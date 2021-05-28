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Необходимо сокращать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В МИД Украины считают целесообразным сокращение сотрудничества с Беларусью в военно-технической сфере.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Я тоже не понимаю, почему МАЗы, а не КрАЗы. Безусловно, мы должны доверять национальному производителю. И должны постепенно сужать пространство для взаимодействия в военно-технической сфере, потому что мы не знаем, что будет с белорусской стороны под контролем россиян закладываться в технику, которая будет поставляться к нам. Это очень важный момент, и мы сейчас уделяем ему внимание ", - сказал Кулеба.

Также читайте: Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше

Автор: Володимир Янченко
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+6
Новини військової технології.
Шість бомб малого діаметру GBU-39, скинуті з двох F-16, створили власну мережу (скупчилися у рій), перенацілились в польоті та синхронізували між собою свої удари.
Два F-16 з 96-го випробувального крила на авіабазі ПС США Еглін, штат Флорида, пролітаючи над ракетним полігоном Уайт-Сендс, штат Нью-Мексико, скинули загалом шість малокаліберних бомб GBU-39 виробництва Boeing, - чотири з одного і дві з іншого винищувача. Це відбулося під час випробувань технології об'єднаної зброї Golden Horde, що відбулися 25 травня ********** встановили зв'язок між собою та наземною станцією за допомогою радіомережі L3Harris Banshee 2, а потім відреагували на нову високопріоритетну ціль і здійснили перенацілювання.
Дві окремі малогабаритні бомби синхронізували час між собою і здійснили одночасну атаку на нову пріоритетну ціль, тоді як два інших ********** здійснювали одночасне ураження двох окремих раніше розвіданих об'єктів.

Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів. Після відділення від літака-носія вона здатна пролетіти до 110 кілометрів

Необходимо сокращать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9630
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27.05.2021 23:42
+4
Та ти вже "скоротив"у гражданській, - літаки таракана як літали, - так і летають!
Таке явлення, шо у шмарклі керують страуси з межирір'я...
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27.05.2021 23:44
+4
Плохо, что это начал понимать только Кулеба, и то - только через много лет после начала войны с раисей. А раньше, выходит, верили хитросделанному подлому таракану？
Дурачье, Украине надо надеяться на свои силы, развивать свое, тогда и мир зауважает и тогда сильные начнут считаться.
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28.05.2021 00:17
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Новини військової технології.
Шість бомб малого діаметру GBU-39, скинуті з двох F-16, створили власну мережу (скупчилися у рій), перенацілились в польоті та синхронізували між собою свої удари.
Два F-16 з 96-го випробувального крила на авіабазі ПС США Еглін, штат Флорида, пролітаючи над ракетним полігоном Уайт-Сендс, штат Нью-Мексико, скинули загалом шість малокаліберних бомб GBU-39 виробництва Boeing, - чотири з одного і дві з іншого винищувача. Це відбулося під час випробувань технології об'єднаної зброї Golden Horde, що відбулися 25 травня ********** встановили зв'язок між собою та наземною станцією за допомогою радіомережі L3Harris Banshee 2, а потім відреагували на нову високопріоритетну ціль і здійснили перенацілювання.
Дві окремі малогабаритні бомби синхронізували час між собою і здійснили одночасну атаку на нову пріоритетну ціль, тоді як два інших ********** здійснювали одночасне ураження двох окремих раніше розвіданих об'єктів.

Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів. Після відділення від літака-носія вона здатна пролетіти до 110 кілометрів

Необходимо сокращать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9630
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27.05.2021 23:42 Ответить
А шо нам від того?
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28.05.2021 00:36 Ответить
Вчитись і прагнути зробити свій варіант
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28.05.2021 01:17 Ответить
хороший боеприпас, позволяющий его применять не входя в район действия ПВО противника. учитывая небольшое количество самолетов в ВСУ и насыщенную пво дырляндии, это то шо нам трэба.
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28.05.2021 14:46 Ответить
"Я тоже не понимаю, почему МАЗы, а не КрАЗы. Источник: https://censor.net/ru/n3267938

Да просто КрАЗ уничтожен, также как Антонов и Южмаш. Там остались кустарные мастерские, которые могут сделать лишь единичные образцы для выставок.
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27.05.2021 23:43 Ответить
Та ти вже "скоротив"у гражданській, - літаки таракана як літали, - так і летають!
Таке явлення, шо у шмарклі керують страуси з межирір'я...
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27.05.2021 23:44 Ответить
Просрал свое счастье КРАЗ. Низкое качество, срывы сроков поставки, завышение цен. Только появление конкуренции в лице Богдана заставило снизить цены на 30-50%. КрАЗ не в состоянии выпустить 1000 военных грузовиков для армии в год. Такие дела. Не зря дошло дело до банкротства. Но и МАЗ временная мера была. Хоть как то насытить армию. Сейчас идёт конкурс на единый грузовик для армии. И КРАЗа в числе участников нет.
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28.05.2021 00:10 Ответить
Да какая якисть. Почитайте отзывы военных. Из последнего шасси 8x8 для Нептуна, потом не выдержало первый же марш на 300 км до полигона - рама треснула и ещё ряд проблем вылез. Теперь комплекс на Татру переделывать. А вы говорите качество. Бери и жир - девиз КРАЗ.
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28.05.2021 00:16 Ответить
КРАЗИ яким по 40 років ще досі працюють))Ну то таке))МАЗ звісно кращій.
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28.05.2021 00:18 Ответить
Если 40 лет выпускать одно и тоже, тебя выдавят с рынка. Качество во главе угла. Это к сожалению не является постулатом для наших производителей.
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28.05.2021 00:24 Ответить
вброс о качестве был с подачи Бирюкова и понятно зачем. https://censor.net/ru/news/400570/aktivnost_biryukova_protiv_kraza_predveschaet_zakupku_ocherednoyi_partii_mazov_emu_dali_komandu_fas
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28.05.2021 15:03 Ответить
Нет. Я читаю разные первоисточники. И ситуация в лучшем случае 50/50. Очень много нареканий на продукцию КРАЗ. И года не выхаживают в войсках. Сыпятся. Не должна быть логика, я единственный производитель - берите и не выеживайтесь. Это совковый подход. Собственник должен развивать предприятие, а не эксплуатировать по 30-40 лет наработки конца 80-х.
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28.05.2021 15:14 Ответить
Плохо, что это начал понимать только Кулеба, и то - только через много лет после начала войны с раисей. А раньше, выходит, верили хитросделанному подлому таракану？
Дурачье, Украине надо надеяться на свои силы, развивать свое, тогда и мир зауважает и тогда сильные начнут считаться.
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28.05.2021 00:17 Ответить
ГРОШІ не пахнуть))
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28.05.2021 00:19 Ответить
На конец то дошло.
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28.05.2021 06:07 Ответить
кому интересно,статья врагов о КРАЗЕ https://topwar.ru/183320-pacient-skoree-mertv-zachem-soedinennye-shtaty-pokupajut-krazy.html?yrwinfo=1622109251188163-526177454142644547800192-prestable-app-host-sas-web-yp-169
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28.05.2021 14:59 Ответить
 
 