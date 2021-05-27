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Байден (2385) НАТО (8951) Путин (29865) саммит (1033) санкции (10623) Северный поток (1428) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Путин переиграл Байдена? Все о снятых санкциях против "Северного потока-2" и саммите НАТО без Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Действительно мы начали терять поддержку западных партнеров? Играем на опережение российских пропагандистов и объясняем, что же происходит.

Богдан Буткевич анализирует для Цензор.НЕТ два важных события: во-первых, Украину не пригласили на саммит НАТО, во-вторых, президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила отменить санкции по газопроводу "Северный поток-2", поскольку проект почти закончен, а санкции повредят отношениям с европейскими союзниками.

На прошлой неделе Государственный департамент заявил, что российская компания, которая стоит за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, и ее немецкий генеральный директор Маттиас Варниг, приближенный к президенту России Владимиру Путину, занимаются деятельностью, которая является подсанкционной. Но администрация Байдена отказалась от санкций, поскольку это соответствовало национальным интересам США.

Поэтому самое время разобраться, действительно ли Путин кого-то переиграл и что это для нас значит?

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
новая методичка, ватник?
отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
Даже африканские племена посылают вас "по матери".
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27.05.2021 16:07
+7
Если ***** переиграл самого Байдена, то представьте, что он сделал (сделает) с нашим зебилом Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4854
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27.05.2021 16:03
+7
Никто никого не "переиграл".
Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
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27.05.2021 16:04
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Если ***** переиграл самого Байдена, то представьте, что он сделал (сделает) с нашим зебилом Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4854
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27.05.2021 16:03 Ответить
. Нет дурака хуже, чем старый дурак. Джон Лайли (XVI в.​). Наш дает фору *****. Обоє рябоє!
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27.05.2021 16:10 Ответить
Зеля только в "поддавки" умеет, так что не известно кто бы выиграл.
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27.05.2021 16:30 Ответить
Для этого, сперва надо представить себе, что Зеля играет за Украину...
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27.05.2021 16:35 Ответить
Никто никого не "переиграл".
Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
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27.05.2021 16:04 Ответить
новая методичка, ватник?
отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
Даже африканские племена посылают вас "по матери".
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27.05.2021 16:07 Ответить
а в чем прибыль США от взаимоотношений с рахой?Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 1326
перечисли ,шо вы можете дать америке,чего не дадут другие
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27.05.2021 16:29 Ответить
Циферки на банковских счетах друзей парашки. Много циферек с большим количеством ноликов. Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 522
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28.05.2021 01:02 Ответить
а за это нехай кацапские пенсионеры переживают Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 9957.или это они и переживают тут,на цензоре?
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28.05.2021 08:44 Ответить
Когда друзья парашка начнут санкции снимать не переживай, пусть это, как ты говоришь, кацапских пенсов беспокоит.
Смайлики не ставлю, потому как смеяться тут не чему.
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28.05.2021 22:35 Ответить
вот когда начнут снимать-тогда и расскажешь...
можешь со смайликами или без
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28.05.2021 23:17 Ответить
Рассказываю. президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила отменить санкции по газопроводу "Северный поток-2" Источник: https://censor.net/ru/v3267834
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28.05.2021 23:40 Ответить
так бормочи всю информацию...а не кусочек Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 7666.
отменить санкции против управляющей компании,а не против строителей.
а это отнюдь не раха.
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29.05.2021 08:21 Ответить
Да, и газ как-бы уже не российскй, если Европа за него заплатила, да и СП-2 не совсем российский, Германия частично профинансировала строительство (бизнес, причем тут Крым). Только не понятно почему тогда секта святого Петра (Алексеича) воет, что Зеля просрал санкции против СП-2.
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31.05.2021 19:54 Ответить
