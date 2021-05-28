Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Решение о запрете закупки электроэнергии в Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что это стратегическое, выверенное и просчитанное решение.
"Официальная цель Украины, к которой мы движемся и работаем настойчиво, это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей России и Беларуси и интегрироваться в европейские, объединить наши электросети. И тогда вообще физически никто ничего не сможет купить", - пояснил глава украинского МИД.
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Так что расслабься, если, конечно, ты не живешь во Львове. Потому что запад Украины и так уже переподключен к ENTSO-E, так что тамошние жители смотрят на эту нашу мышиную возню с высоты Карпат.
БУВ,Є І БУДЕ!!!
ПАТРІОТ, КРИГОЛАМ, ЛЮДИНА - ВЗІРЕЦЬ ПОРЯДНОСТІ. Та тільки наш 73%-ий лохторат зрадив того, кого боявся пуйло! Увесь світ майже обєднався проти рашки, дякуючи Пороху. І тільки наші довбодятли плюнули йому в обличчя. Ганьба хохлам, манкуртам, гнидам. До перемоги, Україно!
Но если это искренне...
Кулєба,йди у сраку
Могли б якимось скрипіним розбавити чи івановим На худой конєц ЗЄбаната - дубінським )
Ігор Білозір Встань з колін народе мій