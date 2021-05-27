Проект "Без цензуры": Путин переиграл Байдена? Все о снятых санкциях против "Северного потока-2" и саммите НАТО без Украины. ВИДЕО

Действительно мы начали терять поддержку западных партнеров? Играем на опережение российских пропагандистов и объясняем, что же происходит.

Богдан Буткевич анализирует для Цензор.НЕТ два важных события: во-первых, Украину не пригласили на саммит НАТО, во-вторых, президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила отменить санкции по газопроводу "Северный поток-2", поскольку проект почти закончен, а санкции повредят отношениям с европейскими союзниками.

На прошлой неделе Государственный департамент заявил, что российская компания, которая стоит за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, и ее немецкий генеральный директор Маттиас Варниг, приближенный к президенту России Владимиру Путину, занимаются деятельностью, которая является подсанкционной. Но администрация Байдена отказалась от санкций, поскольку это соответствовало национальным интересам США.

Поэтому самое время разобраться, действительно ли Путин кого-то переиграл и что это для нас значит?

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