президент не извинялся, а информировал белорусского коллегу" )))) новый голохвостый - "фигура тела, фигура речи,..." )))
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27.05.2021 15:23 Ответить
Расийа - матушка ... забери рабов дАмой ))))))))))
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27.05.2021 15:30 Ответить
В статье скромно умалчивается о том, сколько на рейс зарегистрировалось европейцев, а сколько кацапов, прилетевших "увидеть Париж и умереть". Очередной выстрел мордора себе в ногу.
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27.05.2021 15:32 Ответить
Скоріше всього - ти правий - пасажири - поголовно москалі Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 3026
Та і пілоти це знають - оголошення по російськи зробили Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 4219
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27.05.2021 15:40 Ответить
Это верно. Вряд-ли европейцы толпами жаждут полюбоваться на засушенное тельце вождя мирового пролетариата.
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27.05.2021 15:40 Ответить
Как то пофиг, зачем вообще в масковию летать, пешком, исключительно пешком
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27.05.2021 15:33 Ответить
Хитрожо...я Рашка надеялась, что если она не разрешит менять маршрут, то французы сдадутся и полетят через Белоруську.
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27.05.2021 15:35 Ответить
Судя по последним 10 годам кацапского быкования, недолго осталось до полного запрета полетов в мордор. Самоизоляция, железный занавес с Западом и дружба в засос с китайскими братьями - светлое будущее мордора.
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27.05.2021 15:36 Ответить
недолго осталось до полного запрета полетов в мордор. Самоизоляция, железный занавес с Западом
После запрета быки (кацапские) закрывают исключительно для авиакомпаний ЕС воздушные коридоры. Всё сообщение ЕС - Китай, Япония и другие. ведётся исключительно через Северный полюс или высоко цивилизованные страны Иран, Афганистан, Бирма. Весь трафик китайских авиакомпаний идёт на прямую через Россию.

Люфтганза слёзно умоляет кацапа приоткрыть железный занавес.
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27.05.2021 16:31 Ответить
Капєц, які відомі і важливі китайські авіакомпанії для європейців))))
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27.05.2021 16:52 Ответить
важливі китайські авіакомпанії для європейців
Из Лондона в Пекин и Токио выполняют рейс 2 авиакомпании Бритиш Эёланд и Суньуйчай, одни летят маршрутом Лондон - Мадрид - Тегеран - Кабул - Пекин (цифры с потолка) 16 часов = 700 евро загрузка 60%. Другие Пекин - Москва - Лондон 10 часов = 450 евро загрузка 85%.
Что выберет простой обыватель?
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27.05.2021 17:21 Ответить
В СССРе это уже было. Тогда для кацапов тоже все полеты в цивилизованные страны закроют. Даже чартеры. Европейцы и японцы будут облетать через Аляску или Казахстан.
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27.05.2021 19:18 Ответить
Нужно смотреть, к чему придут в пределе. А в пределе - объем кацапской экономики меньше, чем объем экономики отдельно взятого штата США - Калифорнии. Вот и посчитай, кто усохнет, а кто - сдохнет.
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27.05.2021 19:39 Ответить
В ответ на это для кацапов закрываю весь ЕС, Великобританию, США и Канаду. А теперь посчитай, сколько потеряет мордор при невозможности быстро добраться или выбраться из этих стран. Потери от отстутствия туристов будут, но доля кацапов в турбизнесе ЕС, а тем более США - мизерна.
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27.05.2021 19:37 Ответить
Ну навіщо ж Ви ображаєте китайців дружбанством із козлорилими?Не забувайте: китайці-наші завтрашні сусіди! А для мордорів найкращчими друзями є гамадрили.Ото й нехайіз ними водять дружбу "в засос",для них те - саме теє.
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27.05.2021 17:46 Ответить
При ***** все закончиться войной Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 1537
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27.05.2021 15:38 Ответить
Не закінчиться, бо воно ***** і ссикло.
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27.05.2021 15:48 Ответить
хіба холодною...
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27.05.2021 16:31 Ответить
назло врагам сожгут родную хату....казламордьіе ****....
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27.05.2021 16:35 Ответить
"Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва." - было бы удивительно если дали разрешение
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27.05.2021 16:43 Ответить
- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию!!
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27.05.2021 16:56 Ответить
Хай русня дома в мацкве тусуется
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27.05.2021 16:58 Ответить
это очередная бомбежка Воронежа)) не секрет что этим рейсом пользуются в основном кацапы, летающие в Париж. Теперь полетят на перекладных. Интересно, как часто летает из Парижа доченька Писькова домой к папаше?))
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27.05.2021 18:21 Ответить
Надо в ответ запрещать лететь российским самолетам по территории ЕС, если они летят через Беларусь.
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27.05.2021 18:21 Ответить
треба для початку нам закрити свій повітряний простір
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28.05.2021 09:29 Ответить
ну и хр-н с ними. Не думаю что французы, парижане с огромным желанием и рвением хотели посетить неонацистскую Рашу. А те кто из РФ поехали в Париж., а назад не пускают,. ну что ж пешком господа.. пешком. Можно правда использовать велосипед ( полезно для здоровья)
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27.05.2021 18:21 Ответить
чего-то депардье тут вспомнился...
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27.05.2021 21:58 Ответить
Можна в москальском посольстве с черного входа стыреный велик купить. Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 8154
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28.05.2021 07:28 Ответить
на москву, только через бородино можно дойти!)))
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27.05.2021 18:44 Ответить
так, для повноти картини потрібно також заборонити польоти і до, і з цієї країни мутанта-пЄтуха!
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28.05.2021 07:15 Ответить
Чечено-кремлівська мафія завжди є бєспрєдєльщіки......розміють тільки коли їх беруть за горлянку,в іншому випадку ,вони були ,є і будуть-вороги людства,шкідники,паразити всьому світові.
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28.05.2021 07:30 Ответить
так надо и в рашу перестать летать. тю. масквабад уже намекает на самоизоляцию и явно и не явно - а его никто не поймет.
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28.05.2021 08:55 Ответить
 
 