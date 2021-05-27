Проект "Без цензуры": Путин переиграл Байдена? Все о снятых санкциях против "Северного потока-2" и саммите НАТО без Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Действительно мы начали терять поддержку западных партнеров? Играем на опережение российских пропагандистов и объясняем, что же происходит.
Богдан Буткевич анализирует для Цензор.НЕТ два важных события: во-первых, Украину не пригласили на саммит НАТО, во-вторых, президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила отменить санкции по газопроводу "Северный поток-2", поскольку проект почти закончен, а санкции повредят отношениям с европейскими союзниками.
На прошлой неделе Государственный департамент заявил, что российская компания, которая стоит за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, и ее немецкий генеральный директор Маттиас Варниг, приближенный к президенту России Владимиру Путину, занимаются деятельностью, которая является подсанкционной. Но администрация Байдена отказалась от санкций, поскольку это соответствовало национальным интересам США.
Поэтому самое время разобраться, действительно ли Путин кого-то переиграл и что это для нас значит?
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Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
Даже африканские племена посылают вас "по матери".
перечисли ,шо вы можете дать америке,чего не дадут другие
Смайлики не ставлю, потому как смеяться тут не чему.
можешь со смайликами или без
отменить санкции против управляющей компании,а не против строителей.
а это отнюдь не раха.
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
кто ты такой,шоб тебе чего то сдавать?
Будет государство общего пользования... -- я об этом тут уже печатал с месяц тому -- оснований считать, что я ошибаюсь, Украина не даёт.
Зразок інформаційної маніпуляції(здається,пан Братущак в цих справах спец...Де він подівся ?) Чи є сенс після такого заголовку слухати "аналітику" ?
А реформа так - провалилася , але не сама по собі . Її провалили . Хто це - зробив разом , я розповідати вже й не хочу . Набридло .
Трамп поганий, Трамп поганий, Байден наш, байден наш...
Мантра зомбi.
Забув, як вiн сидiв в президентському крiслi пiд прапором Украiни, а ваш князьки заглядали йому до роту? Обама тодi був вашим найкращим друзякою)))))))
А так таки Трамп поганий, трамп поганий...
А лайно- то це ти та такi, як ти, ти вже вибачай.
А обожнюване тобою лайно - трамп тобто , нехай би менше язиком ляпав , можливо в Україні до нього ставилися б менш презирливо . Усьок , Паша дальнобой .
Ти б поцiкавився, нерозумний
И вы прекрасно знаете почему.
Думать надо было, когда за ЗЕ голосовали. А теперь уже поздно.
А Байдену действительно пох за кого голосовали. Ему не пох с кем после этого работать. Работмть с беспринципными и не надежными ЗЕублюдками, сотрудичающими с врагом ему видимо не особо.
Билкен приехал и после ознакомления с ситуацией вручил ЗЕ черную метку.