ну видишь ли...рашка еще не докатилась до того,шоб газ скупался прямо на месторождениях Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 2704.но близка к этому...внимательно мониторь ситуацию
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31.05.2021 20:03 Ответить
Зачем повторять вранье кацапской пропаганды?
Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 3529
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27.05.2021 16:05 Ответить
А никто ни с кем и не играл . Все готовятся к развалу раши .
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27.05.2021 16:06 Ответить
" Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали... "
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
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27.05.2021 16:10 Ответить
дед-бидон и не играл -он просто сразу Украину сдал так для виду какое то время словами помусорил
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27.05.2021 16:12 Ответить
кому сдал,лапоть?тебе шоле? Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 5097
кто ты такой,шоб тебе чего то сдавать?
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27.05.2021 16:31 Ответить
Да причем здесь вообще Украина и Зеленский. У США свои интересы. И глупо утверждать что Госдеп принимает решения под влиянием увольнения Коболева, или неувольнения какого-то Татарова, о котором они скорее всего понятия не имеют.
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27.05.2021 16:35 Ответить
Плюсую. Примерно о том же написал ниже.
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27.05.2021 16:40 Ответить
Насчет «лучшей аналитики» это явный самолайк.) Очень много притянутых за уши причинно-следственных связей. Например, нет никакого сигнала от НАТО для Украины в том, что не пригласили на саммит Тут очевидна цель наоборот не отправлять никаких негативных сигналов рашке накануне встречи Байдена с убийцей. Равно как и отмена захода в Черное море ракетных эсминцев. Вместо которых стали заходить патрульные корабли береговой охраны и т.п. Суда с совершенно другим военным потенциалом и стратегическим значением. Путен безусловно х.йло, но аналитика твоя, Бодя, хромает.))
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27.05.2021 16:39 Ответить
Украина сама за себя не борется, вот и никто за неё не борется... -- борятся за свои интересы в Украине.
Будет государство общего пользования... -- я об этом тут уже печатал с месяц тому -- оснований считать, что я ошибаюсь, Украина не даёт.
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27.05.2021 16:42 Ответить
"зняті санкції".Річ в тому,що не можна зняти те,що не накладено.
Зразок інформаційної маніпуляції(здається,пан Братущак в цих справах спец...Де він подівся ?) Чи є сенс після такого заголовку слухати "аналітику" ?
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27.05.2021 16:46 Ответить
Стало все ясно з Північним потоком-2. Тепер зрозуміло чому Байден знімає санкції. Різкі рішення прийняв сам шмаркля: Він знищив корпоративне управління "Нафтогазу" і вирішив заробляти на цій трубі. Там керують Єрмак і Вітренко. Коболєв і Зерцаль звідти звільнилися. Тепер запуск альтернативного варіанту трубі "Нафтогазу" цілком виправданий. Штати вирішили так: що якщо на трубі буде заробляти не держава Україна, а українські олігархи на чолі з Коломойським, то краще вже почнуть на ній заробляти західні бізнесмени. Я і раніше говорив, що Захід дивиться в Україні на реформу корпоративного управління державними підприємствами. Будемо вважати що ця реформа провалилася.
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27.05.2021 16:51 Ответить
Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 8224 .Які санкції знімає Байден ? Хто сказав .? Коли ??

А реформа так - провалилася , але не сама по собі . Її провалили . Хто це - зробив разом , я розповідати вже й не хочу . Набридло .
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27.05.2021 21:19 Ответить
Их еще не наложили а уже снимают. Шеф -все пропало, гипс снимают, клиент уезжает....
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28.05.2021 06:54 Ответить
а все кричали Байден Байден
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27.05.2021 17:15 Ответить
Та невже????
Трамп поганий, Трамп поганий, Байден наш, байден наш...
Мантра зомбi.
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27.05.2021 19:56 Ответить
Трамп гівно ,, а Байден ваш ,а не - наш . Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 8109 .
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27.05.2021 21:20 Ответить
Та нi, Байден- ваш)))
Забув, як вiн сидiв в президентському крiслi пiд прапором Украiни, а ваш князьки заглядали йому до роту? Обама тодi був вашим найкращим друзякою)))))))
А так таки Трамп поганий, трамп поганий...
А лайно- то це ти та такi, як ти, ти вже вибачай.
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27.05.2021 21:50 Ответить
Байдена обрали американці ,, альо , гараж, прийди до тями Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4358 .!! Наш - Бубочка , мать його ,заново .. Хоча - хрєн рєдькі нє слаще Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 8362 ..

