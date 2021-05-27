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Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Я бы не путал сюжеты (ситуацию с задержанием Протасевича и урегулирование на Донбассе. - Ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал глава МИД РФ.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
хйлу решать, конечно. но он ни причем
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27.05.2021 17:03
+24
Лошадка, критикуя предлагай! Аргентина, Венесуэла, Сирия? Или откуда вы там кокс прёте?
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27.05.2021 17:04
+16
Договор привязан к городу? Утверждался договор, а не город. Лавруха, несешь бред кобылы
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27.05.2021 17:08
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хйлу решать, конечно. но он ни причем
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27.05.2021 17:03 Ответить
У Х.йла даже лошадь говорящая.
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27.05.2021 18:11 Ответить
да прямо таки в Мавзолее да Лавруша шо Вова настолько сцыкло что дальше дверей бункера крыса уже не вылазит...
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27.05.2021 18:37 Ответить
Лошадка, критикуя предлагай! Аргентина, Венесуэла, Сирия? Или откуда вы там кокс прёте?
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27.05.2021 17:04 Ответить
нервный Лошадь стал последнее время,
никотина много кушал, однако.... Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа - Цензор.НЕТ 2535
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27.05.2021 17:23 Ответить
изъясняется на русско-дипломатическом языке Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа - Цензор.НЕТ 5961
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27.05.2021 17:24 Ответить
ну і не людино-коняці теж Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа - Цензор.НЕТ 2015
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27.05.2021 17:05 Ответить
Він президент! А ті мелкая мразь!!!
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27.05.2021 17:07 Ответить
Ну и как это выглядит, самолайкер?
Зачем Oleksandr Boiko обижаешь?
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27.05.2021 17:13 Ответить
Конечно, именно Кравчуку решать, как участнику группы. А вот при чем говорящая лошадь из мидрф к трехсторонней группе я вообще не понял.
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27.05.2021 17:07 Ответить
Кравчук сказал, что ему не на чём теперь лететь в Минск. Лавров предложил его подвезти на лошади- на себе. Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа - Цензор.НЕТ 5244
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27.05.2021 17:07 Ответить
це у лаврова істерика, або принаймні стрес від реальності переносу місця сходки, бо нове місце буде явно не під боком у теплій ванній.
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27.05.2021 20:27 Ответить
Договор привязан к городу? Утверждался договор, а не город. Лавруха, несешь бред кобылы
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27.05.2021 17:08 Ответить
Воно не кобила,а рябий Цінь-Кунь Кінь у пальто (так воно скоро буде себе називать з огляду на шухерок китайців у паРашії). А Іго-го-кати у сторону Кравчука-то тобі до нього так ще далеко,навіть, уінтелектуальному плані,як до сонця.
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27.05.2021 18:27 Ответить
а лошадям слово и не давали )))
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27.05.2021 17:10 Ответить
а что тебе? в стойло овес жрать иди, наркоман херов
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27.05.2021 17:11 Ответить
шо ,****** и кравчук не такой? Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа - Цензор.НЕТ 2004ктоугоднотольконекравчук
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27.05.2021 17:11 Ответить
Старый, пердлявый конь-лавр, чтоли, решать собрался? Копытами не вышел!!!
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27.05.2021 17:12 Ответить
Подгорает у казломордых....
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27.05.2021 17:14 Ответить
Лавров много курит, очень,ОЧЕНЬ много курит!!! И это пагубно действует на его организм!!! Несмотря на лошадинное здоровье!!!
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27.05.2021 17:15 Ответить
Тю.Так и не коню в яблоках решать точно. Каким бы кравчук ни был,но по сравнению с мерином и его ботоксным паханом-просто небо и земля.
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27.05.2021 17:16 Ответить
)) всех и всё прослушку с ног до головы ***************** у младшенького организовали, всё было чики,пуки под контролем, а теперь как? опять новые траты?
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27.05.2021 17:19 Ответить
Знову старий мерин Лаврушка перебрав кокса і бояришніка?
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27.05.2021 17:21 Ответить
сами себя переиграли
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27.05.2021 17:24 Ответить
Это не документ!!!!

Минск это не саммит!!!!, ну может просто бульбашанская кофейная вечеринка.
Резолюция СБ ООН в принципе ни к чему не обязывает!!!!!, а только призывает.
И не Лавруха заложиписюнзаухо будет решать как будет дальше работать контактная группа.
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27.05.2021 17:26 Ответить
Не Лаврову обсуждать, что там говорит Кравчук, кишка тонка).
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27.05.2021 17:27 Ответить
Лошадь пришибальского или ведро-голова? Какое имя больше подходит члену тайной канцеллярии Кремля калантаряну-выкручевателю рук? Даже не знаю..
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27.05.2021 17:34 Ответить
рєшать агєнтам крємля єрмаку і нєлоху.
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27.05.2021 17:34 Ответить
Ублюдок
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27.05.2021 17:38 Ответить
Куплю говорящую лошадку.
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27.05.2021 17:52 Ответить
Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 1059
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27.05.2021 17:55 Ответить
Давно уже, ватан. Последние движки, которые торчат по старым контрактам, отправят и пойдут далеко и надолго)
Россия в 2021 году поставит в США последние двигатели РД-180
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27.05.2021 18:10 Ответить
Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 4902
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27.05.2021 18:07 Ответить
Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 9768
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28.05.2021 11:58 Ответить
Ну что, ермак, помогли тебе твои московиты?
