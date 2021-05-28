Необходимо сокращать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере, - Кулеба. ВИДЕО
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В МИД Украины считают целесообразным сокращение сотрудничества с Беларусью в военно-технической сфере.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Я тоже не понимаю, почему МАЗы, а не КрАЗы. Безусловно, мы должны доверять национальному производителю. И должны постепенно сужать пространство для взаимодействия в военно-технической сфере, потому что мы не знаем, что будет с белорусской стороны под контролем россиян закладываться в технику, которая будет поставляться к нам. Это очень важный момент, и мы сейчас уделяем ему внимание ", - сказал Кулеба.
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Шість бомб малого діаметру GBU-39, скинуті з двох F-16, створили власну мережу (скупчилися у рій), перенацілились в польоті та синхронізували між собою свої удари.
Два F-16 з 96-го випробувального крила на авіабазі ПС США Еглін, штат Флорида, пролітаючи над ракетним полігоном Уайт-Сендс, штат Нью-Мексико, скинули загалом шість малокаліберних бомб GBU-39 виробництва Boeing, - чотири з одного і дві з іншого винищувача. Це відбулося під час випробувань технології об'єднаної зброї Golden Horde, що відбулися 25 травня ********** встановили зв'язок між собою та наземною станцією за допомогою радіомережі L3Harris Banshee 2, а потім відреагували на нову високопріоритетну ціль і здійснили перенацілювання.
Дві окремі малогабаритні бомби синхронізували час між собою і здійснили одночасну атаку на нову пріоритетну ціль, тоді як два інших ********** здійснювали одночасне ураження двох окремих раніше розвіданих об'єктів.
Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів. Після відділення від літака-носія вона здатна пролетіти до 110 кілометрів
Да просто КрАЗ уничтожен, также как Антонов и Южмаш. Там остались кустарные мастерские, которые могут сделать лишь единичные образцы для выставок.
Таке явлення, шо у шмарклі керують страуси з межирір'я...
Дурачье, Украине надо надеяться на свои силы, развивать свое, тогда и мир зауважает и тогда сильные начнут считаться.