А обожнюване тобою лайно - трамп тобто , нехай би менше язиком ляпав , можливо в Україні до нього ставилися б менш презирливо . Усьок , Паша дальнобой .
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27.05.2021 22:01 Ответить
Ну шо тут скажешь? В вопросе "Северного Потока-2" Украина пролетела как пропеллер, нахлобученный на "кукурузу" доблестных пилотов "Крыжопольских Авиалиний".
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27.05.2021 17:39 Ответить
Байден будет делать все, что ему прикажет Зеленский. Старый дурочек реально понимает, что его яйца находятся в тисках украинского правосудия. (шутка)
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27.05.2021 19:24 Ответить
Які такі дєлішки , узнать мона . ?? Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 9854 .
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27.05.2021 21:22 Ответить
Та десятина в Буризмi.
Ти б поцiкавився, нерозумний
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27.05.2021 21:52 Ответить
І шо далі .? Та хоч і двадцятина . Кримінал в цьому ДЕ Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 2728 .. ??? Приснилось ?
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27.05.2021 22:03 Ответить
Зрадофілам для справки - раніше введених санкцій ніхто не знімав , Білий дім лише відмовився від накладення нових. І лише проти европейських компаній . Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 6177 . Кацапи в той список не входять .
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27.05.2021 21:31 Ответить
Ага. А газ при пересечении границы росии станет европейсеким газом, а нефтедоллары при попадании в банки рашки останутся американскими долларами. Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 5773
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28.05.2021 00:59 Ответить
Обайден - мразь и вместе с путлером в ответе за начинающуюся Третью Всемирную.
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27.05.2021 23:04 Ответить
Давайте посмотрим на СП-2 с другой стороны. СП-2 позволит увеличить прокачку газа в Европу в 2 раза (поверим на минутку заявлениям что СП-2, чисто коммерческий проект и никакой политики тут нет), а зачем им столько? Байден объявил крестовый поход против глобального потепления, заблокировал разработку новых нефте-газовых месторождений, вернул США, в Парижское соглашение, по которму обязуются уменьшить выбросы в 2 раза, но почему-то не заметил, что Европа собирается увеличить потребление углеворородов в 2 раза. Наверно в этом какой-то интерес для граждан США, платить за бензин дороже, но я не могу понять какой.
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28.05.2021 00:55 Ответить
Демы - агенты Ротшильдов. Они работают на разрушение американской государственности.
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28.05.2021 05:12 Ответить
Да вы стали терять поддержку западных партнеров.

И вы прекрасно знаете почему.

Думать надо было, когда за ЗЕ голосовали. А теперь уже поздно.
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28.05.2021 02:28 Ответить
Да Байдену по""ух за кого проголосовали .Но если ты из секты "Святого Петра " твои аргументы хоть и несправедливы ,но для соевых это как бальзам на рану .
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28.05.2021 14:09 Ответить
Никто не станет бороться за импотентов, которые сами не хотят бороться.

А Байдену действительно пох за кого голосовали. Ему не пох с кем после этого работать. Работмть с беспринципными и не надежными ЗЕублюдками, сотрудичающими с врагом ему видимо не особо.

Билкен приехал и после ознакомления с ситуацией вручил ЗЕ черную метку.
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28.05.2021 15:08 Ответить
Да никто никого не переиграл ! Просто эта администрация полностью профнепригодна. Их действия внутри страны нельзя расценивать иначе как госизмену: открыли южную границу для всяго сброда, который попёр сотнями тысяч; целенаправленно деморализуют полицию, принимая в Б.Д. родню замоченного копом наркоши; платят многомиллионный выкуп каким-то хакерам, остановившим нефтепровод. И во главе всего этого цирка - старый дед, у которого язык заплетается.
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28.05.2021 04:57 Ответить
 
 