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27.05.2021 18:11 Ответить
👏 😀 😶 👍
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27.05.2021 18:14 Ответить
Оно может и так. Только украинские представители в Минск не поедут, как впрочем и представители ЕС( Германии и Франции) В Минске могут собираться РФ и оккупированные ими районы ОРДЛО в присутствии радушного хозяина узурпатора Луки ( он же генерал губернатор минский), могут конечно пригласить еще Абхазию, Юж, Осетию, Приднестровье, Карабах. Наблюдателями могут выступить ХАМАС, КНДР, Иран, Мьянма, Сирия и Венесуэла. Получится "цельная конференция" Мордор и его орки. ( да еще для переговоров Казахстан не предлагать, летать через территорию РФ так же небезопасно как и через Беларусь).
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27.05.2021 18:13 Ответить
Карабах?
Вроде бы Алиев был доволен.
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27.05.2021 20:01 Ответить
Алиев " доволен" .. не смешите. Раша подставила свой вертолет под огонь азербайджанцев, с погибшим экипажем., в зоне проведения боевых действий. И Алиеву сделали предложение от которого он не смог отказаться. По сути оккупация Карабаха на неопределенный срок российскими войсками. Погибшим вертолетчикам дали по ордену, посмертно, свою задачу они выполнили. ( А ведь по сути оставалась 2-3 недели до полного занятия Карабаха азербайджанской армией. Так что " довольность Алиева это хорошая мина при плохой игре"
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27.05.2021 20:09 Ответить
"Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа"
Внимание , знатоки, правильный ответ:
Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 2558
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27.05.2021 18:14 Ответить
Это же корова Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 5940
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27.05.2021 20:02 Ответить
Ну звините. Кобылу не нашёл.
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27.05.2021 21:31 Ответить
Зато унылая! Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 7309
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28.05.2021 11:57 Ответить
Фильм хоть и комедия, но корову он действительно добил. Стрелял несколько раз и в конце концов задушил. Совсем несмешная комедия. "Я, снова я и Ирэн".
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28.05.2021 11:34 Ответить
Отако-о-ої!, Париж і Берлін,а також Москва (хоча вона тут і "ихтамнет") не дозволять змінити країни ведення переговорів щодо Донбасу? А тобі падла копитонога,дозволили порушувати Будапештський меморандум,де і твоя,**** коняцька,срана маьквапарашія поставила свій підпис під гарантією щодо територіальної цілістності України?! Дозволили,тільки були "глибоко стурбовані" піратськими діями козломордії щодо територій України. І ото ти, коняка грьобана,будеш нести пургу? Пішов на... свого хазяїна,тобто,хуйла!
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27.05.2021 18:17 Ответить
А по факту, чего этот буцефал международной дипломатии сказать то хотел? Или воздух посатрясал как обычно
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27.05.2021 19:01 Ответить
...буцефал международной дипломатии... Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 796
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27.05.2021 21:29 Ответить
лошадь, а кому решать? тебе что ли? и Германия и Франция думаю будут довольны тем что переговоры перенесут из конюшни картофельного рая в нормальную европейскую страну.
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27.05.2021 19:15 Ответить
Закінчений кацапський ублюдок. Оце і все,що можна про цю гниду сказати...
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27.05.2021 19:17 Ответить
а вообще надо заканчивать с лугандоном. каждый день молодые хлопцы гибнут!!! зеля давай решай или воюем или создаем стену и ров с крокодилами. немного бременным быть нельзя!!!
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27.05.2021 19:17 Ответить
А ты то, "Дебилы, б@я" , какое отношение к этому имеешь? Вы же твердите, что ваша кремлёвская мафия тут ни причём. Так что , закрой коробочку и сблызни. Там в кремль новая партия наркотиков для вас поступила.
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27.05.2021 19:33 Ответить
Цікаво, що дерьмак дозволить кулебі відповісти фуйловому мерину? Дасть команду не гавкати та вибачитись за кравчука?
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27.05.2021 19:51 Ответить
Лошадь больна манием величия! Или это кокаин? Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група - Цензор.НЕТ 2951
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27.05.2021 21:02 Ответить
Тебе наверное, смердячий кацапский скот!
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27.05.2021 21:13 Ответить
Мразюка длинномордая,тебе тоже не решать где проводить,но только не в говнюшне лукашенко.
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27.05.2021 21:24 Ответить
На ведущие позиции пришли "ультра-радикалы с неонацистким душком"
Напомним, что ведущие позиции - это Турчинов, Порошенко, Яценюк и Парубий.
Ох, какие жесткие радикалы.
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27.05.2021 22:09 Ответить
Грустная лошадка совсем плоха, усиление маразма неотвратимо, давно пора уже с чуркиным встретиться.
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27.05.2021 22:11 Ответить
вот и весь ответ 3.14-расам, желающим посмотреть ***** в глаза. ууу, а может еще на колени стать? иногда - каждый день читаю муйню про найвеличніших наших и думал что они необучаемые. но нет. они все прекрасно понимают и знают. это просто враги. добавить просто нечего. сумно
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27.05.2021 22:23 Ответить
и еще. насчет того что ***** нельзя назвать убийцей (типа будет мстить). конченое существо, ну вот не назвало а еще одного воина сегодня не стало. б-ди. уверен, Украина продержится еще этих 3 года, но суки пойдут под суд
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27.05.2021 22:39 Ответить
Не хватало, чтобы украинских членов ТКГ взяли в заложники.
Беларусь, как оказалось - страна чудес, и лучше держаться подальше.
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27.05.2021 23:55 Ответить
Со своей стороны предлагаю Гаагу. Не, а че, нейтральная страна...
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27.05.2021 23:55 Ответить
Гаага - идеальное место !
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27.05.2021 23:59 Ответить
Заржала говорящая лошадь....и как всегда,мимо...Это кто ж решать то будет? Неужели пуйло? А накося, выкуси...
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28.05.2021 03:48 Ответить
Хамство в чистом виде от "народного" "дипломата" рассеи.
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28.05.2021 09:28 Ответить
 
 